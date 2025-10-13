تحويل المخاطر إلى مرونة مع IBM Maximo Vegetation Management

في عام 2024، شهدت الولايات المتحدة أكثر من 61,000 حريق بري أتى على نحو 8.9 ملايين فدان تقريبًا، كثير منها نشب نتيجة نمو النباتات بالقرب من البنية التحتية للمرافق. وقد أصبح هذا أحد الأسباب الرئيسية لكلٍّ من الحرائق وانقطاع التيار الكهربائي، خاصةً في الولايات عالية الخطورة مثل كاليفورنيا وتكساس.*

لهذا السبب، تفخر IBM بالإعلان عن ميزة جديدة قوية: أصبحت IBM Maximo Vegetation Management الآن جزءًا من Maximo Application Suite، وتساعد على تحويل مدخلات البيانات إلى رؤى قابلة للتنفيذ في حل موحَّد واحد.