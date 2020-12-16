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DevOps
WebSphere Hybrid Edition
يُعَد التحول الرقمي جوهر النجاح ويتطلب أن تكون أنظمة الأعمال وتكنولوجيا المعلومات آمنة ومستدامة وتقلل من الديون التقنية. تُعَد استراتيجية التحديث الفعَّالة أمرًا بالغ الأهمية لتقليل الديون التقنية.
يوفر IBM WebSphere Hybrid Edition مجموعة شاملة من أنظمة تشغيل التطبيقات وأدوات التحديث. وسيُتيح لك هذا تحديث وقت تشغيل Java والعمليات والهندسة بطريقة فعَّالة من حيث التكلفة.
تمكَّن من ترقية أوقات تشغيل تطبيقاتك الحالية إلى وقت تشغيل حديث واحد للسحابة الأصلية بأقل تأثير في التطبيقات.
استخدِم الذكاء الاصطناعي والأتمتة لتحديث تطبيقاتك الحالية للاستفادة من الفوائد التشغيلية والمعمارية للحاويات السحابية الأصلية.
تمكَّن من بناء تطبيقات سحابية جديدة باستخدام WebSphere Liberty كبيئة تشغيل عالية الكفاءة للتنفيذات المستندة إلى الحاويات وKubernetes.
ساعدت FlowFactor أحد مزودي خدمات النقل على تحديث التطبيقات وتقليل أوقات النشر بأكثر من 99% باستخدام WebSphere Hybrid Edition.
رأت BlueCross BlueShield في ولاية كارولينا الجنوبية فرصة لإيجاد طرق جديدة لتحديث التطبيقات، ما أدى إلى تقليص وقت نشر التعليمات البرمجية بنسبة 70% وتحسين استخدام البنية التحتية بنسبة 50%.
تعمل PowerM مع أكثر من 90% من المؤسسات التي تستخدم تطبيقات IBM WebSphere في المغرب، ما يساعدها على حماية وتحديث وتحسين منصات التكنولوجيا الخاصة بها.
تمكَّن من تقليل التكاليف والمخاطر الأمنية من خلال أتمتة تحديد التهديدات ومعالجتها لجميع تطبيقات WebSphere في مؤسستك.
بيئة وقت تشغيل خادم Java مرنة وغنية بالأمان لتطبيقات المؤسسات.
وفّر بيئة تطبيقات تتطور مع تطور عملك
مجموعة من العناصر البرمجية المتكاملة، المصممة لأي سحابة هجينة، والمصممة لأتمتة العمل وتسريع نمو الأعمال.