تجنب مخاطر الغطاء النباتي—راقب وحلل واتخذ إجراءات استباقية لتحسين المرونة التشغيلية
تُعَد حماية الخطوط الكهربائية ومحطات الطاقة وغيرها من مرافق الخدمات العامة من النباتات غير المرغوب فيها مسألة تتعلق بالسلامة: فقد يؤدي سقوط أغصان الأشجار ونمو الشجيرات بشكل مفرط بالقرب من خطوط الكهرباء إلى انقطاع التيار الكهربائي وخطر اندلاع حرائق الغابات وزيادة المخاطر على الأشخاص والممتلكات. وعمليات الفحص اليدوية التقليدية والجداول الزمنية الثابتة ليست فعَّالة وتفاعلية فقط وتغفل عن المخاطر الحرجة.
تحوِّل IBM Maximo Vegetation Management البيانات التصويرية والتحليلات والذكاء الاصطناعي إلى رؤى قابلة للتنفيذ، ما يمكِّن الشركات من تحديد المناطق عالية المخاطر بشكل استباقي، ويساعد على إعطاء الأولوية لتقليم الأشجار وتقليل المخاطر وتحسين استخدام الموارد.
امنع انقطاع التيار الكهربائي عن طريق تحديد مخاطر الغطاء النباتي ومعالجتها في وقت مبكر.
قلل من عمليات الفحص اليدوية وتكاليف الصيانة الطارئة من خلال إعطاء الأولوية للمناطق عالية المخاطر.
حدد أولويات الأصول باستخدام مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) التي تتعقب حالة النباتات وتحدد الأولويات.
احصل على رؤى حول البيانات وتتبع أوامر العمل والتنفيذ من خلال منتج موحد.
تُتيح IBM Maximo Vegetation Management لمرافق الخدمات تحديد المناطق عالية المخاطر والأشجار الخطرة الموجودة بالقرب من الأصول الحيوية بشكل استباقي. ومن خلال الجمع بين صور الأقمار الصناعية وصور LiDAR مع تقييم المخاطر المدعوم بالذكاء الاصطناعي، يحدِّد الحل النباتات التي تشكِّل أكبر تهديد لخطوط النقل والتوزيع. وهذا يساعد قادة الصيانة والعمليات على تركيز الموارد حيثما تكون هناك حاجة ماسة إليها - ما يقلل من مخاطر انقطاع التيار الكهربائي ويحسِّن السلامة ويحمي موثوقية الشبكة.
باستخدام IBM Maximo Vegetation Management، يمكن لشركات التأمين الاستفادة من صور الأقمار الصناعية وتقنية LiDAR المدمجة مع تقييم المخاطر المدعوم بالذكاء الاصطناعي للحصول على رؤى دقيقة ومحدَّثة حول مخاطر الغطاء النباتي عبر المحافظ الكبيرة. ويُتيح هذا لشركات التأمين تقييم المخاطر بدقة أكبر وتسعير وثائق التأمين بثقة وتحديد الممتلكات عالية المخاطر لتطبيق تدابير وقائية استباقية. وفي حال وقوع مطالبة، يمكن لشركات التأمين أيضًا استخدام بيانات الغطاء النباتي التاريخية للتحقق من الظروف قبل وقوع الحادث، ما يؤدي إلى تسريع عملية المطالبة والتقليل من الاحتيال. والنتيجة هي تقليل الخسائر وتحسين ثقة العملاء وتعزيز الأداء المالي.
بالنسبة إلى شركات النقل، يمكن أن تؤدي النباتات غير المُدارة إلى حجب الإشارات وإتلاف البنية التحتية والتسبب في مخاطر على السلامة على طول السكك الحديدية والطرق السريعة والمطارات. تساعد IBM Maximo Vegetation Management على مراقبة نمو النباتات عبر ممرات واسعة، باستخدام صور الأقمار الصناعية وLiDAR جنبًا إلى جنب مع تقييم المخاطر بالذكاء الاصطناعي لتحديد المناطق التي تشكِّل أعلى مخاطر. ومن خلال إعطاء الأولوية لعمليات التقليم ودمج أوامر العمل للاستجابة بشكل أسرع، يمكن لمشغِّلي النقل تقليل حالات التأخير وتحسين سلامة الركاب والبضائع وإطالة عمر البنية التحتية الحيوية.
