تمكَّن من جمع بيانات الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات وإدارتها وإعداد التقارير عنها باستخدام IBM Envizi. موثوق به عالميًا من قِبَل الشركات لأكثر من عقد من الزمان.
تعمل وحدة IBM Envizi ESG Reporting Frameworks على تبسيط عملية تجميع بيانات الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) على نطاق واسع، ومراجعتها، وإعداد تقارير عنها لتلبية متطلبات الإفصاح عن ESG عبر العديد من أطر العمل الخاصة بها. بدءًا من الإفصاحات المخصصة الخاصة بالمؤسسات والإفصاحات الإقليمية، ووصولًا إلى أطر العمل الدولية الكبرى مثل مجلس معايير المحاسبة المستدامة (SASB)، وفريق العمل المعني بالإفصاحات المالية المتعلقة بالمناخ (TCFD)، وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة (SDGs)، والمبادرة العالمية للتقارير (GRI).
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يُلزم توجيه CSRD الشركات بتقديم تقارير باستخدام المعايير الأوروبية للتقارير المستدامة (ESRS)، ما يتطلب جمع وتحليل آلاف إلى عشرات الآلاف من نقاط البيانات. يعمل برنامج إعداد تقارير CSRD من IBM Envizi على تبسيط هذه العملية، ما يساعد الشركات على الوفاء بالتزاماتها في تقديم التقارير.
تقوم مجموعة IBM Envizi ESG Suite بتضمين أسئلة ESRS مباشرةً في البرنامج، بحيث يمكن عرض الأسئلة والإجابات وإدارتها في نظام واحد.
يقوم IBM Envizi بأتمتة جمع وإدارة الآلاف من أنواع البيانات لدعم الإفصاحات البيئية وفقًا لمعايير ESRS. يمكن تنسيق الإجابات النوعية للممارسات الاجتماعية والحكومية وتجميعها لتلبية متطلبات ESRS.
يمكنك إدارة مهام سير عمل الاستجابة بأمان من خلال الوصول المستند إلى الدور وأدوات التعاون ومهام سير عمل الموافقة وتوجيه الأسئلة ومسارات التدقيق ووصول الجهات الخارجية لأغراض التحقق.
يعمل برنامج IBM Envizi على تبسيط عملية إعداد تقارير CSRD من خلال تسهيل إنشاء التقارير واستخراج البيانات بصيغ متنوعة. ويمكن استخراج البيانات الجاهزة للتقرير بتنسيقات مرنة لتبسيط عملية إعداد التقارير.
تبدأ إفصاحات الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في وقت مبكر من السنة المالية 2024 لبعض الشركات. تم تصميم هذه الموارد لمساعدة الشركات على الاستعداد اليوم، قبل متطلبات الامتثال المتعلقة بتوجيه CSRD التي ستدخل حيز التنفيذ.
نزِّل هذا الدليل من Verdantix، وهي شركة أبحاث مستقلة، والذي تم إعداده بتكليف من IBM، لمعرفة كيف يتعامل 400 مدير تنفيذي في مجال الاستدامة و350 من قادة الاستدامة مع إفصاحات الاستدامة التي يفرضها توجيه CSRD.
نشرح في هذا الفيديو ما الذي يجعل بيانات الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات مختلفة عن مجموعات البيانات الأخرى، وما الذي يجب مراعاته عند تسجيل وإدارة وإعداد تقارير بيانات الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.
مقال يشرح لماذا يُقدَّم توجيه CSRD، ومتطلبات الامتثال، والفروق بين CSRD وتوجيه الإفصاح غير المالي (NFRD)، والعقوبات المتعلقة بعدم الامتثال.
استمع إلى مجموعة Ikano وهي تصف رحلتها في التحضير لتقارير CSRD، بدءًا من إنشاء هياكل حوكمة قوية إلى بناء قاعدة بيانات متينة لإعداد التقارير.
البنوك المدرجة الكبيرة، وشركات التأمين، والشركات الكبيرة التي تقدم تقارير بالفعل بموجب توجيه الإفصاح غير المالي (NFRD)
جميع الشركات والشركات التابعة لها المدرجة في الأسواق الخاضعة للتنظيم في الاتحاد الأوروبي
شركات الاتحاد الأوروبي الكبيرة والخاصة
الشركات غير التابعة للاتحاد الأوروبي والتي لديها أعمال تجارية كبيرة في الاتحاد الأوروبي
بالنسبة إلى بعض الشركات، تبدأ متطلبات الإفصاح في وقت مبكر من السنة المالية 2024.
يمكن أن يؤدي عدم الامتثال إلى عقوبات مالية وإدارية.
تحدث إلينا عن استراتيجيتك التي تخطِّط لاتباعها في إعداد تقارير CSRD، وكيف يمكن لبرامج إعداد تقارير CSRD مساعدتك على تحقيق متطلبات الإفصاح القادمة. استكشف أسعار الباقات القياسية والمميزة أدناه.