IBM Envizi: أطر إعداد تقارير الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات
وفِّر الوقت والجهد في إعداد التقارير بشأن أطر الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات المتعددة باستخدام إدارة بيانات مبسطة ومناسبة للميزانية
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رسم توضيحي يمثل أطر إعداد تقارير الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في IBM Envizi
إعداد التقارير بشأن أطر الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات المتعددة باستخدام مجموعة بيانات واحدة

IBM® Envizi™: تعمل أطر إعداد تقارير الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات على تبسيط إدارة تجميع ومراجعة أحجام البيانات المطلوبة عبر العديد من الفرق والأطراف المعنية.

فهي تتضمن أكثر من 1000 سؤال من أطر إعداد التقارير الدولية الرئيسية، مثل ESRS للمساعدة في الامتثال لمعايير CSRD و SASB و GRI وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة و TCFD، والتي يتم تحديثها باستمرار مع تغير متطلبات إعداد التقارير.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن أيضًا إعادة استخدام الاستجابات من السنوات السابقة ويمكن إعادة استخدام الاستجابات المماثلة عبر أطر عمل مختلفة.
إعداد التقارير المستدامة للشركات (CSRD) في الاتحاد الأوروبي

تدعم المنصة المعايير الأوروبية للإبلاغ عن الاستدامة (ESRS) كإطار عمل مُدار لمساعدة الشركات على الامتثال لتوجيهات الاتحاد الأوروبي القادمة بشأن إعداد تقارير استدامة الشركات (CSRD).
مميزات الوحدة
ميزة جديدة إعداد التقارير المستدامة للشركات (CSRD) في الاتحاد الأوروبي تدعم المنصة المعايير الأوروبية للإبلاغ عن الاستدامة (ESRS) كإطار عمل مُدار لمساعدة الشركات على الامتثال لتوجيهات الاتحاد الأوروبي القادمة بشأن إعداد تقارير استدامة الشركات (CSRD). استكشف إعداد التقارير المستدامة للشركات (CSRD)
تكامل أطر عمل الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات إدخال جميع البيانات مقابل أسئلة إطار العمل داخل Envizi حتى لا تحتاج إلى الوصول إلى كل إطار عمل خارجي لإعداد التقارير بشكل منفصل.
أسئلة مخصصة إنشاء أسئلة مخصصة لتتبع متطلبات إعداد التقارير المحددة التي لا تغطيها أطر عمل الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.
إرشادات بشأن أفضل الممارسات تتضمن أسئلة أطر العمل إرشادات بشأن أفضل ممارسات Envizi بخصوص الاستجابة، بالإضافة إلى مصدر مقاييس الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في Envizi.
مميزات إضافية

أدوات سير العمل

حافظ على بقاء فريقك على المسار الصحيح باستخدام أدوات سير العمل التي تحفز الأطراف المعنية على الالتزام بالمهام والجدول الزمني طوال العملية.

دعم الفرق المتعددة

يلغي الوصول إلى لوحة التحكم للفرق العالمية الحاجة إلى طرق جمع البيانات المعرضة للأخطاء، مثل البريد الإلكتروني والمستندات المشتركة.

مرونة التصدير

تصدير حقول محددة أو تقرير كامل إلى ملف بتنسيق PDF أو Microsoft Word، بما في ذلك جميع المرفقات والوثائق الداعمة.
المزايا أبقِ الأمر بسيطًا

يمكنك الحد من تعقيد إعداد التقارير من خلال الوصول إلى جميع بيانات أداء الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) لأطر عمل متعددة في منصة واحدة موحدة.

 تجنب التكرار

وفر الوقت عن طريق إعادة استخدام الاستجابات المماثلة عبر أطر عمل مختلفة، بالإضافة إلى الاستجابات من السنوات السابقة.

 كن القائد

قم بإدارة جميع الأسئلة والإجابات والفرق وسير العمل والوثائق الداعمة المطلوبة بشكل منهجي للتوافق مع أطر عمل التقارير الخارجية.
هل أنت على استعداد لتحويل تقارير الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات؟

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