مقالات توضيحية لدعم رحلتك المعرفية في مجال الاستدامة والممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.
إعداد تقارير الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات يعني الإفصاح عن المعلومات حول عمليات الأعمال المتعلقة بجوانب الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) في داخل العمل.
أطر إعداد تقارير الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات تستخدمها الشركات لرفع تقارير علنية عن بيانات تفصيلية حول الأداء والفرص والمخاطر المتعلقة بالممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.
نشرح في هذا الفيديو ما الذي يجعل بيانات الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات مختلفة عن مجموعات البيانات الأخرى، وما الذي يجب مراعاته عند تسجيل وإدارة وإعداد تقارير بيانات الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.
حساب غازات الاحتباس الحراري أو حساب كميات الكربون هي عملية تحديد كمية غازات الاحتباس الحراري المنتجة بشكل مباشر أو غير مباشر من شركة ما، على مستوى النطاق الأول والثاني والثالث.
النقطة التي يتم عندها موازنة غازات الاحتباس الحراري الداخلة إلى الغلاف الجوي بكمية مكافئة يتم إزالتها من الغلاف الجوي.
طريقة للتخفيف من آثار تغير المناخ تقلل من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري (GHG)، بالإضافة إلى إزالتها من الغلاف الجوي.
شرح توجيه إعداد تقارير الاستدامة للشركات (CSRD) في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك الامتثال ومتطلبات إعداد التقارير والتواريخ الرئيسية وغير ذلك.
اختيار أطر عمل الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات لإعداد التقارير وكيفية المقارنة بين أطر العمل المختلفة.
كيفية التعامل مع حسابات انبعاثات النطاق الثالث وإعداد التقارير بشأنها.
كيفية إنشاء بيانات ترتقي إلى الثقة المالية وأفضل الممارسات لحساب الانبعاثات.
يساعد Envizi الشركة في تلبية متطلبات الأطراف المعنية بشأن معلومات الاستدامة المتغيرة باستمرار، لا سيما فيما يتعلق بالإفصاح الاستباقي عن انبعاثات النطاق الثالث.
تهتم شركة Melbourne Water بتبسيط إعداد تقارير الاستدامة الخاصة بها لإنشاء نظام تسجيل واحد لاستخدام الطاقة وأداء الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.
تساعد الطريقة المنهجية المتبعة في إدارة بيانات الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات وإعداد التقارير بشأنها مجموعة GPT، وهي مجموعة عقارية متنوعة، على شق طريق في عالم الاستدامة.
من خلال تحويل استراتيجيات تسجيل بيانات الاستدامة والتخلص من الكربون الخاصة بها، تستطيع Downer Group أن تحدد بسرعة العناصر الفعالة وغير الفعالة.
مع وجود محفظة واسعة من مواقع التصنيع الدولية، قامت شركة Celestica بتحويل عمليات تسجيل البيانات وإعداد التقارير الخاصة بالممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات لديها.
شركة BanFast تنجح في تبسيط وتسريع إعداد تقارير الاستدامة باستخدام IBM Envizi ESG Suite
15685 نوعًا من أنواع البيانات تم جمعها وتتبعها لتقارير توجيه CSRD، وتم توفير آلاف ساعات العمل البشري التي كانت تنفق في إدارة بيانات التقارير.
حساب غازات الاحتباس الحراري أو حساب كميات الكربون هي عملية تحديد كمية غازات الاحتباس الحراري المنتجة بشكل مباشر أو غير مباشر من شركة ما، على مستوى النطاق الأول والثاني والثالث.
أطر إعداد تقارير الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات تستخدمها الشركات لرفع تقارير علنية عن بيانات تفصيلية حول الأداء والفرص والمخاطر المتعلقة بالممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.
تمثل هذه الانبعاثات غالبية إجمالي انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في المنظمات وتتطلب من الشركات أن تنظر خارج نطاق البصمة المادية المباشرة لها.
كيفية التعامل مع حسابات انبعاثات النطاق الثالث وإعداد التقارير بشأنها.
تغطية تفصيلية ومرئية بالمقاييس لمختلف أطر عمل الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.
نظرة على كيفية احتساب مشتريات الطاقة المتجددة، وكيفية التعامل مع حسابات انبعاثات النطاق الثالث وما يمكن أن يعنيه النطاق الرابع للانبعاثات.
اقرأ تقرير "IDC MarketScape: تقييم بائعي تطبيقات إدارة وحساب كميات الكربون في جميع أنحاء العالم لعام 2024" للتعرف على مكانة Envizi.
تم تصنيف شركة IBM كشركة رائدة في Green Quadrant لبرامج إدارة الكربون للمؤسسات لعام 2023 من قِبَل شركة الأبحاث المستقلة Verdantix.
يساعد برنامج IBM Envizi على جعل هذه العملية أكثر سهولة مع هذا الإصدار الأخير من Envizi بسبع لغات. يمكن للعملاء الآن عرض واجهة IBM Envizi ESG Suite باللغات الإنجليزية والفرنسية والألمانية والإيطالية والإسبانية والبرتغالية البرازيلية واليابانية.
تم تصميم قدرات تصنيف النصوص الجديدة للمساعدة في تمكين تحقيق قفزة إلى الأمام في الكفاءة والدقة من خلال مساعدة المنظمات على القيام تلقائيًا باستيعاب وتنظيم وإدارة بيانات الإنفاق المطلوبة لحسابات الانبعاثات والإفصاحات الخارجية.
تُعد Digital Realty واحدة من أكبر المزودين العالميين لحلول السحابة ومراكز البيانات ذات المشغل الحيادي والاستضافة المشتركة وحلول الربط البيني على مستوى العالم. وسوف تستخدم IBM Envizi ESG Suite لجمع وتحليل وإعداد التقارير بشأن أداء الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات على مستوى محفظتها التي تضم أكثر من 300 مركز بيانات في 27 دولة.