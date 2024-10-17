تدعم إضافة ™IBM® Envizi Planning Analytics المتطلبات الفريدة لتخطيط الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) والتنبؤ بها كجزء من مجموعة متكاملة لتخطيط الأعمال. يجمع هذا الحل بين نموذج بيانات ممارسات ESG القوي الذي يوفره Envizi إلى جانب منصة التخطيط والتنبؤ الرائدة التي توفرها IBM® Planning Analytics من IBM

تقدم إضافة ™IBM® Envizi Planning Analytics قدرات تخطيط وتنبؤ على مستوى المؤسسات لمجال الاستدامة. يمكن لممارسي الاستدامة والتمويل والتخطيط التنبؤ والتخطيط بثقة للوفاء بمتطلبات الإفصاح عن ممارسات ESG وبناء خطط تحول مناخي مدعومة بالبيانات.