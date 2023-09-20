IBM Envizi: معلومات سلسلة التوريد

تبسيط إدارة انبعاثات النطاق 3 في مؤسستك
تلتقط وحدة IBM® Envizi™ Supply Chain Intelligence بيانات المعاملات بكميات هائلة وتجمعها على مستوى المورد والمنتج للانبعاثات وإعداد التقارير الخاصة بالنطاق 3، مع التركيز على الفئة 1 – السلع والخدمات المشتراة.
يتم دمج بيانات المعاملات، بما في ذلك الإنفاق، بشكل مباشر من أنظمة تخطيط موارد المؤسسات والمحاسبة المالية. حيث يقوم محرك حساب الانبعاثات المضمن بأتمتة حساب انبعاثات النطاق 3 لخطوط الطلبات الفردية، مع إعطاء الأولوية لبيانات PCF الخاصة بالمورد عند توفرها؛ وإلا فسيتم استخدام البيانات المتوسطة أو عوامل الانبعاثات القائمة على الإنفاق. توفر أدوات التحليلات رؤى لدعم أنشطة الحد من الانبعاثات.
تم تصميم برنامج سلسلة توريد الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات ليكون قابلاً للتوسع، فهو يدير مجموعات بيانات كبيرة لتتطور مع الاحتياجات المؤسسية. ويعمل على تبسيط التعاون بين الموردين ودمج الحسابات المتقدمة لكميات الكربون ضمن مجموعة برامج تغطي جميع فئات النطاق 1 و 2 و 3.
الإصدار التجريبي من IBM Envizi Essentials.
منهجية وأدوات نظامية قابلة للتدقيق لمشاركة الموردين على نطاق واسع في جمع بيانات الانبعاثات وحسابها وإدارتها بما في ذلك عوامل الانبعاثات على مستوى المنتجات والقطاعات.
تكوين رؤية شاملة وقابلة للتدقيق بالكامل لانبعاثات النطاق 3 – الفئة 1 للإبلاغ عن متطلبات الإفصاح وإعداد التقارير.
اتخاذ قرارات تعتمد على البيانات لتحقيق التزامات خفض الانبعاثات. تحديد نقاط الانبعاثات الساخنة، وتحديد أولويات الإجراءات وتتبع النتائج وأبلغ عنها.
احصل على نظرة عن قرب على مميزات IBM Envizi وإلى أي مدى يمكنها مساعدتك على تسريع استراتيجية الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات الخاصة بك وتبسيط تقاريرك.