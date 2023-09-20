IBM Envizi: معلومات سلسلة التوريد
مشاركة الموردين وتبسيط حسابات انبعاثات النطاق 3 – الفئة 1 لتلبية متطلبات إعداد التقارير وتحسين الأداء
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رسم توضيحي يوضح المستودع الصناعي، مع عملية الطائرات والأشجار

تبسيط إدارة انبعاثات النطاق 3 في مؤسستك

تلتقط وحدة IBM® Envizi™ Supply Chain Intelligence بيانات المعاملات بكميات هائلة وتجمعها على مستوى المورد والمنتج للانبعاثات وإعداد التقارير الخاصة بالنطاق 3، مع التركيز على الفئة 1 – السلع والخدمات المشتراة.

يتم دمج بيانات المعاملات، بما في ذلك الإنفاق، بشكل مباشر من أنظمة تخطيط موارد المؤسسات والمحاسبة المالية. حيث يقوم محرك حساب الانبعاثات المضمن بأتمتة حساب انبعاثات النطاق 3 لخطوط الطلبات الفردية، مع إعطاء الأولوية لبيانات PCF الخاصة بالمورد عند توفرها؛ وإلا فسيتم استخدام البيانات المتوسطة أو عوامل الانبعاثات القائمة على الإنفاق. توفر أدوات التحليلات رؤى لدعم أنشطة الحد من الانبعاثات.

تم تصميم برنامج سلسلة توريد الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات ليكون قابلاً للتوسع، فهو يدير مجموعات بيانات كبيرة لتتطور مع الاحتياجات المؤسسية. ويعمل على تبسيط التعاون بين الموردين ودمج الحسابات المتقدمة لكميات الكربون ضمن مجموعة برامج تغطي جميع فئات النطاق 1 و 2 و 3.
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الإصدار التجريبي من IBM Envizi Essentials.
مميزات الوحدة
التقاط البيانات آليًا التقاط بيانات معاملات خط الطلب من أنظمة تخطيط موارد المؤسسات والأنظمة المالية، ما يؤدي إلى تبسيط العملية وتحسين جودة البيانات.
أدوات التحليل ومشاركة الموردين مشاركة الموردين من خلال الوصول المباشر إلى البوابة لإدخال البيانات ومراقبة الاستجابة الآلية. تحديد نقاط الانبعاثات الساخنة لتحديد الأماكن التي يجب التركيز فيها على جهود التحسين.
إدارة جودة البيانات تقييم جودة بيانات الانبعاثات باستخدام حدود قابلة للتكوين، ما يؤدي إلى تبسيط عملية تتبع الانبعاثات وإعداد التقارير بها.
التصور الشامل لأداء النطاق 3 تجميع وإعداد التقارير عن بيانات انبعاثات الموردين عبر أبعاد متعددة.
لوحة معلومات أداء جاهزة للمؤسسات نظرة عامة شاملة على أداء انبعاثات سلسلة التوريد، مما يقدم رؤى قيّمة حول التأثير البيئي للعمليات عبر شبكة سلسلة التوريد بأكملها.
بيانات انبعاثات سلسلة التوريد بين يدك تعمل وحدة IBM Envizi Supply Chain Intelligence على معالجة التحديات المرتبطة بالتعامل مع كميات هائلة من البيانات المعقدة وتقديم النتائج التالية. مشاركة الموردين على نطاق واسع

منهجية وأدوات نظامية قابلة للتدقيق لمشاركة الموردين على نطاق واسع في جمع بيانات الانبعاثات وحسابها وإدارتها بما في ذلك عوامل الانبعاثات على مستوى المنتجات والقطاعات.

 الوفاء بمتطلبات إعداد التقارير المؤسسية والقانونية

تكوين رؤية شاملة وقابلة للتدقيق بالكامل لانبعاثات النطاق 3 – الفئة 1 للإبلاغ عن متطلبات الإفصاح وإعداد التقارير.

 الإبلاغ عن جهود خفض الانبعاثات باستخدام البيانات

اتخاذ قرارات تعتمد على البيانات لتحقيق التزامات خفض الانبعاثات.  تحديد نقاط الانبعاثات الساخنة، وتحديد أولويات الإجراءات وتتبع النتائج وأبلغ عنها.

تم إعداده على أساس بروتوكول الغازات الدفيئة (GHG)

بروتوكول الغازات الدفيئة (GHG)

علامة "تم إعداده على أساس بروتوكول الغازات الدفيئة (GHG)" هي اعتراف بالموارد المحاسبية التي تم تطويرها بما يتوافق مع معايير بروتوكول الغازات الدفيئة (GHG).
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المزيد من الطرق للاستكشاف الأخبار: دمج قدرات معالجة اللغة الطبيعية (NLP) في عرض النطاق 3 من IBM Envizi المقال: ما انبعاثات النطاق 3؟ الكتاب الإلكتروني: دليل إعداد التقارير عن الانبعاثات من النطاق 3