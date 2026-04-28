واجهة برمجة التطبيقات الجديدة IBM Envizi Emissions API: إدخال حسابات الانبعاثات الموثوقة في الأنظمة التي تستخدمها بالفعل

أعلنت IBM عن التوافر العام لواجهة برمجة التطبيقات الخاصة بالانبعاثات IBM Envizi Emissions API، مما يتيح للمؤسسات والمطورين ومزودي البرمجيات تضمين حسابات الانبعاثات مباشرة في الأنظمة والمنتجات ومهام سير العمل التي يستخدمونها بالفعل.

تاريخ النشر 28 أبريل 2026
تاريخ التحديث 30 أبريل 2026

مع تزايد الطلب على رؤى الانبعاثات في الوقت الفعلي والقابلة للتوسع، تحتاج المؤسسات إلى أكثر من مجرد أدوات مستقلة وتتجه إلى وحدات بناء مرنة تتكامل مع منتجاتها وأنظمتها.

تم تصميم واجهة برمجة التطبيقات الخاصة بالانبعاثات لتلبية هذه الحاجة، مما يوفر إمكانية الوصول إلى الأساس القوي لخبرة Envizi في مجال الانبعاثات وبيانات العوامل المدارة والمنهجيات المتوافقة مع بروتوكول غازات الدفيئة. كجزء من محفظة Envizi الأوسع، يتم توسيع هذه القدرات لتشمل التطبيقات والمنتجات ومهام سير العمل، إلى جانب Envizi Emissions Accounting لإدارة سير العمل المؤسسي بالكامل، وقابلية التدقيق والتقارير، وEnvizi Emissions Calculations في برنامج Excel لنهج عملي وذاتي الخدمة. تم تصميم هذه العروض معًا لمنح المجموعة المرونة في كيفية تطبيق حسابات الانبعاثات، مع القدرة على التكيف مع تطور المتطلبات وتوسيع نطاقها بمرور الوقت.

لماذا لا يزال من الصعب توسيع نطاق حسابات الانبعاثات

غالبًا ما تبدو حسابات الانبعاثات أبسط مما هي عليه. في الواقع، تعتمد على الوصول إلى عوامل انبعاثات موثوقة، والقدرة على تطبيق المنهجية المناسبة لنوع النشاط والجغرافيا، والشفافية الكافية لدعم التقييمات والتقارير وثقة الأطراف المعنية. لا تزال العديد من المؤسسات تحاول إدارة هذا الأمر من خلال مصادر بيانات غير مترابطة وحسابات يدوية وأساليب غير متسقة.

إذا كنت قد استكشفت إضافة منطق الانبعاثات إلى منتجك، فمن المحتمل أنك واجهت بعض التحديات:

  • تباين البيانات: تأتي بيانات النشاط بأشكال عديدة (الوقود، الإنفاق، المسافة، الكهرباء، إلخ).
  • تحديد العوامل: مطابقة عامل الانبعاثات المناسب بناءً على الموقع الجغرافي ونوع النشاط والوقت
  • مواءمة المعايير: الحفاظ على اتساق الحسابات مع إطارات العمل مثل بروتوكول غازات الاحتباس الحراري
  • الصيانة المستمرة: تحديث مجموعات بيانات العوامل ومنطق الحساب بالتزامن مع تطور المعايير
  • قابلية التدقيق: القدرة على شرح النتائج وإعادة إنتاجها عبر الأنظمة

ويعني بناء ذلك داخلياً إدارة مجموعات البيانات ومنهجيات الإصدار وضمان الاتساق على مستوى حالات الاستخدام والمناطق.

