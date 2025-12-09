تواصل VPI السير على طريق تحقيق صافٍ صفري من الانبعاثات باستخدام برنامج IBM Maximo؛
الطاقة المتجددة هي المستقبل. توفر مصادر مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بدائل أنظف وخالية من الكربون مقارنةً بمصادر الوقود الأحفوري التقليدية. ومع ذلك، فإن هذه البدائل لها بعض القيود.
فهي تعتمد بشكل أساسي على ظروف جوية مواتية لتوليد الكهرباء بكفاءة. ومع بدء دول العالم في التحوّل نحو سياسة طاقة تحقق صافيًا صفريًّا من الانبعاثات - أو الحياد الكربوني - فإنها تحتاج إلى دعم هذه المصادر المتجددة المعتمدة على الطقس بمصادر أكثر استقرارًا.
إن سدّ هذه الفجوة يُعد محورًا أساسيًا لعمل شركة VPI، وهي واحدة من أكبر مزوّدي الطاقة من محطات التوربينات الغازية ذات الدورة المركّبة (CCGT) في المملكة المتحدة. وتعتمد تقنية CCGT على الغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء بكفاءة أعلى بكثير من الأساليب التقليدية، إذ تستفيد أيضًا من الحرارة الناتجة عن التوربينات عبر التقاطها وإعادة استخدامها.
يقول نيل بورهام، مهندس التخطيط في VPI: نحن ندرك أننا بحاجة إلى اتّخاذ خطوات لتحسين البيئة، ومع انتقال المملكة المتحدة بعيدًا عن مصادر الغاز الطبيعي نحو تقنيات الطاقة المتجددة على نطاق واسع، وتسعى VPI إلى المساهمة في توفير الدعم غير المتجدد المحدود الذي ستظل البلاد بحاجة إليه لتلبية طلبات الطاقة اليومية البالغة 35-45 جيجاوات. ومن خلال محطات CCGT، نحن نساعد البلاد على الاقتراب من هدف صافي الانبعاثات الصفري، لذا فإن أي خطوة يمكن أن نتخذها لرفع كفاءة محطاتنا وإدارة أصولنا بطريقة موثوق بها ستُسهم في تقليل تأثيرنا البيئي."
وكانت هذه العملية الفعالة والموثوق بها، من منظور إدارة الصيانة، هي التي ركزت عليها VPI بشكل خاص لمواقع CCGT الأربعة. في غضون بضع سنوات فقط، تمت عمليتا استحواذ على هذه المواقع، لتصبح جزءًا من محفظة الطاقة الخاصة بشركة VPI في أوائل عام 2021.
يمكن لشركة VPI توليد ما يصل إلى 3.3 جيجاوات من الكهرباء - وهو ما يكفي لتزويد 3 ملايين منزل بالطاقة في جميع أنحاء المملكة المتحدة
يقوم حل Maximo بمراقبة حوالي 60000 أصل عبر أربعة مواقع
يسترجع نيل بورهام ذكرياته قائلًا: "لقد كانت تلك ثاني عملية انتقال كبيرة تمرّ بها مواقعنا في غضون عامين فقط، لذلك قد كانت نجاحًا كبيرًا بالنسبة إلينا. كان علينا ضمان الاستمرارية لأنظمة إدارة الأصول والأعمال لدينا للحفاظ على مستويات الموثوقية المطلوبة. تاريخيًا، كانت وحدات CCGT لدينا تُشغَّل من قِبل متداولي الطاقة والشبكة الوطنية وتعمل بتشغيل أساسي ثابت لأسابيع متواصلة. لكن في السنوات الأخيرة تغيّر السياق التشغيلي تغيّرًا كبيرًا، فنحن الآن في وضع يمكن أن تُشغَّل فيه هذه المحطات وتُطفأ في اليوم نفسه، أو قد تعمل ليوم واحد فقط ثم لا يُعاد تشغيلها لمدة أسبوع؛ لأن السوق لا يحتاجها. لذلك فإن موثوقية بدء تشغيل الوحدة أصبحت عاملًا محوريًا."
