تشير انبعاثات النطاق 3 إلى فئة من انبعاثات غازات الدفيئة تنشأ عن العمليات التجارية من مصادر لا تملكها المنظمة أو لا تسيطر عليها بشكل مباشر، مثل سلسلة التوريد، والنقل، واستخدام المنتجات أو التخلص منها. ويُشار إليها أيضًا باسم انبعاثات سلسلة القيمة، وهي الأصعب من حيث قياسها والحد منها.
يتطلب النطاق 3 من المنظمات البحث عن مصادر الانبعاثات خارج بصمتها الكربونية المباشرة وقياسها عبر سلسلة القيمة خارج نطاق السيطرة المباشرة. ويشمل ذلك الانبعاثات المُجسدة في الموارد أو المواد الخام التي تستهلكها المنظمة—مثل الورق المستخدم، والنفايات المنتجة، والقهوة المستهلكة—إضافة إلى انبعاثات المورّدين.
أظهرت دراسة صادرة عن مشروع الإفصاح عن الكربون (CDP)1 في عام 2022 أن انبعاثات سلسلة التوريد تمثل أكبر مساهم في انبعاثات غازات الدفيئة. وتُقدَّر بمتوسط أعلى بمقدار 11.4 مرة من انبعاثات العمليات التشغيلية.
يُعد إعداد تقارير انبعاثات النطاق 3 والحد منها بالغ الأهمية بالنسبة للمنظمات التي تقدم تقاريرها إلى مشروع الإفصاح عن الكربون (CDP). إعداد التقرير باستخدام إطار عمل مبادرة إعداد التقارير العالمية (GRI) أو فريق العمل المعني بالإفصاحات المالية المتعلقة بالمناخ (TCFD) . كما أنه بالغ الأهمية للمنظمات التي التزمت بمبادرة الأهداف المستندة إلى العلم (SBTi). وهي شراكة تجمع بين CDP، والميثاق العالمي للأمم المتحدة، ومعهد الموارد العالمية (WRI)، والصندوق العالمي للطبيعة (WWF).
ونظرًا لتعقيد وحجم البيانات المطلوبة، يجب أن تتم عملية حساب وإعداد تقارير انبعاثات النطاق 3 بطريقة منهجية لضمان التزام الشركات بمعايير الإفصاح المعتمدة من الأطر الكبرى لإعداد تقارير الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG). يسهم الإفصاح الناجح عن انبعاثات النطاق 3 أيضًا في تلبية توقعات الأطراف المعنية، إذ يُبدي المستثمرون والموظفون والمجتمعات اهتمامًا متزايدًا بممارسات المنظمات في مراقبة الانبعاثات والحد منها.
يتم تصنيف انبعاثات غازات الدفيئة إلى ثلاث فئات أو "نطاقات" وفقًا لبروتوكول غازات الدفيئة2 (GHGP أو GHG Protocol). وهو مبادرة مشتركة بين معهد الموارد العالمية (World Resources Institute) ومجلس الأعمال العالمي للتنمية المستدامة (World Business Council for Sustainable Development). يُعد بروتوكول غازات الدفيئة (GHG Protocol) أكثر أدوات حساب كمّيات الكربون استخدامًا وانتشارًا. تُستخدم النطاقات 1 و2 و3 فيه لتصنيف أنواع انبعاثات الكربون المختلفة التي تنتجها الشركة من عملياتها وسلسلة القيمة الأوسع الخاصة بها. وتغطي هذه النطاقات الغازات الدفيئة الستة المحددة في بروتوكول Kyoto وهي ثاني أكسيد الكربون ( CO2)، والميثان ( CH4)، وأكسيد النيتروس ( N2O )، ومركبات الهيدروفلوروكربون (HFCs)، ومركبات البيرفلوروكربون (PFCs)، وسادس فلوريد الكبريت ( SF6).3
النطاق 1 (Scope 1) يشمل جميع الانبعاثات المباشرة الصادرة عن المنظمة، بما فيها المركبات التابعة للمنظمة، والانبعاثات المتسربة من العمليات التصنيعية، واحتراق الوقود داخل مواقع المنظمة، مثل حرق الغاز لإنتاج الحرارة.
