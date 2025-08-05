تأسس مستشفى RMH في عام 1848 كأول مستشفى عام في ولاية فيكتوريا بأستراليا، ويُعَد اليوم من أكبر مقدمي خدمات الرعاية الصحية في الولاية. يقدِّم مستشفى RMH مجموعة شاملة من الخدمات الطبية والجراحية والنفسية المتخصصة، بالإضافة إلى خدمات التأهيل، ورعاية المسنين، والعيادات الخارجية، والبرامج المجتمعية. وباعتباره مقدم خدمات معتمدًا على مستوى الولاية لخدمات مثل علاج الإصابات، يتولى مستشفى RMH قيادة مراكز التميُّز للخدمات المتخصصة من المستوى الثالث في عدة تخصصات رئيسية، منها علوم الأعصاب، وأمراض الكلى، وعلم الأورام، وأمراض القلب، والرعاية الصحية الافتراضية.

يخدم مستشفى RMH مجتمعًا يضم أكثر من 550,000 شخص في الضواحي الغربية والشمالية من ملبورن. بالإضافة إلى منشأته الرئيسية، مستشفى Royal Melbourne Hospital، تضم منظومة الرعاية الصحية موقعين رئيسيين في منطقتَي City وRoyal Park، فضلًا عن مختبر للأمراض المعدية و12 موقعًا فرعيًا يقدِّم خدمات الصحة النفسية، والرعاية السكنية، والتأهيل، والخدمات المجتمعية.

وللحفاظ على بيئة RMH الواسعة، يعمل أكثر من 600 موظف في إدارة المرافق (FM) على مدار الساعة، لتقديم مجموعة واسعة من الخدمات غير السريرية مثل التنظيف، وإدارة النفايات، ودعم الأجنحة ونقل المرضى، والصيانة، والهندسة الطبية الحيوية، وإدارة الطاقة والمرافق، وخدمات السنترال، ومواقف السيارات، وخدمات تغذية المرضى، وخدمات الضيافة.

على مرّ السنين، كانت إدارة المرافق (FM) تعمل من خلال نظام تقليدي يعتمد على أجهزة النداء، وأنظمة الرسائل، والمكالمات الهاتفية، وتذاكر الطلبات، وغيرها من الأدوات الورقية للاستجابة لطلبات الخدمة. وقبل تحديث النظام، كان هناك ثمانية أساليب مختلفة لطلب خدمات المرافق. ومع إدارة الأنظمة من خلال وحدات منفصلة غير متكاملة، وتزايد حجم العمل بشكل مستمر، أراد مستشفى RMH تبسيط ومراجعة عمليات إدارة المرافق الخاصة به قبل أن تصبح هذه الأنظمة غير قادرة على التحمُّل، وذلك بهدف تحسين الكفاءة واستدامة تقديم الخدمات.

تقول Adriana Stormont، مديرة مشروع CAFM في مستشفى RMH: "كان موظفو إدارة المرافق يواجهون بشكل متزايد تحديات تشغيلية يومية في تقديم الخدمات. كما كنا نفتقر إلى بيانات نوعية تساعدنا على اتخاذ قرارات أفضل". "لم تكن بيانات الأصول مركزية أو شفافة، لذلك لم نكن قادرين على تتبُّع تكاليف دورة الحياة، والصيانة، والضمانات، واتفاقيات المقاولين، وغيرها من المعلومات المهمة التي أصبح من الضروري توثيقها، ليس فقط لتطبيق أفضل ممارسات إدارة الأصول، بل أيضًا للامتثال للوائح التنظيمية الجديدة".

لمعالجة هذه التحديات، أطلقت RMH مراجعة مستقلة للخدمات، والتي أوصت باعتماد نظام رقمي لإدارة المهام. تقول Stormont: "أجرينا بعد ذلك اختبارًا للسوق من خلال مناقصة عامة مفتوحة، واتَّبعنا عملية تقييم وتوريد شاملة". "شملت رحلة التقييم التي أجريناها زيارات مرجعية واجتماعات مع جهات صحية وتجارية محلية وفي ولايات أخرى".

في نوفمبر 2018، وافق مجلس إدارة مستشفى RMH على تمويل دراسة الجدوى الخاصة بنظام متكامل لإدارة أماكن العمل (IWMS)، يتضمن منصة رقمية متنقلة لإدارة المهام. وفي عام 2019، أنشأت المؤسسة أيضًا فريق مشروع لإدارة المرافق بمساعدة الكمبيوتر (CAFM) للإشراف على التنفيذ الرقمي وتحوُّل التغيير. واختارت هذه المؤسسة الصحية الكبرى في المنطقة الحضرية منصة IBM® TRIRIGA لتكون نظامها المتكامل لإدارة أماكن العمل (IWMS). من خلال مجموعة من أدوات التحليلات والتنبيهات الحيوية والقدرات على أتمتة العمليات، تعزز TRIRIGA مستوى الرؤية والاستفادة من الموارد والتحكم وأتمتة احتياجات إدارة المرافق.



ملاحظة: أصبحت منصة IBM TRIRIGA تُعرَف الآن IBM Maximo Real Estate and Facilities.