الجمع بين IBM Envizi وPlanning Analytics
برامج تخطيط الاستدامة التي تجمع بين مخزون الانبعاثات وأدوات التخطيط والتنبؤ
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إعداد تقارير تخطيط الاستدامة
برنامج تخطيط الاستدامة

تدعم إضافة ™IBM® Envizi Planning Analytics المتطلبات الفريدة لتخطيط الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) والتنبؤ بها كجزء من مجموعة متكاملة لتخطيط الأعمال. يجمع هذا الحل بين نموذج بيانات ممارسات ESG القوي الذي يوفره Envizi إلى جانب منصة التخطيط والتنبؤ الرائدة التي توفرها IBM® Planning Analytics من IBM

تقدم إضافة ™IBM® Envizi Planning Analytics قدرات تخطيط وتنبؤ على مستوى المؤسسات لمجال الاستدامة. يمكن لممارسي الاستدامة والتمويل والتخطيط التنبؤ والتخطيط بثقة للوفاء بمتطلبات الإفصاح عن ممارسات ESG وبناء خطط تحول مناخي مدعومة بالبيانات.
تم تصنيفها كشركة رائدة في مجال برامج إدارة الكربون للمؤسسات بواسطة Verdantix

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ميزات الوحدة

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التنبؤ المستند إلى الذكاء الاصطناعي والكشف عن القيمة الخارجية باستخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي المتسلسلة زمنيًا، يمكنك تحليل بيانات التنبؤ ونمذجتها بمرور الوقت، واكتشاف الأنماط الموسمية والاتجاهات، وتعزيز دقة التوقعات، من خلال الكشف التلقائي عن القيم الخارجية وتصحيحها.
تنبؤ متعدد المتغيرات تتيح لك الوحدة القدرة على تحليل الاتجاهات والتفاعلات بين المتغيرات لإنشاء توقعات دقيقة للانبعاثات، بما في ذلك كيفية تأثير التغيرات في عدد الموظفين على استهلاك الكهرباء والانبعاثات. جربه مجانًا لمدة 14 يومًا
قوالب مصممة خصيصاً للتخطيط تمنحك لوحات المعلومات المدمجة وهياكل البيانات المصممة خصيصًا لتخطيط الانبعاثات انطلاقة سريعة وسلسة.
تحليل ماذا إذا باستخدام بيئة آلية تحديد الوصول، يمكنك العمل بشكل مستقل قبل كتابة البيانات مرة أخرى إلى قاعدة البيانات المركزية. من خلال إجراء تحليلات"ماذا لو"، يمكنك مقارنة سيناريوهات تقليل الانبعاثات (مثل سيناريو العمل المعتاد أو أفضل حالة أو أسوأ حالة).
ميزات إضافية

النقل المؤتمت لبيانات ممارسات ESG من Envizi إلى Planning Analytics

يضمن أنك تتعامل دائمًا مع أحدث البيانات.

تصنيف شركة IBM في فئة الشركات الرائدة من قبل IDC

اقرأ تقرير "IDC MarketScape: تقييم بائعي تطبيقات إدارة وحساب كميات الكربون في جميع أنحاء العالم لعام 2024" للتعرف على مكانة Envizi.

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عمليات التكامل
يجمع هذا الحل بين نموذج بيانات الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) القوي الذي يوفره Envizi إلى جانب منصة التخطيط والتنبؤ الرائدة التي توفرها IBM Planning Analytics من IBM.

يتيح التكامل القائم على واجهة برمجة التطبيقات والعمليات المؤتمتة نقل بياناتك من Envizi إلى قاعدة بيانات متعددة الأبعاد جاهزة للاستخدام من خلال إضافة Planning Analytics. يوفر هذا الحل المدمج وظائف أكثر شيوعًا في أدوات التخطيط المالي، مما يجعل بيانات الاستدامة في متناول الأطراف المعنية متعددة الوظائف وتعريف المتخصصين في الاستدامة بمحرك تخطيط رائد.
المزايا جرِّب Envizi Essentials لمدة 14 يومًا مجانًا حدد أهداف الانبعاثات الخاصة بك

تنبأ بالانبعاثات بناءً على الأنماط التاريخية.

 بناء خططك للتحول المناخي

قارن بين مبادرات الحد من الكربون بناءً على التنبؤات الدقيقة لتأثيرها وعائد الاستثمار (ROI).

 مشاركة الرؤى المتعلقة بالاستدامة مع عدة أطراف معنية

تلبية احتياجات الفرق المالية والتشغيلية وفرق الاستدامة في نظام بنائي واحد باستخدام حل تخطيط متكامل.
هل أنت جاهز لتحقيق أهداف ممارسات ESG الخاصة بك؟

احصل على نظرة أقرب على مميزات IBM Envizi وكيف يمكنه مساعدتك على تسريع استراتيجية خفض الكربون الخاصة بك.

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