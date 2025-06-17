حلول الاستدامة من IBM

في ظل الجهود المبذولة لخفض الانبعاثات والاستهلاك والآثار البيئية، كل شيء مطروح للنقاش. تتطلع الشركات عبر القطاعات إلى تحويل نماذج أعمالها من خلال إعطاء الأولوية للاستدامة في عملياتها الأساسية وتلبية المتطلبات المتزايدة للأطراف المعنية والعملاء الواعين.
لكن المؤسسات لا تستطيع فعل هذا بمفردها. لا يمكن أن يبدأ السعي لتحقيق صافٍ صفري إلا عندما تكون المؤسسة قادرة على مراقبة، وتتبع، وإعداد التقارير عن بصمتها الكربونية وأهداف تحول الطاقة والبيانات البيئية والاجتماعية والإدارية (ESG).
تحتاج الشركات التي تريد إحداث تأثير إيجابي في الكوكب مع ضمان الاستقرار المالي على المدى الطويل إلى المزيج الصحيح من الشراكات الاستراتيجية والتقنية المدعمة بالذكاء الاصطناعي لوضع أهداف الأعمال المستدامة الخاصة بها.
ابدأ رحلتك في مجال الاستدامة اليوم من خلال ربط خارطة الطريق الاستراتيجية الخاصة بك بالعمليات اليومية.
احصل على رؤى حول تحقيق أهداف الاستدامة من خلال دعم البيانات بالذكاء الاصطناعي لتحقيق الربح والأهداف.
تعاون مع IBM Consulting واستخدم IBM Envizi للمساعدة في تسريع أهداف الاستدامة الخاصة بك. طوّر الاستراتيجيات باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي وتعزيز إدارة البيانات لتمكين الامتثال التنظيمي وتقديم رؤى أساسية للأطراف المعنية.
سرّع انتقالك إلى الطاقة المتجددة وعزّز قدرتك على الصمود أمام التغيرات المناخية باستخدام IBM Maximo وIBM Environmental Intelligence. تمكّن من تعزيز كفاءة الشبكة وتحديث البنية التحتية للطاقة لديك باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، وتقنيات سلسلة الكتل.
حسّن عملياتك الفعلية من خلال إدارة الأصول المدعومة بالذكاء الاصطناعي التي يدعمها IBM Maximo وIBM TRIRIGA. تساعد هذه المنتجات على تعزيز أداء الأصول، وتحسين استخدام المرافق، وتحسين عملية إزالة الكربون مع خفض التكاليف، والنفايات، والانبعاثات.
تبسيط البنية التحتية لتقنيات المعلومات باستخدام الحوسبة المستندة إلى الذكاء الاصطناعي من IBM Cloud. عزِّز تأثيرك الاجتماعي من خلال زيادة الكفاءة، وتوفير الطاقة، واعتماد استراتيجيات مسؤولة لنهاية العمر الافتراضي لأصول تقنيات المعلومات.
تعزيز العدالة والشفافية في سلسلة التوريد باستخدام IBM Sterling Order Management وIBM Envizi Supply Chain Intelligence. استخدم قدرات الذكاء الاصطناعي وسلسلة الكتل والتكامل التي تتيح فقط الانتقال، والتدوير، وإدارة انبعاثات النطاق 3.
تعرَّف على كيف يمكن من خلال من منصة IBM Garage التي تقدم حلول الاستدامة مساعدة فريقك على تسريع التحول الرقمي أو اعقد اجتماعًا مع أحد خبرائنا لتعزيز استراتيجية استدامتك الجارية إلى الأمام باستخدام مجموعة حلول مخصصة حسب احتياجاتك.