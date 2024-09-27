حلول الاستدامة من IBM

دعونا نحوِّل الطموح إلى عمل. تعرَّف على كيفية قيام منصة IBM باستخدام Envizi لجمع البيانات من أكثر من 6,500 فاتورة مرفق خدمات سنويًّا، وحساب الانبعاثات، وتتبُّع التقدم نحو أهداف الاستدامة.
في ظل الجهود المبذولة لخفض الانبعاثات والاستهلاك والآثار البيئية، كل شيء مطروح للنقاش. تتطلع الشركات عبر القطاعات إلى تحويل نماذج أعمالها من خلال إعطاء الأولوية للاستدامة في عملياتها الأساسية وتلبية المتطلبات المتزايدة للأطراف المعنية والعملاء الواعين.
لكن المؤسسات لا تستطيع فعل هذا بمفردها. لا يمكن أن يبدأ السعي لتحقيق صافٍ صفري إلا عندما تكون المؤسسة قادرة على مراقبة، وتتبع، وإعداد التقارير عن بصمتها الكربونية وأهداف تحول الطاقة والبيانات البيئية والاجتماعية والإدارية (ESG).
تحتاج الشركات التي تريد إحداث تأثير إيجابي في الكوكب مع ضمان الاستقرار المالي على المدى الطويل إلى المزيج الصحيح من الشراكات الاستراتيجية والتقنية المدعمة بالذكاء الاصطناعي لوضع أهداف الأعمال المستدامة الخاصة بها.
ابدأ رحلتك في مجال الاستدامة اليوم من خلال ربط خارطة الطريق الاستراتيجية الخاصة بك بالعمليات اليومية.
احصل على رؤى حول تحقيق أهداف الاستدامة من خلال دعم البيانات بالذكاء الاصطناعي لتحقيق الربح والأهداف.
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تعرَّف على كيف يُحْدِث موظفو IBM فرقًا من خلال تقليل التأثيرات البيئية السلبية حول العالم.
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تعرف كيف تُمكّن IBM المبادئ القوية للممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات حول العالم.
إزالة الكربون هي طريقة للحد من تغير المناخ عن طريق تقليل أو إزالة ثاني أكسيد الكربون وغيره من انبعاثات الغازات الدفيئة من الغلاف الجوي.
أنشئ وفعّل خارطة طريق استراتيجية يمكنها توجيه مؤسستك لتحقيق مبادرات استدامتها الفريدة.
نماذج الطقس هي محاكاة حاسوبية للغلاف الجوي لكوكب الأرض بغرض البحث والتنبؤ بأحوال الجو والطقس.