إدارة بيانات الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات

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إدارة الأصول
Envizi
يعمل برنامج IBM® Envizi™ ESG Data Management على أتمتة عملية جمع وتوحيد بيانات الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) المتباينة والمتنوعة في نظام سجل واحد موثوق به لإجراء حسابات دقيقة لانبعاثات غازات الدفيئة وإعداد التقارير بالإضافة إلى تتبع إزالة الكربون.
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"وفر الوقت والجهد من خلال دمج جميع بياناتك النوعية والكمية في نظام سجلات واحد لدعم الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات الموثوقة، والمراجعات، واتخاذ القرارات.
احرص على نظافة ودقة البيانات من خلال تحديد الثغرات وتطبيق قواعد التحقق واستخدام المخصصات لملء المعلومات المفقودة. وهذا يحافظ على اكتمال تقاريرك وتحديثها، مما يمنحك الثقة في اتخاذ الإجراءات بناءً على بياناتك دون القلق بشأن مشكلات الجودة.
يمكنك إدارة البيانات بسهولة مع تطور مؤسستك ومتطلبات إعداد التقارير الخاصة بك—قم بإنشاء هياكل جديدة لإعداد التقارير أو وضع علامات على البيانات حتى تتمكن من تقسيمها وتجزئتها بعدة طرق لتلبية متطلبات إعداد التقارير الداخلية والخارجية.
تبسيط عمليات التدقيق من خلال تزويد مدققي الحسابات بالوصول المباشر إلى مجموعة شاملة من تقارير التدقيق التي تغطي تغييرات البيانات، والتعقب من مقاييس ESG إلى ملفات المصدر والبيانات، والشفافية في تحويلات الوحدات، والعوامل، ومنهجيات الحساب.
اكتسب رؤى أعمق وافتح فرصًا لتحسين معايير الاستدامة من خلال زيادة حجم ونطاق بيانات الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات المخزنة في Envizi بكفاءة عن طريق التقاط البيانات تلقائيًا من أنظمتك الداخلية والموردين لديك.
أنشئ تقارير ذكاء الأعمال الخاصة بك استنادًا إلى نموذج البيانات الشامل من Envizi لتلبية متطلبات التحليل المتقدمة لديك. يمكن تصدير نموذج البيانات وفقا لجدول يومي ودمجه مع حل تقارير الشركة الخاص بك لزيادة تبسيط التحليل واتخاذ القرارات.
اطّلع عن قرب على كيف يمكن أن يساعدك IBM Envizi في بناء أساس بيانات قوي للممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات لاتخاذ القرارات وإعداد تقارير موثوقة.