الصفحة الرئيسية التشغيل الآلي لتكنولوجيا المعلومات Turbonomic تقنية المعلومات المستدامة مع IBM Turbonomic
تحقيق الاستدامة في مركز البيانات من خلال الأتمتة التي يمكنك الاعتماد عليها
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رسم توضيحي لتقنية المعلومات المستدامة من IBM Turbonomic
تقليل بصمتك الكربونية من خلال تحسين مركز البيانات

لقد التزمت بتقليل البصمة البيئية لمؤسستك، لكنك تواجه العديد من الأسئلة في أثناء سعيك لتحقيق أهداف الاستدامة. التحدي في التعامل مع استراتيجيات تقنيات المعلومات المستدامة والممارسات البيئية والاجتماعية وحكومة الشركات (ESG) مع الحفاظ على التوازن بين الإيرادات والمخاطر ودفع عوائد المساهمين يتطلب جهدًا كبيرًا.

الآن يمكنك إحداث تأثير فوري على استخدام الطاقة من خلال تحسين كيفية توزيع موارد البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات للتطبيقات في جميع أنحاء نظامك البنائي. عندما تستهلك التطبيقات فقط ما تحتاجه لأداء وظائفها، يمكنك زيادة الاستفادة من الموارد، وتقليل تكاليف الطاقة والانبعاثات الكربونية، وتحقيق عمليات فعّالة باستمرار. تستخدم منصة IBM Turbonomic الأتمتة الذكية لمساعدتك على تحقيق ذلك.
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سرّع عمليات تكنولوجيا المعلومات، حسّن أداء التطبيقات، وقلل تكاليف البيئة السحابية.

السمة الرئيسية للوحة معلومات تكنولوجيا المعلومات المستدامة

فهم الاستخدام الحالي تقدم لوحة معلومات تكنولوجيا المعلومات المستدامة لمسؤولي تكنولوجيا المعلومات رؤية حول استهلاك الطاقة وقوة مركز البيانات بالإضافة إلى بصمتها الكربونية المقدّرة.
تنفيذ الإجراءات المستدامة اطّلِع على كيفية مساهمة الإجراءات المتخذة على منصة Turbonomic في خفض استخدام الطاقة والأثر الكربوني دون التأثير على أداء التطبيقات. كما يمكنك الاطلاع على التوقعات التي تعرض تأثير الطاقة والانبعاثات للإجراءات المحتملة، مثل تعليق المضيفين غير المستخدمين (بعد دمج أحمال التشغيل بشكل آمن على عدد أقل من الخوادم).
مقارنة بين انبعاثات مكافئ ثاني أكسيد الكربون (CO2e) تعمل لوحة معلومات تكنولوجيا المعلومات المستدامة أيضًا على مقارنة انبعاثات مكافئ ثاني أكسيد الكربون (CO2e) لديك لوضعها في سياقها.
كيفية تنفيذ تكنولوجيا المعلومات الخضراء استدامة تقنيات المعلومات في المواقع المحلية

الاستفادة من الأتمتة لتطبيق استراتيجيات الاقتصاد الدائري في المواقع المحلية التي تطيل عمر الأجهزة وتقلل النفايات الإلكترونية.

 تعرف على المزيد كفاءة طاقة البنية التحتية

دمج أصول مركز البيانات لتحقيق توفير في تكاليف رأس المال وإجراء عمليات شراء أكثر فعالية تهدف إلى نمو البنية التحتية المستدامة.

 تعرف على المزيد الحوسبة السحابية والاستدامة البيئية

اختيار مزودي خدمات السحابة مع مراعاة مقاييس انبعاثات الغازات الدفيئة وتطبيق اتخاذ القرارات المدعوم بالذكاء الاصطناعي في جهودك لتحقيق الاستدامة في السحابة.

 تعرف على المزيد

دراسة حالة

شخص يعمل على كمبيوتر محمول في غرفة الخادم
التقنية
IBM Hursley يعزز الابتكار مع تقليل الأثر البيئي

منذ الخمسينيات، كان مركز بيانات IBM Hursley، الذي تملكه IBM ويقع في هامبشاير، إنجلترا، رائدًا في البحث والتطوير والابتكار. اليوم، يركز فريق IBM Hursley أيضًا على الاستدامة المؤسسية ويستخدم منصة IBM Turbonomic في رحلته نحو الحياد الكربوني.

موارد تقنيات المعلومات الخضراء
تسريع وتيرة العمليات المالية وتقنية المعلومات المستدامة

يواجه التنفيذيون في تقنية المعلومات عبر الصناعات ضغوطًا متزايدة لزيادة القيمة التجارية وضمان النمو المستدام بيئيًا. استكشف كيف يمكن لفرق السحابة وعمليات تقنية المعلومات التعاون لتلبية مطالب تجربة العملاء والميزانية والاستدامة.  

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تقرير PeerPaper 2023: تنفيذ تقنية المعلومات المستدامة مع IBM Turbonomic

في مواجهة تغير المناخ، يلعب قادة تقنية المعلومات دورًا حساسًا في تعزيز مبادرات الاستدامة في مؤسساتهم. كما يجب على عمليات تقنية المعلومات تقليل الانبعاثات والأثر البيئي دون التأثير على سير الأعمال. حمّل هذا التقرير لتتعلم كيف يحقق مستخدمو IBM Turbonomic متطلباتهم في مجال تقنية المعلومات الخضراء والتحول الرقمي.

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