يتطلب النطاق 3 من المنظمات البحث عن مصادر الانبعاثات خارج بصمتها الكربونية المباشرة وقياسها عبر سلسلة القيمة خارج نطاق السيطرة المباشرة. ويشمل ذلك الانبعاثات المُجسدة في الموارد أو المواد الخام التي تستهلكها المنظمة—مثل الورق المستخدم، والنفايات المنتجة، والقهوة المستهلكة—إضافة إلى انبعاثات المورّدين.

أظهرت دراسة صادرة عن مشروع الإفصاح عن الكربون (CDP)1 في عام 2022 أن انبعاثات سلسلة التوريد تمثل أكبر مساهم في انبعاثات غازات الدفيئة. وتُقدَّر بمتوسط أعلى بمقدار 11.4 مرة من انبعاثات العمليات التشغيلية.

يُعد إعداد تقارير انبعاثات النطاق 3 والحد منها بالغ الأهمية بالنسبة للمنظمات التي تقدم تقاريرها إلى مشروع الإفصاح عن الكربون (CDP). إعداد التقرير باستخدام إطار عمل مبادرة إعداد التقارير العالمية (GRI) أو فريق العمل المعني بالإفصاحات المالية المتعلقة بالمناخ (TCFD) . كما أنه بالغ الأهمية للمنظمات التي التزمت بمبادرة الأهداف المستندة إلى العلم (SBTi). وهي شراكة تجمع بين CDP، والميثاق العالمي للأمم المتحدة، ومعهد الموارد العالمية (WRI)، والصندوق العالمي للطبيعة (WWF).

ونظرًا لتعقيد وحجم البيانات المطلوبة، يجب أن تتم عملية حساب وإعداد تقارير انبعاثات النطاق 3 بطريقة منهجية لضمان التزام الشركات بمعايير الإفصاح المعتمدة من الأطر الكبرى لإعداد تقارير الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG). يسهم الإفصاح الناجح عن انبعاثات النطاق 3 أيضًا في تلبية توقعات الأطراف المعنية، إذ يُبدي المستثمرون والموظفون والمجتمعات اهتمامًا متزايدًا بممارسات المنظمات في مراقبة الانبعاثات والحد منها.