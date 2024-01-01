يمكنك إنشاء ميزانيات وتوقعات مبيعات مستمرة في الوقت الفعلي يتسع نطاقها إلى ما بعد السنة المالية. يمكنك تقييم الأهداف المرحلية قصيرة الأجل وأهداف المستقبل المتوقعة، بدءًا من التقييم الشهري واليومي وحتى كل ساعة. ويمكنك تكييف خطة أعمال المبيعات بالسرعة ومعدل التكرار المطلوبين.