النطاق 2 (Scope 2) يشمل الانبعاثات غير المباشرة الناتجة عن استهلاك الكهرباء أو الحرارة أو البخار الذي تشتريه المنظمة.
يشمل جميع الانبعاثات غير المباشرة الأخرى التي تحدث ضمن سلسلة القيمة الخاصة بالشركة، وتشمل حالات انبعاثات الكربون خارج نطاق البصمة المادية المباشرة. تكون انبعاثات النطاق 3 لمنظمة ما غالبًا هي انبعاثات النطاقين 1 و2 لشركات أخرى ضمن سلسلة القيمة نفسها.
تُعد انبعاثات النطاقين 1 و2 أسهل في الحساب لأن البيانات المتعلقة بالأنشطة تكون متاحة عادةً للشركة التي تقوم بإعداد التقارير. كما أن التحكم في هذه الانبعاثات يكون أسهل أيضًا من خلال التحول من مصادر الطاقة المشتراة إلى الطاقة المتجددة أو استخدام المركبات الكهربائية. ولهذه الأسباب، تُعد السيطرة على انبعاثات النطاقين 1 و2 نقطة الانطلاق الأساسية في رحلة أي منظمة نحو إزالة الكربون وتحقيق أهداف خفض انبعاثات غازات الدفيئة.
في المقابل، تُعد انبعاثات النطاق 3 أصعب في الحساب والسيطرة لأنها تنشأ عن أطراف خارجية (مثل أعضاء سلسلة التوريد). حيث تكون رؤية الشركة التي تقوم بإعداد التقارير وإدارتها لهذه العمليات محدودة. لذلك، ليس من السهل الوصول إلى البيانات المطلوبة لحساب المخزون دقيق للانبعاثات.
تنقسم انبعاثات النطاق 3 إلى 15 فئة، تُصنَّف بدورها إلى نوعين--انبعاثات مرحلة الإنتاج (Upstream) أو انبعاثات مرحلة التسويق (Downstream). وتهدف هذه التصنيفات إلى توفير توجيه وهيكلية أفضل عند إعداد تقارير الانبعاثات التي تندرج ضمن هذا النطاق.
للالتزام الكامل بمعايير بروتوكول غازات الدفيئة (GHGP)، يجب على المنظمات إعداد تقارير تشمل إجمالي الانبعاثات الناتجة عن جميع الفئات ذات الصلة المذكورة أعلاه. ومن المهم أيضًا الإشارة إلى أن الفئات ذات الصلة قد تختلف اختلافًا كبيرًا—سواء بين الصناعات أو داخل نفس القطاع.
ستجد شركات السيارات التي تصنع سيارات تعمل بالوقود الأحفوري أن نسبة كبيرة من انبعاثات النطاق 3 لديها تنبع من الفئة 11 المرتبطة بمرحلة التسويق، أي استخدام المنتجات المباعة. بينما تجد شركات السلع الاستهلاكية سريعة التداول (FMCG) أن معظم انبعاثاتها تأتي من الفئة 1 المرتبطة بمرحلة الإنتاج، أي السلع والخدمات المشتراة.
أما في قطاع العقارات التجارية، فستمتلك شركات التطوير العقاري التي تبني منشآت جديدة مزيجًا مختلفًا من فئات النطاق 3 مقارنةً بصناديق الاستثمار العقاري التي تستثمر فقط في مبانٍ قائمة.
يُعد قياس انبعاثات النطاق 3 عبر سلسلة القيمة بالكامل أمرًا معقدًا، خصوصًا للمنظمات التي بدأت للتو. ولتسهيل هذه العملية، أصدر بروتوكول غازات الدفيئة (GHGP) معيار محاسبة وإعداد تقارير سلسلة القيمة المؤسسية (النطاق 3)4. ويشمل هذا المعيار إرشادات تساعد الشركات على فهم النطاق الكامل وتأثير انبعاثات سلسلة القيمة الخاصة بها على تغيّر المناخ، مما يمكّنها من تركيز جهود إزالة الكربون.
يمكن للمنظمات الاستفادة من هذه الإرشادات الواردة في بروتوكول غازات الدفيئة (GHGP) لما يلي: (1) إعداد تقارير دقيقة لمخزون النطاق 3 باستخدام منهجيات ومعايير موحّدة. (2) وضع استراتيجيات فعالة لإدارة وخفض انبعاثات النطاق 3. (3) الحفاظ على إعداد تقارير علني شفاف ومتسق لانبعاثات سلسلة القيمة المؤسسية.
