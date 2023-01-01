تجربة IBM Planning Analytics من دون مساعدة.
اكتشف عينات سابقة الإعداد - تصفح عبر مجموعة متنوعة من عينات التخطيط.
اختر واجهتك - تجربة التخطيط على الويب عبر Planning Analytics Workspace أو داخل Excel مباشرةً.
تعاون مع زملائك - وجه دعوة إلى أعضاء فريقك واستخدم رحلة تجريبية مشتركة.
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حل التخطيط المتكامل المدعوم بالذكاء الاصطناعي — يجمع بين بساطة جداول البيانات وإمكانات قاعدة البيانات الفائقة. تبسيط تخطيط الأعمال وتحليلها.
اطّلع على سيناريو تفاعلي لكيفية مساعدة IBM Planning Analytics في تحقيق أهدافك المالية.
اطّلع على سيناريو تفاعلي لكيفية أتمتة IBM Planning Analytics لعمليات الإدارة وتبسيطها في منصة واحدة.
دمج الأرباح والخسائر والميزانية العمومية والتدفقات النقدية بشكل ديناميكي. ضع إستراتيجية للمستقبل بوضوح وثقة.
التنقل بذكاء بين بيانات المخزون وقيود الموردين وتحديات التوزيع الحالية. احصل على المنتجات المناسبة التي يتم توصيلها إلى المواقع المناسبة في الوقت المناسب.
اجمع بين التخطيط للمبيعات والتسويق والعمليات والشؤون المالية. شاهد مزايا العمل الجماعي المذهلة في الشركات مع هذا النهج الموحد.
تحسين كل منطقة لتحقيق أقصى تغطية ممكنة وتحديد حصص طموحة وواقعية في الوقت نفسه. اتخاذ قرارات قائمة على البيانات تعزز إنتاجية مبيعاتك.
تبسيط مهام سير العمل وتقليل الوقت المستغرق في الإدخال اليدوي للبيانات. احصل على معارف متعمقة حول إستراتيجيات إدارة الموظفين، ومقاييس الأداء، والاحتفاظ بالمواهب.
احصل على تفاصيل حول كيفية تسريع IBM Planning Analytics لدورات التخطيط والتنبؤ وإتاحة التعاون في جميع أنحاء الشركة.
تعرف على المزيد حول تثبيت IBM Planning Analytics واستخدامه وإدارته على مركز معرفة IBM.
اطّلع على أدلة أفضل الممارسات وحالات الاستخدام في المجال ونماذج التخطيط والمزيد.
ابق على اطلاع بأحدث ابتكارات IBM Planning Analytics و®IBM Cognos. يتمتع أعضاء المجتمع بإمكانية الوصول المستمر إلى النصائح والحيل من خبراء IBM وأقرانهم. بالإضافة إلى ذلك، استفد من فرصة التأثير في اتجاه المنتج لمحفظة تحليلات IBM.
إجراء تغييرات على بيان الدخل والميزانية العمومية والتدفقات النقدية في الوقت الفعلي.
يستخدم Planning Analytics للحد من التعقيدات وتنفيذ نموذج عمل مستدام جديد.
تقديم نتائج تقارير أفضل لشركة Stein Mart من خلال المساعدة في جمع البيانات وتبسيطها.
تحسين عمليات التخطيط وإنتاج بيانات وتقارير جديدة في فترة زمنية قصيرة باستخدام IBM Planning Analytics وCognos Analytics.
توسيع نطاق العقارات الفاخرة بسرعة من خلال الرؤية في الوقت الفعلي التي يوفرها IBM Planning Analytics وCognos Analytics.
الترقية إلى IBM Planning Analytics في غضون ثمانية أسابيع فقط لتحسين الأداء المرتبط بالتخطيط للنتائج والتنبؤ بها من قِبل أكثر من 500 مستخدم عبر المؤسسة.
تقلل Swisscom أوقات التخطيط وإعداد التقارير إلى النصف. وفّر الوقت لكي يتسنى لك التركيز على الأعمال المهمة.
يؤدي التنبؤ الأفضل باستهلاك الطاقة إلى تحسين القدرة على التفاوض بشأن أسعار الطاقة لشركة المخبوزات الفنلندية هذه.
يساعد IBM Planning Analytics وزارة الدفاع على دعم 190,000 فرد من أفراد القوات المسلحة من خلال تبسيط خدمات الأعمال المشتركة.
تحسين دقة التنبؤات طويلة الأجل من خلال زيادة دورات التخطيط إلى 10 دورات سنويًا.
IBM Planning Analytics مُعترف به كحل رائد في السوق
توصلت دراسة أجرتها Forrester Consulting إلى أن عملاء IBM يلاحظون وجود فوائد بقيمة 3,2 ملايين دولار أمريكي على مدى ثلاث سنوات.
95% من المستخدمين يوصون باستخدام IBM Planning Analytics، الذي يحتل المرتبة الأولى من حيث المرونة والأداء. تعرّف على أكثر ما يقدّره المستخدمون عند اختيار حل ذكاء الأعمال والتحليلات.