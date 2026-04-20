ذكية وموثوقة للجميع: منصة مدريد الموحدة لتعزيز الموثوقية في كافة أنحاء المدينة

يدير مجلس مدينة مدريد واحدًا من أكبر الأنظمة البيئية للخدمات الحضرية وأكثرها تعقيدًا في أوروبا؛ حيث يتولى إدارة ملايين الأصول، ومئات الآلاف من عمليات الفحص، وأكثر من مليون طلب مقدم من المواطنين سنويًا، تغطي هذه الإدارة محفظة واسعة وموزعة جغرافيًا من البنى التحتية الحضرية الحيوية — بدءًا من إنارة الشوارع والمساحات الخضراء، وصولاً إلى الأماكن العامة، وجمع النفايات، والمراقبة البيئية، والبنية التحتية المتعلقة بالتنقل. بمرور الوقت، تطورت الأنظمة الداعمة لهذه الخدمات بشكل منعزل، حيث توزعت عمليات الجرد والصيانة والفحص والفوترة وإخطارات المواطنين عبر تطبيقات منفصلة وغير مترابطة. وقد أدى هذا التجزؤ إلى محدودية الرؤية، مما تسبب في تباطؤ استجابة العمليات وصعوبة قياس الأداء بشكل متسق عبر مختلف المزودين والأقسام.

ومع تزايد المتطلبات التشغيلية—وظهور فجوات في القدرة على الصمود نتيجة الأحداث المزعزعة—كان لا يزال يتعين على المدينة تنسيق جهود أكثر من 25 مزود خدمة يعملون وفق نماذج خدمية متنوعة واتفاقيات مستوى خدمة (SLAs) أكثر صرامة، كل ذلك في ظل قيود الميزانية والموارد المحدودة. إن التحول في مدريد من الدفع مقابل الأنشطة إلى الدفع مقابل النتائج تطلب وجود مؤشرات جودة ثابتة وإشراف موحد، وهو ما لم تستطع الأدوات والأنظمة القديمة دعمه. وكما صرح Juan Corro، المدير العام لتكنولوجيا المعلومات في مجلس مدريد، فقد كان على مدريد "أن تقدم قيمة أكبر بموارد أقل". أدرك قادة المدينة أن الإصلاحات التدريجية لم تعد كافية؛ بل أصبحوا بحاجة إلى ركيزة عملياتية موحدة قادرة على دمج البيانات، وفرض معايير الجودة على نطاق واسع، وضمان أن كل يورو يتم إنفاقه يحقق قيمة ملموسة وشفافة للمواطنين.