"يُعَد مطار باليرمو فالكوني بورسيلينو مركزًا ذا أهمية وطنية كبيرة، ويخدم أكثر من 8 ملايين مسافر سنويًا. أسندت الهيئة الوطنية للطيران المدني في إيطاليا (ENAC) إدارة المطار إلى شركة GES.A.P. S.p.A بهدف الحفاظ على البنية التحتية والأنظمة في حالة تشغيل مثالية. كما كلَّفت الشركة بتشييد منشآت جديدة لتكييف هيكل المطار مع النمو المستمر في حركة الركاب.
لذلك، عمِلت شركة GES.A.P. S.p.A على تقييم أنسب الأدوات لتحسين إدارة البنية التحتية للمطار وتقليل التكاليف مع الحفاظ على السلامة والكفاءة التشغيلية، لا سيما على مستوى الأنظمة.
تلتزم شركة GES.A.P. S.P.A. بالعمليات المستدامة، وبالأخص، تقليل البصمة الكربونية. يُسهم كل تحسين في كفاءة عمليات الصيانة وإدارة دورة حياة الأصول في تعزيز الاستدامة الشاملة من خلال زيادة أداء البنية التحتية. ويمتد هذا الالتزام المستمر بالاستدامة ليشمل تحسين المعايير التشغيلية والأداء مع تحقيق أهداف الامتثال والسلامة.
لم توفر العمليات الورقية المستوى الصحيح من التفاصيل ولم تكن قادرة على تقديم الرؤى التي كان من الممكن أن تساعد الفرق على تعزيز مهاراتهم. وقد أدى استخراج بيانات مهمة لتلبية متطلبات التدقيق والامتثال إلى جداول زمنية طويلة لا تتوافق مع السرعة والكفاءة المطلوبة. من خلال الإدارة الرقمية، يمكن للفرق تحقيق أهداف الكفاءة والتكلفة والاستدامة التي تتناسب مع الجداول الزمنية والتقنيات المتقدمة الجديدة.
بدأ مطار باليرمو الآن عمليات لتكييف البنية وتحديثها من خلال توسيع مبنى الركاب وتقديم خدمات جديدة تشمل توسعة مواقف السيارات وخدمات الطعام والتجزئة.
عهدت شركة GES.A.P. S.p.A إلى شركة ELMI، وهي شريك أعمال لدى IBM ومتخصصة في إدارة المنشآت والتقنيات المتعلقة بها، بأتمتة عمليات الأعمال.
وقد اختارت الشركة برنامج IBM Maximo Asset Management مفتوح المصدر لتخصيص الحل وتطويره، إلى جانب وضع خطة تنفيذ مرحلية لتوزيعه على أقسام متعددة.
باستخدام برنامج Maximo، يمكن للفرق المختلفة إدارة عمليات المطار من خلال تمكين مصدر معلومات رقمي موحد واحد للأصول والبنية التحتية والأمن والاستدامة والمزيد.
يُجري فريق إدارة الأمان عمليات تدقيق منتظمة، ويمكن استخدام النتائج التي توصَّل إليها من قِبَل الإدارات الأخرى لتأكيد حالة الامتثال. تساعد المشاركة التلقائية للمعلومات المناسبة، مثل الحضور في الدورات والمؤهلات ورُخص القيادة وغيرها، على تقليل التكرار وتحسين مرونة الموارد. تم ترحيل بيانات حالة الأصول والبنية التحتية إلى Maximo وتخزينها فيه، بدلًا من جداول البيانات والوثائق الورقية.
مع Maximo، يتم تسجيل المشكلات المكتشَفة مركزيًا مع سجل تدقيق تقارير كامل من التسجيل الأولي حتى الحل النهائي. يمكن للفرق أيضًا معرفة حالة معداتهم في الوقت الفعلي وتخزين قطع الغيار. توفِّر التقارير التي يتم إنشاؤها بواسطة Maximo رؤية واضحة للحالة، بدءًا من المخزون وحتى أوقات استجابة الخدمة، ما يساعد على تحسين الكفاءة وجودة الخدمات.
مع إدخال IBM Maximo في جميع أقسام GES.A.P. S.p.A، استفادت عمليات مطار باليرمو من مزايا سير العمل الرقمي المتكامل، من إدارة السلامة إلى الامتثال التنظيمي.
يوفر نظام IBM Maximo تحكمًا أكبر في العمليات المتعلقة بالسلامة، وبفضل القدرة على تحديد المخاطر والأصول، تمكَّنت شركة GES.A.P. S.p.A. من تقليل تدخلات الصيانة بنسبة 10%.
بدءًا من الصيانة المجدولة للمرافق والمركبات والإضاءة ومدارج الطائرات والمصاعد وغيرها، يساعد إدخال حلول Maximo شركة GES.A.P. S.p.A. على زيادة كفاءة مطار باليرمو.
ومع إظهار الحل لفوائده، يتكيف موظفو GES.A.P. S.p.A. والمطار مع الحل الجديد ويستفيدون من قدراته. يتم تدريب جميع الموظفين المتخصصين على برنامج Maximo، ويتم تخزين إكمال الدورات التدريبية والشهادات، حتى تتمكن جميع الأقسام من الاستثمار بفاعلية في موظفيها.
ويساعد التعاون بين GES.A.P. S.p.A. وELMI وIBM على تحسين خدمات المطار وضمان بنية تحتية متطورة قادرة على تلبية احتياجات مركز المطار الدولي المتنامي.
تم تأسيس GES.A.P في عام 1985، وهي تُدير مطار فالكوني بورسيلينو في باليرمو، إيطاليا، وتتحمل مسؤولية الأنشطة مثل المعلومات العامة، والأمن، والمراقبة، والتجارة. تشمل الأنشطة المتعلقة بالجانب الجوي البنية التحتية للطيران، ومدارج الطائرات، وممرات الطائرات، وساحات خدمات الطائرات. تُعَد .GES.A.P مملوكة لمقاطعة باليرمو الإقليمية، وبلدية باليرمو، وغرفة التجارة، وبلدية تشينيزي، وشركاء آخرين.
تُعَد ELMI شريك أعمال لدى IBM لأكثر من 30 عامًا، وتقدِّم الاستشارات والمشورة مع التركيز على إدارة البنية التحتية والمرافق، وسير العمل الرقمي، وتكامل الأنظمة، وأتمتة العمليات. تقدِّم ELMI، ومقرها باليرمو، إيطاليا، حلولًا لإدارة الأصول، وإعداد تقرير الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، والذكاء الاصطناعي والتحليلات، والأمن الإلكتروني، وإدارة الوثائق، وتخطيط موارد المؤسسات، والبنية التحتية، وغيرها.
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أُنتج في الولايات المتحدة الأمريكية، أبريل 2024.
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