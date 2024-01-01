حلول شركاء IBM Planning Analytics
حلول مصممة سلفًا وجاهزة للاستخدام صممها شركاء الأعمال لدينا باستخدام IBM Planning Analytics
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حلول شركاء الأعمال والوظائف الإضافية ومجموعات التطبيقات التي تعتمد على ميزات IBM® Planning Analytics الحالية

توفر الأدوات المتقدمة قدرات جديدة في مختلف القطاعات مثل:

  • إعداد التقارير المالية والتخطيط المالي
  • سلسلة التوريد
  • الاستدامة
  • مسرّعات التطوير وواجهة المستخدم
  • التخطيط الرأسي/المتقاطع في الصناعات
إعداد التقارير المالية والتخطيط المالي

توحيد التقارير المالية وتخصيصها

 البيانات المالية السريعة

اتباع نهج مبسط للتوحيد المالي وإعداد التقارير والتخطيط المالي.

 عرض الحل التخطيط للمنظمات غير الربحية

استكشف أدوات التخطيط المالي للمنظمات غير الربحية.

 عرض الحل ReportWORQ

استكشف حلاً لأتمتة التقارير المالية وتوزيعها على مجموعة متنوعة من المنصات.

 عرض الحل Revelwood

تنسيق حركات البيانات في السحابة ومحليًا في IBM Planning Analytics (TM1).

 عرض الحل Sophia

اتخذ قرارات مالية مستنيرة بناءً على بيانات في الوقت الفعلي - يمكن الوصول إليها في أي وقت ومن أي مكان.

 عرض الحل CoreEPM

الوفاء بالتزامات إعداد التقارير المالية والقانونية والتنظيمية والإدارية. 

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سلسلة التوريد والاستدامة

تحديث إدارة سلسلة التوريد وتكييفها

 المضمار الأخضر

محاكاة وتحليل تأثيرك البيئي.

 عرض الحل استدامة حلول Saima

إدارة أهداف الاستدامة من خلال التحليلات المتقدمة.

 عرض الحل التركيز على التوريد

تحويل تقارير سلسلة التوريد وإدارتها باستخدام منصة مركزية.

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مسرّعات التطوير وواجهة المستخدم

التحسين والإدارة والترحيل والتطوير باستخدام IBM Planning Analytics

 Cubewise Arc

استكشف أدوات إنتاجية جديدة للمطورين الذين يستخدمون IBM Planning Analytics.

 عرض الحل Cubewise Pulse

نشر أدوات الإدارة المتقدمة لخوادم IBM Planning Analytics TM1.

 عرض الحل Cubewise Slice

استكشف ميزات إعداد تقارير Excel في Planning Analytics.

 عرض الحل DataWORQ

تحسين مصادر البيانات من خلال دمج عمليات الأعمال وأتمتتها.

 عرض الحل OfficeConnect

إنشاء تقارير إدارية سريعة وسهلة التحديث.

 عرض الحل كشف القيمة الخارجية

أتمتة تحليل البيانات من أجل خوارزميات كشف القيمة الخارجية المتقدمة.

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التخطيط الرأسي/المتقاطع في الصناعات

إطلاق العنان للبيانات من أجل اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن الأعمال

 elKomSolutions

حل ثلاثة في واحد لذكاء الأعمال وتوحيد المجموعات وإعداد التقارير.

 عرض الحل Saima Automotive

استكشف حلول إدارة الأعمال لتجار السيارات.

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