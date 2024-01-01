تبدأ إفصاحات الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في وقت مبكر من السنة المالية 2024 لبعض الشركات. تم تصميم هذه الموارد لمساعدة الشركات على الاستعداد اليوم، قبل متطلبات الامتثال المتعلقة بتوجيه CSRD التي ستدخل حيز التنفيذ.

كتاب إلكتروني قابل للتنزيل مواجهة تحديات توجيهات تقارير الاستدامة للمؤسسات نزِّل هذا الدليل من Verdantix، وهي شركة أبحاث مستقلة، والذي تم إعداده بتكليف من IBM، لمعرفة كيف يتعامل 400 مدير تنفيذي في مجال الاستدامة و350 من قادة الاستدامة مع إفصاحات الاستدامة التي يفرضها توجيه CSRD.

فيديو ما المقصود ببيانات الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات؟ نشرح في هذا الفيديو ما الذي يجعل بيانات الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات مختلفة عن مجموعات البيانات الأخرى، وما الذي يجب مراعاته عند تسجيل وإدارة وإعداد تقارير بيانات الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.

المادة ما المقصود بتوجيه CSRD؟ مقال يشرح لماذا يُقدَّم توجيه CSRD، ومتطلبات الامتثال، والفروق بين CSRD وتوجيه الإفصاح غير المالي (NFRD)، والعقوبات المتعلقة بعدم الامتثال.