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DevOps

WebSphere Hybrid Edition

 IBM WebSphere Hybrid Edition
تمكَّن من تحديث وقت تشغيل Java وعملياته وبنيته لتحقيق بنية تحتية آمنة ومستدامة.
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أهمية استراتيجية التحديث

يُعَد التحول الرقمي جوهر النجاح ويتطلب أن تكون أنظمة الأعمال وتكنولوجيا المعلومات آمنة ومستدامة وتقلل من الديون التقنية. تُعَد استراتيجية التحديث الفعَّالة أمرًا بالغ الأهمية لتقليل الديون التقنية. 
يوفر IBM WebSphere Hybrid Edition مجموعة شاملة من أنظمة تشغيل التطبيقات وأدوات التحديث. وسيُتيح لك هذا تحديث وقت تشغيل Java والعمليات والهندسة بطريقة فعَّالة من حيث التكلفة.

 زيادة عائد الاستثمار على WebSphere
حالات الاستخدام تحديث وقت التشغيل

تمكَّن من ترقية أوقات تشغيل تطبيقاتك الحالية إلى وقت تشغيل حديث واحد للسحابة الأصلية بأقل تأثير في التطبيقات.

 تعرَّف على المزيد حول تحديث وقت التشغيل التحديث التشغيلي والهندسي

استخدِم الذكاء الاصطناعي والأتمتة لتحديث تطبيقاتك الحالية للاستفادة من الفوائد التشغيلية والمعمارية للحاويات السحابية الأصلية.

 رحلة تعديل تطبيق IBM CIO تطوير السحابة الأصلية

تمكَّن من بناء تطبيقات سحابية جديدة باستخدام WebSphere Liberty كبيئة تشغيل عالية الكفاءة للتنفيذات المستندة إلى الحاويات وKubernetes.

استكشِف WebSphere Liberty
قصص نجاح العملاء

ساعدت FlowFactor أحد مزودي خدمات النقل على تحديث التطبيقات وتقليل أوقات النشر بأكثر من 99% باستخدام WebSphere Hybrid Edition.

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رأت BlueCross BlueShield في ولاية كارولينا الجنوبية فرصة لإيجاد طرق جديدة لتحديث التطبيقات، ما أدى إلى تقليص وقت نشر التعليمات البرمجية بنسبة 70% وتحسين استخدام البنية التحتية بنسبة 50%.

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تعمل PowerM مع أكثر من 90% من المؤسسات التي تستخدم تطبيقات IBM WebSphere في المغرب، ما يساعدها على حماية وتحديث وتحسين منصات التكنولوجيا الخاصة بها.

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اتخِذ الخطوة التالية

احجز اجتماعًا مع خبير IBM لمناقشة كيفية الاستفادة من الإصدار IBM WebSphere Hybrid Edition لتقليل ديون المؤسسة التقنية من خلال استراتيجية تحديث وقت التشغيل.
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