يستفيد برنامج IBM® Envizi™: Scope 3 GHG Accounting + Reporting من الذكاء الاصطناعي للمساعدة في جعل حسابات الانبعاثات أكثر كفاءة. ويتضمن أدوات إعداد تقارير مرنة لتقديم رؤى بشأن سلسلة القيم وتبسيط الإفصاحات، كما يقدم مكتبات مدمجة لعوامل الانبعاثات من النطاق 3 لجعل العمليات الحسابية تستغرق وقتًا أقل.

أتمتة حسابات الانبعاثات

يقدم Envizi تغطية لجميع فئات النطاق 3 باستخدام محرك حساب الغازات الدفيئة (GHG) لتطبيق أساليب الحساب المتوافقة مع بروتوكول الغازات الدفيئة (GHG) والمدعوم بنظام إدارة بيانات فعال. يدعم Envizi أكثر من 40 نوعًا مختلفًا من منهجيات حساب الغازات الدفيئة (GHG) عبر فئات النطاق 3.

تحديد النقاط الهامة للانبعاثات

تساعدك قدرات Envizi المتقدمة في التقاط البيانات ووضع العلامات عليها وإدارتها لتحديد المكان الذي يجب التركيز فيه على جهود الحد من الانبعاثات. بالإضافة إلى ذلك، تساعدك عمليات التصور القوية ووظائف إعداد التقارير القابلة للتخصيص المدعومة بـنظام PowerBI على إظهار التأثير بوضوح.

إعداد التقارير لأطر العمل والأطراف المعنية

تم تصميم Envizi لتبسيط تقارير الأداء والإفصاحات الخاصة بالنطاق 3، وذلك باستخدام قوالب جاهزة تتوافق مع استبيانات أطر العمل ولوحة معلومات مفصلة تتيح للمستخدمين تصور النتائج ببضع نقرات.