أحد أكبر التحديات يتمثل في تحديد حدود بيانات النطاق 3—أي تحديد فئات الانبعاثات التي ينبغي الإبلاغ عنها، والمورّدين وأنواع البيانات داخل كل فئة. وقد صدر مذكرة فنية عن CDP5 توفّر إرشادات حول الفئات ذات الصلة لكل قطاع صناعي. فعلى سبيل المثال، ينبغي للسلع الزراعية أن تُبلغ عن الانبعاثات الناتجة من السلع والخدمات المشتراة، ومعالجة المنتجات المباعة، واستخدام المنتجات المباعة. وينبغي لخدمات النقل أن تُبلغ عن الانبعاثات الناتجة عن الوقود والأنشطة المتصلة بالطاقة، والنقل والتوزيع في مرحلة الإنتاج، فضلا عن السلع والخدمات المشتراة.
ورغم هذه الإرشادات، قد تجد الشركات أن الأفضل لها هو العمل مع مستشارين متخصصين أو فريق داخلي مطلع لتحديد حدود إعداد تقارير النطاق 3 بدقة.
عند حساب الانبعاثات، تسعى المنظمات إلى إنتاج مخزون دقيق قدر الإمكان لانبعاثات غازات الدفيئة. في حالة انبعاثات النطاقين 1 و2، غالبًا ما تتضمن الحسابات تطبيق بيانات المصدر الأولية—مثل استهلاك الطاقة—على عامل انبعاثات خاص بالموقع. ويعتمد هذا النهج على توفّر بيانات المصدر الأولية وعوامل انبعاثات مفصّلة لدى المنظمة. لكن هذا المستوى من تفصيل البيانات غالبًا ما لا يتوفر عند حساب انبعاثات النطاق 3. ولمعالجة هذا التحدي، يصف بروتوكول غازات الدفيئة ثلاث عشرة منهجية حساب، ويعرض أشجار اتخاذ القرار لمساعدة المستخدمين في اختيار المنهجية الأنسب لكل فئة من فئات انبعاثات النطاق 3.
وتُحدَّد البيانات المطلوبة لحساب انبعاثات النطاق 3 وفقًا للفئات المعتمدة وطريقة الحساب المختارة. وقد تكون هذه البيانات أكثر شمولًا بكثير من تلك المطلوبة لانبعاثات النطاقين 1 و2. وغالبًا ما تشمل بيانات غير منظمة محفوظة في أنظمة خارجية أو معزولة.
قد تشمل أنواع البيانات على سبيل المثال: قيمة المبالغ التي تُنفق على المنتجات أو أنواع المنتجات والخدمات (بيانات الإنفاق)، بيانات النطاقين 1 و2 للموردين، كميات السلع المشتراة، وأنواع الخدمات التي تم تلقيها. وبالإضافة إلى هذه البيانات المتعلقة بالأنشطة، يجب على المنظمة أيضًا جمع وتوثيق عوامل الانبعاثات المناسبة. وفي الحالات التي لا تتوفر فيها بيانات كافية، توصي إرشادات حساب انبعاثات النطاق 3 الواردة في بروتوكول غازات الدفيئة6 باستخدام بيانات بديلة (Proxy data).
تسمح العديد من أطر ومعايير إعداد تقارير الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG)، أو تطلب، تحديد أهداف لانبعاثات النطاق 3 والإفصاح عن الأداء. وتقدم أطر رئيسية مثل CDP وGRI وENERGY STAR وGRESB موارد مختلفة تشمل مواد تعليمية وأدوات لمساعدة الشركات في الإفصاح عن بيانات انبعاثات غازات الدفيئة (GHG) وتقديمها.
كما يمكن للشركات الاستفادة من حلول البرمجيات كخدمة (SaaS) التي تنظم بيانات انبعاثات غازات الدفيئة. يمكن أن تساعد الشركات التي توفر قوالب جاهزة تتماشى مع أطر إعداد التقارير الرئيسية في تسهيل عملية إعداد التقارير وتعزيز كفاءتها. وتساعد الأدوات التحليلية المدمجة في هذه الحلول على توفير رؤى حول فرص خفض الانبعاثات، ودفع أداء الاستدامة نحو التحسّن.
