IBM Envizi: Interval Meter Analytics
يمكنك تسجيل بيانات مقياس الفاصل الزمني وتحليلها تلقائيًا لتوفير المعلومات اللازمة لمبادرات كفاءة الطاقة وتسريعها على مستوى المرافق
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رسم توضيحي يمثل تحليلات مقياس الفاصل الزمني في IBM Envizi
تعزيز كفاءة الطاقة على مستوى المرافق

يقوم IBM Envizi: Interval Meter Analytics بدمج بيانات مقياس الفاصل الزمني الواردة من مزودي أنظمة قياس مرافق الخدمات وأنظمة القياس الفرعية لتبسيط مراقبة بيانات الطلب والاستهلاك لمرفق الخدمات على مستوى أدق التفاصيل.

وبفضل أدوات تحليل البيانات القوية وأدوات قياس الأداء وسير العمل القياسية، فإنه يوفر عرضًا سياقيًا لبيانات مقياس الفاصل الزمني مع سمات أخرى للمرفق من أجل القيام بالمهام التالية:

  • حساب معدلات استخدام المرافق والمعدلة لاستبعاد تأثير عوامل الطقس
  • تحديد المرافق غير الفعالة
  • تسليط الضوء على المرفق الذي يتميز بأعلى معدلات التوفير المحتملة فيما يتعلق بالتكلفة والطاقة.

وبفضل ميزة مثل المقاييس الافتراضية لدمج بيانات الفواصل الزمنية أو تقسيمها بحيث يمكن تمثيل الأحمال الافتراضية، وتسجيل بيانات الفواصل الزمنية تلقائيًا، يمكنك البدء في قضاء مزيد من الوقت في العمل ووقت أقل في الإدارة.

 
ميزات الوحدة
إدارة أداء مرفق الخدمات يمكنك التنقل تفصيليًا من طرق العرض على مستوى المحفظة إلى مجموعات أو مواقع أو مقاييس فردية وإعداد التقارير حول مجموعة محددة من مقاييس أداء مرفق الخدمات، بما في ذلك الاستهلاك والطلب والانبعاثات والطاقة النسبية ومعدل استخدام المياه.
نمذجة البيانات قم بإجراء تحليل الانحدار لضبط أداء الطاقة وفقًا لمقاييس الطقس ومؤشرات الأداء الرئيسية، حتى تتمكن من قياس وتتبع حجم التوفير مقارنةً بفترات خطوط الأساس بمرور الوقت.
العرض المرئي وإعداد التقارير يمكنك عرض بيانات المقاييس الخاصة بك من خلال لوحات معلومات مدمجة واستخراج التقارير، ما يتيح لك تحليل الطلب والاستهلاك المتعلقين بمرفق الخدمات على مستويات مختلفة تتناول أدق التفاصيل.
التنبيهات المستندة إلى المقاييس يمكنك استخدم نماذج بيانات تعتمد على أيام الأسبوع وتعوِّض ظروف الطقس لإنشاء تنبيهات عندما يختلف الطلب أو الاستهلاك عن القيم المتوقعة. يمكنك فرز المشكلات وتحديد أولوياتها وإسنادها من أجل التحقيق فيها ومعالجتها.
المزايا أتمتة تسجيل البيانات

يمكنك تسجيل بيانات مقياس الفاصل الزمني كبيرة الحجم ذات التكرار المرتفع تلقائيًا من مزودي خدمات المقاييس وأنظمة القياس الفرعية.

 تحديد فرص التوفير

يمكنك المقارنة، على مستوى المرافق، بين معدلات استخدام الطاقة والمياه- والمعدلة لاستبعاد تأثير عوامل الطقس- من أجل تحديد وترتيب أولويات القيم الخارجية التي ينبغي استهدافها.

 تقليل هدر الطاقة

يمكنك تتبع الحالات الشاذة المستندة إلى المقاييس فيما يتعلق باستخدام الطاقة وإخطار الأشخاص المناسبين تلقائيًا في حالة خرق شروط التنبيه.
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