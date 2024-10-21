توقُّع النتائج باستخدام التنبؤ المرن والمدعوم بالذكاء الاصطناعي. تحليل سيناريوهات "ماذا لو" واسعة النطاق وذات التفاصيل الدقيقة في الوقت الفعلي. النشر حسب الحاجة، في البيئات المحلية أو السحابية، بالإضافة إلى كخدمة على AWS.
الوصول إلى البيانات من مصادر متعددة عبر واجهة ويب سهلة الاستخدام أو جداول بيانات Excel المألوفة. إذ تُحلل قاعدة البيانات المدمجة في الذاكرة (TM1) البيانات الكبيرة بسرعة لتوفير رؤى في الوقت الفعلي.
حلول xP&A السحابية من Gartner
تقرير BARC Score لعام 2024 - التخطيط والتحليلات المتكاملة (IP&A)
تحليل مصادر الربحية بالتفصيل. تحويل كميات كبيرة من البيانات إلى رؤى قابلة للتنفيذ.
تساعد قدرات الذكاء الاصطناعي المدمجة وسيناريوهات "ماذا لو" على إجراء توقعات أسرع وأكثر دقة
منصة سهلة الاستخدام توجِّه فريق خلال عملية التخطيط وأتمتة عمليات سير العمل
تخلَّصت شركة Solar Coca-Cola من نماذج جداول البيانات اليدوية. وهي الآن، تحاكي تأثير كل تغيير في سعر وحدة قياس تخزين المنتجات (SKU) في الهوامش والأرباح وتدفق النقد.
تمكَّنت شركة "موقف" في الوقت الحالي من تحليل البيانات وإدارتها في الوقت الفعلي، ما يؤدي إلى تحسين الإيرادات والكفاءة.
تمكَّنت شركة Novolex من تقليص فترة عملية التوقع التي كانت تستغرق ستة أسابيع بنسبة 83%؛ وذلك من خلال تنفيذ استراتيجيات معينة واعتمادها بانتظام. والآن، يستغرق الأمر أقل من أسبوع واحد.
نقل للبيانات مباشر وفائق الأداء — حوالي 20,000 سجل في الثانية — من جميع أنظمة SAP الحالية، بما في ذلك S/4HANA وBusiness Warehouse وECC. وهو متوافق مع جميع مصادر ODATA SAP.
الجمع بين مزايا التخطيط الفعالة وأدوات إعداد التقارير والتصور المتقدمة للحصول على معارف في الوقت الفعلي.
دعم عمليات الإغلاق والدمج وإعداد التقارير. تمكين فرق الشؤون المالية من أتمتة الختام المالي وتسريعه بأقل دعم ممكن من تكنولوجيا المعلومات.