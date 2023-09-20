IBM Envizi: Scope 3 GHG Accounting + Reporting
الاستفادة من قوة الذكاء الاصطناعي لتسريع حسابات انبعاثات النطاق 3 لإعداد التقارير والإفصاحات بشأن الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات
احجز عرضًا توضيحيًا مباشرًا
رسم توضيحي يوضح برنامج IBM Envizi Scope 3 GHG Accounting + Reporting
حساب انبعاثات النطاق 3 بسهولة ودقة

يستفيد برنامج IBM® Envizi™: Scope 3 GHG Accounting + Reporting من الذكاء الاصطناعي للمساعدة في جعل حسابات الانبعاثات أكثر كفاءة. ويتضمن أدوات إعداد تقارير مرنة لتقديم رؤى بشأن سلسلة القيم وتبسيط الإفصاحات، كما يقدم مكتبات مدمجة لعوامل الانبعاثات من النطاق 3 لجعل العمليات الحسابية تستغرق وقتًا أقل.

أتمتة حسابات الانبعاثات

يقدم Envizi تغطية لجميع فئات النطاق 3 باستخدام محرك حساب الغازات الدفيئة (GHG) لتطبيق أساليب الحساب المتوافقة مع بروتوكول الغازات الدفيئة (GHG) والمدعوم بنظام إدارة بيانات فعال. يدعم Envizi أكثر من 40 نوعًا مختلفًا من منهجيات حساب الغازات الدفيئة (GHG) عبر فئات النطاق 3.

تحديد النقاط الهامة للانبعاثات

تساعدك قدرات Envizi المتقدمة في التقاط البيانات ووضع العلامات عليها وإدارتها لتحديد المكان الذي يجب التركيز فيه على جهود الحد من الانبعاثات. بالإضافة إلى ذلك، تساعدك عمليات التصور القوية ووظائف إعداد التقارير القابلة للتخصيص المدعومة بـنظام PowerBI على إظهار التأثير بوضوح.

إعداد التقارير لأطر العمل والأطراف المعنية

تم تصميم Envizi لتبسيط تقارير الأداء والإفصاحات الخاصة بالنطاق 3، وذلك باستخدام قوالب جاهزة تتوافق مع استبيانات أطر العمل ولوحة معلومات مفصلة تتيح للمستخدمين تصور النتائج ببضع نقرات.
جرّبه مجانًا لمدة 14 يومًا

الإصدار التجريبي من IBM Envizi Essentials.
عرض توضيحي تفاعلي: تابع محلل الاستدامة وهو يستعد للإفصاح عن انبعاثات النطاق 3 باستخدام Envizi.

احصل على العرض التوضيحي التفاعلي
جرّبه مجانًا لمدة 14 يومًا
مميزات الوحدة
محرك حساب فائق القدرات يتم حساب انبعاثات النطاق 3 تلقائيًا باستخدام طريقة حساب بروتوكول الغازات الدفيئة (GHG) ذات الصلة. تدعم نماذج معالجة اللغة الطبيعية (NLP) التي يحركها الذكاء الاصطناعي تصنيف البيانات للحسابات القائمة على الإنفاق، ويتم استخلاص عوامل الانبعاثات من المكتبات المضمنة.
ملخص دقة الحساب تساعد ملخصات دقة الحساب حسب نوع البيانات - استنادًا إلى منهجية الحساب - على تحسين دقة تقارير الاستدامة عامًا بعد عام وتحديد أي مشكلات تتعلق بحوكمة البيانات قد تنشأ.
PowerReports توفر تقارير Envizi PowerReports القابلة للتخصيص والمضمنة في نظام Microsoft Power BI تصورات للبيانات للمساعدة في إبقاء الأطراف المعنية على اطلاع على أداء الانبعاثات من النطاق 3. جرّبه مجانًا لمدة 14 يومًا
احصل على العرض التوضيحي التفاعلي للنطاق 3
الجديدة إنشاء رؤى حول انبعاثات النطاق 3 المتعلقة بالسلع والخدمات المشتراة. عرض توضيحي مفتوح وتفاعلي تتابع فيه محلل الاستدامة وهو يستعد للإفصاح عن انبعاثات النطاق 3 باستخدام Envizi. احصل على العرض التوضيحي التفاعلي
إعداد التقارير عن الغازات الدفيئة (GHG) أصبح أسهل الاستعداد لتلبية احتياجات مراجعة الحسابات

إرضاء المدققين من خلال أدوات إدارة البيانات الفعالة المتوافقة مع معيار بروتوكول الغازات الدفيئة (GHG).

 الحد من العمل اليدوي الشاق

تبسيط تصنيف البيانات لحسابات الانبعاثات باستخدام نموذج معالجة اللغة الطبيعية  watsonx.ai المضمن.

 تقرير مع رؤى واضحة

احصل على رؤى واضحة ومتسقة حول انبعاثات النطاق 3 لدعم إدارة أداء الاستدامة وإعداد التقارير.

تم إعداده على أساس بروتوكول الغازات الدفيئة (GHG)

بروتوكول الغازات الدفيئة (GHG)

علامة "تم إعداده على أساس بروتوكول الغازات الدفيئة (GHG)" هي اعتراف بالموارد المحاسبية التي تم تطويرها بما يتوافق مع معايير بروتوكول الغازات الدفيئة (GHG).
هل أنت على استعداد لتحويل تقارير الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات؟

احصل على نظرة عن قرب على مميزات IBM Envizi وإلى أي مدى يمكنها مساعدتك على تسريع استراتيجية الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات وتبسيط تقاريرك.

 احجز عرضًا توضيحيًا مباشرًا
المزيد من الطرق للاستكشاف الأخبار: دمج قدرات معالجة اللغة الطبيعية (NLP) في عرض النطاق 3 من IBM Envizi المقال: ما انبعاثات النطاق 3؟ الكتاب الإلكتروني: دليل إعداد التقارير عن الانبعاثات من النطاق 3