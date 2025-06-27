خدمات Damen تُحسّن إدارة السفن باستخدام LAMA Empowerz وIBM
تقوم مجموعة Damen Group بتصميم وبناء السفن منذ ما يقرب من قرن، ولم تتوقف أعمالها عن التطوّر يومًا. تتبنّى المجموعة التحول الرقمي بهدف تحسين العمليات الداخلية ومساعدة العملاء على تحسين كفاءة وموثوقية وربحية السفن طوال دورة حياتها التشغيلية.
وبالنسبة لقسم الخدمات في Damen، تمثل التحدي الرقمي الأخير في تعزيز الاتساق والشفافية في تكوينات السفن. تقوم Damen ببناء السفن في سلسلة ، باستخدام تصميمات موحدة إلى حد كبير تعتمد على القوالب. وتُستخدم هذه القوالب في البناء وتشكل أساسًا للمعلومات الجوهرية التي تُسلم إلى مالكي السفن عند التسليم.
يقول Thijs van Dorssen، رئيس قسم الأدوات الرقمية في Damen Services: "كنا نتابع بيانات التكوين بطرق مختلفة بعض الشيء عبر الفرق المختلفة. من المنطقي أن نعتمد مصدرًا مشتركًا واحدًا وتطبيقًا موحدًا لحفظ هذه التكوينات ليستخدمها الجميع."
وكخطوة أولى، سعت المؤسسة إلى توحيد نهجها في إدارة بيانات التكوين، لتتمكن من الحفاظ على مصدر موحد ومتّسق للمعلومات. ثم خططت Damen لتوسيع نطاق الحل ليشمل أنواعًا إضافية من البيانات، ويسهّل بيع خدمات جديدة للعملاء. ويُتيح هذا النهج التواصل الاستباقي مع العملاء، على سبيل المثال، من خلال تقديم عروض لقطع الغيار والخدمات مع تقدّم عمر السفينة، مما يساعد Damen على بناء علاقات أكثر استدامة وقيمة.
نظرًا لحجم المشروع، احتاجت Damen إلى حل من فئة المؤسسات. وبعد مراجعة عدة حلول لإدارة الأصول، استقر القرار على مجموعة تطبيقات ®IBM Maximo Application Suite.
ويوضح Thijs van Dorssen قائلاً: "تُعد IBM Maximo اسمًا كبيرًا في هذا المجال. وقد كانت في الموقع المناسب على مصفوفة Gartner، واستوفت معظم متطلباتنا. والأهم من ذلك، أن Maximo تمتلك القدرة على التوسّع بفضل ما تتضمنه من وحدات وتطبيقات."
سرعان ما بدأت Damen التعاون مع شريك قائم لوضع خطة لتصميم الحل ونشره. لكن عندما قدّم الشريك عرضًا لتنفيذ المشروع بتكلفة تفوق ميزانية المؤسسة، بدأت Damen البحث عن بديل مناسب. وقد قاد البحث مجموعة إلى LAMA Empowerz، وهي شريك أعمال IBM (IBM Business Partner)، يتمتع بخبرة واسعة في حلول IBM Maximo منذ عام 2006.
يقول Arnout Jorritsma، مدير تصميم إدارة الأصول في Damen Services: "لم تقدّم LAMA Empowerz عرضًا جذابًا من حيث التكلفة فحسب، بل كانت مستعدة أيضًا لتبنّي خطتنا القائمة والعمل معنا على إنجاحها من خلال التعاون. أعجبنا أنها شركة كبيرة بما يكفي لتقدّم خبرة عميقة في Maximo، وصغيرة بما يكفي لتكون مرنة في التعامل."
وبالتعاون مع LAMA Empowerz، قامت Damen بمركزة بيانات تكوين السفن ضمن حل إدارة صيانة Damen (DMMS) المبني باستخدام مجموعة تطبيقات IBM Maximo Application Suite. وفي الخطوة التالية، استخدم الفريق وحدة الصيانة الوقائية من IBM Maximo Manage لبناء تطبيق يُقدّر ساعات التشغيل المحتملة لكل سفينة على مدى ثلاث سنوات. ثم يُوصي التطبيق بالأجزاء التي يُحتمل أن تحتاج إلى استبدال مستقبلًا. يُتيح هذا الحل لشركة Damen تقديم عرض أسعار مسبق لقطع الغيار عند تسليم السفينة الجديدة للعميل.
ومن خلال مركزية كميات ضخمة من البيانات—مثل بيانات السفن، وقوالب التكوين، وقطع الغيار وغيرها—على منصة DMMS لأول مرة، قامت Damen وLAMA Empowerz بتطوير مجموعة من التطبيقات التي تساعد الشركة على تحقيق أقصى استفادة من قيمة أصولها البحرية.
من بين هذه التطبيقات، آلة حساب تكلفة دورة الحياة، التي تمكّن Damen من حساب إجمالي تكاليف تشغيل السفينة على مدى عمرها الافتراضي، بالاستناد إلى معلومات رئيسية مثل ساعات الاستخدام، والوقود، وأعمال الإرساء، وتكاليف العمالة والصيانة. كما قامت Damen وLAMA Empowerz بربط منصة DMMS مع منصة إنترنت الأشياء (IoT) الخاصة بالمؤسسة، Triton، من خلال واجهات برمجة تطبيقات (APIs) Maximo. وبفضل هذه التكاملات القائمة على واجهة برمجة التطبيقات، تجمع منصة DMMS بيانات المستشعرات، وتقارنها بخطة الصيانة لكل سفينة، وتقوم بعد ذلك بتنفيذ مهام الصيانة تلقائيًا.
