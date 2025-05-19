عهدت شركة GES.A.P. S.p.A إلى شركة ELMI، وهي شريك أعمال لدى IBM ومتخصصة في إدارة المنشآت والتقنيات المتعلقة بها، بأتمتة عمليات الأعمال.

وقد اختارت الشركة برنامج IBM Maximo Asset Management مفتوح المصدر لتخصيص الحل وتطويره، إلى جانب وضع خطة تنفيذ مرحلية لتوزيعه على أقسام متعددة.

باستخدام برنامج Maximo، يمكن للفرق المختلفة إدارة عمليات المطار من خلال تمكين مصدر معلومات رقمي موحد واحد للأصول والبنية التحتية والأمن والاستدامة والمزيد.

يُجري فريق إدارة الأمان عمليات تدقيق منتظمة، ويمكن استخدام النتائج التي توصَّل إليها من قِبَل الإدارات الأخرى لتأكيد حالة الامتثال. تساعد المشاركة التلقائية للمعلومات المناسبة، مثل الحضور في الدورات والمؤهلات ورُخص القيادة وغيرها، على تقليل التكرار وتحسين مرونة الموارد. تم ترحيل بيانات حالة الأصول والبنية التحتية إلى Maximo وتخزينها فيه، بدلًا من جداول البيانات والوثائق الورقية.

مع Maximo، يتم تسجيل المشكلات المكتشَفة مركزيًا مع سجل تدقيق تقارير كامل من التسجيل الأولي حتى الحل النهائي. يمكن للفرق أيضًا معرفة حالة معداتهم في الوقت الفعلي وتخزين قطع الغيار. توفِّر التقارير التي يتم إنشاؤها بواسطة Maximo رؤية واضحة للحالة، بدءًا من المخزون وحتى أوقات استجابة الخدمة، ما يساعد على تحسين الكفاءة وجودة الخدمات.