IBM Envizi Emissions API

تُمكّن واجهة Envizi Emissions API كلاً من المطورين وبائعي البرمجيات المستقلين من دمج قدرات حساب الانبعاثات في تطبيقاتهم الخاصة مباشرة. تتيح واجهة برمجة التطبيقات الوصول إلى مكتبة Envizi الواسعة لعوامل الانبعاثات ومنهجيات المحاسبة الموحدة، ما يتيح للفرق بناء حلول مخصصة من دون الحاجة إلى تطوير وصيانة منطق الانبعاثات وسجلات العوامل بأنفسهم.

من خلال الاستفادة من خبرة Envizi، تستطيع فرق التطوير تسريع طرح المنتجات في السوق مع ضمان توافق الحسابات مع المعايير المعترف بها عالميًا.



تكامل سهولة الاستخدام للمطورين

ادمج حسابات الانبعاثات مباشرةً في برمجياتك باستخدام واجهات برمجة تطبيقات REST. أرسل بيانات النشاط من تطبيقك واحصل على نتائج دقيقة لمكافئ ثاني أكسيد الكربون (CO₂e) في الوقت الفعلي—ادمج رؤى الكربون بسلاسة في مهام سير العمل ولوحات المعلومات وتجارب المستخدم الحالية من دون تعطيل بنيتك التحتية.



قابلة للتوسع، وجاهزة للمؤسسات

ادعم حسابات الانبعاثات عبر العديد من العملاء والمناطق وحالات الاستخدام ذات الحجم الكبير بكل ثقة.