تسعير IBM Envizi ESG Suite
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حزم التسعير

Essentials وStandard وPremium. تتوفر الحزمة Essentials بسعر ثابت للقيام بوظائف ثابتة، بينما تتميز الحزمة Standard ببعض الاختلاف في التسعير حسب المتطلبات بينما الحزمة Premium قابلة للتخصيص بالكامل مما يوفر مرونة في إضافة الوظائف بسهولة وتوسيع نطاق الحل.

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حول Envizi Essentials IBM Envizi Essentials هي الحزمة المبسطة من مجموعة برامج Envizi الموسعة، وهي مصممة للمنظمات التي ربما تجمع بيانات الاستدامة والبيئة لأول مرة. مثالية للمنظمات التي:

تركز على انبعاثاتها وتجمع بيانات الاستدامة والبيئة لأول مرة. أو تتطلع إلى التوقف عن استخدام جداول البيانات اليدوية.

 تتضمن حزمة Envizi Essentials ما يلي:

قدرات حساب انبعاثات النطاق الأول والثاني والثالث من غازات الاحتباس الحراري، بما في ذلك محرك حساب الانبعاثات الخاص بنا الذي تم تطويره استنادًا إلى بروتوكول غازات الاحتباس الحراري. وتتوفر الحزمة بسبعة لغات أيضًا.

 باستخدام Envizi Essentials، يمكنك القيام بما يلي:

حساب البصمة المناخية الخاصة بك، وبدء عملية الإفصاح باستخدام حل لحساب غازات الاحتباس الحراري جاهز للتدقيق وسهل الاستخدام.
طرق أخرى للاستكشاف جرّب حزمة Essentials مجانًا

تتوفر حزمة IBM Envizi Essentials كإصدار تجريبي مجّاني لمدة 14 يومًا. يمكنك البدء اليوم دون الحاجة إلى أي التزام مالي أو بطاقة ائتمان.

دليل المشتري

دليل برنامج إدارة البيانات وإعداد التقارير بشأن الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، الذي يغطي الميزات الرئيسية التي يجب البحث عنها عند اختيار الحل المناسب.

IBM Envizi على AWS Marketplace

يمكنك استضافة IBM Envizi على AWS (Amazon Web Services) Cloud للحصول على خيارات مرنة فيما يتعلق بالأمن وتخزين البيانات والمراقبة وقابلية التوسع.

تقارير المحللين

شركة IDC تصنف IBM كشركة رائدة في تقرير IDC MarketScape: تقييم بائعي تطبيقات إدارة وحساب كميات الكربون في جميع أنحاء العالم لعام 2024

اقرأ تقرير IDC MarketScape: تقييم بائعي تطبيقات إدارة وحساب كميات الكربون في جميع أنحاء العالم لعام 2024.

 تنزيل مقتطفات من التقرير شركة رائدة في مجال برامج إدارة الكربون للمؤسسات

تم تصنيف شركة IBM كشركة رائدة في Green Quadrant لبرامج إدارة الكربون للمؤسسات لعام 2023 من قِبَل شركة الأبحاث المستقلة Verdantix.

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إخلاء المسؤولية

لا يمكن ضمان السعر التقديري ولا يُعد عرضًا رسميًا من شركة IBM أو الشركات التابعة لها أو شركاء الأعمال المتعاونين معها. ستؤثر بعض العوامل مثل تكوين IBM Envizi ESG Suite، والوظائف الإضافية، والخصومات على السعر المعروض. يقوم شركاء أعمال IBM بتحديد وتقديم أسعار IBM Envizi ESG Suite بأنفسهم وحسب تقديرهم الخاص، والتي قد تختلف عن السعر المقدر. ولا تلتزم شركة IBM ولا الشركات التابعة لها ولا شركاء الأعمال التابعين لها بالتقدير المقدم. سيختلف سعرك المعروض عن السعر المقدر. ستختلف الأسعار بالعملة المحلية. تستند الأسعار المقدرة إلى مدة لا تقل عن 12 شهرًا.

الأسعار المعروضة إرشادية، وقد تختلف حسب الدولة، ولا تشمل أي ضرائب ورسوم مطبقة، وتخضع لتوفُّر المنتج المعروض في المنطقة المحلية.