برامج تحليل فواتير الخدمات وإعداد التقارير عنها - IBM Envizi
يمكنك توحيد وتحليل جميع بيانات فواتير مرافق الخدمات في مكان واحد لتحديد الحالات الشاذة عن المألوف وتقليل التكاليف والاستهلاك
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رسم توضيحي يمثل تحليلات فواتير مرافق الخدمات في IBM Envizi
توحيد بيانات فواتير مرافق الخدمات على مستوى حافظة أعمالك

IBM Envizi: يوفر برنامج  Utility Bill Analytics لك الوقت من خلال دمج وتوحيد بيانات فواتير مرافق الخدمات، وأتمتة التحويلات، وعمليات الحساب، وضبط أداء الطاقة ضمن القيم الطبيعية وفقًا لمقاييس الطقس ومؤشرات الأداء الرئيسية.

ولا يقضي ذلك على الحاجة إلى جداول البيانات المعقدة فحسب، بل يساعد أيضًا على توفير المعلومات اللازمة لاتخاذ قرارات أكثر ذكاءً بشأن كفاءة الطاقة على مستوى حافظتك من خلال تحديد التكلفة والاستهلاك والتفاوتات في القيمة الخارجية. 
ميزات الوحدة
تحليل أداء مرفق الخدمات يمكنك تحليل تكلفة مرفق الخدمات والاستهلاك وحجم التوفير بها ورفع التقارير بشأنها على مستوى مختلف المناطق الجغرافية وأنواع المرافق والمجموعات.
محرك تحويل المقاييس يمكنك تحويل الاستهلاك إلى مقاييس مختلفة لدعم متطلبات إعداد التقارير، دون الانخراط في تعقيدات جداول البيانات والحسابات اليدوية الوارد وقوع أخطاء بها.
تحليل الاختلافات في بيانات مرفق الخدمات يمكنك تحديد الاختلافات الكبيرة في بيانات تكلفة واستهلاك مرفق الخدمات التي يمكن أن تؤثر على صافي أرباحك.
ميزات إضافية

نموذج الانحدار المتكامل

تعمل أداة نمذجة الانحدار المضمّنة في Envizi على تعديل مقاييس أداء الطاقة لاستبعاد عوامل الطقس وجعل مؤشرات الأداء الرئيسية ضمن القيم الطبيعية، بحيث يتسنى لك قياس حجم التوفير والتحقق منه بمرور الوقت.

الفلترة المتقدمة

يمكن تطبيق الفلاتر لإلقاء نظرة فاحصة على مستوى المنظمة والوقوف على المجموعات التي تساهم بشكل أكبر في الاستهلاك والتكلفة والانبعاثات المرتبطة بمرفق الخدمات.

التصوّرات المرنة للبيانات

يمكنك الاستفادة من برنامج Envizi PowerReports الذي يعتمد على Microsoft Power BI-embedded لجعل تفسير الأداء والتعريف به تجربة بديهية للغاية وسهلة الاستخدام.
المزايا توفير الوقت

يمكنك تسجيل جميع بيانات فواتير مرافق الخدمات تلقائيًا في سجل واحد متكامل باستخدام قدرات الاستخراج والتحويل والتحميل (ELT) القوية.

 خفض التكاليف

يمكنك تحليل بيانات استهلاك مرفق الخدمات للوقوف على القيم الخارجية والتغييرات غير المعتادة بمرور الوقت، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتقليل الهدر.

 تعزيز المساءلة

احسب حجم التوفير المحقق بمرور الوقت من خلال مقارنة الاستهلاك الفعلي بخطوط الأساس القديمة المعدلة لتتواءم مع عوامل الطقس.
هل أنت على استعداد لتحويل تقارير الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات؟

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