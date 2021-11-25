ما المقصود بالمبادرة العالمية لإعداد التقارير (GRI)؟

المبادرة العالمية لإعداد التقارير (GRI) هي منظمة دولية مستقلة غير ربحية تدعم الشركات والحكومات والمؤسسات الأخرى للإبلاغ بوضوح عن تأثيرها في العالم. يُعَد إعداد تقارير شاملة ودقيقة حول الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) أمرًا بالغ الأهمية للنمو والشفافية، لكن دون منهجية موحَّدة، قد يكون تقييم تقارير الاستدامة أمرًا صعبًا.
النشرة الإخبارية الخاصة بالمجال
ابقَ على اطلاع دومًا بأهم—اتجاهات المجال وأكثرها إثارة للفضول—بشأن الذكاء الاصطناعي والأتمتة والبيانات وغيرها الكثير مع نشرة Think الإخبارية. راجع بيان الخصوصية لشركة IBM.
سيتم تسليم اشتراكك باللغة الإنجليزية. ستجد رابط إلغاء الاشتراك في كل رسالة إخبارية. يمكنك إدارة اشتراكاتك أو إلغاء اشتراكك هنا. راجع بيان خصوصية IBM لمزيد من المعلومات.
تُعَد معايير GRI أكثر المعايير استخدامًا في تقارير الاستدامة؛ إذ يستخدمها حاليًا أكثر من 10,000 مُبلغ في أكثر من 100 دولة، وهي قابلة للتطبيق على الحكومات والشركات والمؤسسات الكبيرة والصغيرة. فهي مفيدة بشكل خاص لتتبُّع جهود المؤسسة والإبلاغ عنها لتحقيق أهداف صافي انبعاثات صفري في رحلتها نحو الاقتصاد منخفض الكربون.
يضمن التنسيق سهل الاستخدام أيضًا إمكانية تبنّي معايير GRI من قِبل الخبراء المتخصصين الذين قد يكونون أقل خبرة أو موارد فيما يخص تقارير الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) والاستدامة. إذا لم تتمكن المؤسسة من إعداد التقارير وفق المعايير (وهو الوضع المفضل)، فإنها لا تزال قادرة على استخدامها لإعداد التقارير بالإشارة إلى معايير GRI، ما يجعل هذه المعايير أداة تقارير استدامة سهلة الوصول للمؤسسات من جميع الأحجام وفي جميع مراحل رحلة تقليل انبعاثات الكربون.
تُعَد معايير GRI مهمة بشكل خاص للمؤسسات متعددة الجنسيات التي تعمل عبر عدة مناطق ذات متطلبات استدامة مختلفة؛ إذ إنها متسقة وقابلة للقياس والمقارنة، ويمكن فهمها كلغة موحَّدة لإعداد التقارير.
تُعَد معايير GRI ذات صلة بمجموعة من الأطراف الداخلية والخارجية المهتمة بشفافية أثر المؤسسة. تلك الأطراف تشمل عادةً الموظفين والهيئات التنظيمية وصنّاع السياسات والمستثمرين الذين لديهم أسباب مختلفة للوصول إلى تقارير ESG متكاملة ومتسقة.
تنقسم معايير GRI إلى ثلاثة أقسام: عالمية وقطاعية وموضوعية. إنه نظام معياري ومترابط: تستخدم جميع المؤسسات المعايير الثلاثة العالمية، لكنها تختار المعايير القطاعية والموضوعية التي تتناسب أكثر مع ظروفها. المعايير القطاعية جديدة نسبيًا، فقد تم إصدار معيار واحد فقط، وهناك ثلاثة معايير أخرى قيد التطوير حاليًا.
تنقسم المعايير العالمية إلى:
يوفر GRI 3 عملية واضحة لتحديد "الموضوعات الجوهرية". يبدأ ذلك بفهم سياق المؤسسة، ثم تحديد التأثيرات الفعلية والمحتملة، وتقييم أهمية تلك التأثيرات، وترتيب الأولويات لأكثر التأثيرات أهمية للإبلاغ عنها، وأخيرًا تحديد الموضوعات الجوهرية ذات الصلة.
