يعمل برنامج IBM® Envizi™: Target Setting + Tracking على تبسيط وأتمتة عملية التقاط وتتبع أداء الغازات الدفيئة (GHG) وفقًا للأهداف على مختلف مستويات المؤسسة. بفضل توفر جميع بيانات انبعاثات الغازات الدفيئة في مكان واحد، تستطيع المؤسسات بسهولة تحديد أنواع مختلفة من الأهداف، بما في ذلك الطاقة أو التكلفة أو الانبعاثات أو الكثافة.
تساعدك لوحات المعلومات البديهية على تحديد فرص الحد من انبعاثات الكربون وتطوير استراتيجية لإدارة الانبعاثات الكربونية وتتبع تأثير مشاريع الاستدامة المختلفة.
تحميل البيانات بشكل مجمّع
إنشاء بيانات الهدف وتحريرها بشكل مجمّع باستخدام قوالب Excel فارغة أو مملوءة مسبقًا.
PowerReports
قارن بسهولة بين المشاريع عبر محفظتك وسلسلة التوريد مع Microsoft Power BI المضمنة في Envizi PowerReports.
التخلص من جداول البيانات والعمليات اليدوية لتحديد فرص الحد من الغازات الدفيئة بشكل أسرع.
تتبع الأداء بشكل أكثر دقة والوصول إلى النتائج عندما تحتاج إليها وكيفما تريد.
تساعد الأدوات المدمجة على مشاركة الأطراف المعنية وتحسين المساءلة عن النتائج على جميع مستويات المؤسسة.
احصل على نظرة عن قرب على مميزات IBM Envizi وإلى أي مدى يمكنها مساعدتك على تسريع استراتيجية الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات وتبسيط تقاريرك.