المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS) هي مجموعة من القواعد والمعايير المحاسبية التي تُدار بواسطة مجلس المعايير المحاسبية الدولي (IASB)، وتشمل مجموعة من الموضوعات المحاسبية المتعلقة بإعداد التقارير المالية. قام مجلس المعايير الدولية للاستدامة (ISSB)، الذي أنشأته المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS)، بتوسيع هذه المعايير لتشمل معايير الإفصاح عن الاستدامة من IFRS، وذلك من خلال تقديم توجيهات لإدراج الإفصاحات المتعلقة بالمناخ إلى جانب المعلومات المالية في البيانات المالية. وعلى الرغم من أن هذه المعايير اختيارية، فإن تبنّيها السريع من قِبل الدول حول العالم يُشير إلى تزايد تأثيرها.

وفقًا للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS)، اعتبارًا من سبتمبر 2024، بدأت 30 دولة بالفعل في اتخاذ خطوات لتنفيذ معيارَي IFRS S1 وIFRS S2 قانونيًا.¹ أعلنت بعض الدول، بما في ذلك البرازيل وكندا واليابان والمملكة المتحدة، عن قراراتها باعتماد المعايير أو استخدامها بطريقة أخرى.² ويشير هذا التبنّي واسع النطاق إلى أن هذه المعايير الطوعية تتحول بسرعة إلى متطلبات.

توفِّر هذه المعايير إطارًا عالميًا يمكِّن الشركات من الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بالاستدامة بطريقة متسقة وقابلة للمقارنة، بما يعزز الشفافية للمستثمرين. باتِّباع هيكل مشابه لتوصيات فريق العمل للإفصاحات المالية المتعلقة بالمناخ (TCFD) -الحوكمة والاستراتيجية وإدارة المخاطر والمقاييس- تأتي معايير الإفصاح عن الاستدامة من IFRS في عنصرين أساسيين:

معيار IFRS S1 (الاستدامة): يركِّز المعيار S1 على المتطلبات العامة للإفصاح عن المخاطر والفرص المتعلقة بالاستدامة، بما يمكِّن مستخدمي التقارير المالية من تقييم تعرّض المنشأة لهذه المخاطر وكيفية إدارتها على المدى القصير والمتوسط والطويل. لدعم الإفصاح المتخصص بكل قطاع والقابل للمقارنة، يُلزم معيار IFRS S1 الشركات بدمج معايير Sustainability Accounting Standards Board (SASB) في تقاريرها.

معيار IFRS S2 (تغيّر المناخ): إلى جانب تمكين المستخدمين من تقييم تعرّض الشركات للقضايا الجوهرية وكيفية إدارتها، يركِّز المعيار على الإفصاحات المرتبطة بالمناخ على نحو محدد. تركِّز هذه الإفصاحات على انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، والقدرة على الصمود أمام تغيّر المناخ، والانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون، بما يتماشى مع توصيات فرقة العمل المعنية بالإفصاحات المالية المتصلة بالمناخ (TCFD).

من المتوقع أن يتطور إطار الإفصاح عن الاستدامة التابع لمعايير IFRS إلى ما بعد المعيارين IFRS S1 وIFRS S2، مع استمرار العمل على بناء خط أساس عالمي للإفصاحات المالية المتعلقة بالاستدامة.³