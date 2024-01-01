دورات التخطيط السيئة تعيق النمو وتهدد المبيعات الناجحة وتبعد أفضل قادة المبيعات لديك. اتبع نهجًا جديدًا: حل متكامل لتحليلات المبيعات والتخطيط لها.
ساعد مندوبي المبيعات لديك على تحقيق الحصص. تحسين متوسط هامش الربح لكل سوق مستهدف. تقصير دورة المبيعات. يتيح لك IBM® Planning Analytics إمكانية تتبع وتحليل أداء مندوبي المبيعات وبيانات قدرة المبيعات في الوقت الفعلي. يمكنك الاستفادة من قوة الذكاء الاصطناعي لاكتساب فهم متعمق حول العملاء المستهدفين، وتحسين مؤشرات الأداء الرئيسية، وتعزيز الحصول على عملاء جدد وجذب أعمال جديدة.
احصل على تصور في الوقت الفعلي لأهداف المبيعات وحصص المبيعات والقدرات والحوافز لتحسين خطط المبيعات الفعالة وتعزيز الإنتاجية وتحقيق أهداف الإيرادات. يمكنك ربط عمليات تخطيط المبيعات الخاصة بك بمحركات الأعمال في الأقسام الأخرى—مثل الشؤون المالية أو العمليات أو إدارة علاقات العملاء—للحصول على رؤية واحدة ومتسقة لمقاييس المبيعات لجميع الأطراف المعنية.
يمكنك نشر التوقع التنبؤي القائم على الذكاء الاصطناعي لأتمتة تخصيص الموارد وتخطيط المناطق للحصول على ميزة تنافسية وتحقيق أهداف الأعمال. بمساعدة حلول تحليلات المبيعات، يمكن لمديري المبيعات توقع ظروف السوق، وتكييف قالب خطة المبيعات الخاصة بهم مع ملف العميل، ووضع أهداف واقعية للمبيعات، وإنشاء خارطة طريق للنمو.
تخطيط توقعات موثوقة للمناطق. تأكد من تحديد أهداف حصص وخطط عمل قابلة للتحقيق للتعويض مع تحسين القرارات ونمذجة سيناريو ماذا لو. يمكنك تبسيط تخطيط المناطق من خلال جمع مصادر البيانات المختلفة معًا لتمكين أعضاء فريقك من الوصول إلى العميل المثالي وتحقيق أهداف الإيرادات بشكل أسرع.
بادر بتوسيع نطاق التخطيط والتحليل (xp&a) عبر جميع مجالات العمل لضمان توافق استراتيجية المبيعات والخطط التشغيلية التي تعتمد عليها مع استراتيجية التسويق. يمكنك دعم الشفافية والتعاون والمواءمة على مستوى هياكل فرق العمل داخل مؤسستك.
يمكنك إنشاء ميزانيات وتوقعات مبيعات مستمرة في الوقت الفعلي يتسع نطاقها إلى ما بعد السنة المالية. يمكنك تقييم الأهداف المرحلية قصيرة الأجل وأهداف المستقبل المتوقعة، بدءًا من التقييم الشهري واليومي وحتى كل ساعة. ويمكنك تكييف خطة أعمال المبيعات بالسرعة ومعدل التكرار المطلوبين.
يمكنك الاستفادة من قوة الذكاء الاصطناعي وتعزيز قدرات الذكاء البشري لإنشاء توقعات مبيعات أكثر دقة واتساقًا وفي الوقت المناسب دون الحاجة إلى علماء البيانات. احصل على تخطيط الموارد وإدارة مندوبي المبيعات اللازمين لتحقيق مبيعات جديدة.
قام بنك ICBC Argentina بأتمتة عمليات التخطيط المالي وإعداد الميزانية وإعداد التقارير وتبسيطها بالاستعانة بالقدرات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، ما أتاح للبنك توفير وقت ثمين. عندما يتعلق الأمر بتطوير سيناريوهات تخطيط "ماذا لو"، تمكنت الأداة من اختصار عملية تستغرق يومين إلى ثوانٍ معدودة.
يمكن دمج الملفات المنفصلة، مثل جداول البيانات ومستندات Word، وتطبيقات إعداد الميزانية والتوقعات، بالإضافة إلى تخطيط موارد المؤسسات وإدارة علاقات العملاء وأي واجهة برمجة تطبيقات من خلال IBM Planning Analytics مع Watson.
بناء على طلب شركتك وبحسب متطلباتها، يمكن أن يستغرق إجراء التثبيت من 8 أسابيع إلى عدة أشهر.
المحرك، وهو قاعدة بيانات متعددة الأبعاد ذات تخطيط موجه للخلايا يشبه جداول البيانات، في مركز IBM Planning Analytics. وترتبط خلاياه بقاعدة البيانات الأساسية عبر الصيغ. تتوفر جميع قدرات العرض المصور للبيانات من Excel وتحليلها في منصة مركزية.
حالات الاستخدام عبر الصناعات
تجاوز حدود التخطيط اليدوي من خلال التخطيط والتحليل الماليين المبسطين والمتكاملين. تحقيق التوافق بين بيانات الدخل والميزانية العمومية والتدفقات النقدية.
دمج التسلسل الهرمي للتحليلات المتقدمة وآلية تحديد الوصول غير المحدودة لسيناريو "ماذا لو" في عمليات سلسلة التوريد لديك. مع الحكمة التي تمكّنك من التمحور بسرعة، يمكنك تحويل الاضطرابات إلى فرص.
أتمتة وتبسيط عمليات إدارة الموارد البشرية–التوظيف، والمرتبات، والعلاوات، والمكافآت، وحسابات الموظفين، وتخطيط المزايا–كل ذلك في منصة واحدة. يمكنك وضع خطط وتوقعات دقيقة للقوى العاملة الموجهة بالذكاء الاصطناعي استنادًا إلى التغييرات التي يتم إجراؤها في التوظيف والموقع والعودة إلى العمل والأجور والاحتفاظ بالموظفين ومعدلات خسارة الموظفين وغير ذلك.