IBM Envizi ESG Suite
بناء أساس البيانات، وتبسيط إعداد التقارير وتسريع عملية إزالة الكربون.
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رسم توضيحي يمثل IBM Envizi ESG Suite
تبسيط تسجيل بيانات الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات وإدارتها وإعداد التقارير بشأنها.

يساعد IBM Envizi المؤسسات على أتمتة عملية التقاط بيانات الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) وإدارتها لحساب انبعاثات الغازات الدفيئة وتبسيط تقارير الاستدامة وتسريع عملية إزالة الانبعاثات الكربونية.

  • بناء أساس البيانات
    نظام تسجيل واحد يوفر بيانات قوية قابلة للتدقيق للممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات وحسابات غازات الاحتباس الحراري (GHG). 
  • تبسيط إعداد التقارير والإفصاح
    أدوات مرنة لإعداد التقارير لتلبية المتطلبات الداخلية والخارجية لإعداد تقارير شاملة ومبسطة عن الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.
  • تسريع عملية إزالة الكربون 
    أدوات تحليلية تحدد فرص الوصول إلى الأهداف منخفضة الكربون وتتبع الأداء مقابل الالتزامات.

توفر المجموعة حلاً قابلاً للتوسع للمؤسسات في أي مرحلة من رحلة الاستدامة، مما يرفع عبء إدارة البيانات البيئية والاجتماعية والحوكمة وإعداد التقارير ويسرّع من وقت الحصول على رؤى للمؤسسات التي تسعى جاهدة لتحسين أداء الاستدامة.

 اقرأ دليل المشتري لبرامج إعداد تقارير الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات وإدارة البيانات
أداة إعداد التقارير المتوافقة مع "توجيه إعداد تقارير الاستدامة للشركات (CSRD)" في الاتحاد الأوروبي

يمكنك تبسيط طريقك نحو الامتثال لتوجيه إعداد تقارير الاستدامة للشركات (CSRD) باستخدام أدوات إعداد تقارير شاملة وفعالة.
تم تصنيفها كشركة رائدة في مجال برامج إدارة الكربون للمؤسسات بواسطة Verdantix

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حالات الاستخدام

جرّب Envizi Essentials لمدة 14 يومًا مجانًا
إدارة الانبعاثات إدارة الانبعاثات التي تساعد في حساب بيانات انبعاثات النطاق الأول والثاني والثالث من غازات الاحتباس الحراري (GHG) بدقة وتتبعها وإعداد التقارير بشأنها على مستوى أدق التفاصيل. يمكنك وضع أهداف لإزالة الكربون، وتتبع التقدم المحرز نحو أهداف خفض الانبعاثات وتحديد الجوانب التي يجب تركيز جهودك، المتعلقة بخفض الانبعاثات، عليها. استكشف إدارة الانبعاثات
إعداد تقارير الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات يمكنك تسجيل وإدارة جميع بياناتك الخاصة بالممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في نظام تسجيل واحد وإعداد التقارير بثقة مع العلم أن بياناتك قابلة للتدقيق وترتقي إلى الثقة المالية. أصبح ذلك ممكنًا بفضل محرك قوي يعمل على أتمتة عمليات تسجيل بيانات الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات وتتبع الأداء بمرور الوقت. استكشف تقارير الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات
إزالة الكربون التسجيل المؤتمت للبيانات من فواتير مرافق الخدمات وعدادات الفواصل الزمنية والأصول المتجددة، بالإضافة إلى مصادر البيانات الأخرى لتسهيل المراقبة والتحليل والإدارة وإعداد التقارير بشكل مستمر حول الطاقة والانبعاثات على مستوى المنظمات الكبيرة والمعقدة. استكشف إزالة الكربون

تصنيف شركة IBM في فئة الشركات الرائدة من قبل IDC

اقرأ تقرير "IDC MarketScape: تقييم بائعي تطبيقات إدارة وحساب كميات الكربون في جميع أنحاء العالم لعام 2024" للتعرف على مكانة Envizi.

 تنزيل مقتطفات من التقرير
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النطاق 1، 2 إعداد التقارير المحاسبية عن غازات الاحتباس الحراري
النطاق 3 المحاسبة وإعداد التقارير عن غازات الاحتباس الحراري
أطر إعداد تقارير الممارسات البيئية والاجتماعية والحكومية
تحديد الهدف + التتبع
استطلاعات سلسلة القيمة + التقييمات
تحليلات فواتير مرافق الخدمات
ذكاء سلسلة التوريد
تتبع برنامج الاستدامة
تصنيفات المباني + المعايير
تحليلات مقياس الفاصل الزمني
السمات الرئيسية

تتميز IBM Envizi بأساس متين لإدارة البيانات مصمَّم لإنشاء مصدر بيانات واحد موثوق لإعداد كل تقاريرك المتعلقة بالممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات وتحديد الفرص.

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يمكنك تسجيل وتحويل وتحميل بيانات مختلفة ومتنوعة تتعلق بالممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات تلقائيًا في نظام سجل واحد موثوق به.

 عمليات تدقيق البيانات وفحوصات السلامة

يتم تتبع جميع البيانات إلى الملفات المصدر مع سجل قابل للتدقيق يضم التغييرات المُجراة وتقييم جودة البيانات وتمثيلها في لوحات المعلومات.

