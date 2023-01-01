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تجربة IBM Planning Analytics من دون مساعدة.

  • اكتشف عينات سابقة الإعداد - تصفح عبر مجموعة متنوعة من عينات التخطيط.

  • اختر واجهتك - تجربة التخطيط على الويب عبر Planning Analytics Workspace أو داخل Excel مباشرةً.

  • تعاون مع زملائك - وجه دعوة إلى أعضاء فريقك واستخدم رحلة تجريبية مشتركة. 
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العروض التوضيحية

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 نظرة عامة على IBM Planning Analytics

حل التخطيط المتكامل المدعوم بالذكاء الاصطناعي — يجمع بين بساطة جداول البيانات وإمكانات قاعدة البيانات الفائقة. تبسيط تخطيط الأعمال وتحليلها.

 التخطيط والتحليل المالي

اطّلع على سيناريو تفاعلي لكيفية مساعدة IBM Planning Analytics في تحقيق أهدافك المالية.

 تخطيط القوى العاملة (الموارد البشرية)

اطّلع على سيناريو تفاعلي لكيفية أتمتة IBM Planning Analytics لعمليات الإدارة وتبسيطها في منصة واحدة.

 التخطيط المالي باستخدام IBM Planning Analytics

دمج الأرباح والخسائر والميزانية العمومية والتدفقات النقدية بشكل ديناميكي. ضع إستراتيجية للمستقبل بوضوح وثقة.

 تخطيط الطلب باستخدام IBM Planning Analytics

التنقل بذكاء بين بيانات المخزون وقيود الموردين وتحديات التوزيع الحالية. احصل على المنتجات المناسبة التي يتم توصيلها إلى المواقع المناسبة في الوقت المناسب.

 المبيعات والتخطيط التشغيلي باستخدام IBM Planning Analytics

اجمع بين التخطيط للمبيعات والتسويق والعمليات والشؤون المالية. شاهد مزايا العمل الجماعي المذهلة في الشركات مع هذا النهج الموحد.

 التخطيط لمناطق المبيعات وحصص المبيعات باستخدام IBM Planning Analytics

تحسين كل منطقة لتحقيق أقصى تغطية ممكنة وتحديد حصص طموحة وواقعية في الوقت نفسه. اتخاذ قرارات قائمة على البيانات تعزز إنتاجية مبيعاتك.

 التخطيط لعدد الموظفين والتوظيف مع IBM Planning Analytics

تبسيط مهام سير العمل وتقليل الوقت المستغرق في الإدخال اليدوي للبيانات. احصل على معارف متعمقة حول إستراتيجيات إدارة الموظفين، ومقاييس الأداء، والاحتفاظ بالمواهب.
تعلّم وتدرب

اطّلع على موجز حلول IBM Planning Analytics

 موجز حلول IBM® Planning Analytics

احصل على تفاصيل حول كيفية تسريع IBM Planning Analytics لدورات التخطيط والتنبؤ وإتاحة التعاون في جميع أنحاء الشركة.

وثائق المنتج

تعرف على المزيد حول تثبيت IBM Planning Analytics واستخدامه وإدارته على مركز معرفة IBM.

 Accelerator Catalog للبيانات والذكاء الاصطناعي

اطّلع على أدلة أفضل الممارسات وحالات الاستخدام في المجال ونماذج التخطيط والمزيد.

 الانضمام إلى المجتمع

ابق على اطلاع بأحدث ابتكارات IBM Planning Analytics و®IBM Cognos. يتمتع أعضاء المجتمع بإمكانية الوصول المستمر إلى النصائح والحيل من خبراء IBM وأقرانهم. بالإضافة إلى ذلك، استفد من فرصة التأثير في اتجاه المنتج لمحفظة تحليلات IBM.
فيديوهات العملاء Ancestry

إجراء تغييرات على بيان الدخل والميزانية العمومية والتدفقات النقدية في الوقت الفعلي.

 Vapo Oy

يستخدم Planning Analytics للحد من التعقيدات وتنفيذ نموذج عمل مستدام جديد.

 Stein Mart

تقديم نتائج تقارير أفضل لشركة Stein Mart من خلال المساعدة في جمع البيانات وتبسيطها.

 Sunbelt Rentals

تحسين عمليات التخطيط وإنتاج بيانات وتقارير جديدة في فترة زمنية قصيرة باستخدام IBM Planning Analytics وCognos Analytics.

Montage International

توسيع نطاق العقارات الفاخرة بسرعة من خلال الرؤية في الوقت الفعلي التي يوفرها IBM Planning Analytics وCognos Analytics.
دراسات حالة Knauf

الترقية إلى IBM Planning Analytics في غضون ثمانية أسابيع فقط لتحسين الأداء المرتبط بالتخطيط للنتائج والتنبؤ بها من قِبل أكثر من 500 مستخدم عبر المؤسسة.

Swisscom

تقلل Swisscom أوقات التخطيط وإعداد التقارير إلى النصف. وفّر الوقت لكي يتسنى لك التركيز على الأعمال المهمة.

 Vaasan Ltd.

يؤدي التنبؤ الأفضل باستهلاك الطاقة إلى تحسين القدرة على التفاوض بشأن أسعار الطاقة لشركة المخبوزات الفنلندية هذه.

 وزارة الدفاع البريطانية (MoD)

يساعد IBM Planning Analytics وزارة الدفاع على دعم 190,000 فرد من أفراد القوات المسلحة من خلال تبسيط خدمات الأعمال المشتركة.

 Länsförsäkringar AB

تحسين دقة التنبؤات طويلة الأجل من خلال زيادة دورات التخطيط إلى 10 دورات سنويًا.

استمع إلى آراء المحللين تقرير BARC Score 2024 عن التخطيط والتحليلات المتكاملة

IBM Planning Analytics مُعترف به كحل رائد في السوق

 ™The Total Economic Impact IBM Planning Analytics

توصلت دراسة أجرتها Forrester Consulting إلى أن عملاء IBM يلاحظون وجود فوائد بقيمة 3,2 ملايين دولار أمريكي على مدى ثلاث سنوات.

 استطلاع الذكاء الاصطناعي والتحليلات الذي أجرته BARC عام 2023

95% من المستخدمين يوصون باستخدام IBM Planning Analytics، الذي يحتل المرتبة الأولى من حيث المرونة والأداء. تعرّف على أكثر ما يقدّره المستخدمون عند اختيار حل ذكاء الأعمال والتحليلات.
اتخِذ الخطوة التالية

شاهد IBM Planning Analytics أثناء العمل. اكتشف كيف يمكنك أن ترتقي بتحليلات التخطيط إلى المستوى التالي.

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