تدعم إضافة ™IBM® Envizi Planning Analytics المتطلبات الفريدة لتخطيط الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) والتنبؤ بها كجزء من مجموعة متكاملة لتخطيط الأعمال. يجمع هذا الحل بين نموذج بيانات ممارسات ESG القوي الذي يوفره Envizi إلى جانب منصة التخطيط والتنبؤ الرائدة التي توفرها IBM® Planning Analytics من IBM
تقدم إضافة ™IBM® Envizi Planning Analytics قدرات تخطيط وتنبؤ على مستوى المؤسسات لمجال الاستدامة. يمكن لممارسي الاستدامة والتمويل والتخطيط التنبؤ والتخطيط بثقة للوفاء بمتطلبات الإفصاح عن ممارسات ESG وبناء خطط تحول مناخي مدعومة بالبيانات.
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النقل المؤتمت لبيانات ممارسات ESG من Envizi إلى Planning Analytics
يضمن أنك تتعامل دائمًا مع أحدث البيانات.
يتيح التكامل القائم على واجهة برمجة التطبيقات والعمليات المؤتمتة نقل بياناتك من Envizi إلى قاعدة بيانات متعددة الأبعاد جاهزة للاستخدام من خلال إضافة Planning Analytics. يوفر هذا الحل المدمج وظائف أكثر شيوعًا في أدوات التخطيط المالي، مما يجعل بيانات الاستدامة في متناول الأطراف المعنية متعددة الوظائف وتعريف المتخصصين في الاستدامة بمحرك تخطيط رائد.
تنبأ بالانبعاثات بناءً على الأنماط التاريخية.
قارن بين مبادرات الحد من الكربون بناءً على التنبؤات الدقيقة لتأثيرها وعائد الاستثمار (ROI).
تلبية احتياجات الفرق المالية والتشغيلية وفرق الاستدامة في نظام بنائي واحد باستخدام حل تخطيط متكامل.