 متوفر بسبع لغات

الإنجليزية والفرنسية والألمانية والإيطالية والإسبانية والبرازيلية البرتغالية واليابانية.

 انبعاثات النطاق الأول والثاني والثالث

مكتبات عوامل مضمّنة، مساعد مستند إلى الذكاء الاصطناعي، وخوارزمية اختيار عوامل متقدمة ودعم جميع منهجيات وفئات طرق حساب بروتوكول غازات الاحتباس الحراري.

 

 الإفصاح عن الاستدامة وإعداد تقارير بشأنها

ميزة تمييز البيانات بعلامات وأدوات سير العمل وأسئلة إطار العمل المضمنة لتمكين إعداد التقارير وفق العديد من أطر عمل الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات من مصدر بيانات واحد.

 إزالة الكربون

التحليلات وعمليات التخطيط والتنبؤ المستندة إلى الذكاء الاصطناعي وأدوات إدارة البرامج لدعم جهود خفض الانبعاثات.
دراسات حالة

نظرة على كيفية قيام الرواد في مختلف الصناعات بإحداث تأثير فيما يتعلق بأداء الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات وإعداد التقارير بشأنها باستخدام IBM Envizi.
تكتل متعدد الجنسيات

15685 نوعًا من أنواع البيانات تم جمعها وتتبعها لتقارير توجيه CSRD، وتم توفير آلاف ساعات العمل البشري التي كانت تنفق في إدارة بيانات التقارير.
عقارات تجارية

شركة BanFast تنجح في تبسيط وتسريع إعداد تقارير الاستدامة باستخدام IBM Envizi ESG Suite
عقارات تجارية

تساعد الطريقة المنهجية المتبعة في إدارة بيانات الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات وإعداد التقارير بشأنها مجموعة GPT، وهي مجموعة عقارية متنوعة، على شق طريق في عالم الاستدامة.
اقرأ المزيد من دراسات الحالة
IBM وبورصة نيويورك للأوراق المالية تواصلان تعاونهما

للمساعدة في دعم الشركات المدرجة في بورصة نيويورك في جهود الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG). يساعد Envizi الشركات على أتمتة عملية جمع بيانات الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) وتوحيدها وحساب انبعاثات الغازات الدفيئة، وتبسيط إعداد تقارير الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) لدعم متطلبات الامتثال وإعداد التقارير، والاستفادة من رؤى البيانات والتكامل مع الأنظمة التشغيلية للمساعدة في تعزيز أداء الاستدامة عبر المؤسسة. تقدم هذه المبادرة أسعارًا ترويجية مؤهلة للشركات المدرجة في بورصة نيويورك خلال فترة محددة لعمليات شراء برنامج IBM Envizi ESG Suite لأول مرة.

تعرف على مدى مساعدة IBM Envizi في تسريع أهدافك المتعلقة بالممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات وإزالة الكربون.

 تعرّف على المزيد حول إزالة الانبعاثات الكربونية احجز عرضًا توضيحيًا مباشرًا
هل أنت على استعداد لتحويل تقارير الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات؟

احصل على نظرة عن قرب على مميزات منصة IBM Envizi وكيف يمكنها مساعدتك في تسريع استراتيجية غازات الاحتباس الحراري التي تعتمد عليها وتبسيط تقاريرك.

 احجز عرضًا توضيحيًا مباشرًا جرّب Envizi Essentials لمدة 14 يومًا مجانًا
المزيد من الطرق للاستكشاف تضمين بيانات الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) في القرارات التشغيلية موارد الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) مجتمع الاستدامة لشركة IBM برنامج إعداد التقارير المتوافقة مع "توجيه إعداد تقارير الاستدامة للشركات (CSRD)" في الاتحاد الأوروبي
الحواشي

 دراسة حالة Growthpoint

2 دراسة حالة GPT Group

3 جعل أهداف الاستدامة قابلة للتحقيق بمساعدة البيانات (يؤدي الرابط إلى صفحة موجودة خارج ibm.com)، WSJ 

إخلاء المسؤولية

لا يمكن ضمان السعر التقديري ولا يُعد عرضًا رسميًا من شركة IBM أو الشركات التابعة لها أو شركاء الأعمال المتعاونين معها. ستؤثر بعض العوامل مثل تكوين IBM Envizi ESG Suite، والوظائف الإضافية، والخصومات على السعر المعروض. يقوم شركاء أعمال IBM بتحديد وتقديم أسعار IBM Envizi ESG Suite بأنفسهم وحسب تقديرهم الخاص، والتي قد تختلف عن السعر المقدر. ولا تلتزم شركة IBM ولا الشركات التابعة لها ولا شركاء الأعمال التابعين لها بالتقدير المقدم. سيختلف سعرك المعروض عن السعر المقدر. ستختلف الأسعار بالعملة المحلية. تستند الأسعار المقدرة إلى مدة لا تقل عن 12 شهرًا.

الأسعار المعروضة إرشادية، وقد تختلف حسب الدولة، ولا تشمل أي ضرائب ورسوم مطبقة، وتخضع لتوفُّر المنتج المعروض في المنطقة المحلية.