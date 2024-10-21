الصفحة الرئيسية التحليلات Planning Analytics as a Service IBM Planning Analytics
أتمتة وتوحيد تخطيط الأعمال المتكاملة عبر مؤسستك. تحويل التوقعات المستندة إلى الذكاء الاصطناعي إلى إجراءات.
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صورة جوية لمجموعة من الأشخاص يحيطون بطاولة ينظرون إلى رسم بياني مصور للبيانات
التخطيط المتكامل للأعمال المدعوم بالذكاء الاصطناعي. تحويل البيانات الأوَّلية إلى رؤى قابلة للتنفيذ.

توقُّع النتائج باستخدام التنبؤ المرن والمدعوم بالذكاء الاصطناعي. تحليل سيناريوهات "ماذا لو" واسعة النطاق وذات التفاصيل الدقيقة في الوقت الفعلي. النشر حسب الحاجة، في البيئات المحلية أو السحابية، بالإضافة إلى كخدمة على AWS.

الوصول إلى البيانات من مصادر متعددة عبر واجهة ويب سهلة الاستخدام أو جداول بيانات Excel المألوفة. إذ تُحلل قاعدة البيانات المدمجة في الذاكرة (TM1) البيانات الكبيرة بسرعة لتوفير رؤى في الوقت الفعلي. 

 
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أبحاث المحللين المورِّد النموذجي

حلول xP&A السحابية من Gartner

 أبحاث المحللين الرائدة في السوق

تقرير BARC Score لعام 2024 - التخطيط والتحليلات المتكاملة (IP&A)
6 أسباب تدفع نحو التحول من Anaplan إلى IBM Planning Analytics
المزايا اقرأ ملخص الحل فهم الربحية

تحليل مصادر الربحية بالتفصيل. تحويل كميات كبيرة من البيانات إلى رؤى قابلة للتنفيذ.

 توقُّع النتائج

تساعد قدرات الذكاء الاصطناعي المدمجة وسيناريوهات "ماذا لو" على إجراء توقعات أسرع وأكثر دقة

 تمكين التعاون

منصة سهلة الاستخدام توجِّه فريق خلال عملية التخطيط وأتمتة عمليات سير العمل

حالات الاستخدام

فِرَق الشؤون المالية والمدراء الماليون يمكن استخدامه في إعداد الميزانيات، وإجراء التوقعات، والتحليل في الوقت الفعلي، وتحقيق توافق بين بيانات الدخل، والميزانيات العمومية، وتدفقات النقد. استخدام IBM Planning Analytics للتخطيط والتحليل المالي
مديرو سلاسل التوريد والعمليات يمكن استخدامه في تخطيط الطلب، وتحسين المخزون، وتحليل التوزيع. احصل على تحليلات غير محدودة لسيناريوهات "ماذا لو" وحوِّل الاضطرابات إلى فرص. استخدام IBM Planning Analytics للتخطيط لسلاسل التوريد
فِرَق العمل على الاستدامة يمكن استخدامه في التخطيط للاستدامة، والمحاكاة، والتحسين على أي مستوى من الدقة، حتى أنه يمكنك حساب البصمة الكربونية للمنتج (PCF). استخدام IBM Planning Analytics للتخطيط للاستدامة
مديرو المبيعات والمناطق يمكن استخدامه لتتبُّع وتحليل أداء مندوبي المبيعات وبيانات سعة المبيعات في الوقت الفعلي. ويمكنك أتمتة تخصيص الموارد وتخطيط المناطق لزيادة حصة السوق. استخدام IBM Planning Analytics للتخطيط للمبيعات
مديرو الموارد البشرية والمواهب يمكن استخدامه لأتمتة عمليات إدارة الموارد البشرية وتبسيطها، ومنها التوظيف، والرواتب والمكافآت وعدد الموظفين وتخطيط المزايا؛ كل ذلك في منصة واحدة. استخدام IBM Planning Analytics للتخطيط للقوى العاملة
مديرو تكنولوجيا المعلومات ومديرو المعلومات التنفيذيون يمكن استخدامه لتعزيز التنسيق بين قسم تكنولوجيا المعلومات والأهداف التنظيمية الأخرى، مع توفير رؤية في الوقت الفعلي عن تخصيص الموارد، والإنفاق، ودورات الحياة، والمالكين، وبيانات استخدام الأصول. استخدام IBM Planning Analytics للتخطيط لتكنولوجيا المعلومات
دراسات حالة %25 توفير المزيد من الوقت

تخلَّصت شركة Solar Coca-Cola من نماذج جداول البيانات اليدوية. وهي الآن، تحاكي تأثير كل تغيير في سعر وحدة قياس تخزين المنتجات (SKU) في الهوامش والأرباح وتدفق النقد.

دراسة حالة شركة Solar Coca-Cola %10 زيادة الأداء التشغيلي

تمكَّنت شركة "موقف" في الوقت الحالي من تحليل البيانات وإدارتها في الوقت الفعلي، ما يؤدي إلى تحسين الإيرادات والكفاءة.

 دراسة حالة شركة "موقف" %83 بذل جهد أقل في إجراء التوقعات

تمكَّنت شركة Novolex من تقليص فترة عملية التوقع التي كانت تستغرق ستة أسابيع بنسبة 83%؛ وذلك من خلال تنفيذ استراتيجيات معينة واعتمادها بانتظام. والآن، يستغرق الأمر أقل من أسبوع واحد.

 دراسة حالة شركة Novolex
عمليات التكامل يوفِّر IBM Planning Analytics واجهات برمجة التطبيقات وبروتوكول ODATA الذي يسمح بالتكامل المخصَّص للاتصال وتبادل البيانات بين الأنظمة موصل SAP

نقل للبيانات مباشر وفائق الأداء — حوالي 20,000 سجل في الثانية — من جميع أنظمة SAP الحالية، بما في ذلك S/4HANA وBusiness Warehouse وECC. وهو متوافق مع جميع مصادر ODATA SAP.

 استكشف IBM Planning Analytics Connector لـ SAP IBM Cognos Analytics

الجمع بين مزايا التخطيط الفعالة وأدوات إعداد التقارير والتصور المتقدمة للحصول على معارف في الوقت الفعلي.

 استكشف IBM Cognos Analytics IBM Controller

دعم عمليات الإغلاق والدمج وإعداد التقارير. تمكين فرق الشؤون المالية من أتمتة الختام المالي وتسريعه بأقل دعم ممكن من تكنولوجيا المعلومات.

 استكشف IBM Controller
اتخِذ الخطوة التالية

اكتشف كيف يمكنك أن ترتقي بعمليات تحليلات التخطيط الخاصة بك إلى المستوى التالي.

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