التسعير
مقارنة بين خيارات وخطط النشر. استخدم الآلة الحاسبة لتقدير تكلفة IBM Planning Analytics كخدمة.
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رسم توضيحي يمثل مرونة وأمان Planning Analytics
خيارات النشر

يمكن نشر IBM Planning Analytics كحل SaaS مُدار بالكامل أو حل هجين أو حل محلي.
خدمة SaaS مُدارة بالكامل

اختر بين Planning Analytics على السحابة (استضافة خاصة مخصصة) أو Planning Analytics كخدمة (استضافة متعددة المستأجرين).

 على IBM Cloud Pak for Data

نشر على IBM Cloud Pak for Data مع IBM Planning Analytics Cartridge أو كخيار هجين.

 البيئات المحلية

نشر على البيئات المحلية باستخدام نظام تشغيل Windows أو Linux مع IBM Planning Analytics Local. اختر من بين نماذج الاشتراك أو الترخيص الدائم.
مقارنة الخطط بالتفصيل

تتوفر هذه الخطط كخيار نشر كخدمة (SaaS) فقط. لا تنطبق على خيارات النشر الهجين أو المحلي. 
*خطة Essentials للاختيار بين Excel وواجهة الويب

**لا تتوفر الوظائف الافتراضية إلا للإصدارين Standard وPremium الأساسيات احصل على خصم 34% على الاشتراك الشهري اشتر الآن من متجر IBM ​Standard احصل على خصم 34% على الاشتراك الشهري اشتر الآن من متجر IBM ​Premium

ذاكرة الوصول العشوائي (جيجابايت)

 16 32 64

المستخدمون

 5 10 20

تطبيق مبني مسبقًا

التخطيط المتصل

بناء النموذج الأساسي

استيراد بيانات الخدمة الذاتية

برنامج Excel وواجهة الويب

 *

النسخ الاحتياطي للبيانات المخصص للخدمة الذاتية

بيئات التطوير والإنتاج مع إدارة التحكم في المصدر

التوفر العالي

التدقيق والتسجيل

التنبؤ القائم على الذكاء الاصطناعي

التنبؤ القائم على الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع

إدارة التحكم في المصدر وواجهات برمجة التطبيقات لفرق العمل التي تشمل الشؤون المالية والمبيعات والتسويق والعمليات والموارد البشرية وتكنولوجيا المعلومات

التخزين

 ** **

التخطيط القائم على القيود

 ** **

الشراء من خلال AWS - استخدم استحقاقات AWS عن طريق الشراء من سوق AWS

 الشراء على AWS الشراء على AWS
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