برامج تحليل فواتير الخدمات وإعداد التقارير عنها - IBM Envizi

IBM Envizi: يوفر برنامج Utility Bill Analytics لك الوقت من خلال دمج وتوحيد بيانات فواتير مرافق الخدمات، وأتمتة التحويلات، وعمليات الحساب، وضبط أداء الطاقة ضمن القيم الطبيعية وفقًا لمقاييس الطقس ومؤشرات الأداء الرئيسية.



ولا يقضي ذلك على الحاجة إلى جداول البيانات المعقدة فحسب، بل يساعد أيضًا على توفير المعلومات اللازمة لاتخاذ قرارات أكثر ذكاءً بشأن كفاءة الطاقة على مستوى حافظتك من خلال تحديد التكلفة والاستهلاك والتفاوتات في القيمة الخارجية.