يعمل برنامج IBM® Envizi™: Target Setting + Tracking على تبسيط وأتمتة عملية التقاط وتتبع أداء الغازات الدفيئة (GHG) وفقًا للأهداف على مختلف مستويات المؤسسة. بفضل توفر جميع بيانات انبعاثات الغازات الدفيئة في مكان واحد، تستطيع المؤسسات بسهولة تحديد أنواع مختلفة من الأهداف، بما في ذلك الطاقة أو التكلفة أو الانبعاثات أو الكثافة.



تساعدك لوحات المعلومات البديهية على تحديد فرص الحد من انبعاثات الكربون وتطوير استراتيجية لإدارة الانبعاثات الكربونية وتتبع تأثير مشاريع الاستدامة المختلفة.