™IBM® Envizi: يتيح لك برنامج إعداد التقارير Building Ratings + Benchmarks التقاط مقاييس بصمة المبنى وتحليلها وتتبعها عبر مجموعة الممتلكات الخاصة بمؤسستك بالكامل.
ويتميز أيضًا بموصلات وخوارزميات مخصصة لواجهة برمجة تطبيقات (API)، تتيح لك تقديم التقارير مباشرةً إلى أطر عمل معيار الاستدامة العقارية العالمية (GRESB) و ®ENERGY STAR والحصول على تقييمات إرشادية من نظام تقييم البيئة المبنية الوطني الأسترالي (NABERS).
التقاط بيانات أداء المبنى بشكل منهجي على مدار العام وتخزينها في موقع مركزي لدعم تصنيفات المباني والمحفظة في مؤسستك.
تتيح لك أدوات إعداد التقارير إرسال البيانات مباشرةً إلى أطر عمل فردية من دون الحاجة إلى معالجة البيانات في جداول البيانات خارج منصة Envizi.
تتبع أداء تصنيفات المباني الإرشادية مقابل الأهداف على أساس شهري لتوفير رؤى قابلة للتنفيذ لإجراء التحسينات التي تعزز التصنيفات.
احصل على نظرة عن قرب على مميزات IBM Envizi وإلى أي مدى يمكنها مساعدتك على تسريع استراتيجية الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات وتبسيط تقاريرك.