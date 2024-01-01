قدرات حساب انبعاثات النطاق الأول والثاني والثالث من غازات الاحتباس الحراري، بما في ذلك محرك حساب الانبعاثات الخاص بنا الذي تم تطويره استنادًا إلى بروتوكول غازات الاحتباس الحراري. وتتوفر الحزمة بسبعة لغات أيضًا.