حلول سلسلة التوريد

من خلال نشر سلسلة توريد مبتكرة، تقدم ®IBM مجموعة شاملة من المنتجات والخدمات من الجيل التالي لتلبية احتياجات إدارة سلسلة التوريد لديك، وتحسين تجربة المستخدم، وتعزيز ميزتك التنافسية. حلولنا المتطوّرة تجعل سلسلة التوريد الخاصة بك أكثر ذكاء ومرونة واستدامة، حيث تشمل اتخاذ القرارات المدعومة بالذكاء الاصطناعي عبر تبادل بيانات شركاء سلسلة التوريد، وإدارة المشتريات والمخزون، والمرونة والرؤية الشاملة، والشفافية والتنظيم، وتحسين تنفيذ الطلبات عبر القنوات المتعددة بذكاء.
احصل على ما يحتاجه عملاؤك، متى وأينما يحتاجون إليه، مع الحفاظ على استمرارية الأعمال من خلال تقليل اضطرابات سلسلة التوريد.
احصل على المعلومات في الوقت الحقيقي والتوصيات القابلة للتنفيذ لتقليل وقت تخفيف الاضطرابات من أيام إلى ساعات.
تمكّن من تطوير تخطيط وعمليات سلسلة التوريد لتقليل الصوامع التشغيلية، والاستجابة لاضطرابات السوق، وتخفيف المخاطر، والحفاظ على استمرارية الأعمال.
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