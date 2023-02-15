إن فريق العمل المعني بالإفصاحات المالية المتعلقة بالمناخ، أو ما يُعرف اختصارًا بـ TCFD، هي منظمة عالمية تأسست لتطوير مجموعة من الإفصاحات الموصى بها المتعلقة بالمناخ والتي يمكن للشركات والمؤسسات المالية استخدامها لإعلام المستثمرين والمساهمين وعامة الجمهور بشكل أفضل بالمخاطر المالية المتعلقة بالمناخ التي تواجهها.
الهدف من عمليات الإفصاح هذه هو تحقيق الشفافية بشأن المخاطر المتعلقة بالمناخ التي تواجهها الشركات. إن الإفصاح الشامل عن المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ يمكّن من اتخاذ قرارات استثمارية وائتمانية وتأمينية أكثر استنارة ويمكن أن يساعد في تسهيل الانتقال إلى اقتصاد أكثر استدامة ومنخفض الكربون.
أنشأ مجلس الاستقرار المالي (FSB) ومقره سويسرا، فريق العمل المعني بالإفصاحات المالية المتعلقة بالمناخ (TCFD) في عام 2015. وفي عام 2017، أصدر فريق العمل تقريرًا نهائيًا يفصل 11 توصية طوعية، تُعرف باسم إطار عمل TCFD. وتقدم التقارير المرحلية السنوية اللاحقة إرشادات حول تنفيذ توصيات TCFD وتتبع اعتمادها في جميع أنحاء العالم.
واعتبارًا من نوفمبر 2022، حظى فريق العمل المعني بالإفصاحات المالية المتعلقة بالمناخ (TCFD) بدعم أكثر من 4000 منظمة في 101 ولاية قضائية، بقيمة سوقية مجمعة قدرها 27 تريليون دولار أمريكي. ازداد عدد الشركات التي تفصح عن معلومات متوافقة مع توصيات فريق العمل بنسبة 26% بين عامي 2017 و 2021.
في حين أن توصيات فريق العمل المعني بالإفصاحات المالية المتعلقة بالمناخ (TCFD) ربما بدأت كمبادئ توجيهية للإفصاح الطوعي، إلا أنها تتحول بسرعة لتصبح جزءًا من الإطار التنظيمي الإلزامي في العديد من الولايات القضائية، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي وسنغافورة وكندا واليابان وجنوب أفريقيا.
تُلزم نيوزيلندا والمملكة المتحدة بالإفصاح عن مخاطر المناخ بما يتماشى مع إطار عمل فريق العمل المعني بالإفصاحات المالية المتعلقة بالمناخ (TCFD) بحلول عامي 2023 و 2025 على التوالي. وفي مارس 2022، نشرت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) تشريعًا مقترحًا بشأن الإفصاحات المتعلقة بمخاطر المناخ يتضمن جوانب رئيسية من إطار عمل فريق العمل المعني بالإفصاحات المالية المتعلقة بالمناخ.
يقوم إطار عمل TCFD بتقسيم المخاطر المرتبطة بالمناخ التي تواجهها الشركة إلى فئتين رئيسيتين.
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المخاطر المادية مرتبطة بالتأثيرات المادية لتغير المناخ. بعض المخاطر المادية حادة، مدفوعة بأحداث مناخية متطرفة محددة مثل الأعاصير والفيضانات وحرائق الغابات أو الجفاف. والبعض الآخر مزمن، ويرتبط بتحولات طويلة الأجل في أنماط المناخ مثل الارتفاع المستمر في درجات الحرارة، وارتفاع منسوب سطح البحر وموجات الحرارة الأطول والأكثر تكرارًا. يمكن أن يكون للمخاطر المادية تأثيرات مالية مفاجئة وكبيرة إذا أثرت على العمليات أو النقل أو سلاسل التوريد أو سلامة الموظفين أو العملاء.
