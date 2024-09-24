الصافي الصفري لن يكون سهلاً. بل إن الأمر سيتطلب الكثير من العمل الجاد والتعاون. سنحتاج جميعًا معًا إلى اتخاذ خيارات أفضل وأكثر استدامة فيما يتعلق بما نأكله وكيف نعيش وأين نذهب.
في الواقع، يعد اتخاذ خيارات أكثر ذكاءً بشأن كيفية السفر وزمانه ومكانه عنصرًا حاسمًا في تحقيق غدٍ أفضل. يعد قطاع النقل مساهمًا رئيسيًا في غازات الاحتباس الحراري العالمية. وعلى مدار العقد الماضي، تعاونت الحكومات والشركات الخاصة على إنشاء بنية تحتية أكثر استدامة لنقل الأشخاص والمواد عبر كوكبنا.
على سبيل المثال، يختار ملايين المسافرين في أستراليا كل يوم أنظمة السكك الحديدية الخفيفة والثقيلة لنقلهم إلى الأماكن التي يريدون الذهاب إليها. وعلى مدار أكثر من 100 عام، ركزت مجموعة Downer على بناء قطارات الركاب هذه وإبقائها في الخدمة.
ويوضح آدم ويليامز، رئيس قسم تطوير السكك الحديدية وأنظمة النقل في Downer قائلاً: "ما شهدناه بالفعل في السنوات العشر الماضية هو تحول في الطريقة التي تدير بها الحكومات قطاراتها". "في السابق، كانوا يطلبون منا بناء قطاراتهم في البداية، لكنهم كانوا يقومون بتشغيلها وصيانتها؛ ربما يستعينون بنا لإجراء إصلاحات أو تحديثات. لكنهم الآن لا يريدون منا تصميم القطارات وبناءها فقط، بل يريدون منا جمع كل أعمال الصيانة للقطارات على مدى العمر الافتراضي لها -أي جميع أعمال الصيانة للقطارات على مدى فترة تتراوح عادةً بين 25 و30 عامًا".
ويتابع قائلاً: "نحن الآن أكبر مزود لخدمات إدارة أصول الدعم طوال العمر الافتراضي لعربات الركاب الدارجة في أستراليا. وهذا يعني أننا نطرح كل يوم عدة مئات من القطارات في الخدمة في كل مدينة رئيسية في أستراليا".
وإلى جانب هذه الإدارة المستمرة، هناك توقع للمساعدة على إنشاء شبكة نقل أكثر استدامة. ويوضح ويليامز قائلاً: "في هذه المرحلة، تعهدت جميع الولايات القضائية الغربية تقريبًا بتحقيق شكل من أشكال صافي الصفر بحلول عام 2050 أو نحو ذلك". وهذا يحفزنا على الاستثمار في التقنية وتقديم خدمات جديدة تركز على تعزيز الكفاءة والقيمة على المدى الطويل. إنه ليس مجرد شيء نريد التركيز عليه. إنه أمر بالغ الأهمية لنجاحنا".
تقليل أعطال المعدات، ما يؤدي إلى زيادة بنسبة 51% في موثوقية القطارات
معالجة بيانات الأصول الموجودة في أكثر من 30 مليون رسالة كل ساعة
ولاستيعاب هذه الاتجاهات، استخدمت شركة Downer تقنية IBM لإنشاء منصتها لإدارة أصول عربات السكك الحديدية TrainDNA. ولكن مع مرور الوقت، أدركت الشركة أنها بحاجة إلى أكثر من مجرد برامج. كما يوضح ويليامز قائلاً: "كنا نتطلع إلى المستقبل -إلى ما هو أبعد مما كنا نقدمه بالفعل. فقد أردنا تحسين الخدمة لركابنا، وأردنا تحويل انتباهنا إلى الخارج. لكن هذا النوع من التوسع كان يعني أننا بحاجة إلى إعادة التفكير في بعض الأشياء -لذلك بحثنا عن بعض المساعدات الخارجية".
