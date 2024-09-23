للمساعدة في دعم الشركات المدرجة في بورصة نيويورك في جهود الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG). يساعد Envizi الشركات على أتمتة عملية جمع بيانات الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) وتوحيدها وحساب انبعاثات الغازات الدفيئة، وتبسيط إعداد تقارير الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) لدعم متطلبات الامتثال وإعداد التقارير، والاستفادة من رؤى البيانات والتكامل مع الأنظمة التشغيلية للمساعدة في تعزيز أداء الاستدامة عبر المؤسسة. تقدم هذه المبادرة أسعارًا ترويجية مؤهلة للشركات المدرجة في بورصة نيويورك خلال فترة محددة لعمليات شراء برنامج IBM Envizi ESG Suite لأول مرة.

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