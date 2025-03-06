المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS) هي مجموعة من القواعد والمعايير المحاسبية التي تُدار بواسطة مجلس المعايير المحاسبية الدولي (IASB)، وتشمل مجموعة من الموضوعات المحاسبية المتعلقة بإعداد التقارير المالية. قام مجلس المعايير الدولية للاستدامة (ISSB)، الذي أنشأته المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS)، بتوسيع هذه المعايير لتشمل معايير الإفصاح عن الاستدامة من IFRS، وذلك من خلال تقديم توجيهات لإدراج الإفصاحات المتعلقة بالمناخ إلى جانب المعلومات المالية في البيانات المالية. وعلى الرغم من أن هذه المعايير اختيارية، فإن تبنّيها السريع من قِبل الدول حول العالم يُشير إلى تزايد تأثيرها.
وفقًا للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS)، اعتبارًا من سبتمبر 2024، بدأت 30 دولة بالفعل في اتخاذ خطوات لتنفيذ معيارَي IFRS S1 وIFRS S2 قانونيًا.¹ أعلنت بعض الدول، بما في ذلك البرازيل وكندا واليابان والمملكة المتحدة، عن قراراتها باعتماد المعايير أو استخدامها بطريقة أخرى.² ويشير هذا التبنّي واسع النطاق إلى أن هذه المعايير الطوعية تتحول بسرعة إلى متطلبات.
توفِّر هذه المعايير إطارًا عالميًا يمكِّن الشركات من الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بالاستدامة بطريقة متسقة وقابلة للمقارنة، بما يعزز الشفافية للمستثمرين. باتِّباع هيكل مشابه لتوصيات فريق العمل للإفصاحات المالية المتعلقة بالمناخ (TCFD) -الحوكمة والاستراتيجية وإدارة المخاطر والمقاييس- تأتي معايير الإفصاح عن الاستدامة من IFRS في عنصرين أساسيين:
من المتوقع أن يتطور إطار الإفصاح عن الاستدامة التابع لمعايير IFRS إلى ما بعد المعيارين IFRS S1 وIFRS S2، مع استمرار العمل على بناء خط أساس عالمي للإفصاحات المالية المتعلقة بالاستدامة.³
يوجِّه المجلس الدولي لمعايير الإفصاح عن الاستدامة المؤسسات إلى اعتماد المعيارين IFRS S1 وIFRS S2 للفترات السنوية التي تبدأ في 1 يناير 2024 أو بعده.⁴ قد تختلف الجداول الزمنية للاعتماد حسب كل ولاية قضائية.
رغم أن IFRS S1 لا يُلزم باستخدام معايير مجلس SASB بشكل مباشر، يُطلب من الشركات على الأقل تقييم مدى صلتها ضمن عملية إعداد التقارير.⁵ توفِّر معايير SASB إرشادات متخصصة لكل صناعة حول موضوعات الاستدامة ومؤشراتها، وتقدِّم للشركات إطارًا عمليًا للتعامل مع الإفصاحات المتعلقة بالاستدامة. من خلال تشجيع تبنّي معايير SASB، يهدف مجلس ISSB إلى تبسيط تطبيق IFRS S1 عبر تقديم إرشادات متخصصة لكل صناعة.⁶
التركيز الخاص بكل صناعة في معايير SASB يساعد المؤسسات على تحديد موضوعات الإفصاح والقياسات المناسبة لعملياتها، ما يعزز إعداد تقارير متسقة وشفافة. بالإضافة إلى المخاطر المتعلقة بالمناخ التي يغطيها IFRS S2، توسِّع معايير SASB نطاق الإفصاحات المتعلقة بالاستدامة لتشمل مجالات مثل رأس المال البشري وإدارة الموارد الطبيعية. يمكن أن يساعد هذا المنظور الأوسع المؤسسات على إعداد التقييم الشامل للمخاطر والفرص المادية.
لتلبية متطلبات IFRS S1 بفعالية، يمكن للشركات الاستفادة من معايير SASB من خلال اتِّباع نهج منظم:
يُعَد IBM® Envizi حلًا برمجيًا متكاملًا لمساعدة المؤسسات على مواءمة تقارير الاستدامة مع معايرَي إعداد التقارير IFRS S1 وIFRS S2. تدعم مجموعة برامجنا الشركات في جمع وإدارة وتحليل بيانات الاستدامة، كما تُتيح إعداد التقارير بكفاءة من خلال:
من خلال Envizi، يمكن للشركات العمل بكفاءة لتلبية متطلبات معايير تقارير الاستدامة، مع الحفاظ على الشفافية وتعزيز ثقة المستثمرين والعملاء.