"رغم أن انبعاثات النطاق 3 تقع خارج السيطرة المباشرة للمنظمة، إلا أن بإمكانها التأثير على الأنشطة التي تؤدي إلى تلك الانبعاثات. ويمكن للمنظمة التأثير على مورّديها أو اختيار التعامل مع الموردين استنادًا إلى ممارساتهم".
- وكالة حماية البيئة الأمريكية (EPA)
يتجاوز تحسين مستوى الالتزام بمعايير الاستدامة في سلسلة القيمة مجرّد تتبع انبعاثات النطاق 3 وإعداد التقارير بشأنها. فإلى جانب أداء الانبعاثات، تعمل المنظمات بشكل متزايد على تتبّع وتحفيز تحسين الأداء في مجموعة متنوعة من مؤشرات الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات الأخرى عبر سلسلة القيمة، خصوصًا ضمن سلسلة التوريد.
وفي هذا السياق، تبدأ العديد من المنظمات باستخدام مخزون عام لانبعاثات النطاق 3 لتحديد النقاط الساخنة في دورة حياة منتجاتها. وتعني أي جميع الانبعاثات المرتبطة بإنتاج واستخدام منتج معين، "من المهد إلى اللحد" وفقًا لبروتوكول غازات الدفيئة. لكن للتمكن من خفض الانبعاثات في تلك النقاط الحرجة، تحتاج المنظمات إلى بيانات عملية ومفصّلة، تتجاوز بيانات الإنفاق وطرق الحساب المبنية عليها، نحو بيانات محددة بحسب النشاط أو المورّد، واستخدام منهجيات حساب أكثر دقة.
أورد تقرير7 صادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي بالتعاون مع مجموعة بوسطن الاستشارية (BCG) إطار عمل يمكن للمنظمات استخدامه لمعالجة الانبعاثات ضمن سلسلة التوريد الخاصة بها، ويشمل ما يلي:
إرساء مبدأ الشفافية: بناء خط أساس لانبعاثات سلسلة القيمة وتبادل البيانات مع الموردين؛ ووضع أهداف طموحة لانبعاثات النطاقين 1 و2 والإبلاغ علنًا عن التقدم المُحرز.
تحسين انبعاث ثاني أكسيد الكربون CO2: إعادة تصميم المنتجات لتحقيق الاستدامة؛ وتصميم استراتيجية لسلسلة القيمة / التوريد تأخذ الاستدامة في الاعتبار.
إشراك الموردين: دمج مقاييس الانبعاثات ضمن معايير المشتريات وتتبع الأداء؛ والعمل مع الموردين لمعالجة انبعاثاتهم.
دفع النظام البنائي: المشاركة في المبادرات القطاعية لتبني أفضل الممارسات، والحصول على الشهادات، والدعوة للتغيير؛ وتوسيع نطاق "مجموعات الشراء" لتعزيز الالتزامات من جانب الطلب.
تمكين منظمتك: إدخال حوكمة منخفضة الكربون لتمكين المنظمة وضمان توافق الحوافز الداخلية مع أهداف الاستدامة.
وبمجرد أن تحصل الشركات على بيانات أداء أكثر تفصيلًا، يمكنها استخدامها لتوجيه أنشطة خفض الانبعاثات على مستوى الموردين. سيساعدها اتخاذ مثل هذه الخطوات على التنبؤ والتخطيط وتتبع التقدم نحو تحقيق أهدافها لخفض الأثر البيئي، والتقدم نحو تحقيق أهداف مثل صافي الانبعاثات الصفري.
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1“Scoping Out: Tracking Nature Across the Supply Chain”, CDP, March 2023.
3“Kyoto Protocol – Targets for the first commitment period”, United Nations Climate Change.
4“Corporate Value Chain (Scope 3) Standard”, Greenhouse Gas Protocol.
5“CDP Technical Note: Relevance of Scope 3 Categories by Sector”, CDP.
6“Technical Guidance for Calculating Scope 3 Emissions”, Greenhouse Gas Protocol.
7“Net-Zero Challenge: The supply chain opportunity”, World Economic Forum in Collaboration with Boston Consulting Group, January 2021.