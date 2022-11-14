إدارة بيانات الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات

التقاط بيانات الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات المتفرقة في نظام تسجيل واحد الحصول على بيانات الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات من مصادر مختلفة باستخدام أدوات الأتمتة وسير العمل. الأتمتة تتضمن أتمتة تحميل الملفات وصلات تحميل الملفات وتكامل واجهة برمجة التطبيقات التي يمكنها معالجة البيانات من مصادر خارجية. "يمكن إدخال البيانات اليدوية في نماذج الويب والاستطلاعات المقترنة بأدوات سير العمل أو من خلال نماذج التحميل المجمعة ذاتية الخدمة.

احصل على الدعم للبيانات متعددة الوحدات ومتعددة العملات يعمل Envizi على توحيد بياناتك، مما يسمح لك بالتقاط أنواع متنوعة من البيانات لإعداد التقارير المجمعة. التقاط بيانات مستوى الفاتورة بالوحدات الأصلية، وسوف يقوم Envizi تلقائيًا بتطبيق المعايرة الزمنية والوحدة والعملة، مما يوفر مقاييس الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات على مستوى الموقع والمؤسسة لتبسيط احتياجاتك المتعلقة بإعداد التقارير.

مواءمة بياناتك مع متطلبات إعداد التقارير الفريدة الخاصة بك تتيح لك وظيفة إدارة البيانات المرنة في Envizi تجميع بيانات الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات عبر المواقع والمحافظ ومراكز التكلفة. سواءً كنت تدير عمليات عالمية أو تستجيب للتغيرات التنظيمية، يمكنك تخصيص البيانات لتلبية احتياجات أصحاب المصلحة ومتطلبات إعداد التقارير الداخلية والخارجية من خلال إنشاء هياكل تقارير متنوعة.

قم بترقية اكتمال بيانات الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات وجودتها عزز جودة البيانات باستخدام الأدوات التي تساعدك على تحديد البيانات المفقودة واستبدالها مثل الاستحقاقات التي ينشئها النظام، وتحديد قواعد التحقق من الصحة، وإعداد التنبيهات والتقارير الآلية عن الحالات غير الطبيعية في البيانات، باستخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين دقة تصنيف البيانات.