قبل عدة سنوات، حدّث بروتوكول غازات الدفيئة (GHG Protocol) معيار إعداد التقارير الخاص به، ليتطلب منهجيتين لحساب انبعاثات النطاق 2 (Scope 2): المنهجية المستندة إلى الموقع، ومنهجية جديدة هي المنهجية المستندة إلى السوق.

تقليديًا، كانت المنظمات مطالبة بإعداد تقارير انبعاثات النطاق 2 باستخدام مجموعة قياسية من عوامل الانبعاثات المرتبطة بمتوسط الشبكة (grid-average). وفق هذه المنهجية، والمعروفة بالمنهجية المستندة إلى الموقع، تُستبعد جميع جهود خفض الانبعاثات من مخزون غازات الدفيئة.



في البداية، كان هذا منطقيًا لأنه يتيح إجراء مقارنة عادلة بين المنظمات. لكن ذلك منع بعض المنظمات من إظهار جهودها أو أخذ الفضل في مشترياتها من الطاقة الخضراء ضمن إجمالي انبعاثاتها. وقد عالجت المنهجية المستندة إلى السوق في النطاق 2 هذه المسألة.

توجّه المنهجية المستندة إلى السوق المنظمات إلى تطبيق شهادات سمات الطاقة (EACs)، مثل شهادات الطاقة المتجددة (RECs) أو ضمانات المنشأ، على استهلاكها، ثم تحديد عوامل الانبعاثات من العقود أو المورّدين عند توفرها.

وفي الحالات التي لا يكون فيها الاستهلاك مشمولًا بشهادات سمات الطاقة أو عوامل أخرى، تُطبّق عوامل مزيج الطاقة المتبقي (residual mix factors) على الاستهلاك. تشبه عوامل مزيج الطاقة المتبقي عوامل متوسط الشبكة، لكنها تُحسب استنادًا إلى الكهرباء المولدة من مصادر غير متجددة مثل النفط أو الغاز أو الفحم أو مصادر أخرى غير مغطاة بشهادات سمات الطاقة (EACs). وإذا لم تكن عوامل مزيج الطاقة المتبقي متاحة لمنطقة ما، فيجب استخدام عوامل متوسط الشبكة القياسية، كونها الأساس في المنهجية المستندة إلى الموقع.

يمكن أن تكون المنهجية المستندة إلى السوق مفيدة للغاية للمنظمات التي تسعى عمدًا لشراء الطاقة النظيفة والمتجددة.

الخطوة الأولى في عملية الحساب هذه هي فهم مشتريات المنظمة من الكهرباء. قد يكون هناك مزيج من مصادر متعددة، خصوصًا إذا كانت المنظمة تعمل في مناطق جغرافية متنوعة. عند إجراء الحصر، يجب التواصل مع كل مورّد للحصول على عوامل الانبعاثات الخاصة به بأقصى قدر ممكن من الشمولية.

إذا كانت المنظمة تشتري الكهرباء المتجددة مباشرة، فيجب أن تكون شهادات سمات الطاقة موجودة بالفعل وتُعرف في هذه الحالة باسم الشهادات المجمعة (bundled certificates). يمكن أيضًا شراء هذه الشهادات بشكل منفصل عن الكهرباء، وتُعرف حينها باسم الشهادات غير المجمعة (unbundled certificates).



استخدم معايير الجودة للنطاق 2 من بروتوكول غازات الدفيئة (GHG Protocol’s Scope 2 Quality Criteria) لضمان إمكانية استخدام هذه الشهادات. يجب توزيع الشهادات غير المجمعة عبر المنظمة وفقًا لمعايير الجودة، مع الانتباه الدقيق إلى النقطتين 4 و5:

النقطة 4: تتطلب إصدار الشهادات واستردادها في فترة قريبة قدر الإمكان من الفترة التي تم استهلاك الطاقة فيها. هذا يعني أنه سيكون من الخطأ تخصيص شهادات صدرت في عام 2018 لاستهلاك كهرباء حدث في عام 2021.

النقطة 5: تتطلب الحصول على الشهادات من نفس السوق التي تقع فيها العمليات المستهلكة للكهرباء لدى المنظمة، والتي يتم فيها تطبيق هذه الشهادات. هذا يعني أنه سيكون من الخطأ تخصيص شهادات صدرت في الولايات المتحدة لاستهلاك الكهرباء في المملكة المتحدة.

وفي حال كانت المنظمة تمتلك اتفاقيات شراء الطاقة، فقد تكون هذه الشهادات غير موجودة. في هذه الحالة، يجب تحديد وتوثيق عامل الانبعاثات المرتبط بالعقد بشكل واضح. استخدم فقط عوامل الانبعاثات الخاصة بمزيج الطاقة المتبقي المتاحة للجمهور ضمن المنطقة التي يجري فيها الحساب، وذلك في حال عدم إمكانية الوصول إلى المعلومات المباشرة من المورّد.

قد تكون منهجية الحساب هذه معقدة، ولهذا من المهم أن تكون منصة إعداد تقارير الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) مصممة لدعم كل من منهجية الحساب المستندة إلى الموقع والمنهجية المستندة إلى السوق.