تُعَد حماية الخطوط الكهربائية ومحطات الطاقة وغيرها من مرافق الخدمات العامة من النباتات غير المرغوب فيها مسألة تتعلق بالسلامة: فقد يؤدي سقوط أغصان الأشجار ونمو الشجيرات بشكل مفرط بالقرب من خطوط الكهرباء إلى انقطاع التيار الكهربائي وخطر اندلاع حرائق الغابات وزيادة المخاطر على الأشخاص والممتلكات. وعمليات الفحص اليدوية التقليدية والجداول الزمنية الثابتة ليست فعَّالة وتفاعلية فقط وتغفل عن المخاطر الحرجة.

تحوِّل IBM Maximo Vegetation Management البيانات التصويرية والتحليلات والذكاء الاصطناعي إلى رؤى قابلة للتنفيذ، ما يمكِّن الشركات من تحديد المناطق عالية المخاطر بشكل استباقي، ويساعد على إعطاء الأولوية لتقليم الأشجار وتقليل المخاطر وتحسين استخدام الموارد.