موارد IBM Envizi ESG Suite
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رسم توضيحي لمفاهيم الاستدامة والممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات
بدء استخدام الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات

مقالات توضيحية لدعم رحلتك المعرفية في مجال الاستدامة والممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.

 ما المقصود بإعداد تقارير الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات؟

إعداد تقارير الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات يعني الإفصاح عن المعلومات حول عمليات الأعمال المتعلقة بجوانب الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) في داخل العمل.

 ما المقصود بأطر إعداد تقارير الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات؟

أطر إعداد تقارير الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات تستخدمها الشركات لرفع تقارير علنية عن بيانات تفصيلية حول الأداء والفرص والمخاطر المتعلقة بالممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.

 ما المقصود ببيانات الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات؟

نشرح في هذا الفيديو ما الذي يجعل بيانات الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات مختلفة عن مجموعات البيانات الأخرى، وما الذي يجب مراعاته عند تسجيل وإدارة وإعداد تقارير بيانات الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.

 ما حساب كميات الكربون؟

حساب غازات الاحتباس الحراري أو حساب كميات الكربون هي عملية تحديد كمية غازات الاحتباس الحراري المنتجة بشكل مباشر أو غير مباشر من شركة ما، على مستوى النطاق الأول والثاني والثالث.

 ما المقصود بالصافي الصفري؟

النقطة التي يتم عندها موازنة غازات الاحتباس الحراري الداخلة إلى الغلاف الجوي بكمية مكافئة يتم إزالتها من الغلاف الجوي.

 ما المقصود بإزالة الكربون؟

طريقة للتخفيف من آثار تغير المناخ تقلل من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري (GHG)، بالإضافة إلى إزالتها من الغلاف الجوي.
كتب إلكترونية قابلة للتنزيل دليل توجيه إعداد تقارير الاستدامة للشركات (CSRD) في الاتحاد الأوروبي

شرح توجيه إعداد تقارير الاستدامة للشركات (CSRD) في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك الامتثال ومتطلبات إعداد التقارير والتواريخ الرئيسية وغير ذلك.

دليل أطر إعداد تقارير الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات

اختيار أطر عمل الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات لإعداد التقارير وكيفية المقارنة بين أطر العمل المختلفة.

 دليل إعداد تقارير انبعاثات النطاق الثالث

كيفية التعامل مع حسابات انبعاثات النطاق الثالث وإعداد التقارير بشأنها.

 دليل حساب انبعاثات غازات الاحتباس الحراري

كيفية إنشاء بيانات ترتقي إلى الثقة المالية وأفضل الممارسات لحساب الانبعاثات.
مقالات حول لوائح وأطر إعداد تقارير الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات
توجيه إعداد تقارير الاستدامة للشركات (CSRD)
المقترح التنظيمي من لجنة الأوراق المالية والبورصات بشأن الإفصاح عن الآثار المناخية
مجلس معايير محاسبة الاستدامة (SASB)
فريق العمل المعني بالإفصاحات المالية المتعلقة بالمناخ (TCFD)
مشروع الإفصاح عن الكربون (CDP)
مؤشر الاستدامة العقارية العالمي (GRESB)
المبادرة العالمية لإعداد التقارير (GRI)
الإطار المبسط لإعداد تقارير الطاقة والكربون (SECR)
قانون العناية الواجبة لسلسلة التوريد SCDDA
النظام الوطني الأسترالي لتقييم البيئة المبنية (NABERS)
دراسات حالة
صندوق الاستثمار العقاري الاستئماني

يساعد Envizi الشركة في تلبية متطلبات الأطراف المعنية بشأن معلومات الاستدامة المتغيرة باستمرار، لا سيما فيما يتعلق بالإفصاح الاستباقي عن انبعاثات النطاق الثالث.
البنية التحتية للمياه

تهتم شركة Melbourne Water بتبسيط إعداد تقارير الاستدامة الخاصة بها لإنشاء نظام تسجيل واحد لاستخدام الطاقة وأداء الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.
عقارات تجارية

تساعد الطريقة المنهجية المتبعة في إدارة بيانات الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات وإعداد التقارير بشأنها مجموعة GPT، وهي مجموعة عقارية متنوعة، على شق طريق في عالم الاستدامة.
الخدمات المتكاملة

من خلال تحويل استراتيجيات تسجيل بيانات الاستدامة والتخلص من الكربون الخاصة بها، تستطيع Downer Group أن تحدد بسرعة العناصر الفعالة وغير الفعالة.
التصنيع

مع وجود محفظة واسعة من مواقع التصنيع الدولية، قامت شركة Celestica بتحويل عمليات تسجيل البيانات وإعداد التقارير الخاصة بالممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات لديها.