المخاطر الانتقالية هي مخاطر متأصلة في الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون. وتشمل هذه المخاطر تلك المرتبطة بتطور السياسات واللوائح ومتطلبات الإفصاح المتعلقة بالمناخ حول قضايا مثل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، ومبادرات صافي انبعاثات الكربونية الصفري، وسياسات ضريبة الكربون، وتكاليف الطاقة والوقود، وسياسات الطاقة الوطنية أو العالمية. يمكن أن يكون للمخاطر الانتقالية تأثير مالي مباشر مستمر ويمكن أن تؤثر أيضًا على سمعة المؤسسة.
" مخاطر المناخ هي أيضاً مخاطر مالية، والمزيد من القياس والإفصاح أمر بالغ الأهمية لبناء اقتصاد أكثر استدامة ومرونة ومستقبل أكثر أماناً. "
Michael R. Bloomberg
رئيس فريق العمل
مؤسس Bloomberg L.P و Bloomberg Philanthropies.
تُعد توصيات TCFD طوعية. لقد صدرت كمبادئ توجيهية لمساعدة الشركات على تحديد والإفصاح—في تقاريرها المالية وملفاتها، وتقارير الاستدامة والتقارير السنوية—عن المخاطر والفرص والتأثيرات المالية المحتملة التي تواجهها بسبب تغير المناخ.
هذه التوصيات قابلة للتطبيق على نطاق واسع على المؤسسات في جميع الولايات القضائية وعبر مختلف الصناعات—بما في ذلك البنوك وشركات التأمين وشركات إدارة الأصول وغيرها من مؤسسات القطاع المالي. تقع على عاتق الكيانات في القطاع المالي مسؤولية إضافية للإفصاح ليس فقط عن المخاطر المتعلقة بالمناخ التي تواجهها، بل أيضًا عن المخاطر التي تواجهها الشركات التي تستثمر فيها.
وقد تم تنظيم توصيات TCFD حول أربعة (4) موضوعات أو مجالات للإفصاح وسبعة (7) مبادئ للإفصاح الفعال. والموضوعات الأربعة هي:
الحوكمة: يجب على الشركة أن تفصح عن إشراف مجلس إدارتها ودور إدارتها في تقييم وإدارة المخاطر والفرص المتعلقة بالمناخ.
الاستراتيجية: يجب على الشركة الإفصاح عن المخاطر والفرص المتعلقة بالمناخ (قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل) والتأثيرات المحتملة التي تحدثها على أعمالها واستراتيجياتها وتخطيطها المالي وحوكمة الشركات. يجب على الشركة أيضًا وصف قدرتها على الصمود في مواجهة سيناريوهات مناخية مختلفة، على سبيل المثال، تحليل سيناريو مناخي بدرجة حرارة 2 درجة مئوية أو أقل.
إدارة المخاطر: يجب على الشركة الكشف عن عملياتها لتحديد وتقييم وإدارة المخاطر المتعلقة بالمناخ وكيفية دمج هذه العمليات في عمليات واستراتيجية إدارة المخاطر الشاملة الخاصة بها.
المقاييس والأهداف: يجب على الشركة الإفصاح عن المقاييس والأهداف التي تستخدمها لقياس النجاح في مواجهة المخاطر المتعلقة بالمناخ واغتنام الفرص المتعلقة بالمناخ. يجب على الشركة أيضًا الإفصاح عن خطتها الانتقالية بما في ذلك الإجراءات والأنشطة التي ستمكن من تحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050. ويشمل ذلك الإفصاح عن المقاييس والأهداف المتعلقة بثلاث فئات أو نطاقات لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري:
تُعدّ منهجية بروتوكول غازات الاحتباس الحراري المعيار الأكثر اعتمادًا على نطاق واسع لحساب انبعاثات غازات الدفيئة. غالبًا ما يكون حساب انبعاثات النطاقين الأول والثاني أسهل للشركات نظرًا لسهولة الوصول إلى المعلومات ذات الصلة بالنسبة للشركة المُبلغة. قد يكون حساب انبعاثات النطاق الثالث أكثر صعوبة لأنها تنشأ من أطراف ثالثة (على سبيل المثال، شريك في سلسلة التوريد أو شركة قابضة للاستثمار) والتي تتمتع الشركة المُبلغة بشأنها برؤية أو سيطرة محدودة.
