يمكن نشر IBM Planning Analytics كحل SaaS مُدار بالكامل أو حل هجين أو حل محلي.

خدمة SaaS مُدارة بالكامل اختر بين Planning Analytics على السحابة (استضافة خاصة مخصصة) أو Planning Analytics كخدمة (استضافة متعددة المستأجرين).

على IBM Cloud Pak for Data نشر على IBM Cloud Pak for Data مع IBM Planning Analytics Cartridge أو كخيار هجين.