عقارات تجارية

شركة BanFast تنجح في تبسيط وتسريع إعداد تقارير الاستدامة باستخدام IBM Envizi ESG Suite
تكتل متعدد الجنسيات

15685 نوعًا من أنواع البيانات تم جمعها وتتبعها لتقارير توجيه CSRD، وتم توفير آلاف ساعات العمل البشري التي كانت تنفق في إدارة بيانات التقارير.
مقالات لدعم رحلتك نحو إدارة البيانات وإعداد التقارير بشأن الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات ما حساب كميات الكربون؟

حساب غازات الاحتباس الحراري أو حساب كميات الكربون هي عملية تحديد كمية غازات الاحتباس الحراري المنتجة بشكل مباشر أو غير مباشر من شركة ما، على مستوى النطاق الأول والثاني والثالث.

 ما المقصود بأطر إعداد تقارير الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات؟

أطر إعداد تقارير الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات تستخدمها الشركات لرفع تقارير علنية عن بيانات تفصيلية حول الأداء والفرص والمخاطر المتعلقة بالممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.

 ما المقصود بانبعاثات النطاق الثالث؟

تمثل هذه الانبعاثات غالبية إجمالي انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في المنظمات وتتطلب من الشركات أن تنظر خارج نطاق البصمة المادية المباشرة لها.

 دليل إعداد تقارير انبعاثات النطاق الثالث

كيفية التعامل مع حسابات انبعاثات النطاق الثالث وإعداد التقارير بشأنها.

 مصفوفة أطر عمل الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات

تغطية تفصيلية ومرئية بالمقاييس لمختلف أطر عمل الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.

 إتقان تعقيدات حسابات غازات الاحتباس الحراري

نظرة على كيفية احتساب مشتريات الطاقة المتجددة، وكيفية التعامل مع حسابات انبعاثات النطاق الثالث وما يمكن أن يعنيه النطاق الرابع للانبعاثات.

فيديو العرض التوضيحي

تصنيفات المباني + المعايير
حالة الاستخدام إدارة الانبعاثات
حالة الاستخدام إعداد تقارير الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات
حالة الاستخدام إزالة الكربون
تحليلات مقياس الفاصل الزمني
الوحدة النطاق 1، 2 إعداد التقارير المحاسبية عن غازات الاحتباس الحراري استكشف حساب انبعاثات النطاق الأول والثاني والثالث لغازات الاحتباس الحراري + إعداد التقارير
الوحدة النطاق 3 المحاسبة وإعداد التقارير عن غازات الاحتباس الحراري استكشف حساب انبعاثات النطاق الثالث لغازات الاحتباس الحراري + إعداد التقارير
الوحدة أطر إعداد تقارير الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات استكشف أطر إعداد تقارير الممارسات البيئية والاجتماعية والحكومية
الوحدة تحديد الهدف + التتبع استكشف تحديد الهدف + التتبع
الوحدة استطلاعات سلسلة القيمة + التقييمات استكشف استطلاعات سلسلة القيمة + التقييمات
الوحدة تحليلات فواتير مرافق الخدمات استكشف تحليلات فواتير مرافق الخدمات
الوحدة ذكاء سلسلة التوريد استكشف سلسلة التوريد
الوحدة تتبع برنامج الاستدامة استكشف تتبع برنامج الاستدامة

تقارير المحللين

تصنيف شركة IBM في فئة الشركات الرائدة من قبل IDC

اقرأ تقرير "IDC MarketScape: تقييم بائعي تطبيقات إدارة وحساب كميات الكربون في جميع أنحاء العالم لعام 2024" للتعرف على مكانة Envizi.

 تنزيل مقتطفات من التقرير شركة رائدة في مجال برامج إدارة الكربون للمؤسسات

تم تصنيف شركة IBM كشركة رائدة في Green Quadrant لبرامج إدارة الكربون للمؤسسات لعام 2023 من قِبَل شركة الأبحاث المستقلة Verdantix.

 تنزيل التقرير الكامل اقرأ الملخص
إعلانات IBM Envizi متوفر بسبع لغات الآن

يساعد برنامج IBM Envizi على جعل هذه العملية أكثر سهولة مع هذا الإصدار الأخير من Envizi بسبع لغات. يمكن للعملاء الآن عرض واجهة IBM Envizi ESG Suite باللغات الإنجليزية والفرنسية والألمانية والإيطالية والإسبانية والبرتغالية البرازيلية واليابانية.

دمج قدرات معالجة اللغة الطبيعية (NLP) في عرض انبعاثات النطاق الثالث من IBM Envizi

تم تصميم قدرات تصنيف النصوص الجديدة للمساعدة في تمكين تحقيق قفزة إلى الأمام في الكفاءة والدقة من خلال مساعدة المنظمات على القيام تلقائيًا باستيعاب وتنظيم وإدارة بيانات الإنفاق المطلوبة لحسابات الانبعاثات والإفصاحات الخارجية.

 Digital Realty تختار IBM Envizi لإعداد تقارير الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات

تُعد Digital Realty واحدة من أكبر المزودين العالميين لحلول السحابة ومراكز البيانات ذات المشغل الحيادي والاستضافة المشتركة وحلول الربط البيني على مستوى العالم. وسوف تستخدم IBM Envizi ESG Suite لجمع وتحليل وإعداد التقارير بشأن أداء الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات على مستوى محفظتها التي تضم أكثر من 300 مركز بيانات في 27 دولة.
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