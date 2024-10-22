تمكين منظمتك لتحويل الاستدامة إلى عمليات فعلية انضم إلى John Granger، نائب الرئيس الأول لدى IBM Consulting، وهو يتحدث عن استخدام الذكاء الاصطناعي والأتمتة لتعزيز الاستدامة وتحقيق الأهداف.

إدارة الأصول من أجل الاستدامة شاهد Eric Libow وهو يجيب عن الأسئلة حول أنظمة إدارة الأصول ويشرح كيف تساعد الإدارة الفعالة في تتبع الموارد وتسريع خفض التكاليف وتحسين الخدمات.

ما المقصود ببيانات الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات؟ تعرف على أساسيات بيانات الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات من Lexi Soberanis وهي تناقش بيانات الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات وكيف تختلف عن مجموعات البيانات الأخرى وما الذي يجب أخذه في الحسبان عند جمعها وإدارتها و إعداد تقارير عنها.