تشمل مبادئ الإفصاح الفعال، المصممة لمساعدة المؤسسات على إجراء الإفصاحات المالية المتعلقة بالمناخ بأكبر قدر ممكن من الشفافية والاتساق، ما يلي:
يعد الإفصاح عن الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) أمرًا بالغ الأهمية للمؤسسات اليوم، حيث أصبحت الأسواق المالية واعية بشكل متزايد بشأن اتخاذ خيارات استثمارية مستدامة. ويرغب المستثمرون في التقييم الدقيق للمخاطر والفرص الناشئة عن قضايا الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات وتوجيه رؤوس الأموال نحو الشركات التي تتسم بالشفافية فيما يتعلق بأهدافها وأدائها في مجالات الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات والاستدامة.
تُقدِّم توصيات فريق العمل المعني بالإفصاحات المالية المتعلقة بالمناخ (TCFD) إطارًا معترفًا به عالميًا للمؤسسات للإفصاح عن المخاطر والفرص والتأثيرات المالية المتعلقة بالمناخ. وعلى الرغم من أن الأمر قد يبدو وكأن الإطار مصمم لمعالجة المخاطر المناخية، فإن الإفصاحات الموصى بها من قِبل TCFD تشمل الركائز الثلاث لتقارير الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG): البيئة والمجتمع والحوكمة.
من خلال الإفصاحات المتوافقة مع فريق العمل المعني بالإفصاحات المالية المتعلقة بالمناخ (TCFD)، يحصل المستثمرون على رؤية متسقة وقابلة للمقارنة للتأثيرات المالية لتغير المناخ وجوانب الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات الرئيسية الأخرى. تشمل هذه الجوانب حوكمة المؤسسة للمخاطر المتعلقة بالمناخ وعمليات تقييم وإدارة المخاطر الشاملة لديها. قد تجد المؤسسات فائدة من تبني التوصيات والمبادئ المنصوص عليها في إطار عمل TCFD.
تأسس مجلس معايير الاستدامة الدولية (ISSB) في عام 2021 لوضع معايير عالمية للإفصاحات المتعلقة بالاستدامة، والتي من شأنها أن تساعد المستثمرين والأطراف المعنية المحتملين في اتخاذ قرارات رشيدة بشأن تخصيص رأس المال.
يسعى مجلس معايير الاستدامة الدولية (ISSB) إلى توحيد وتحسين التوجيهات الدولية للإبلاغ المنفذة بالفعل، مثل فريق العمل المعني بالإفصاحات المالية المتعلقة بالمناخ (TCFD). وهذا يسمح للشركات بمواءمة إفصاحاتها مع إطار إعداد تقارير عالمي واحد بدلاً من تتبع العديد من إرشادات إعداد التقارير.
على سبيل المثال، أعلن مجلس معايير الاستدامة الدولية (ISSB) مؤخرًا أنه يجب على الشركات استخدام تحليل السيناريوهات المتعلقة بالمناخ لتحديد المخاطر والفرص المتعلقة بالمناخ والإبلاغ عن مدى قدرتها على التكيف مع تغير المناخ. وبينما سيستخدم مجلس معايير الاستدامة الدولية إرشادات فريق العمل المعني بالإفصاحات المالية المتعلقة بالمناخ (TCFD) الحالية لمساعدة المعدين على إجراء تحليل السيناريوهات المتعلقة بالمناخ، فإنه سيقدم أيضًا إرشادات أكثر تحديدًا بشأن سيناريوهات المناخ التي يجب على الكيان استخدامها بناءً على صناعته واختصاصه القضائي.
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يشجع فريق العمل المعني بالإفصاحات المالية المتعلقة بالمناخ (TCFD) المؤسسات على معرفة المزيد عن إطار عملها وتوصيات الإفصاح الخاصة بها، بما في ذلك أحدث تقرير مرحلي لها. كما يستضيف الموقع الإلكتروني لـ TCFD موارد مثل دراسات الحالة والتقارير والسيناريوهات ومقاطع الفيديو التعليمية وغيرها.
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