ولكي تعمل هذه المواقع الجديدة المستحوذ عليها بكفاءة لصالح VPI، احتاجت الشركة إلى منصة لإدارة أصول المؤسسة تساعد على تبسيط الإشراف وتقليل استخدام الغاز الطبيعي إلى الحد الأدنى.
بالتعاون مع MaxLogic - شريك أعمال IBM - قامت VPI بتحديث مواقع CCGT الأربعة الجديدة الخاصة بها للاعتماد على برنامج IBM® Maximo® Application Suite. يوفّر هذا الحل الجديد منصة مركزية مشتركة لإدارة الأصول، والصيانة، والسلامة، والامتثال التنظيمي، واستمرارية تشغيل المواقع. وبشكل إجمالي، يتابع برنامج IBM حالة وموقع نحو 60000 أصل عبر محطات الطاقة الأربع.
يقول إد كوهن، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة MaxLogic: "لقد ساعدنا على عملية اكتشاف البيانات الأولية وتقييمها، والتي أدّت إلى اختيار Maximo. لقد اختاروا الاستثمار في Maximo بسبب خبرته المؤسسية، وبسبب ما يمكن أن يقدمه من قدرات تطوير وخارطة طريق قوية، إضافةً إلى حجم الشبكة والمجتمع المحيطين بالمنتج. كما منحهم القدرة على بدء رحلتهم نحو الصيانة التنبؤية."
وتابع قائلًا: "كما أشرفنا على الترقية والتهيئة والاختبار وتدريب المستخدمين داخل النظام الجديد. لقد أتحنا لمجموعة كبيرة من الموظفين تحسين وظائف الصيانة وإدارة الأصول، والمشاركة مباشرةً في عمليات المشتريات والمالية وإجراءات الشراء للدفع."
ويضيف نيل بورهام: "نحن نتابع عن كثب مجالات الامتثال لخطة الصيانة، مع التركيز على تطوير المجالات القانونية مثل لوائح سلامة أنظمة الضغط (PSSR) ولوائح سلامة خطوط الأنابيب (PSR). لدينا لوحات معلومات في Maximo Start Centers تمنح رؤية فورية ويومية لموقعنا من الامتثال، وكل ذلك يتم تلقائيًا." وبالمثل، تنشئ VPI مراكز بدء عمل خاصة بالفرق والمكاتب توفر للمستخدمين رؤية مُحدَّثة حول وضع أوامر العمل وإدارة المشتريات.
وإلى جانب هذا الإشراف العام، دمجت VPI تقنية Maximo مع برنامج إدارة السلامة NiSoft Eclipse.
يقول نيل بورهام: "جميع محطاتنا تحتوي على مخاطر. إذ توجد دائمًا أخطار كامنة، لكن يمكنك جعلها أماكن آمنة للعمل من خلال تطبيق استراتيجية صيانة قوية وفعّالة وأنظمة عمل آمنة. في VPI، إحدى أهم وسائل الحماية التشغيلية لدينا تعتمد على التكامل بين Maximo وEclipse، ما يضمن عدم طباعة بطاقة أمر العمل إلا بعد تأكيد وثيقة السلامة المطلوبة في Eclipse. وحتى يشير النظام إلى أن جميع عمليات العزل والاحتياطات اللازمة قد تم تنفيذها، فلا بطاقة أمر عمل ولا عمل.»
مع اعتماد برنامج Maximo المُحدَّث، قامت VPI بتبسيط إدارة الأصول والصيانة وجهود المشتريات. ونتيجة لذلك، خفّضت المؤسسة العبء الإداري وزادت إنتاجية الموظفين، مع المساهمة في توفير بيئة عمل أكثر أمانًا في محطاتها.
يقول نيل بورهام: "يُعد Maximo المحرك الرئيسي لاستراتيجية الصيانة لدينا. ولأن مواقعنا تعمل بموارد محدودة، فإن موظفينا يشاركون في مجالات متعددة، مثل تخطيط العمل، وتنفيذ العمل، وإدارة المتعاقدين، وطلبات الشراء. ومع تحديث شاشات Start Center في الوقت الفعلي، أصبحت لدينا رؤية أوضح ويمكننا إيصال المعلومات الصحيحة للأشخاص المناسبين في الوقت المناسب. نقضي وقتًا أقل في ردود الفعل بنهاية الشهر أو الربع المالي، ويمكننا أن نكون أكثر استباقية في تنسيق الفرق، وتحسين الموثوقية وتقليل المخاطر."