تتعاون شركة Downer الآن مع IBM Consulting من أجل التطوير والتحسين المستمر لمنصة TrainDNA. وتستخدم هذه المنصة، التي تعمل حاليًا بواسطة IBM Maximo Application Suite، تحليلات معقدة وبيانات في الوقت الحقيقي تقريبًا لدعم جهود الصيانة التنبؤية لأكثر من 200 قطار في جميع أنحاء أستراليا.
ويشير ويليامز قائلاً: "من الواضح أن شركة IBM لديها الخبرة والقدرة على إدارة الأصول المادية". "ولديهم القدرة أيضًا على الاستفادة مع البيانات التي نحصل عليها؛ أي تحويل تلك البيانات إلى شيء ذي قيمة لنا ولعملائنا وركابهم".
ويوضح قائلاً: "مع منصة TrainDNA، يمكننا مراقبة جميع قطاراتنا وتحديد مواقعها وأماكن وجودها في الجداول الزمنية وحالاتها. ويمكننا الاتصال بكل الأصول الموجودة في كل عربة في الوقت الحقيقي. كما يمكننا رؤية الشاشات التي يشاهدها السائقون وأكثر من ذلك".
عززت المنصة الرقمية الأداء داخل Downer، ما مكنها من تقديم خدمة عالية الجودة للركاب. في مركز صيانة Auburn وحده، ضاعفت شركة Downer بشكل فعال عدد القطارات التي يمكنها صيانتها من هذا المرفق -كل ذلك مع تحقيق تحسن بنسبة 20% في الكفاءة. ومع تشغيل المزيد من القطارات، يمكن لشركة Downer الترويج لخدمات فورية للركاب، ما يعني توصيلهم إلى وجهتهم المطلوبة في أي مكان وفي أي وقت.
ويضيف ويليامز: "من خلال العمل مع شركة IBM، طورنا أيضًا عددًا من التطبيقات الإدارية ضمن TrainDNA". "على سبيل المثال، لدينا الآن تطبيق يتيح لنا إدارة تحديد هوية مئات العربات التي يستخدمها موظفونا كل يوم في مرافق صيانة القطارات وساحات وقوفها، مع إدارة حركة تلك القطارات. كما أنه يساعد على الإشراف على عزل القطار عندما نفصل عربة عن الشبكة الكهربائية لجعلها آمنة لفرق الصيانة لدينا للعمل عليها".
ويتابع ويليامز قائلاً: "كل شيء يتم من خلال Maximo". "نحن نستخدمه في الغالب في إدارة الصواميل والمسامير لأنشطة الصيانة اليومية، ولكنه يتعامل أيضًا مع جميع عمليات التخطيط والجدولة للقوى العاملة لدينا. كما يتولى إدارة تكوين جميع أصولنا أو سلامتها. فهو المصدر الموثوق الوحيد لدينا لجميع البيانات التي تخص أكثر من 1500 عربة قطار في نظامنا".
ويتم جمع المعلومات التي يتم جمعها لمجموعة البيانات هذه باستخدام IBM MQ. وكما يشير ويليامز قائلاً: "نستخدم MQ لكل عمليات التكامل لدينا. فنحن نستقبل ما يقرب من 30000 رسالة كل 10 دقائق من كل قطار. وهذا يعني أكثر من 30 مليون رسالة إجمالاً كل ساعة".
ومن الآن فصاعدًا، ستضيف شركة Downer وشركة IBM نظام IBM Cloud Pak for Integration لتبسيط تدفق البيانات عبر منصة TrainDNA، بينما سيساعد IBM Cloud Pak for Data على دمج هذه الأجزاء المجمعة من البيانات وتوجيه استخدامها وتحليلها. وسيدعم فريق IBM وDowner المشترك أيضًا الحل باستخدام IBM Cloud Pak for Watson AIOps الذي سيحدد القواعد المحيطة بأي تنبيهات يتم إطلاقها نتيجة عن المعلومات التي تم جمعها بالإضافة إلى أي تعديلات مقابلة في سير العمل.
