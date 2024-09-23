يساعد IBM Envizi المؤسسات على أتمتة عملية التقاط بيانات الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) وإدارتها لحساب انبعاثات الغازات الدفيئة وتبسيط تقارير الاستدامة وتسريع عملية إزالة الانبعاثات الكربونية.
توفر المجموعة حلاً قابلاً للتوسع للمؤسسات في أي مرحلة من رحلة الاستدامة، مما يرفع عبء إدارة البيانات البيئية والاجتماعية والحوكمة وإعداد التقارير ويسرّع من وقت الحصول على رؤى للمؤسسات التي تسعى جاهدة لتحسين أداء الاستدامة.
يمكنك تبسيط طريقك نحو الامتثال لتوجيه إعداد تقارير الاستدامة للشركات (CSRD) باستخدام أدوات إعداد تقارير شاملة وفعالة.
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تتميز IBM Envizi بأساس متين لإدارة البيانات مصمَّم لإنشاء مصدر بيانات واحد موثوق لإعداد كل تقاريرك المتعلقة بالممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات وتحديد الفرص.
يمكنك تسجيل وتحويل وتحميل بيانات مختلفة ومتنوعة تتعلق بالممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات تلقائيًا في نظام سجل واحد موثوق به.
يتم تتبع جميع البيانات إلى الملفات المصدر مع سجل قابل للتدقيق يضم التغييرات المُجراة وتقييم جودة البيانات وتمثيلها في لوحات المعلومات.
الإنجليزية والفرنسية والألمانية والإيطالية والإسبانية والبرازيلية البرتغالية واليابانية.
مكتبات عوامل مضمّنة، مساعد مستند إلى الذكاء الاصطناعي، وخوارزمية اختيار عوامل متقدمة ودعم جميع منهجيات وفئات طرق حساب بروتوكول غازات الاحتباس الحراري.
ميزة تمييز البيانات بعلامات وأدوات سير العمل وأسئلة إطار العمل المضمنة لتمكين إعداد التقارير وفق العديد من أطر عمل الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات من مصدر بيانات واحد.
التحليلات وعمليات التخطيط والتنبؤ المستندة إلى الذكاء الاصطناعي وأدوات إدارة البرامج لدعم جهود خفض الانبعاثات.
نظرة على كيفية قيام الرواد في مختلف الصناعات بإحداث تأثير فيما يتعلق بأداء الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات وإعداد التقارير بشأنها باستخدام IBM Envizi.
15685 نوعًا من أنواع البيانات تم جمعها وتتبعها لتقارير توجيه CSRD، وتم توفير آلاف ساعات العمل البشري التي كانت تنفق في إدارة بيانات التقارير.
شركة BanFast تنجح في تبسيط وتسريع إعداد تقارير الاستدامة باستخدام IBM Envizi ESG Suite
تساعد الطريقة المنهجية المتبعة في إدارة بيانات الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات وإعداد التقارير بشأنها مجموعة GPT، وهي مجموعة عقارية متنوعة، على شق طريق في عالم الاستدامة.
للمساعدة في دعم الشركات المدرجة في بورصة نيويورك في جهود الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG). يساعد Envizi الشركات على أتمتة عملية جمع بيانات الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) وتوحيدها وحساب انبعاثات الغازات الدفيئة، وتبسيط إعداد تقارير الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) لدعم متطلبات الامتثال وإعداد التقارير، والاستفادة من رؤى البيانات والتكامل مع الأنظمة التشغيلية للمساعدة في تعزيز أداء الاستدامة عبر المؤسسة. تقدم هذه المبادرة أسعارًا ترويجية مؤهلة للشركات المدرجة في بورصة نيويورك خلال فترة محددة لعمليات شراء برنامج IBM Envizi ESG Suite لأول مرة.
تعرف على مدى مساعدة IBM Envizi في تسريع أهدافك المتعلقة بالممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات وإزالة الكربون.
احصل على نظرة عن قرب على مميزات منصة IBM Envizi وكيف يمكنها مساعدتك في تسريع استراتيجية غازات الاحتباس الحراري التي تعتمد عليها وتبسيط تقاريرك.
3 جعل أهداف الاستدامة قابلة للتحقيق بمساعدة البيانات (يؤدي الرابط إلى صفحة موجودة خارج ibm.com)، WSJ
لا يمكن ضمان السعر التقديري ولا يُعد عرضًا رسميًا من شركة IBM أو الشركات التابعة لها أو شركاء الأعمال المتعاونين معها. ستؤثر بعض العوامل مثل تكوين IBM Envizi ESG Suite، والوظائف الإضافية، والخصومات على السعر المعروض. يقوم شركاء أعمال IBM بتحديد وتقديم أسعار IBM Envizi ESG Suite بأنفسهم وحسب تقديرهم الخاص، والتي قد تختلف عن السعر المقدر. ولا تلتزم شركة IBM ولا الشركات التابعة لها ولا شركاء الأعمال التابعين لها بالتقدير المقدم. سيختلف سعرك المعروض عن السعر المقدر. ستختلف الأسعار بالعملة المحلية. تستند الأسعار المقدرة إلى مدة لا تقل عن 12 شهرًا.
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