ولاستيعاب هذه الاتجاهات، استخدمت شركة Downer تقنية IBM لإنشاء منصتها لإدارة أصول عربات السكك الحديدية TrainDNA. ولكن مع مرور الوقت، أدركت الشركة أنها بحاجة إلى أكثر من مجرد برامج. كما يوضح ويليامز قائلاً: "كنا نتطلع إلى المستقبل -إلى ما هو أبعد مما كنا نقدمه بالفعل. فقد أردنا تحسين الخدمة لركابنا، وأردنا تحويل انتباهنا إلى الخارج. لكن هذا النوع من التوسع كان يعني أننا بحاجة إلى إعادة التفكير في بعض الأشياء -لذلك بحثنا عن بعض المساعدات الخارجية".

تتعاون شركة Downer الآن مع IBM Consulting من أجل التطوير والتحسين المستمر لمنصة TrainDNA. وتستخدم هذه المنصة، التي تعمل حاليًا بواسطة IBM Maximo Application Suite، تحليلات معقدة وبيانات في الوقت الحقيقي تقريبًا لدعم جهود الصيانة التنبؤية لأكثر من 200 قطار في جميع أنحاء أستراليا.

ويشير ويليامز قائلاً: "من الواضح أن شركة IBM لديها الخبرة والقدرة على إدارة الأصول المادية". "ولديهم القدرة أيضًا على الاستفادة مع البيانات التي نحصل عليها؛ أي تحويل تلك البيانات إلى شيء ذي قيمة لنا ولعملائنا وركابهم".

ويوضح قائلاً: "مع منصة TrainDNA، يمكننا مراقبة جميع قطاراتنا وتحديد مواقعها وأماكن وجودها في الجداول الزمنية وحالاتها. ويمكننا الاتصال بكل الأصول الموجودة في كل عربة في الوقت الحقيقي. كما يمكننا رؤية الشاشات التي يشاهدها السائقون وأكثر من ذلك".

عززت المنصة الرقمية الأداء داخل Downer، ما مكنها من تقديم خدمة عالية الجودة للركاب. في مركز صيانة Auburn وحده، ضاعفت شركة Downer بشكل فعال عدد القطارات التي يمكنها صيانتها من هذا المرفق -كل ذلك مع تحقيق تحسن بنسبة 20% في الكفاءة. ومع تشغيل المزيد من القطارات، يمكن لشركة Downer الترويج لخدمات فورية للركاب، ما يعني توصيلهم إلى وجهتهم المطلوبة في أي مكان وفي أي وقت.

ويضيف ويليامز: "من خلال العمل مع شركة IBM، طورنا أيضًا عددًا من التطبيقات الإدارية ضمن TrainDNA". "على سبيل المثال، لدينا الآن تطبيق يتيح لنا إدارة تحديد هوية مئات العربات التي يستخدمها موظفونا كل يوم في مرافق صيانة القطارات وساحات وقوفها، مع إدارة حركة تلك القطارات. كما أنه يساعد على الإشراف على عزل القطار عندما نفصل عربة عن الشبكة الكهربائية لجعلها آمنة لفرق الصيانة لدينا للعمل عليها".

ويتابع ويليامز قائلاً: "كل شيء يتم من خلال Maximo". "نحن نستخدمه في الغالب في إدارة الصواميل والمسامير لأنشطة الصيانة اليومية، ولكنه يتعامل أيضًا مع جميع عمليات التخطيط والجدولة للقوى العاملة لدينا. كما يتولى إدارة تكوين جميع أصولنا أو سلامتها. فهو المصدر الموثوق الوحيد لدينا لجميع البيانات التي تخص أكثر من 1500 عربة قطار في نظامنا".

ويتم جمع المعلومات التي يتم جمعها لمجموعة البيانات هذه باستخدام IBM MQ. وكما يشير ويليامز قائلاً: "نستخدم MQ لكل عمليات التكامل لدينا. فنحن نستقبل ما يقرب من 30000 رسالة كل 10 دقائق من كل قطار. وهذا يعني أكثر من 30 مليون رسالة إجمالاً كل ساعة".

ومن الآن فصاعدًا، ستضيف شركة Downer وشركة IBM نظام IBM Cloud Pak for Integration لتبسيط تدفق البيانات عبر منصة TrainDNA، بينما سيساعد IBM Cloud Pak for Data على دمج هذه الأجزاء المجمعة من البيانات وتوجيه استخدامها وتحليلها. وسيدعم فريق IBM وDowner المشترك أيضًا الحل باستخدام IBM Cloud Pak for Watson AIOps الذي سيحدد القواعد المحيطة بأي تنبيهات يتم إطلاقها نتيجة عن المعلومات التي تم جمعها بالإضافة إلى أي تعديلات مقابلة في سير العمل.

إضافة إلى ذلك، يعتزم موظفو العميل استخدام الأدوات المتاحة داخل IBM WebSphere Hybrid Edition لتحديث تطبيقات الشركة الحالية من أجل إنشاء بنية سحابية أصلية. ويوفر IBM Instana Observability مراقبة أداء التطبيقات، ما يمكن مشغلي النظام من فهم الوقت الحقيقي الذي يتيح لهم إزالة المعيقات وحل المشكلات بشكل أسرع.