اختر بين Planning Analytics على السحابة (استضافة خاصة مخصصة) أو Planning Analytics كخدمة (استضافة متعددة المستأجرين).
نشر على IBM Cloud Pak for Data مع IBM Planning Analytics Cartridge أو كخيار هجين.
نشر على البيئات المحلية باستخدام نظام تشغيل Windows أو Linux مع IBM Planning Analytics Local. اختر من بين نماذج الاشتراك أو الترخيص الدائم.
تتوفر هذه الخطط كخيار نشر كخدمة (SaaS) فقط. لا تنطبق على خيارات النشر الهجين أو المحلي.
ذاكرة الوصول العشوائي (جيجابايت)
المستخدمون
تطبيق مبني مسبقًا
التخطيط المتصل
بناء النموذج الأساسي
استيراد بيانات الخدمة الذاتية
برنامج Excel وواجهة الويب
النسخ الاحتياطي للبيانات المخصص للخدمة الذاتية
بيئات التطوير والإنتاج مع إدارة التحكم في المصدر
التوفر العالي
التدقيق والتسجيل
التنبؤ القائم على الذكاء الاصطناعي
التنبؤ القائم على الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع
إدارة التحكم في المصدر وواجهات برمجة التطبيقات لفرق العمل التي تشمل الشؤون المالية والمبيعات والتسويق والعمليات والموارد البشرية وتكنولوجيا المعلومات
التخزين
التخطيط القائم على القيود
الشراء من خلال AWS - استخدم استحقاقات AWS عن طريق الشراء من سوق AWS