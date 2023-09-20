IBM Envizi: معلومات سلسلة التوريد

تلتقط وحدة IBM® Envizi™ Supply Chain Intelligence بيانات المعاملات بكميات هائلة وتجمعها على مستوى المورد والمنتج للانبعاثات وإعداد التقارير الخاصة بالنطاق 3، مع التركيز على الفئة 1 – السلع والخدمات المشتراة.

يتم دمج بيانات المعاملات، بما في ذلك الإنفاق، بشكل مباشر من أنظمة تخطيط موارد المؤسسات والمحاسبة المالية. حيث يقوم محرك حساب الانبعاثات المضمن بأتمتة حساب انبعاثات النطاق 3 لخطوط الطلبات الفردية، مع إعطاء الأولوية لبيانات PCF الخاصة بالمورد عند توفرها؛ وإلا فسيتم استخدام البيانات المتوسطة أو عوامل الانبعاثات القائمة على الإنفاق. توفر أدوات التحليلات رؤى لدعم أنشطة الحد من الانبعاثات.

تم تصميم برنامج سلسلة توريد الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات ليكون قابلاً للتوسع، فهو يدير مجموعات بيانات كبيرة لتتطور مع الاحتياجات المؤسسية. ويعمل على تبسيط التعاون بين الموردين ودمج الحسابات المتقدمة لكميات الكربون ضمن مجموعة برامج تغطي جميع فئات النطاق 1 و 2 و 3.