حلول شركاء IBM Planning Analytics

توفر الأدوات المتقدمة قدرات جديدة في مختلف القطاعات مثل:
توحيد التقارير المالية وتخصيصها
اتباع نهج مبسط للتوحيد المالي وإعداد التقارير والتخطيط المالي.
استكشف أدوات التخطيط المالي للمنظمات غير الربحية.
استكشف حلاً لأتمتة التقارير المالية وتوزيعها على مجموعة متنوعة من المنصات.
تنسيق حركات البيانات في السحابة ومحليًا في IBM Planning Analytics (TM1).
اتخذ قرارات مالية مستنيرة بناءً على بيانات في الوقت الفعلي - يمكن الوصول إليها في أي وقت ومن أي مكان.
الوفاء بالتزامات إعداد التقارير المالية والقانونية والتنظيمية والإدارية.
تحديث إدارة سلسلة التوريد وتكييفها
محاكاة وتحليل تأثيرك البيئي.
إدارة أهداف الاستدامة من خلال التحليلات المتقدمة.
تحويل تقارير سلسلة التوريد وإدارتها باستخدام منصة مركزية.
التحسين والإدارة والترحيل والتطوير باستخدام IBM Planning Analytics
استكشف أدوات إنتاجية جديدة للمطورين الذين يستخدمون IBM Planning Analytics.
نشر أدوات الإدارة المتقدمة لخوادم IBM Planning Analytics TM1.
استكشف ميزات إعداد تقارير Excel في Planning Analytics.
تحسين مصادر البيانات من خلال دمج عمليات الأعمال وأتمتتها.
إنشاء تقارير إدارية سريعة وسهلة التحديث.
أتمتة تحليل البيانات من أجل خوارزميات كشف القيمة الخارجية المتقدمة.
إطلاق العنان للبيانات من أجل اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن الأعمال
حل ثلاثة في واحد لذكاء الأعمال وتوحيد المجموعات وإعداد التقارير.
استكشف حلول إدارة الأعمال لتجار السيارات.