من دون عناء عمليات الشراء الإضافية. جميعها مدعومة بدعم كامل من IBM.

مع IBM Planning Analytics، يتم دمج تنبؤات الذكاء الاصطناعي في نماذج التخطيط. تخيل إنشاء توقعات المبيعات التي تقوم تلقائيًا بتحديث النماذج المالية ومؤشرات الأداء الرئيسية ذات الصلة، بحيث يمكنك أن ترى على الفور التأثير المالي عبر مؤسستك.