توقُّع النتائج باستخدام التنبؤ المرن والمدعوم بالذكاء الاصطناعي. تحليل سيناريوهات "ماذا لو" واسعة النطاق وذات التفاصيل الدقيقة في الوقت الفعلي. النشر حسب الحاجة، في البيئات المحلية أو السحابية، بالإضافة إلى كخدمة على AWS.



الوصول إلى البيانات من مصادر متعددة عبر واجهة ويب سهلة الاستخدام أو جداول بيانات Excel المألوفة. إذ تُحلل قاعدة البيانات المدمجة في الذاكرة (TM1) البيانات الكبيرة بسرعة لتوفير رؤى في الوقت الفعلي.