IBM® Envizi™: تعمل أطر إعداد تقارير الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات على تبسيط إدارة تجميع ومراجعة أحجام البيانات المطلوبة عبر العديد من الفرق والأطراف المعنية.
فهي تتضمن أكثر من 1000 سؤال من أطر إعداد التقارير الدولية الرئيسية، مثل ESRS للمساعدة في الامتثال لمعايير CSRD و SASB و GRI وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة و TCFD، والتي يتم تحديثها باستمرار مع تغير متطلبات إعداد التقارير.
بالإضافة إلى ذلك، يمكن أيضًا إعادة استخدام الاستجابات من السنوات السابقة ويمكن إعادة استخدام الاستجابات المماثلة عبر أطر عمل مختلفة.
تدعم المنصة المعايير الأوروبية للإبلاغ عن الاستدامة (ESRS) كإطار عمل مُدار لمساعدة الشركات على الامتثال لتوجيهات الاتحاد الأوروبي القادمة بشأن إعداد تقارير استدامة الشركات (CSRD).
أدوات سير العمل
حافظ على بقاء فريقك على المسار الصحيح باستخدام أدوات سير العمل التي تحفز الأطراف المعنية على الالتزام بالمهام والجدول الزمني طوال العملية.
دعم الفرق المتعددة
يلغي الوصول إلى لوحة التحكم للفرق العالمية الحاجة إلى طرق جمع البيانات المعرضة للأخطاء، مثل البريد الإلكتروني والمستندات المشتركة.
مرونة التصدير
تصدير حقول محددة أو تقرير كامل إلى ملف بتنسيق PDF أو Microsoft Word، بما في ذلك جميع المرفقات والوثائق الداعمة.
يمكنك الحد من تعقيد إعداد التقارير من خلال الوصول إلى جميع بيانات أداء الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) لأطر عمل متعددة في منصة واحدة موحدة.
وفر الوقت عن طريق إعادة استخدام الاستجابات المماثلة عبر أطر عمل مختلفة، بالإضافة إلى الاستجابات من السنوات السابقة.
قم بإدارة جميع الأسئلة والإجابات والفرق وسير العمل والوثائق الداعمة المطلوبة بشكل منهجي للتوافق مع أطر عمل التقارير الخارجية.
احصل على نظرة عن قرب على مميزات IBM Envizi وإلى أي مدى يمكنها مساعدتك على تسريع استراتيجية الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات وتبسيط تقاريرك.