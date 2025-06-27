نظرًا لحجم المشروع، احتاجت Damen إلى حل من فئة المؤسسات. وبعد مراجعة عدة حلول لإدارة الأصول، استقر القرار على مجموعة تطبيقات ®IBM Maximo Application Suite.

ويوضح Thijs van Dorssen قائلاً: "تُعد IBM Maximo اسمًا كبيرًا في هذا المجال. وقد كانت في الموقع المناسب على مصفوفة Gartner، واستوفت معظم متطلباتنا. والأهم من ذلك، أن Maximo تمتلك القدرة على التوسّع بفضل ما تتضمنه من وحدات وتطبيقات."

سرعان ما بدأت Damen التعاون مع شريك قائم لوضع خطة لتصميم الحل ونشره. لكن عندما قدّم الشريك عرضًا لتنفيذ المشروع بتكلفة تفوق ميزانية المؤسسة، بدأت Damen البحث عن بديل مناسب. وقد قاد البحث مجموعة إلى LAMA Empowerz، وهي شريك أعمال IBM (IBM Business Partner)، يتمتع بخبرة واسعة في حلول IBM Maximo منذ عام 2006.

يقول Arnout Jorritsma، مدير تصميم إدارة الأصول في Damen Services: "لم تقدّم LAMA Empowerz عرضًا جذابًا من حيث التكلفة فحسب، بل كانت مستعدة أيضًا لتبنّي خطتنا القائمة والعمل معنا على إنجاحها من خلال التعاون. أعجبنا أنها شركة كبيرة بما يكفي لتقدّم خبرة عميقة في Maximo، وصغيرة بما يكفي لتكون مرنة في التعامل."

وبالتعاون مع LAMA Empowerz، قامت Damen بمركزة بيانات تكوين السفن ضمن حل إدارة صيانة Damen (DMMS) المبني باستخدام مجموعة تطبيقات IBM Maximo Application Suite. وفي الخطوة التالية، استخدم الفريق وحدة الصيانة الوقائية من IBM Maximo Manage لبناء تطبيق يُقدّر ساعات التشغيل المحتملة لكل سفينة على مدى ثلاث سنوات. ثم يُوصي التطبيق بالأجزاء التي يُحتمل أن تحتاج إلى استبدال مستقبلًا. يُتيح هذا الحل لشركة Damen تقديم عرض أسعار مسبق لقطع الغيار عند تسليم السفينة الجديدة للعميل.

ومن خلال مركزية كميات ضخمة من البيانات—مثل بيانات السفن، وقوالب التكوين، وقطع الغيار وغيرها—على منصة DMMS لأول مرة، قامت Damen وLAMA Empowerz بتطوير مجموعة من التطبيقات التي تساعد الشركة على تحقيق أقصى استفادة من قيمة أصولها البحرية.

من بين هذه التطبيقات، آلة حساب تكلفة دورة الحياة، التي تمكّن Damen من حساب إجمالي تكاليف تشغيل السفينة على مدى عمرها الافتراضي، بالاستناد إلى معلومات رئيسية مثل ساعات الاستخدام، والوقود، وأعمال الإرساء، وتكاليف العمالة والصيانة. كما قامت Damen وLAMA Empowerz بربط منصة DMMS مع منصة إنترنت الأشياء (IoT) الخاصة بالمؤسسة، Triton، من خلال واجهات برمجة تطبيقات (APIs) Maximo. وبفضل هذه التكاملات القائمة على واجهة برمجة التطبيقات، تجمع منصة DMMS بيانات المستشعرات، وتقارنها بخطة الصيانة لكل سفينة، وتقوم بعد ذلك بتنفيذ مهام الصيانة تلقائيًا.

وليس Damen وحدها من تستفيد من إمكانات DMMS؛ إذ يمكنها الآن أن تقدّم لعملائها خيار إدارة صيانة السفن الفردية أو الأسطول بالكامل باستخدام DMMS، والمعزز بنظام ibm maximo mobile. كما تُستخدم DMMS كمصدر بيانات لمنصة MyDamen، حيث يمكن لعملاء Damen الوصول إلى معلومات قيّمة، بما في ذلك أدلة الخدمة والرسومات الفنية لجميع المعدات على متن السفن.

يعلق Fokko Verburg، مدير العمليات في Damen Services، قائلًا: «"لطالما وفّرنا هذه المعلومات للعملاء، ولكن ذلك كان يتطلب التكامل مع عشرات الأنظمة المختلفة. الآن، أصبحت DMMS المدعومة بـ IBM Maximo هي المصدر الرئيسي لجميع بيانات التكوين، مما يجعل من السهل علينا تقديم هذه المعلومات للعملاء وضمان دقتها."