IBM Envizi: Target Setting + Tracking
تحديد وتتبع أداء أهدافك المتعلقة بخفض استهلاك الطاقة والانبعاثات للمساعدة على تسريع تحقيق أهداف مؤسستك لإزالة الانبعاثات الكربونية
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رسم توضيحي يمثل IBM Envizi target setting and tracking
تتبع أداء إزالة الانبعاثات الكربونية في مؤسستك بمجهود أقل

يعمل برنامج IBM® Envizi™: Target Setting + Tracking على تبسيط وأتمتة عملية التقاط وتتبع أداء الغازات الدفيئة (GHG) وفقًا للأهداف على مختلف مستويات المؤسسة. بفضل توفر جميع بيانات انبعاثات الغازات الدفيئة في مكان واحد، تستطيع المؤسسات بسهولة تحديد أنواع مختلفة من الأهداف، بما في ذلك الطاقة أو التكلفة أو الانبعاثات أو الكثافة.

تساعدك لوحات المعلومات البديهية على تحديد فرص الحد من انبعاثات الكربون وتطوير استراتيجية لإدارة الانبعاثات الكربونية وتتبع تأثير مشاريع الاستدامة المختلفة.

 
مميزات الوحدة
لوحة معلومات تحليل المعدل ضع أهدافًا لتقليل الاستهلاك أو الانبعاثات أو الطاقة على أساس الكثافة، وقارن الأداء الفعلي بهذه الأهداف.
لوحات معلومات الأداء قارن بين الميزانيات الأهداف التصاعدية المطلقة في لوحات معلومات الأداء القياسية.
مميزات إضافية

تحميل البيانات بشكل مجمّع

إنشاء بيانات الهدف وتحريرها بشكل مجمّع باستخدام قوالب Excel فارغة أو مملوءة مسبقًا.

PowerReports

قارن بسهولة بين المشاريع عبر محفظتك وسلسلة التوريد مع Microsoft Power BI المضمنة في Envizi PowerReports.
المزايا رؤى أسرع

التخلص من جداول البيانات والعمليات اليدوية لتحديد فرص الحد من الغازات الدفيئة بشكل أسرع.

 تحسين الدقة

تتبع الأداء بشكل أكثر دقة والوصول إلى النتائج عندما تحتاج إليها وكيفما تريد.

 تعزيز المشاركة

تساعد الأدوات المدمجة على مشاركة الأطراف المعنية وتحسين المساءلة عن النتائج على جميع مستويات المؤسسة.
هل أنت على استعداد لتحويل تقارير الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات؟

احصل على نظرة عن قرب على مميزات IBM Envizi وإلى أي مدى يمكنها مساعدتك على تسريع استراتيجية الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات وتبسيط تقاريرك.

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