تعرّف على ست طرق لإحداث تأثير وتسخير بياناتك في العمل.
احصل على أحدث الرؤى ووسِّع قاعدتك المعرفية من خلال مدوناتنا وشروحاتنا التوضيحية حول الاستدامة
اكتشف كيف يمكن لقطاع الرعاية الصحية معالجة النقص والتأخير وارتفاع التكاليف واللوائح الصارمة والمزيد من خلال سلاسل التوريد المرنة.
اكتشف الوعد الذي يقدمه النقل الذكي، وهو نهج مبتكر يستخدم الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لإدارة أنظمة النقل وتحسينها.
استكشف التوصيات التي تتماشى مع متطلبات الاستدامة الجديدة للإفصاح عن بيانات الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات لديك مع بياناتك المالية.
التوأم الرقمي مقابل المسار الرقمي: طريقتان متكاملتان لتكرار الأصول رقميًا
اكتشف مخاطر الإفراط في العودة إلى التوريد والتصنيع المحلي ولماذا تسمح سلسلة التوريد الهجينة للشركات بالتكيّف مع ظروف السوق المتغيرة وطلبات العملاء.
استكشف كيف تساعد إدارة الطاقة الشركات على مراقبة استهلاك الطاقة والتحكم فيه وتحسينه بشكل استباقي لتقليل الاستخدام وخفض تكاليف الطاقة.
اكتشف كيف يسعى فريق العمل المعني بالإفصاحات المالية المتعلقة بالمناخ (TCFD) إلى إبقاء المستثمرين على اطلاع أفضل بالمخاطر المتعلقة بالمناخ التي تتعرض لها الشركات.
تعرف على مجلس معايير المحاسبة المستدامة (SASB)، وهي منظمة لوضع المعايير تعمل على إعداد معايير خاصة بالمجال للكشف عن مخاطر الاستدامة والفرص المتاحة.
اقرأ تقاريرنا البحثية واستطلاعاتنا للحصول على إرشادات حول تحقيق أهداف الاستدامة
استكشف مدى تقارب الاستدامة والأرباح في الصناعة الاستهلاكية في العمليات الأساسية—بدءًا من تصميم المنتج وحتى التخلص منه وبناء أعمال أكثر استدامة.
اكتشف إلى أي مدى يمكن للمعارف المستمدة من نموذج نضج الكهرباء النظيفة (CEMM) أن تساعد مرفق الخدمات الكهربائية في تسريع جهود إزالة الكربون والتحديث وتحقيق الاستدامة.
اكتشف لماذا تقول الشركات إن الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات هي أولوية قصوى و ترى أن الاستخدام الفعال لبيانات الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات وسيلة لتسريع الربحية والنمو.
اطّلع على الاستطلاع الذي يوضح أن استدامة تكنولوجيا المعلومات تمثل أولوية قصوى لقادة الأعمال واكتشف التحديات والفرص التي تواجهها الشركات لتعزيز هذا الأمر.
تعرّف على الأساسيات والموضعات الشائعة في مجال الاستدامة من خلال مقاطع الفيديو التوضيحية الخاصة بنا
انضم إلى John Granger، نائب الرئيس الأول لدى IBM Consulting، وهو يتحدث عن استخدام الذكاء الاصطناعي والأتمتة لتعزيز الاستدامة وتحقيق الأهداف.
شاهد Eric Libow وهو يجيب عن الأسئلة حول أنظمة إدارة الأصول ويشرح كيف تساعد الإدارة الفعالة في تتبع الموارد وتسريع خفض التكاليف وتحسين الخدمات.
تعرف على أساسيات بيانات الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات من Lexi Soberanis وهي تناقش بيانات الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات وكيف تختلف عن مجموعات البيانات الأخرى وما الذي يجب أخذه في الحسبان عند جمعها وإدارتها و إعداد تقارير عنها.
تعمق مع Stacey Gifford، الكيميائية في IBM Research، وهي تشرح كيف يمكن للذكاء الاصطناعي أن يساعد في تطوير مواد صديقة للبيئة، ومعالجة تغير المناخ، وهو تحدٍ عالمي خطير.
استمع إلى مناقشات تفاعلية مع قادة التقنية
يمكنك الحصول على أداء ذكي لإدارة الأصول والمراقبة والصيانة التنبؤية والموثوقية في منصة واحدة.
يمكنك توحيد جميع بيانات الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات الخاصة بمؤسستك للحصول على تحليل دقيق وإعداد التقارير لتحقيق أهداف الاستدامة الخاصة بك.
التخطيط للأحداث المناخية الحرجة والاستجابة لها باستخدام التحليلات المتقدمة للحفاظ على استمرارية الأعمال.