IBM Envizi: Building Ratings + Benchmarks
يمكنك التقاط بيانات بصمة المبنى والمرافق، وحساب التقييمات والمعايير المعيارية وتتبع أداء المبنى في مكان واحد
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صورة بيانية تمثل تصنيفات البناء ومعاييره
تبسيط عملية جمع البيانات وإعداد التقارير عبر محفظة العقارات

™IBM® Envizi: يتيح لك برنامج إعداد التقارير Building Ratings + Benchmarks التقاط مقاييس بصمة المبنى وتحليلها وتتبعها عبر مجموعة الممتلكات الخاصة بمؤسستك بالكامل.

ويتميز أيضًا بموصلات وخوارزميات مخصصة لواجهة برمجة تطبيقات (API)، تتيح لك تقديم التقارير مباشرةً إلى أطر عمل معيار الاستدامة العقارية العالمية (GRESB) و ®ENERGY STAR والحصول على تقييمات إرشادية من نظام تقييم البيئة المبنية الوطني الأسترالي (NABERS).

 
مميزات الوحدة
واجهة برمجة تطبيقات إعداد تقارير GRESB بوصفها شريكًا رسميًا لبيانات GRESB، تقوم Envizi بالتقاط مؤشرات أداء GRESB وتضع علامات عليها وترفع تقارير عنها مباشرةً عبر واجهة برمجة التطبيقات إلى بوابة GRESB بتنسيق متوافق مع إطار العمل.
التكامل مع ®ENERGY STAR الدمج مباشرةً مع مدير محفظة ENERGY STAR للحصول على نتائج ENERGY STAR الرسمية وتتبع اتجاهات الأداء الحالية والسابقة.
خوارزمية NABERS المضمنة حساب التصنيفات NABERS الإرشادية للمكاتب والطاقة والمياه إلى العلامة العشرية باستخدام خوارزمية NABERS المدمجة لإعداد تقارير سهلة ويمكن الوصول إليها على مستوى المحفظة.
المزايا تبسيط جمع البيانات

التقاط بيانات أداء المبنى بشكل منهجي على مدار العام وتخزينها في موقع مركزي لدعم تصنيفات المباني والمحفظة في مؤسستك.

 توفير الوقت والجهد

تتيح لك أدوات إعداد التقارير إرسال البيانات مباشرةً إلى أطر عمل فردية من دون الحاجة إلى معالجة البيانات في جداول البيانات خارج منصة Envizi.

 تعزيز قدرات التصنيف

تتبع أداء تصنيفات المباني الإرشادية مقابل الأهداف على أساس شهري لتوفير رؤى قابلة للتنفيذ لإجراء التحسينات التي تعزز التصنيفات.
هل أنت على استعداد لتحويل تقارير الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات؟

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