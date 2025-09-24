تقديم واجهة IBM Envizi Emissions API: تبسيط حساب معدل الانبعاثات

يسر شركة IBM أن تستعرض واجهة IBM Envizi Emissions API، وهي إضافة جديدة إلى مجموعة Envizi ESG Suite التي تجلب حسابات غازات الاحتباس الحراري (GHG) مباشرة إلى الأدوات التي تستخدمها المؤسسة بالفعل.

صُمم محرك IBM Envizi Emissions API كمحرك خفيف الوزن يعتمد على واجهة API، وهو يجعل حساب الانبعاثات أسرع وأكثر شفافية وأسهل في التكامل. حيث تدعم واجهة API المستخدمين لبناء حاسبات الانبعاثات الخاصة بهم.

من أجل إرضاء الشركات التي ترغب في الاستمرار في استخدام جداول البيانات لحسابات انبعاثاتها وإرضاء مورِّدي البرامج الذين يقومون ببناء حلولهم الخاصة، توفر واجهة API مسارًا بسيطًا وسريعًا لحسابات الانبعاثات ومكتبة عوامل مُدارة ومتوافقة مع المعايير يمكنهم تضمينها بسلاسة في سير العمل الخاصة بهم.