إضافة إلى ذلك، يعتزم موظفو العميل استخدام الأدوات المتاحة داخل IBM WebSphere Hybrid Edition لتحديث تطبيقات الشركة الحالية من أجل إنشاء بنية سحابية أصلية. ويوفر IBM Instana Observability مراقبة أداء التطبيقات، ما يمكن مشغلي النظام من فهم الوقت الحقيقي الذي يتيح لهم إزالة المعيقات وحل المشكلات بشكل أسرع.
في يونيو 2022، وقعت شركة Downer اتفاقية جديدة مع IBM Consulting، تركز على تعزيز قدرات TrainDNA من خلال عمليات تطوير أكثر تكاملاً وتعاونًا. لن تدعم هذه التغييرات خطط النمو الدولية للشركة بشكل أفضل فحسب، بل ستمكن Downer أيضًا من تقديم ميزات وقدرات جديدة ضمن TrainDNA.
وبموجب هذه الاتفاقية الجديدة، جمعت شركتَا Downer وIBM فريق استدامة مشتركًا يركز على تقليل استهلاك الطاقة. ويشير ويليامز قائلاً: "التحديات التي تواجهها Downer كشركة تجارية هي في الحقيقة التحديات التي يواجهها المجتمع بشكل عام". "هناك تحدٍ واضح يتعلق بالحد من استخدام الكربون، ونعتقد أن هذا ينتج عنه تحدٍ كبير وفرصة كبيرة".
بالتعاون مع IBM، تبحث Downer عن فرص لخفض استخدام الطاقة في أسطول القطارات لديها. "إذا كنت تفكر في مشغل قطارات مثل قطارات سيدني أو قطارات المترو في ملبورن، فإن هذه الشبكة هي واحدة من أكبر مستخدمي الكهرباء في الولاية بأكملها. وإذا استطعنا على نحو أفضل تحديد أنظمة السكك الحديدية التي تستخدم معظم الطاقة، وطريقة الاستجابة لديها على مدار اليوم مع تغير الطقس ومتطلبات الركاب، فيمكننا حقًا تحسين الاستخدام والحصول على نتيجة أفضل للجميع بشكل عام".
ويتابع قائلاً: "لذلك نحن نكتشف حاليًا كيفية مراقبة هذه الأشياء والتحكم فيها. هل يجب علينا ضبط نظام تكييف الهواء؟ هل يمكننا موازنة حمل الطاقة أو أدوات التحكم في الجر -التي تعد واحدة من عوامل السحب الرئيسية للطاقة- في الوقت الحقيقي بناءً على عدد الركاب؟ إذا تمكنا من توفير نسبة قليلة فقط من الطاقة، فسيكون لذلك تأثير كبير في البصمة الكربونية للشبكة بأكملها -وللبلد بأكمله".
مع التركيز على تمكين موافقات الأداء هذه، تقوم Downer الآن بالتنسيق مع فريق IBM Garage للمشاركة في إنشاء جهود التصميم لتكون أكثر مرونة وتسريع مسار الابتكار بشكل أفضل. ويضيف ويليامز قائلاً: "نحن نبتعد عن نهج الشلال ونتجه نحو أسلوب أسرع لإطلاق الأعمال - وهو ما يشجع على المزيد من التجارب".
ويتابع موضحًا: "لذا فإن أحد المجالات التي نعمل فيها مع شركة IBM هو استخدام بيانات الأصول المجمعة لنكون أكثر تنبؤًا في عمليات الصيانة التي ننفذها. على سبيل المثال، في نظام تكييف الهواء، لاحظنا أن تغير تدفق الهواء عبر نقطة معينة كان مؤشرًا على حدوث عطل. لذلك الآن، عندما نرى هذا النمط في الهواء، يمكننا أن نرسل إلى فِرق الإصلاح للتدخل قبل مواجهة مشكلة".
ويشير ويليامز قائلاً: "لقد بدأنا في إجراء بعض التجارب باستخدام الطائرات من دون طيار وغيرها من معدات الفحص الآلية لتحسين سلامة الموظفين ولتكرار تسجيل القياسات التي نأخذها للتأكد منها". "هناك الكثير من المساحات الحرجة حقًا والتي يحتمل أن تكون خطرة وتحتاج فِرق الصيانة إلى الدخول إليها لإجراء الفحص. فنحن نشهد باستمرار إصابات مثل التعثر والانزلاق -ناهيك عن مخاطر السقوط من الارتفاعات- ولكن يمكن للطائرة من دون طيار أن تطير وتسجل القياسات".
