حلول سلسلة التوريد

اتخذ الإجراء الملائم بسرعة وثقة للتخفيف من الاضطرابات وبناء مبادرات سلسلة توريد مرنة وصامدة أمام الكوارث ومستدامة
اطّلع على دليل الذكاء الاصطناعي لسلسلة التوريد
رسم توضيحي لوسائل نقل مستدامة متمثلة في سفينة ومترو أنفاق.
استدامة سلسلة التوريد

من خلال نشر سلسلة توريد مبتكرة، تقدم ®IBM مجموعة شاملة من المنتجات والخدمات من الجيل التالي لتلبية احتياجات إدارة سلسلة التوريد لديك، وتحسين تجربة المستخدم، وتعزيز ميزتك التنافسية. حلولنا المتطوّرة تجعل سلسلة التوريد الخاصة بك أكثر ذكاء ومرونة واستدامة، حيث تشمل اتخاذ القرارات المدعومة بالذكاء الاصطناعي عبر تبادل بيانات شركاء سلسلة التوريد، وإدارة المشتريات والمخزون، والمرونة والرؤية الشاملة، والشفافية والتنظيم، وتحسين تنفيذ الطلبات عبر القنوات المتعددة بذكاء.
المزايا
تجاوز توقعات العملاء، وحقِّق وفورات أكبر في التكاليف، واجعل علامتك التجارية مميزة حقًا

احصل على ما يحتاجه عملاؤك، متى وأينما يحتاجون إليه، مع الحفاظ على استمرارية الأعمال من خلال تقليل اضطرابات سلسلة التوريد.
حسِّن التنبؤ من خلال تمكين الرؤية والشفافية لسلسلة التوريد العالمية الذكية والشاملة

احصل على المعلومات في الوقت الحقيقي والتوصيات القابلة للتنفيذ لتقليل وقت تخفيف الاضطرابات من أيام إلى ساعات.
استشعِر التغييرات عند الطلب واستجب لها؛ فور حدوثها

تمكّن من تطوير تخطيط وعمليات سلسلة التوريد لتقليل الصوامع التشغيلية، والاستجابة لاضطرابات السوق، وتخفيف المخاطر، والحفاظ على استمرارية الأعمال.
حلول سلسلة التوريد
Large transport ship and view of the harbor. High angle view on Cargo crane container terminal
خدمات استشارات سلسلة التوريد من شركة IBM
استفد من أحدث التحليلات والذكاء الاصطناعي المتقدمة لبناء سلسلة توريد مستدامة، مما يعني تمكين الشركات من تنفيذ استراتيجيات تشغيلية استباقيّة وتنبُّؤية تعزز النمو وتحسِّن اتخاذ القرارات.
Order Management and Fulfillment Solutions video screenshot that shows product suite.
IBM Sterling Order and Fulfillment Suite
منصتك الخاصة لإدارة الطلبات الشاملة للتجارة الذكية السلسة القابلة للتوسع.
أحدث العروض التوضيحية للمنتجات عرض توضيحي لحل IBM Sterling® Order Management
شاهد عرضًا في الوقت الحقيقي لشبكة التنفيذ الخاصة بك للوفاء بوعود العملاء بشكل مربح.
عرض توضيحي لميزة IBM Sterling Intelligent Promising
انظر كيف نجحت IBM Sterling Intelligent Promising في إحداث تحول في رحلة الشراء والتسوق بدءًا من الاكتشاف وحتى التسليم.
اكتشف كيف يمكنك مساعدة شركتك على أتمتة إدارة المخزون وتحسين كفاءة سلسلة التوريد من خلال تكامل البيانات والرؤى.
مساعد تفاوض يدير علاقات مع العديد من الموردين كل على حِدةٍ، معاييرك الخاصة. شاهد العرض التوضيحي.

دراسات حالة

متاجر JOANN Coca-Cola Pandora Hudson Bay Company Sally Beauty أول سلسلة توريد معرفية من شركة IBM
الموارد دراسة The 2024 Order Management Market
من خلال دراسة بحثية أجرتها IHL عن برنامج الاستشارات التنفيذية في مجال البيع بالتجزئة، تعرَّف على التوجهات والمحركات الرئيسية في سوق برامج إدارة الطلبات.
التكلفة الحقيقية للنفاد من المخزون والفائض من المخزون
هل يستطيع تجار التجزئة التعامل مع الحقيقة عندما يتعلق الأمر بحالة مخزونهم؟
تسليط الضوء على التقنية - IDC
تستكشف شركة IDC القيمة المضافة لمرونة البائعين في مجال الأعمال بين الشركات (B2B) وخدماتهم عندما يركزون على التحسين المستمر للتقنيات وتبني عقلية الأولوية الرقمية.
اتخِذ الخطوة التالية

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