التنبؤ بالذكاء الاصطناعي
قدرات الذكاء الاصطناعي المتقدمة المدمجة التي تزيد من دقة تنبؤاتك وسرعتها
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رسم بياني توضيحي لمعاينة التنبؤات المدعومة بالذكاء الاصطناعي

لتعزيز سرعة تنبؤاتك ودقتها، يوفر IBM Planning Analytics تنبؤات الذكاء الاصطناعي المتقدمة المدمجة.

من دون عناء عمليات الشراء الإضافية. جميعها مدعومة بدعم كامل من IBM.

مع IBM Planning Analytics، يتم دمج تنبؤات الذكاء الاصطناعي في نماذج التخطيط. تخيل إنشاء توقعات المبيعات التي تقوم تلقائيًا بتحديث النماذج المالية ومؤشرات الأداء الرئيسية ذات الصلة، بحيث يمكنك أن ترى على الفور التأثير المالي عبر مؤسستك.

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الوثائق الفنية

تعمّق في تفاصيل كيفية استخدام تنبؤات الذكاء الاصطناعي.
المزايا   تنبؤات أسرع

تعمل الأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي على تسريع الأساليب التقليدية، ما يقلل بشكل كبير من الوقت المستغرق في تحليل البيانات وتعديل النماذج.

 تحسين الدقة

تعمل خوارزميات الذكاء الاصطناعي على تعزيز الدقة من خلال الكشف عن الأنماط المعقدة في مجموعات البيانات الضخمة التي لا تراها العين المجردة.

 دمج المزيد من البيانات

تعالج نماذج الذكاء الاصطناعي البيانات من مصادر متعددة وتدمجها، مع تحليل الاتجاهات التاريخية والفورية واتجاهات السوق.
المزايا
تنبؤات أساسية تنبؤات مؤتمتة يستخدم البيانات القديمة لتوقع النتائج المستقبلية، ما يوفر نقطة انطلاق لتنفيذ عملية تنبؤ مجدولة من أجل التخطيط واتخاذ القرارات. اطّلع على التفاصيل الفنية
تنبؤات أحادية المتغير تنبؤات حسب الطلب يوظف خوارزميات الذكاء الاصطناعي المتسلسلة زمنيًا لتحليل ونمذجة التنبؤ بالبيانات بمرور الزمن، واكتشاف الموسمية والاتجاهات، وتعزيز التنبؤات وكشف وتصحيح القيمة الخارجية تلقائيًا. تعلّم كيفية التنبؤ بناءً على الأرقام الفعلية
تنبؤ متعدد المتغيرات التنبؤ بمتغيرات متعددة يحسّن الدقة من خلال تحليل الاتجاهات والتفاعلات السابقة بين المتغيرات المتعددة، مع تحليل قيّمها التاريخية والمستقبلية المتوقعة. تعرف على المزيد حول التنبؤ متعدد المتغيرات
نتائج العملاء

اطلع على ما حققه عملاؤنا من خلال قوة التنبؤات المدعومة بالذكاء الاصطناعي مع IBM Planning Analytics.

 %25 توفير الوقت في القسم بأكمله

Idaho Forest Group حررت جدول أعمال أحد المديرين التنفيذيين من خلال الحد من جهود التنبؤات من أكثر من 80 ساعة إلى أقل من 15 ساعة.

 استكشِف دراسة الحالة %50 تقليل الوقت اللازم لإصدار تقارير اختبار التحمل المصرفي

خفضت ICBC فترات المعالجة من 4 أسابيع إلى أسبوعين.

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ما الذي ستحصل عليه

اطّلع على التفاصيل الفنية والوثائق للتعرف على ما تحصل عليه من خلال التنبؤات المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

 نماذج الذكاء الاصطناعي الموثوق بها

تستخدم التنبؤات المدعومة بالذكاء الاصطناعي مكتبات المتواليات الزمنية في ™IBM watsonx، ما يساعد على ضمان موثوقية نماذج الذكاء الاصطناعي لتحليل المتواليات الزمنية.

 التفاصيل الإحصائية كتعليقات

زيادة الثقة والشفافية مع حفظ التفاصيل الإحصائية كتعليقات.

 قابلية الشرح عالية المستوى

اكتسب معارف بشأن أنواع النماذج التنبؤية ومعلمات النماذج ومقاييس الدقة باستخدام خوارزميات التنبؤ.

 مجال الثقة

باستخدام علامة التبويب متقدم، تعالج التنبؤات المدعومة بالذكاء الاصطناعي 9 خوارزميات لتحديد الأكثر ملاءمة، مع توفير مجالات الثقة وتفاصيل الدقة.

 كشف القيم الخارجية وتصحيحها

يقوم بتحديد وضبط القيم الخارجية تلقائيًا في البيانات التاريخية، مع تحسين الدقة بنقاط البيانات المطابقة من دون تغيير البيانات الفعلية.

 توسيع نطاق التنبؤات المرنة

اختر بين توسيع نطاق بيانات التنبؤات المتوافقة أو المتوافقة نسبيًا.
اتخِذ الخطوة التالية

يمكنك البدء باستخدام إصدار تجريبي مجاني من IBM Planning Analytics أو حجز استشارة مع أحد خبراء IBM لمناقشة الكيفية التي يمكن بها للنظام دفع وتطوير الاحتياجات الخاصة لأعمالك.

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