يقوم IBM Envizi: Interval Meter Analytics بدمج بيانات مقياس الفاصل الزمني الواردة من مزودي أنظمة قياس مرافق الخدمات وأنظمة القياس الفرعية لتبسيط مراقبة بيانات الطلب والاستهلاك لمرفق الخدمات على مستوى أدق التفاصيل.
وبفضل أدوات تحليل البيانات القوية وأدوات قياس الأداء وسير العمل القياسية، فإنه يوفر عرضًا سياقيًا لبيانات مقياس الفاصل الزمني مع سمات أخرى للمرفق من أجل القيام بالمهام التالية:
وبفضل ميزة مثل المقاييس الافتراضية لدمج بيانات الفواصل الزمنية أو تقسيمها بحيث يمكن تمثيل الأحمال الافتراضية، وتسجيل بيانات الفواصل الزمنية تلقائيًا، يمكنك البدء في قضاء مزيد من الوقت في العمل ووقت أقل في الإدارة.
يمكنك تسجيل بيانات مقياس الفاصل الزمني كبيرة الحجم ذات التكرار المرتفع تلقائيًا من مزودي خدمات المقاييس وأنظمة القياس الفرعية.
يمكنك المقارنة، على مستوى المرافق، بين معدلات استخدام الطاقة والمياه- والمعدلة لاستبعاد تأثير عوامل الطقس- من أجل تحديد وترتيب أولويات القيم الخارجية التي ينبغي استهدافها.
يمكنك تتبع الحالات الشاذة المستندة إلى المقاييس فيما يتعلق باستخدام الطاقة وإخطار الأشخاص المناسبين تلقائيًا في حالة خرق شروط التنبيه.
احصل على نظرة عن قرب على مميزات IBM Envizi وإلى أي مدى يمكنها مساعدتك على تسريع استراتيجية الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات الخاصة بك وتبسيط تقاريرك.