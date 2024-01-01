برنامج إعداد تقارير توجيه CSRD
يمكنك تبسيط طريقك نحو الامتثال لتوجيه إعداد تقارير الاستدامة للشركات (CSRD) باستخدام أدوات إعداد تقارير شاملة وفعَّالة
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رسم توضيحي يبيِّن أطر إعداد تقارير الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات

تمكَّن من جمع بيانات الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات وإدارتها وإعداد التقارير عنها باستخدام IBM Envizi. موثوق به عالميًا من قِبَل الشركات لأكثر من عقد من الزمان.

تعمل وحدة IBM Envizi ESG Reporting Frameworks على تبسيط عملية تجميع بيانات الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) على نطاق واسع، ومراجعتها، وإعداد تقارير عنها لتلبية متطلبات الإفصاح عن ESG عبر العديد من أطر العمل الخاصة بها. بدءًا من الإفصاحات المخصصة الخاصة بالمؤسسات والإفصاحات الإقليمية، ووصولًا إلى أطر العمل الدولية الكبرى مثل مجلس معايير المحاسبة المستدامة (SASB)، وفريق العمل المعني بالإفصاحات المالية المتعلقة بالمناخ (TCFD)، وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة (SDGs)، والمبادرة العالمية للتقارير (GRI).

  •  اكتسب برنامج IBM Envizi ثقة الشركات عالميًا لأكثر من عقد من الزمان.
  • تدعم IBM معايير التقارير الخاصة بالاستدامة الأوروبية (ESRS) كإطار عمل مُدار لمساعدة الشركات على الامتثال لتوجيه الاتحاد الأوروبي للإفصاح عن الاستدامة للشركات (CSRD)، إلى جانب أطر التقارير الأخرى التي يخدمها برنامج IBM Envizi.
من المتوقع أن تبدأ بعض الشركات في تقديم إفصاحات الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات اعتبارًا من عام 2025

تحدَّث إلينا حول كيفية البدء في إعداد بياناتك الآن.

ميزات الوحدة

جرّب Envizi Essentials لمدة 14 يومًا مجانًا
تبسيط الامتثال من خلال التقارير الموحدة تمكَّن من تبسيط عملية إعداد تقارير الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات عبر أطر عمل متعددة، مثل المعايير الأوروبية للتقارير المستدامة (ESRS) ومجلس معايير المحاسبة المستدامة (SASB) وفريق العمل المعني بالإفصاحات المالية المتعلقة بالمناخ (TCFD). بالإضافة إلى توفير الوقت وتقليل التعقيد من خلال الربط بين الأسئلة عبر أطر العمل المختلفة والاستفادة من البيانات التاريخية على منصة واحدة.
إدارة عمليات الاستجابة بأمان تمكَّن من إدارة تقارير الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات بسلاسة من خلال تتبُّع التقدم في الوقت الفعلي، وأتمتة عملية التحقق من البيانات، وتبسيط التعاون، مع تحسين جودة البيانات والامتثال.
إدارة البيانات ومسارات التدقيق تمكَّن من الامتثال للوائح CSRD من خلال الحصول على ضمانات من جهات خارجية، ما يضمن تحقيق الشفافية والمساءلة في الإفصاحات.
متطلبات توجيه CSRD

يُلزم توجيه CSRD الشركات بتقديم تقارير باستخدام المعايير الأوروبية للتقارير المستدامة (ESRS)، ما يتطلب جمع وتحليل آلاف إلى عشرات الآلاف من نقاط البيانات. يعمل برنامج إعداد تقارير CSRD من IBM Envizi على تبسيط هذه العملية، ما يساعد الشركات على الوفاء بالتزاماتها في تقديم التقارير.

 أسئلة ESRS المضمنة

تقوم مجموعة IBM Envizi ESG Suite بتضمين أسئلة ESRS مباشرةً في البرنامج، بحيث يمكن عرض الأسئلة والإجابات وإدارتها في نظام واحد.

 جمع وتصنيف البيانات

يقوم IBM Envizi بأتمتة جمع وإدارة الآلاف من أنواع البيانات لدعم الإفصاحات البيئية وفقًا لمعايير ESRS. يمكن تنسيق الإجابات النوعية للممارسات الاجتماعية والحكومية وتجميعها لتلبية متطلبات ESRS.

