برامج تحليل فواتير الخدمات وإعداد التقارير عنها - IBM Envizi

IBM Envizi: يوفر برنامج Utility Bill Analytics لك الوقت من خلال دمج وتوحيد بيانات فواتير مرافق الخدمات، وأتمتة التحويلات، وعمليات الحساب، وضبط أداء الطاقة ضمن القيم الطبيعية وفقًا لمقاييس الطقس ومؤشرات الأداء الرئيسية.
ولا يقضي ذلك على الحاجة إلى جداول البيانات المعقدة فحسب، بل يساعد أيضًا على توفير المعلومات اللازمة لاتخاذ قرارات أكثر ذكاءً بشأن كفاءة الطاقة على مستوى حافظتك من خلال تحديد التكلفة والاستهلاك والتفاوتات في القيمة الخارجية.
نموذج الانحدار المتكامل
تعمل أداة نمذجة الانحدار المضمّنة في Envizi على تعديل مقاييس أداء الطاقة لاستبعاد عوامل الطقس وجعل مؤشرات الأداء الرئيسية ضمن القيم الطبيعية، بحيث يتسنى لك قياس حجم التوفير والتحقق منه بمرور الوقت.
الفلترة المتقدمة
يمكن تطبيق الفلاتر لإلقاء نظرة فاحصة على مستوى المنظمة والوقوف على المجموعات التي تساهم بشكل أكبر في الاستهلاك والتكلفة والانبعاثات المرتبطة بمرفق الخدمات.
التصوّرات المرنة للبيانات
يمكنك الاستفادة من برنامج Envizi PowerReports الذي يعتمد على Microsoft Power BI-embedded لجعل تفسير الأداء والتعريف به تجربة بديهية للغاية وسهلة الاستخدام.
يمكنك تسجيل جميع بيانات فواتير مرافق الخدمات تلقائيًا في سجل واحد متكامل باستخدام قدرات الاستخراج والتحويل والتحميل (ELT) القوية.
يمكنك تحليل بيانات استهلاك مرفق الخدمات للوقوف على القيم الخارجية والتغييرات غير المعتادة بمرور الوقت، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتقليل الهدر.
احسب حجم التوفير المحقق بمرور الوقت من خلال مقارنة الاستهلاك الفعلي بخطوط الأساس القديمة المعدلة لتتواءم مع عوامل الطقس.
احصل على نظرة عن قرب على مميزات IBM Envizi وإلى أي مدى يمكنها مساعدتك على تسريع استراتيجية الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات الخاصة بك وتبسيط تقاريرك.