IBM® Envizi™: تعمل أطر إعداد تقارير الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات على تبسيط إدارة تجميع ومراجعة أحجام البيانات المطلوبة عبر العديد من الفرق والأطراف المعنية.

فهي تتضمن أكثر من 1000 سؤال من أطر إعداد التقارير الدولية الرئيسية، مثل ESRS للمساعدة في الامتثال لمعايير CSRD و SASB و GRI وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة و TCFD، والتي يتم تحديثها باستمرار مع تغير متطلبات إعداد التقارير.



بالإضافة إلى ذلك، يمكن أيضًا إعادة استخدام الاستجابات من السنوات السابقة ويمكن إعادة استخدام الاستجابات المماثلة عبر أطر عمل مختلفة.