IBM Envizi Emissions API

منطق موثوق لحساب الانبعاثات للمطورين وبائعي البرمجيات المستقلين (ISVs)
تُمكّن واجهة Envizi Emissions API كلاً من المطورين وبائعي البرمجيات المستقلين من دمج قدرات حساب الانبعاثات في تطبيقاتهم الخاصة مباشرة. تتيح واجهة برمجة التطبيقات الوصول إلى مكتبة Envizi الواسعة لعوامل الانبعاثات ومنهجيات المحاسبة الموحدة، ما يتيح للفرق بناء حلول مخصصة من دون الحاجة إلى تطوير وصيانة منطق الانبعاثات وسجلات العوامل بأنفسهم.
من خلال الاستفادة من خبرة Envizi، تستطيع فرق التطوير تسريع طرح المنتجات في السوق مع ضمان توافق الحسابات مع المعايير المعترف بها عالميًا.
تكامل سهولة الاستخدام للمطورين
ادمج حسابات الانبعاثات مباشرةً في برمجياتك باستخدام واجهات برمجة تطبيقات REST. أرسل بيانات النشاط من تطبيقك واحصل على نتائج دقيقة لمكافئ ثاني أكسيد الكربون (CO₂e) في الوقت الفعلي—ادمج رؤى الكربون بسلاسة في مهام سير العمل ولوحات المعلومات وتجارب المستخدم الحالية من دون تعطيل بنيتك التحتية.
قابلة للتوسع، وجاهزة للمؤسسات
ادعم حسابات الانبعاثات عبر العديد من العملاء والمناطق وحالات الاستخدام ذات الحجم الكبير بكل ثقة.
صُممت واجهة Emissions API لسهولة التكامل، ما يسمح للمؤسسات عبر مختلف الصناعات بدعم نطاق واسع من حالات استخدام الانبعاثات والاستدامة.
حسابات انبعاثات موحدة عبر النطاقات 1 و2 و3، توفر حسابات شفافة ومتسقة ومتوافقة.
الوصول إلى مكتبة مُدارة ومعترف بها عالميًا لمجموعات بيانات عوامل الانبعاثات العالمية والإقليمية والخاصة بالقطاعات، ما يضمن استخدام عوامل حديثة وشفافة في الحسابات من دون تعقيدات بناء أو صيانة أو تحديث مكتبة عوامل الانبعاثات الداخلية.
الوصول إلى مجموعات شاملة من واجهات برمجة التطبيقات (API) مع مجموعة أدوات تطوير برمجيات (SDK) للغة Python
أطلق ميزات الانبعاثات بسرعة من دون ضغوط البحث عن عوامل الانبعاثات أو عبء بناء منطق حسابات معقد داخليًا.
بنية واجهات برمجة تطبيقات (API) غير مرتبطة بحالة ولا تخزن البيانات؛ ما يعني عبئًا أقل على البنية التحتية لمنصة البرمجيات، مع مخاوف أقل بشأن حماية البيانات والاستضافة.
تُدار عوامل الانبعاثات والمنهجيات مركزيًا، ما يضمن للمستخدمين الاستفادة تلقائيًا من أحدث التحديثات من دون الحاجة إلى مجهود يدوي.
توثيق واضح، وأكواد نموذجية، ووصول إلى آلية تحديد الوصول للتكامل السريع.
صُممت بمرونة—استخدم واجهة برمجة التطبيقات لبناء منطق الانبعاثات أو توسيعه أو دمجه أينما دعت الحاجة.
لا. صُممت واجهة Envizi Emissions API للمطورين وفرق منتجات البرمجيات وبائعي البرمجيات المستقلين (ISVs) لدمج حسابات الانبعاثات في حلول البرمجيات الحالية. يجب على المؤسسات التي تتطلب سير عمل محكومًا وضوابط وتقارير جاهزة للتدقيق استخدام حلول Envizi لمحاسبة الانبعاثات.
صُمم حساب الانبعاثات في Excel من Envizi لمستخدمي الأعمال الذين يرغبون في حساب الانبعاثات مباشرة في Excel—من دون الحاجة إلى البرمجة. صُممت واجهة Envizi Emissions API للمطورين وبائعي البرمجيات المستقلين (ISVs) الذين يبنون حلول الانبعاثات لديهم.
تستخدم واجهة Envizi Emissions API عوامل انبعاثات محكومة من Envizi للنطاقات 1 و2 و3.
