الصفحة الرئيسية الاستدامة
حلول الاستدامة من IBM

دعونا نحوِّل الطموح إلى عمل. تعرَّف على كيفية قيام منصة IBM باستخدام Envizi لجمع البيانات من أكثر من 6,500 فاتورة مرفق خدمات سنويًّا، وحساب الانبعاثات، وتتبُّع التقدم نحو أهداف الاستدامة.

اقرأ دراسة الحالة اكتشف التوجهات السبعة للاستدامة
ماذا لو كانت البيانات قادرة على إنقاذ الكوكب؟

في ظل الجهود المبذولة لخفض الانبعاثات والاستهلاك والآثار البيئية، كل شيء مطروح للنقاش. تتطلع الشركات عبر القطاعات إلى تحويل نماذج أعمالها من خلال إعطاء الأولوية للاستدامة في عملياتها الأساسية وتلبية المتطلبات المتزايدة للأطراف المعنية والعملاء الواعين.

لكن المؤسسات لا تستطيع فعل هذا بمفردها. لا يمكن أن يبدأ السعي لتحقيق صافٍ صفري إلا عندما تكون المؤسسة قادرة على مراقبة، وتتبع، وإعداد التقارير عن بصمتها الكربونية وأهداف تحول الطاقة والبيانات البيئية والاجتماعية والإدارية (ESG).

تحتاج الشركات التي تريد إحداث تأثير إيجابي في الكوكب مع ضمان الاستقرار المالي على المدى الطويل إلى المزيج الصحيح من الشراكات الاستراتيجية والتقنية المدعمة بالذكاء الاصطناعي لوضع أهداف الأعمال المستدامة الخاصة بها.

ابدأ رحلتك في مجال الاستدامة اليوم من خلال ربط خارطة الطريق الاستراتيجية الخاصة بك بالعمليات اليومية.
تحويل التحديات إلى حلول

احصل على رؤى حول تحقيق أهداف الاستدامة من خلال دعم البيانات بالذكاء الاصطناعي لتحقيق الربح والأهداف.
معهد IBM لقيمة الأعمال

اقرأ التقرير الخاص بإنشاء قيمة أعمال مع الاستدامة المضمنة

الرسالة الإخبارية

سجّل للتعرف على أحدث التطورات في مجال الاستدامة
اقرأ دليل قادة الاستدامة

حالات الاستخدام

استراتيجية الاستدامة، والبيانات، وإعداد التقارير تعاون مع IBM Consulting واستخدم IBM Envizi للمساعدة في تسريع أهداف الاستدامة الخاصة بك. طوّر الاستراتيجيات باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي وتعزيز إدارة البيانات لتمكين الامتثال التنظيمي وتقديم رؤى أساسية للأطراف المعنية. تعرَّف على كيفية قيام Melbourne Water بتبسيط تقارير الاستدامة اكتشف IBM Envizi
تحول الطاقة والتكيف مع المناخ سرّع انتقالك إلى الطاقة المتجددة وعزّز قدرتك على الصمود أمام التغيرات المناخية باستخدام IBM Maximo وIBM Environmental Intelligence Suite. تمكّن من تعزيز كفاءة الشبكة وتحديث البنية التحتية للطاقة لديك باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، وتقنية سلسلة الكتل. انظر كيف استطاعت شركة Andel تسريع عملية تحول الطاقة استكشف منصة IBM Environmental Intelligence Suite
إدارة الأصول، والمرافق، والبنية التحتية حسّن عملياتك الفعلية من خلال إدارة الأصول المدعومة بالذكاء الاصطناعي التي يدعمها IBM Maximo وIBM TRIRIGA. تساعد هذه المنتجات على تعزيز أداء الأصول، وتحسين استخدام المرافق، وتحسين عملية إزالة الكربون مع خفض التكاليف، والنفايات، والانبعاثات. تعرَّف كيف تمكّنت شركتَي Sund وBaelt من توسيع دورة حياة أصول البنية التحتية الخاصة بهما اكتشف IBM Maximo
الحوسبة المسؤولة وتقنيات المعلومات تبسيط البنية التحتية لتقنيات المعلومات باستخدام الحوسبة المستندة إلى الذكاء الاصطناعي من IBM Cloud. عزِّز تأثيرك الاجتماعي من خلال زيادة الكفاءة، وتوفير الطاقة، واعتماد استراتيجيات مسؤولة لنهاية العمر الافتراضي لأصول تقنيات المعلومات. اكتشف مسيرة IBM Hursley لتحقيق الحياد الكربوني استكشف حلول تقنيات المعلومات الموفرة للطاقة
سلاسل التوريد المستدامة والدائرية تعزيز العدالة والشفافية في سلسلة التوريد باستخدام IBM Sterling Order Management وIBM Envizi Supply Chain Intelligence. استخدم قدرات الذكاء الاصطناعي وسلسلة الكتل والتكامل التي تتيح فقط الانتقال، والتدوير، وإدارة انبعاثات النطاق 3. تعرَّف كيف تمكّنت شركة Hera من تقليل كمية النفايات التي يتم إرسالها إلى المدافن استكشف حلول سلسلة التوريد من IBM
من المهم حقًّا بالنسبة إلينا أن نتحلى بالشفافية وأن نوفر الثقة للمستثمرين، والمساهمين، والموظفين، والمستأجرين بأننا نعمل بطريقة مستدامة. إن دعم إفصاحاتنا ببيانات قوية تتعلق بالممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات هو أمر غير قابل للتفاوض. كاترينا إيتن مستشار الاستدامة Growthpoint Properties Australia اقرأ دراسة الحالة

تسليط الضوء على خدمات الاستدامة

تُعدّ IBM Garage نهجًا تعاونيًا وهي أساس IBM Consulting.
مبادرات IBM Impact وESG
تقرير IBM Impact لعام 2023

تعرَّف على كيف يُحْدِث موظفو IBM فرقًا من خلال تقليل التأثيرات البيئية السلبية حول العالم.
IBM Sustainability Accelerator

اعثر على دعم مجاني لمشاريع الاستدامة الخاصة بك.
مدونة التأثير الاجتماعي

تعرف كيف تُمكّن IBM المبادئ القوية للممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات حول العالم.
الموارد ما المقصود بإزالة الكربون؟

إزالة الكربون هي طريقة للحد من تغير المناخ عن طريق تقليل أو إزالة ثاني أكسيد الكربون وغيره من انبعاثات الغازات الدفيئة من الغلاف الجوي.

 تحويل الطموح والأمل إلى واقع وعمل في كل المؤسسة

أنشئ وفعّل خارطة طريق استراتيجية يمكنها توجيه مؤسستك لتحقيق مبادرات استدامتها الفريدة.

 ما هي نماذج الطقس؟

نماذج الطقس هي محاكاة حاسوبية للغلاف الجوي لكوكب الأرض بغرض البحث والتنبؤ بأحوال الجو والطقس.
الخطوات التالية

تعرَّف على كيف يمكن من خلال من منصة IBM Garage التي تقدم حلول الاستدامة مساعدة فريقك على تسريع التحول الرقمي أو اعقد اجتماعًا مع أحد خبرائنا لتعزيز استراتيجية استدامتك الجارية إلى الأمام باستخدام مجموعة حلول مخصصة حسب احتياجاتك.

 استكشف IBM Sustainability Consulting