لقد التزمت بتقليل البصمة البيئية لمؤسستك، لكنك تواجه العديد من الأسئلة في أثناء سعيك لتحقيق أهداف الاستدامة. التحدي في التعامل مع استراتيجيات تقنيات المعلومات المستدامة والممارسات البيئية والاجتماعية وحكومة الشركات (ESG) مع الحفاظ على التوازن بين الإيرادات والمخاطر ودفع عوائد المساهمين يتطلب جهدًا كبيرًا.
الآن يمكنك إحداث تأثير فوري على استخدام الطاقة من خلال تحسين كيفية توزيع موارد البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات للتطبيقات في جميع أنحاء نظامك البنائي. عندما تستهلك التطبيقات فقط ما تحتاجه لأداء وظائفها، يمكنك زيادة الاستفادة من الموارد، وتقليل تكاليف الطاقة والانبعاثات الكربونية، وتحقيق عمليات فعّالة باستمرار. تستخدم منصة IBM Turbonomic الأتمتة الذكية لمساعدتك على تحقيق ذلك.
سرّع عمليات تكنولوجيا المعلومات، حسّن أداء التطبيقات، وقلل تكاليف البيئة السحابية.
الاستفادة من الأتمتة لتطبيق استراتيجيات الاقتصاد الدائري في المواقع المحلية التي تطيل عمر الأجهزة وتقلل النفايات الإلكترونية.
دمج أصول مركز البيانات لتحقيق توفير في تكاليف رأس المال وإجراء عمليات شراء أكثر فعالية تهدف إلى نمو البنية التحتية المستدامة.
اختيار مزودي خدمات السحابة مع مراعاة مقاييس انبعاثات الغازات الدفيئة وتطبيق اتخاذ القرارات المدعوم بالذكاء الاصطناعي في جهودك لتحقيق الاستدامة في السحابة.
يواجه التنفيذيون في تقنية المعلومات عبر الصناعات ضغوطًا متزايدة لزيادة القيمة التجارية وضمان النمو المستدام بيئيًا. استكشف كيف يمكن لفرق السحابة وعمليات تقنية المعلومات التعاون لتلبية مطالب تجربة العملاء والميزانية والاستدامة.
في مواجهة تغير المناخ، يلعب قادة تقنية المعلومات دورًا حساسًا في تعزيز مبادرات الاستدامة في مؤسساتهم. كما يجب على عمليات تقنية المعلومات تقليل الانبعاثات والأثر البيئي دون التأثير على سير الأعمال. حمّل هذا التقرير لتتعلم كيف يحقق مستخدمو IBM Turbonomic متطلباتهم في مجال تقنية المعلومات الخضراء والتحول الرقمي.