ما تقوم به واجهة برمجة التطبيقات Envizi Emissions API

تلخص واجهة برمجة التطبيقات Envizi Emissions API هذا التعقيد في مجموعة من نقاط النهاية REST. تم تصميم واجهة برمجة التطبيقات للاستجابة لما يلي:

  • ما الذي يجب قياسه (النشاط)؛
  • وأين حدث ذلك (الموقع)؛
  • ومتى حدث ذلك (الوقت).
لقطة شاشة لطلب واستجابة واجهة برمجة تطبيقات الحساب/POST لانبعاثات الكهرباء في نيويورك

في هذا المثال، تُستخدم واجهة برمجة التطبيقات لحساب الانبعاثات المرتبطة باستهلاك 1 كيلوواط/ساعة من الكهرباء من الشبكة في نيويورك. يقوم الطلب بإرسال بيانات النشاط (استخدام الكهرباء) والموقع والفترة الزمنية إلى واجهة برمجة التطبيقات، والتي تقوم بعد ذلك بإرجاع الانبعاثات المحسوبة مع تفاصيل حول عوامل الانبعاثات المستخدمة.

يتيح لك ذلك التركيز على منطق التطبيق الخاص بك، بينما يتولى Envizi اختيار العوامل والتحديثات ومواءمة المنهجية واتساق الحسابات.

صُممت هذه التقنية لدمج منطق الانبعاثات في مهام سير العمل اليومية.

تم تصميم واجهة برمجة التطبيقات للاندماج مع الأنظمة ومهام سير العمل الحالية، وليس لاستبدالها. وتدعم حالات استخدام النطاقات 1 و2 و3 من خلال تطبيق منهجيات موحدة وبيانات عوامل الانبعاثات المُدارة، مما يساعد على ضمان اتساق الحسابات عبر الأنظمة وحالات الاستخدام. وهذا يسمح للفرق بتضمين منطق الانبعاثات دون إدخال تعقيد إضافي في بنيتهم التحتية.

غالبًا ما تنتشر بيانات النشاط التي تتطلب حسابات الانبعاثات عبر أنظمة تخطيط موارد المؤسسات والمشتريات واللوجستيات، مما يجعل حسابات النطاق 3 تعتمد على تكامل البيانات ومعالجتها بشكل فعال. تجلب واجهة برمجة التطبيقات (API) حسابات الانبعاثات إلى نظام السجل الخاص بك لدعم نتائج موثوقة ويمكن تتبعها عبر فئات مثل السلع المشتراة والنقل ومراحل دورة حياة المنتج.

أحد الأمثلة هو IBM Maximo HSE، حيث تُستخدم قدرات حساب انبعاثات Envizi لدعم إدارة الانبعاثات الهاربة والثابتة المتعلقة بتذاكر الحوادث.

باستخدام واجهة برمجة التطبيقات، فإنك تتجنب ما يلي:

  • الحفاظ على مكتبات عوامل الانبعاثات
  • إعادة تطبيق منهجيات حساب انبعاثات غازات الاحتباس الحراري
  • تحديث المنطق بالتزامن مع تطور المعايير
  • التوفيق بين الحسابات غير المتسقة عبر الأنظمة

تُعد واجهة برمجة التطبيقات Envizi Emissions API مفيدة بشكل خاص في الحالات التالية:

  • بناء المنتجات التي تحتاج إلى رؤى مدمجة حول الانبعاثات
  • إضافة ميزات الاستدامة إلى أنظمة المؤسسة الحالية
  • معالجة بيانات الأنشطة ذات الحجم الكبير عبر المناطق
  • التطلع إلى توحيد العمليات الحسابية دون البناء من الصفر

التوسع دون إضافة تعقيدات غير ضرورية

نظرًا لأن حسابات الانبعاثات أصبحت جزءًا من المزيد من الأنظمة والمنتجات ومهام سير العمل، تحتاج المؤسسة إلى طريقة لتوسيع النطاق دون إضافة تعقيدات غير ضرورية. تم تصميم واجهة برمجة التطبيقات للانبعاثات IBM Envizi Emissions API لمساعدة الفرق على إدخال الحسابات التي يمكن تتبعها في البيئات التي يستخدمونها بالفعل، في الوقت الذي يتم فيه معالجة الجهد المبذول لبناء منطق الانبعاثات والحفاظ عليه بأنفسهم.

مؤلف

Kendra DeKeyrel

VP, Asset Lifecycle Management Product and Engineering

IBM