مقالات توضيحية لدعم رحلتك المعرفية في مجال الاستدامة والممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.

تعرَّف على المقالة ما المقصود بإعداد تقارير الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات؟ إعداد تقارير الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات يعني الإفصاح عن المعلومات حول عمليات الأعمال المتعلقة بجوانب الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) في داخل العمل.

تعرَّف على المقالة ما المقصود بأطر إعداد تقارير الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات؟ أطر إعداد تقارير الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات تستخدمها الشركات لرفع تقارير علنية عن بيانات تفصيلية حول الأداء والفرص والمخاطر المتعلقة بالممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.

فيديو ما المقصود ببيانات الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات؟ نشرح في هذا الفيديو ما الذي يجعل بيانات الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات مختلفة عن مجموعات البيانات الأخرى، وما الذي يجب مراعاته عند تسجيل وإدارة وإعداد تقارير بيانات الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.

تعرَّف على المقالة ما حساب كميات الكربون؟ حساب غازات الاحتباس الحراري أو حساب كميات الكربون هي عملية تحديد كمية غازات الاحتباس الحراري المنتجة بشكل مباشر أو غير مباشر من شركة ما، على مستوى النطاق الأول والثاني والثالث.

تعرَّف على المقالة ما المقصود بالصافي الصفري؟ النقطة التي يتم عندها موازنة غازات الاحتباس الحراري الداخلة إلى الغلاف الجوي بكمية مكافئة يتم إزالتها من الغلاف الجوي.