يتم تصنيف المعايير الموضوعية إلى:
تم تحديث المعايير العالمية مؤخرًا، وكانت تُعرَف سابقًا باسم GRI 100s. قد ترى المعايير القديمة أو الجديدة في التقارير حتى عام 2023، إذ يصبح استخدام المعايير الجديدة إلزاميًا.
تحدِّد المعايير مؤشرات تُعرَف بالإفصاحات، والتي تُعَد ضرورية لإعداد التقارير الشفافة حول المؤسسة وتأثيرها. يتضمن كل معيار موضوعي إفصاحات حول نهج الإدارة وإفصاحات محددة لكل موضوع. تستعرض إفصاحات نهج الإدارة كيفية إدارة المؤسسة لموضوع جوهري، والتأثيرات المرتبطة به، وتوقعات واهتمامات الأطراف المعنية بشكل معقول.
على سبيل المثال، يُعَد المعيار GRI 403، الخاص بالصحة والسلامة المهنية، معيارًا موضوعيًا يتم تصنيفه ضمن "الموضوعات الاجتماعية". ويتضمن هذا المعيار عددًا من الإفصاحات.
الإفصاحات عن نهج الإدارة:
الإفصاحات الخاصة بموضوعات محددة:
تتضمن المعايير متطلبات كل إفصاح، بالإضافة إلى إرشادات تساعد على صياغة السرد الأكثر فاعلية وشمولية. بعض الإفصاحات تتضمن متطلبات توضِّح المعلومات التي يجب الإبلاغ عنها، أو إرشادات حول كيفية الالتزام بمعيار GRI.
تم تصميم معايير GRI لمساعدة المؤسسة والأطراف المعنية على فهم سياق التقرير، بما يمكِّنهم من إدراك أهمية تأثيراته بشكل أفضل.
لمزيد من المعلومات، يمكن الاطلاع على ملخص معايير GRI.
من خلال تحسين أسلوب إعداد التقارير، تصبح المؤسسات أكثر قدرة على قياس إفصاحاتها وإدارتها وفهم تأثيراتها، وتحديد الفرص الاستراتيجية.
التقارير الواضحة والمتسقة تعزز الثقة. فهي تُسهم في تحسين علاقة المؤسسة مع مجتمعها وقطاعها وموظفيها الداخليين، ما يعزز بدوره قيمتها السوقية على المدى الطويل. يكثِّف المستثمرون تدقيقهم في ملفات المخاطر الخاصة بالمؤسسات فيما يتعلق بالاستدامة، وذلك من خلال مطالبتهم بإعداد تقارير واضحة.
إن إعداد تقارير الاستدامة باستخدام معايير GRI يُظهر تركيزًا مستقبليًا. وبينما تخضع المعايير لمراجعة مستمرة لضمان إطار عمل حديث، فإن هذا يعني أن التقارير التي تم إعدادها وفق معايير GRI تحافظ على ملاءمتها وتصبح أسهل في المقارنة مع التقارير السابقة وتلك الصادرة عن جهات أخرى في القطاع.
يُعَد تقديم تقارير ESG دقيقة ومعترف بها عالميًا أمرًا ضروريًا لتمكين المؤسسة من الالتزام بمتطلبات التقارير الخاصة بالمستثمرين والأطراف المعنية، وضمان الشفافية بشأن جهودها في تقليل انبعاثات الكربون.
في عام 2023، نشرت 98.6% من شركات S&P 500 تقارير الاستدامة. تدرك الشركات العامة بجميع أحجامها حول العالم بشكل متزايد الأهمية الاقتصادية لإعداد تقارير ESG منظمة، وتقدِّم GRI مجموعة من المعايير القابلة للتطبيق والمقارنة لتوجيه هذه التقارير.