وليس Damen وحدها من تستفيد من إمكانات DMMS؛ إذ يمكنها الآن أن تقدّم لعملائها خيار إدارة صيانة السفن الفردية أو الأسطول بالكامل باستخدام DMMS، والمعزز بنظام ibm maximo mobile. كما تُستخدم DMMS كمصدر بيانات لمنصة MyDamen، حيث يمكن لعملاء Damen الوصول إلى معلومات قيّمة، بما في ذلك أدلة الخدمة والرسومات الفنية لجميع المعدات على متن السفن.
يعلق Fokko Verburg، مدير العمليات في Damen Services، قائلًا: «"لطالما وفّرنا هذه المعلومات للعملاء، ولكن ذلك كان يتطلب التكامل مع عشرات الأنظمة المختلفة. الآن، أصبحت DMMS المدعومة بـ IBM Maximo هي المصدر الرئيسي لجميع بيانات التكوين، مما يجعل من السهل علينا تقديم هذه المعلومات للعملاء وضمان دقتها."
تُدير Damen اليوم تكوينات لأكثر من 2,700 سفينة باستخدام منصة DMMS المبنية على IBM Maximo. وبفضل هذا المستوى الجديد من الرؤية في أصولها، أصبحت المؤسسة قادرة على تنسيق عملياتها اليومية بكفاءة ودقة أعلى. يقول Fokko Verburg: ""التحول نحو إدارة الأصول الذكية باستخدام DMMS يمنحنا طريقة أكثر موثوقية لمعرفة ما إذا كانت أعمال الصيانة تُنجز في الوقت المناسب، ما يساعدنا على تقليل المخاطر في عقودنا."
تساعد DMMS أيضا شركة Damen على تنمية أعمالها في الخدمات وزيادة القيمة مدى الحياة للعميل.. والآن بعد أن تم دمج DMMS مع بوابة MyDamen، أصبح من الأسهل على العملاء استكشاف الخدمات الإضافية المتاحة وتحديد قطع الغيار والصيانة التي قد تحتاجها سفنهم. لديهم أيضًا مسار أكثر سلاسة لشراء هذه الخدمات من Damen.
وأضاف Arnout Jorritsma: "تساعدنا DMMS المدعوم بمنصة IBM Maximo على الانتقال إلى نموذج نبقى فيه على تواصل دائم مع العملاء طوال دورة حياة السفينة. وبفضل رؤيتنا الدقيقة لتكوينات أسطولنا المثبّت، يمكننا التنبؤ بشكل أفضل بموعد الحاجة لإصلاح مكونات معينة أو موعد تقادمها، ما يُتيح لنا فرصًا كبيرة لتقديم خدمات إضافية وقطع غيار لهذه السفن."
رحلة Damen مع DMMS لا تزال في بدايتها. ستواصل المؤسسة العمل مع LAMA Empowerz لتوسيع المنصة لتشمل مجالات أعمال جديدة وتعزيز قدراتها. ومن خلال نشر IBM Maximo Mobile كأداة لفنيي الخدمة الميدانية، تهدف Damen إلى رفع مستويات الخدمة إلى معايير أعلى. وستمكّن هذه الأداة الفنيين من إرسال تقارير العمل مباشرة من تطبيق الأجهزة المحمولة، وتتيح للعملاء الموافقة على العمل من خلال التوقيع الرقمي. كما تتعاون Damen مع مطوّري IBM لتعزيز قدرات الفحص الميداني عبر الأجهزة المحمولة من خلال تقديم تقارير نتائج الفحص يمكن مشاركتها مع العملاء.
اختتم Thijs van Dorssen قائلًا: ""يشهد DMMS المدعوم بـ IBM Maximo نضوجًا حقيقيًا داخل مؤسستنا. فهو الآن يُعد جزءًا أساسيًا من عمليات تعريف الأصول وإدارتها—ليس فقط ضمن Damen Services بل على مستوى أعمالنا العالمية." نحن نتطلع إلى تحقيق أقصى استفادة من جميع الإمكانيات المتاحة. لقد بدأنا بالفعل التعاون مع IBM وLAMA Empowerz لتطوير مساعد لإدارة التكوينات مدعوم بالذكاء الاصطناعي، باستخدام ™IBM watsonx Orchestrate كجزء من DMMS. ونتوقع أن يمكّننا هذا من إنشاء المزيد من تكوينات السفن في وقت أقل وتكلفة أقل، وتغطية نطاق أوسع من المنتجات على مدار العام."
في عام 1927، بدأ شقيقان ببناء القوارب في كوخ خشبي صغير على نهر Merwede في هولندا. ومن هذه البدايات المتواضعة، نمت مجموعة Damen Group (الرابط يفتح خارج موقع ibm.com) لتُصبح قوة رائدة في مجال بناء السفن، حيث تدير أكثر من 55 حوضًا ومركزًا للإصلاح وشركات مرتبطة حول العالم. تبني Damen وتُسلّم أكثر من 175 سفينة سنويًا، بدءًا من العبارات وزوارق السحب وحتى اليخوت الفاخرة والسفن الحربية.
تساعدك مجموعة تطبيقات IBM Maximo Application Suite على تعزيز الكفاءة التشغيلية وتقوية علاقات العملاء وتتحفيز الابتكار في جميع أعمالك.
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