 إدارة سير عمل الاستجابة بشكل منهجي وآمن

يمكنك إدارة مهام سير عمل الاستجابة بأمان من خلال الوصول المستند إلى الدور وأدوات التعاون ومهام سير عمل الموافقة وتوجيه الأسئلة ومسارات التدقيق ووصول الجهات الخارجية لأغراض التحقق.

 استخراج البيانات وتجهيز التقارير

يعمل برنامج IBM Envizi على تبسيط عملية إعداد تقارير CSRD من خلال تسهيل إنشاء التقارير واستخراج البيانات بصيغ متنوعة. ويمكن استخراج البيانات الجاهزة للتقرير بتنسيقات مرنة لتبسيط عملية إعداد التقارير.
الاستعداد لتوجيه CSRD

تبدأ إفصاحات الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في وقت مبكر من السنة المالية 2024 لبعض الشركات. تم تصميم هذه الموارد لمساعدة الشركات على الاستعداد اليوم، قبل متطلبات الامتثال المتعلقة بتوجيه CSRD التي ستدخل حيز التنفيذ.

 مواجهة تحديات توجيهات تقارير الاستدامة للمؤسسات

نزِّل هذا الدليل من Verdantix، وهي شركة أبحاث مستقلة، والذي تم إعداده بتكليف من IBM، لمعرفة كيف يتعامل 400 مدير تنفيذي في مجال الاستدامة و350 من قادة الاستدامة مع إفصاحات الاستدامة التي يفرضها توجيه CSRD.

 ما المقصود ببيانات الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات؟

نشرح في هذا الفيديو ما الذي يجعل بيانات الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات مختلفة عن مجموعات البيانات الأخرى، وما الذي يجب مراعاته عند تسجيل وإدارة وإعداد تقارير بيانات الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.

 ما المقصود بتوجيه CSRD؟

مقال يشرح لماذا يُقدَّم توجيه CSRD، ومتطلبات الامتثال، والفروق بين CSRD وتوجيه الإفصاح غير المالي (NFRD)، والعقوبات المتعلقة بعدم الامتثال.

 التحلي بالواقعية في إعداد تقارير CSRD

استمع إلى مجموعة Ikano وهي تصف رحلتها في التحضير لتقارير CSRD، بدءًا من إنشاء هياكل حوكمة قوية إلى بناء قاعدة بيانات متينة لإعداد التقارير.

الشركة الرائدة في تقرير IDC MarketScape لعام 2024

تم تصنيف IBM كشركة رائدة في تقرير IDC MarketScape: European ESG Technology Services for CSRD Compliance 2024 Vendor Assessment..

 تنزيل المقتطف
مَن يجب عليه الامتثال لتوجيه CSRD؟
الشركات التي تقدم تقاريرها بالفعل إلى NFRD

البنوك المدرجة الكبيرة، وشركات التأمين، والشركات الكبيرة التي تقدم تقارير بالفعل بموجب توجيه الإفصاح غير المالي (NFRD)
الشركات المدرجة في الاتحاد الأوروبي

جميع الشركات والشركات التابعة لها المدرجة في الأسواق الخاضعة للتنظيم في الاتحاد الأوروبي
الشركات الخاصة الكبيرة

شركات الاتحاد الأوروبي الكبيرة والخاصة
الشركات غير التابعة للاتحاد الأوروبي التي تمارس أعمالها في الاتحاد الأوروبي

الشركات غير التابعة للاتحاد الأوروبي والتي لديها أعمال تجارية كبيرة في الاتحاد الأوروبي  
متطلبات الإفصاح تبدأ قريبًا

بالنسبة إلى بعض الشركات، تبدأ متطلبات الإفصاح في وقت مبكر من السنة المالية 2024.
عقوبات عدم الامتثال 

يمكن أن يؤدي عدم الامتثال إلى عقوبات مالية وإدارية.
استعد للامتثال لتوجيه CSRD اليوم  

تحدث إلينا عن استراتيجيتك التي تخطِّط لاتباعها في إعداد تقارير CSRD، وكيف يمكن لبرامج إعداد تقارير CSRD مساعدتك على تحقيق متطلبات الإفصاح القادمة. استكشف أسعار الباقات القياسية والمميزة أدناه.  

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