يمكن استخدام برامج ESG لدعم تقارير GRI من خلال توفير بيانات دقيقة ومتسقة بمستوى يُعادل البيانات المالية. ويُعَد ذلك مفيدًا بشكل خاص عند إعداد تقارير عن المقاييس البيئية مثل حساب انبعاثات الغازات الدفيئة (GHG)، حيث تكون البيانات الكمية مطلوبة. تُعَد المحاسبة الخاصة بانبعاثات الغازات الدفيئة وإعداد تقارير الاستدامة عملية معقدة تتطلب الوصول إلى بيانات طاقة دقيقة، سواء الحالية أم التاريخية.
قد يكون جمع تقارير GRI صعبًا إذا كانت المعلومات موزعة عبر أقسام الأعمال المختلفة، كما أن إدارة التحكم في النُسخ تصبح تحديًا إذا كانت البيانات مخزَّنة في جداول بيانات. تعمل برامج إعداد تقارير الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) على إزالة البيانات المُدارة محليًا وإنشاء مصدر موحَّد للمعلومات. ويمكنها بعد ذلك توفير المخرجات اللازمة لإعداد تقارير GRI بدقة.
من خلال وحدة أطر إعداد تقارير الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) في حلول تقارير ESG من Envizi، تتوفر أسئلة إطار عمل GRI داخل الوحدة، ما يُتيح لك جمع البيانات في مكان واحد وإعداد التقارير وفق معايير GRI مباشرةً من Envizi. تدعم وحدة أطر إعداد تقارير الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات أيضًا عددًا من أطر العمل الأخرى، بما في ذلك CDP وSASB وGRESB وSECR وNGER وSDG وSFDR وTCFD.
توفِّر الوحدة أيضًا إرشادات ونصائح بجانب كل سؤال لمساعدة المؤسسات، بمختلف مستويات خبرتهم، على معرفة أفضل الطرق لتلبية متطلبات إعداد التقارير. بالإضافة إلى ذلك، نظرًا لإمكانية تشابه أو تطابق الإجابات عبر الأطر المختلفة وعدم تغيّرها في بعض السنوات، يمكن استخدام الإجابات التاريخية عبر الأطر المختلفة دون الحاجة إلى النسخ واللصق اليدوي الذي غالبًا ما يصاحب التقارير التقليدية.
يعكس إعداد التقارير التزامًا شفافًا بالسعي نحو تحقيق تأثير إيجابي أكبر في المجتمع والكوكب. تُعَد معايير GRI الأكثر استخدامًا في إعداد تقارير الاستدامة، وبفضل دعم برامج إعداد تقارير الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) مثل Envizi، يمكن للمؤسسات الرائدة في التفكير والمسؤولة استخدامها للتواصل حول مساهمتها في عالم أكثر استدامة.
اكتشف كيفية تحويل المعارف الخاصة بالاستدامة إلى إجراءات، واتخاذ الخطوات التالية للاستفادة من قوة الذكاء الاصطناعي التوليدي.
تعرّف على كيفية تحقيق مستخدمي IBM Turbonomic تقنية المعلومات المستدامة وتقليلهم البصمة البيئية مع ضمان أداء التطبيقات.
اكتشف كيف يمكن أن يساعد برنامج ibm maximo في تحسين قيمة الأصول طوال دورة حياتها.
تعرف على كيفية تحقيق المديرين التنفيذيين للاستدامة ورواد الصافي الصفري للامتثال إلى توجيه إعداد تقارير الاستدامة للشركات (CSRD).
تعرف على كيفية قيام المنظمات بوضع أهداف واضحة للاستدامة وتحقيقها بما يحقق ميزة تنافسية.
حسّن كيفية تخصيص الموارد للتطبيقات في جميع جوانب نظامك البنائي باستخدام منصة IBM Turbonomic.
ابدأ رحلتك في مجال الاستدامة اليوم من خلال ربط خارطة الطريق الاستراتيجية الخاصة بك بالعمليات اليومية.
استخدم خدمات IBM الاستشارية للاستدامة لكي تحول طموحاتك في مجال الاستدامة إلى أفعال ملموسة، ويصبح عملك أكثر مسؤولية وربحية.