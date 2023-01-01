فيديو العرض التوضيحي نظرة عامة على IBM Planning Analytics حل التخطيط المتكامل المدعوم بالذكاء الاصطناعي — يجمع بين بساطة جداول البيانات وإمكانات قاعدة البيانات الفائقة. تبسيط تخطيط الأعمال وتحليلها.

عرض توضيحي تفاعلي التخطيط والتحليل المالي اطّلع على سيناريو تفاعلي لكيفية مساعدة IBM Planning Analytics في تحقيق أهدافك المالية.

عرض توضيحي تفاعلي تخطيط القوى العاملة (الموارد البشرية) اطّلع على سيناريو تفاعلي لكيفية أتمتة IBM Planning Analytics لعمليات الإدارة وتبسيطها في منصة واحدة.

فيديو العرض التوضيحي التخطيط المالي باستخدام IBM Planning Analytics دمج الأرباح والخسائر والميزانية العمومية والتدفقات النقدية بشكل ديناميكي. ضع إستراتيجية للمستقبل بوضوح وثقة.

فيديو العرض التوضيحي تخطيط الطلب باستخدام IBM Planning Analytics التنقل بذكاء بين بيانات المخزون وقيود الموردين وتحديات التوزيع الحالية. احصل على المنتجات المناسبة التي يتم توصيلها إلى المواقع المناسبة في الوقت المناسب.

فيديو العرض التوضيحي المبيعات والتخطيط التشغيلي باستخدام IBM Planning Analytics اجمع بين التخطيط للمبيعات والتسويق والعمليات والشؤون المالية. شاهد مزايا العمل الجماعي المذهلة في الشركات مع هذا النهج الموحد.

فيديو العرض التوضيحي التخطيط لمناطق المبيعات وحصص المبيعات باستخدام IBM Planning Analytics تحسين كل منطقة لتحقيق أقصى تغطية ممكنة وتحديد حصص طموحة وواقعية في الوقت نفسه. اتخاذ قرارات قائمة على البيانات تعزز إنتاجية مبيعاتك.