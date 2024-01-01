الصفحة الرئيسية التشغيل الآلي لتكنولوجيا المعلومات Turbonomic تحديث مراكز البيانات باستخدام IBM Turbonomic
تحديث النظام من خلال توزيع الموارد بذكاء وضمان الأداء المؤتمت
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رسم توضيحي لتحديث مركز البيانات

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إذا كنت تستفيد من VMware لتلبية احتياجات برنامج مراقبة الأجهزة الافتراضية وتريد تحقيق أقصى استفادة من استثمارك من خلال العمل بأكبر قدر ممكن من الكفاءة بعد التغييرات الأخيرة، فقد حان الوقت لإعادة التفكير في استراتيجية VMware الخاصة بك. 

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استراتيجية مركز البيانات الحديث

تتميز مراكز البيانات ببيئة تقنية معلومات معقدة. لذا فقد تشكِّل إدارة هذه الأنظمة وصيانتها تحديًا. يساعدك برنامج IBM Turbonomic على تبسيط عمليات مركز البيانات من خلال التعديل التلقائي لمستويات موارد التطبيقات وتحسينها في الوقت الفعلي لتحقيق أعلى كفاءة ممكنة في مركز البيانات وأفضل نتائج أعمال.

  • وضع مدة تشغيل مركز البيانات في وضع التشغيل التلقائي
  • أتمتة طرق تحسين موارد تقنية المعلومات في الوقت الفعلي
  • مواءمة فِرَق عمل مركز البيانات وفرق عمل التطبيقات من خلال الأتمتة الشفافة
اكتشف الأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي

استكشف ميزات IBM Turbonomic ووظائفه.

أتمتة توفير موارد التطبيقات

توزيع الحوسبة المستمرة يقوم برنامج Turbonomic بتحليل طلب التطبيقات، بشكل مستمر، وتحليل مستويات إمدادات الموارد. حيث يقوم بتوليد إجراءات قابلة للأتمتة تقلِّل من احتمالية ازدحام الموارد، وتقلِّل من التأثير السلبي لزمن الانتقال، وتستخدم جميع الأجهزة بأمان دون مخاطرة بالأداء.
التخصيص المناسب للآلات الافتراضية يمكنك استخدام طرق التخصيص والتوزيع السليم للموارد لزيادة الكثافة بشكل آمن وتجنب التنافس والتنازع على الموارد الناتج عن التخصيص المفرط. عند ضبط حجم الأجهزة الافتراضية بشكل مناسب، يأخذ برنامج Turbonomic في الاعتبار الذاكرة الافتراضية للجهاز الافتراضي، ووحدة المعالجة المركزية (CPU)، والتخزين، وعدد عمليات الإدخال/الإخراج في الثانية (IOPS)، وزمن الانتقال، والطلب عبر المجموعة.
توزيع التخزين المستمر يعمل برنامج Turbonomic على فهم تجربة كل عبء من أعباء التخزين، والعلاقة التي تربط التخزين بمدى توفر المصفوفة الأساسية وأدائها. وهذا يمكِّن البرنامج من تحسين جهاز التخزين عن طريق نقل البيانات في الطبقة الافتراضية دون حدوث اضطراب في الأداء ودون حاجة إلى إعادة تكوين المصفوفة نفسها.
إدارة القدرات الاستباقية يستخدم برنامج Turbonomic عرضًا دقيقًا للنظام في الوقت الفعلي لمحاكاة التغييرات التي تحددها، مثل مقدار البنية التحتية المادية اللازمة لدعم النمو أو نقل أحمال التشغيل. مع الأتمتة المستمرة لمركز البيانات والتحسين المستمر، يمكنك تشغيل أي محاكاة يمكن لفريقك تصورها.
المجموعات الفائقة المُحسَّنة من المحتمل ألا تحتوي مجموعات الخوادم لديك، في أي وقت، على المقدار المتوازن المطلوب من المساحة الحرة. لتفادي هذه المشكلة، يمكِّنك Turbonomic من إنشاء "مجموعات فائقة" أو تجميعات افتراضية تُتيح تحرير المقدار المتراكم من الموارد بالكامل، مما يسمح لأعباء العمل بالتحرك بين المجموعات عند تزايد الطلب. وهذا يوفر مزيدًا من المرونة، وأداءً أفضل، وتحسينات في اقتصاديات السحابة وقيمتها، من مركز بياناتك مباشرةً.
حالات الاستخدام ذات الصلة أتمتة العمليات المالية

توفر منصة Turbonomic تحسينًا مستمرًا يمكنك أتمتته بكل أمان. وهذا يجعلها منصة مثالية لفرق العمل الهندسية، وعمليات تشغيل السحابة، التي تتبنى FinOps (الممارسات المالية والتشغيلية) لتحسين الإنفاق على السحابة، وضمان الأداء، وزيادة القيمة التجارية لأقصى حد.

 تقنية المعلومات المستدامة

تستخدم منصة Turbonomic الأتمتة الذكية لزيادة الاستخدام وتقليل تكاليف الطاقة وانبعاثات الكربون وتعزيز الاستدامة.

تحسين تكلفة السحابة

استخدم حلول الأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي وتحسين تكاليف السحابة من منصة Turbonomic لضمان أداء التطبيقات باستمرار (لكل من السحابة التقليدية والسحابة الأصلية) وتحسين تكاليف البنية التحتية للسحابة.
حان الوقت لتجربة Turbo

ابدأ رحلتك نحو تحسين أداء التطبيق بصورة مستمرة مع تقليل التكاليف بأمان.

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