ويتابع قائلاً: "بمجرد أن نحدد للطائرة من دون طيار الشكل الذي يجب أن يبدو عليه القطار، يمكنها بعد ذلك أن تجري الفحص وتعود لتخبر الفنيين لدينا عن أي استثناءات تجدها. لذلك بدلاً من المشي -أو الزحف- حول البيئات التي يحتمل أن تكون خطرة، يمكن للموظفين استخدام بيانات الطائرة من دون طيار لاتخاذ قرارات صيانة أفضل وأكثر استهدافًا".
يضيف ويليامز قائلاً: "لقد شهدنا زيادة بنسبة 51% في موثوقية أسطول القطارات، ونقيس هذه النسبة بحساب 'متوسط المسافة بين الأعطال' - أي المسافة التي يمكن أن يقطعها كل قطار قبل أن يؤثر العطل في الخدمة. وفي الوقت الحالي، يبلغ متوسط المسافة على المدى الطويل أكثر من 75000 كيلومتر، وهذا يعني أن أداءنا يرقى إلى مستوى أداء بعض من أفضل المؤسسات في هذا المجال في العالم".
يمكن للركاب بدورهم أن يكونوا واثقين من أنهم سيصلون إلى وجهتهم بشكل أكثر اتساقًا وفي الوقت المحدد. كما أن سياسات السلامة الشاملة التي يمكن التحكم فيها والتي تقدمها منصة TrainDNA تحمي الموظفين وتشجع في الوقت نفسه على زيادة الإنتاجية. في الواقع، وسّعت Downer أسطولها بنسبة 21% مع زيادات ضئيلة في قوتها العاملة.
بشكل عام، يسر Downer اختيارها لشركة IBM. ويضيف ويليامز قائلاً: "مع كل البيانات التي يتم التقاطها بواسطة Maximo، بدأنا حقًا في فهم ما يحدث داخل القطار". "عندما بدأنا في عام 2010، كان لدينا نظام صيانة يستخدم عمليات فحص مدتها 30 و60 و90 يومًا إلى جانب إصلاحات أكبر على مراحل. وهذا جعل موازنة أحمال التشغيل أمرًا صعبًا للغاية، خاصةً إذا كان من المقرر إجراء إصلاحات رئيسية لقطارات متعددة في الوقت نفسه".
ويتابع قائلاً: "ما فعلناه الآن هو تحسين دورية الصيانة بشكل أفضل. نحن أكثر ثقة بأنه يمكننا التنبؤ بموعد تعطل شيء ما، ما يطيل الفترة التي يتعين علينا فيها التدخل. وقد تمكنا حتى الآن من مضاعفة المدة الزمنية لفترات الصيانة الروتينية".
وأخيرًا، يستمر التعاون مع شركة IBM Consulting في تعزيز الابتكار عبر أعمال الشركة. ويختتم ويليامز قائلاً: "مع IBM، انتقلنا من علاقة معاملات مباشرة إلى علاقة تعاون وإبداع مشترك". "نحن نتحدث بشكل مشترك عن أفضل طريقة للتعامل مع تطوير منتجاتنا وخدماتنا. وأعتقد أننا توصلنا إلى أفضل طريقة للاستفادة من قدراتنا التكميلية لتحقيق المزيد - مع عقلية 1 + 1 = 3".
تأسست Downer منذ أكثر من 150 عامًا (يؤدي الرابط إلى صفحة خارج موقع ibm.com) ويعمل بها أكثر من 44000 موظف من حول العالم وهي شركة رائدة في تقديم الخدمات الحضرية المتكاملة. وتوفر أنظمة السكك الحديدية والنقل التابعة للمجموعة خدمات إدارة أصول عربات السكك الحديدية في أستراليا ونيوزيلندا، مع خبرة في تقديم الدعم طوال الحياة للعملاء.
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أُنتج في الولايات المتحدة، أكتوبر 2022.
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