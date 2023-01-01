لقد التزمت بتقليل البصمة البيئية لمؤسستك، لكنك تواجه العديد من الأسئلة في أثناء سعيك لتحقيق أهداف الاستدامة. التحدي في التعامل مع استراتيجيات تقنيات المعلومات المستدامة والممارسات البيئية والاجتماعية وحكومة الشركات (ESG) مع الحفاظ على التوازن بين الإيرادات والمخاطر ودفع عوائد المساهمين يتطلب جهدًا كبيرًا.

الآن يمكنك إحداث تأثير فوري على استخدام الطاقة من خلال تحسين كيفية توزيع موارد البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات للتطبيقات في جميع أنحاء نظامك البنائي. عندما تستهلك التطبيقات فقط ما تحتاجه لأداء وظائفها، يمكنك زيادة الاستفادة من الموارد، وتقليل تكاليف الطاقة والانبعاثات الكربونية، وتحقيق عمليات فعّالة باستمرار. تستخدم منصة IBM Turbonomic الأتمتة الذكية لمساعدتك على تحقيق ذلك.