وتابع قائلًا: "نحتاج إلى أن يكون أسطولنا من الوحدات أكثر موثوقية ومرونة وتوفرًا قدر الإمكان حتى نستطيع العمل في سوق شديدة التنافسية. إذا فشلت محطتك في البدء عند الحاجة، فستكون في وضع سيئ. وأسعار الغاز بالجملة مرتفعة جدًا ولا تزال في ارتفاع، وأسعار الطاقة عمومًا مهولة. وإذا كنت قد أعلنت أنك ستوفر - مثلًا - 700 ميجاوات لفترة ذروة يوم الخميس، ولم تتمكن من ذلك، فقد تكون العقوبات المحتملة كبيرة."
وإلى جانب القدرات التي يقدّمها برنامج IBM، يعرب نيل بورهام أيضًا عن رضاه عن سهولة استخدام الحل قائلًا: "إنه تطبيق سهل الاستخدام لمهمة بهذه الدرجة من التعقيد. إنه سهل الاستخدام جدًا، والاتساق بين الشاشات - حتى من منظور التدريب - يجعله سهلًا عند تأهيل الموظفين الجدد. نحن عادةً لا نجري تدريبًا رسميًا، بل نفضّل التدريب بين الزملاء باستخدام أدلة سريعة ودعم الخبراء، وقد نجح ذلك حتى الآن."
وبشكل مماثل، تُبدي VPI رضاها عن تعاونها مع MaxLogic. إذ يضيف نيل بورهام قائلًا: "لقد عرفت بعض هؤلاء الأشخاص لسنوات عديدة. وأعلم أنه عندما أسأل أحد أفراد MaxLogic سؤالًا، يمكنني أن أكون واثقًا من أنني سأحصل على الإجابة الصحيحة لأنهم يفهمون طريقة عملنا ويفهمون عملياتنا. وهم يفهمون Maximo بشكل كامل، فهم لم يخيّبوا ظني أبدًا."
وبالنظر إلى المستقبل، تخطط VPI لتوحيد تثبيت Maximo عبر جميع مواقعها. "بمجرد أن ندمج المحطة الأخيرة ضمن حل Maximo الجديد، فسنتمكن من المضي قدمًا في سيناريوهات الصيانة التنبؤية والاستفادة من الحلول المحمولة، ما يوفّر صورة واضحة وموجزة لما يحدث عبر المحطات لفِرق الإدارة العليا."
شركة طاقة ملتزمة بدفع المملكة المتحدة نحو الوصول إلى صافي انبعاثات كربونية صفري، تُعدّ VPI رابطًا خارجيًّا (يؤدي الرابط إلى صفحة خارج موقع ibm.com) من أبرز مشغّلي محطات التوربينات الغازية ذات الدورة المركّبة (CCGT). ويقع المقر الرئيسي للشركة في مدينة إيمينغهام، وتمتلك خمسة مواقع يمكنها من خلالها توليد ما يصل إلى 3.3 جيجاوات من الكهرباء، وهي طاقة تكفي لتشغيل نحو ثلاثة ملايين منزل. وإلى جانب جهودها في توليد الطاقة، تركز VPI أيضًا على إجراءات خفض الانبعاثات وتعزيز الاستدامة.
شركة MaxLogic (يؤدي الرابط إلى صفحة خارج موقع ibm.com) - وهي شريك أعمال لـ IBM - متخصصة في الحلول والاستشارات، وتكرّس جهودها للتحوّل الرقمي. وتركّز الشركة على إدارة أصول المؤسسات، فتعمل على تحسين العمليات اليومية، ووضع الأسس للابتكار المستقبلي والتوسع. تأسست الشركة في عام 2020، ويقع مقرها الرئيسي في ليدز، المملكة المتحدة.
لمعرفة المزيد عن حلول IBM الواردة في هذه القصة، يرجى الاتصال بممثل IBM أو شريك أعمال IBM.
