يقوم IBM Envizi: Interval Meter Analytics بدمج بيانات مقياس الفاصل الزمني الواردة من مزودي أنظمة قياس مرافق الخدمات وأنظمة القياس الفرعية لتبسيط مراقبة بيانات الطلب والاستهلاك لمرفق الخدمات على مستوى أدق التفاصيل.



وبفضل أدوات تحليل البيانات القوية وأدوات قياس الأداء وسير العمل القياسية، فإنه يوفر عرضًا سياقيًا لبيانات مقياس الفاصل الزمني مع سمات أخرى للمرفق من أجل القيام بالمهام التالية:

حساب معدلات استخدام المرافق والمعدلة لاستبعاد تأثير عوامل الطقس

تحديد المرافق غير الفعالة

تسليط الضوء على المرفق الذي يتميز بأعلى معدلات التوفير المحتملة فيما يتعلق بالتكلفة والطاقة.

وبفضل ميزة مثل المقاييس الافتراضية لدمج بيانات الفواصل الزمنية أو تقسيمها بحيث يمكن تمثيل الأحمال الافتراضية، وتسجيل بيانات الفواصل الزمنية تلقائيًا، يمكنك البدء في قضاء مزيد من الوقت في العمل ووقت أقل في الإدارة.