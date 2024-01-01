Essentials وStandard وPremium. تتوفر الحزمة Essentials بسعر ثابت للقيام بوظائف ثابتة، بينما تتميز الحزمة Standard ببعض الاختلاف في التسعير حسب المتطلبات بينما الحزمة Premium قابلة للتخصيص بالكامل مما يوفر مرونة في إضافة الوظائف بسهولة وتوسيع نطاق الحل.
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تركز على انبعاثاتها وتجمع بيانات الاستدامة والبيئة لأول مرة. أو تتطلع إلى التوقف عن استخدام جداول البيانات اليدوية.
قدرات حساب انبعاثات النطاق الأول والثاني والثالث من غازات الاحتباس الحراري، بما في ذلك محرك حساب الانبعاثات الخاص بنا الذي تم تطويره استنادًا إلى بروتوكول غازات الاحتباس الحراري. وتتوفر الحزمة بسبعة لغات أيضًا.
حساب البصمة المناخية الخاصة بك، وبدء عملية الإفصاح باستخدام حل لحساب غازات الاحتباس الحراري جاهز للتدقيق وسهل الاستخدام.
تتوفر حزمة IBM Envizi Essentials كإصدار تجريبي مجّاني لمدة 14 يومًا. يمكنك البدء اليوم دون الحاجة إلى أي التزام مالي أو بطاقة ائتمان.
دليل برنامج إدارة البيانات وإعداد التقارير بشأن الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، الذي يغطي الميزات الرئيسية التي يجب البحث عنها عند اختيار الحل المناسب.
يمكنك استضافة IBM Envizi على AWS (Amazon Web Services) Cloud للحصول على خيارات مرنة فيما يتعلق بالأمن وتخزين البيانات والمراقبة وقابلية التوسع.
اقرأ تقرير IDC MarketScape: تقييم بائعي تطبيقات إدارة وحساب كميات الكربون في جميع أنحاء العالم لعام 2024.
تم تصنيف شركة IBM كشركة رائدة في Green Quadrant لبرامج إدارة الكربون للمؤسسات لعام 2023 من قِبَل شركة الأبحاث المستقلة Verdantix.
لا يمكن ضمان السعر التقديري ولا يُعد عرضًا رسميًا من شركة IBM أو الشركات التابعة لها أو شركاء الأعمال المتعاونين معها. ستؤثر بعض العوامل مثل تكوين IBM Envizi ESG Suite، والوظائف الإضافية، والخصومات على السعر المعروض. يقوم شركاء أعمال IBM بتحديد وتقديم أسعار IBM Envizi ESG Suite بأنفسهم وحسب تقديرهم الخاص، والتي قد تختلف عن السعر المقدر. ولا تلتزم شركة IBM ولا الشركات التابعة لها ولا شركاء الأعمال التابعين لها بالتقدير المقدم. سيختلف سعرك المعروض عن السعر المقدر. ستختلف الأسعار بالعملة المحلية. تستند الأسعار المقدرة إلى مدة لا تقل عن 12 شهرًا.
الأسعار المعروضة إرشادية، وقد تختلف حسب الدولة، ولا تشمل أي ضرائب ورسوم مطبقة، وتخضع لتوفُّر المنتج المعروض في المنطقة المحلية.