لتعزيز سرعة تنبؤاتك ودقتها، يوفر IBM Planning Analytics تنبؤات الذكاء الاصطناعي المتقدمة المدمجة.
من دون عناء عمليات الشراء الإضافية. جميعها مدعومة بدعم كامل من IBM.
مع IBM Planning Analytics، يتم دمج تنبؤات الذكاء الاصطناعي في نماذج التخطيط. تخيل إنشاء توقعات المبيعات التي تقوم تلقائيًا بتحديث النماذج المالية ومؤشرات الأداء الرئيسية ذات الصلة، بحيث يمكنك أن ترى على الفور التأثير المالي عبر مؤسستك.
تعمّق في تفاصيل كيفية استخدام تنبؤات الذكاء الاصطناعي.
تعمل الأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي على تسريع الأساليب التقليدية، ما يقلل بشكل كبير من الوقت المستغرق في تحليل البيانات وتعديل النماذج.
تعمل خوارزميات الذكاء الاصطناعي على تعزيز الدقة من خلال الكشف عن الأنماط المعقدة في مجموعات البيانات الضخمة التي لا تراها العين المجردة.
تعالج نماذج الذكاء الاصطناعي البيانات من مصادر متعددة وتدمجها، مع تحليل الاتجاهات التاريخية والفورية واتجاهات السوق.
اطلع على ما حققه عملاؤنا من خلال قوة التنبؤات المدعومة بالذكاء الاصطناعي مع IBM Planning Analytics.
Idaho Forest Group حررت جدول أعمال أحد المديرين التنفيذيين من خلال الحد من جهود التنبؤات من أكثر من 80 ساعة إلى أقل من 15 ساعة.
خفضت ICBC فترات المعالجة من 4 أسابيع إلى أسبوعين.
اطّلع على التفاصيل الفنية والوثائق للتعرف على ما تحصل عليه من خلال التنبؤات المدعومة بالذكاء الاصطناعي.
تستخدم التنبؤات المدعومة بالذكاء الاصطناعي مكتبات المتواليات الزمنية في ™IBM watsonx، ما يساعد على ضمان موثوقية نماذج الذكاء الاصطناعي لتحليل المتواليات الزمنية.
زيادة الثقة والشفافية مع حفظ التفاصيل الإحصائية كتعليقات.
اكتسب معارف بشأن أنواع النماذج التنبؤية ومعلمات النماذج ومقاييس الدقة باستخدام خوارزميات التنبؤ.
باستخدام علامة التبويب متقدم، تعالج التنبؤات المدعومة بالذكاء الاصطناعي 9 خوارزميات لتحديد الأكثر ملاءمة، مع توفير مجالات الثقة وتفاصيل الدقة.
يقوم بتحديد وضبط القيم الخارجية تلقائيًا في البيانات التاريخية، مع تحسين الدقة بنقاط البيانات المطابقة من دون تغيير البيانات الفعلية.
اختر بين توسيع نطاق بيانات التنبؤات المتوافقة أو المتوافقة نسبيًا.
يمكنك البدء باستخدام إصدار تجريبي مجاني من IBM Planning Analytics أو حجز استشارة مع أحد خبراء IBM لمناقشة الكيفية التي يمكن بها للنظام دفع وتطوير الاحتياجات الخاصة لأعمالك.