IBM Planning Analytics Workspace (PAW)
أتمتة جمع البيانات وتوحيدها وتحليلها للحصول على معارف فيما يتعلق بأداء الأعمال في الوقت الفعلي 
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جمع البيانات وتوحيدها وتحليلها 

IBM Planning Analytics Workspace (PAW) هي واجهة قائمة على الويب لمنصة IBM Planning Analytics.


توفر IBM Planning Analytics Workspace (PAW) بيئة شاملة وتعاونية تجمع قدرات تصوّر البيانات مع وظائف التخطيط والتنبؤ. 

  • جمع البيانات وتوحيدها وتحليلها بطريقة مؤتمتة: التخلص من التعقيدات وأوجه القصور المرتبطة بأساليب التخطيط التقليدية. تقليل الجهود اليدوية وتحسين الدقة.
  • الحصول على رؤية في الوقت الفعلي لأداء الأعمال: الوصول الفوري إلى البيانات من مصادر متعددة. تمكين جميع المستخدمين من مراقبة المقاييس الرئيسية وتتبع مستوى التقدم المحرز مقابل الأهداف وتحديد اتجاهات البيانات أو الحالات الشاذة.
  • تعزيز العمل الجماعي الفعال من خلال ميزات التعاون: يمكن للمستخدمين مشاركة البيانات والمعارف والتعليقات داخل التطبيق، بحيث يتمكن الجميع من الوصول إلى أحدث المعلومات.
المزايا التحليلات المتقدمة

تمنحك قدرات الرؤية الشاملة في الوقت الفعلي والنمذجة التنبؤية التي توفرها واجهة PAW الحافة لاتخاذ قرارات مستنيرة قادرة على دفع عجلة النمو.

 القضاء على الصوامع بين فريق العمل

بفضل مركز التعاون المركزي الذي توفره واجهة PAW، تتيح لعدة مستخدمين العمل في وقت واحد، ومشاركة المعارف ومواءمة خططهم وتوقعاتهم.

 دمج البيانات من مصادر مختلفة

الحصول على مصدر واحد للحقيقة وتقليل الوقت الضائع في المهام الشاقة. تمكّنك واجهة PAW البديهية سهلة الاستخدام وقدرات الخدمة الذاتية من إنشاء التقارير وتحليل البيانات بشكل سريع.
المزايا
تبسيط العمليات منصة مركزية واحدة يمكنك تنظيم أصولك في تطبيقات وخطط، لإنشاء حاويات منطقية للأصول ذات الصلة. يمكنك استخدام دفاتر مجموعات التطبيقات، وطرق العرض، والورقات الإلكترونية لتخطيط مهام المجموعة لعمليات التخطيط وإعداد الميزانية. ويمكنك تعيين المساهمين وتعيين تواريخ الاستحقاق وتحديد تبعيات المهام. من خلال تعيينات مجموعات المستخدمين، يمكنك التحكم في الوصول وضمان التعاون بسلاسة. اقرأ المزيد
تقييم الأداء بصرياً بطاقات قياس الأداء باستخدام المؤشرات المرئية مثل إشارات المرور وأيقونات الاتجاهات، يمكنك تقييم الأداء بسهولة من خلال مقارنة الأهداف بالنتائج الفعلية. يمكنك دمج بطاقات قياس الأداء الحالية في دفاترك وتحليل البيانات عبر فترات زمنية ومقاييس وأبعاد مختلفة. ويمكنك إنشاء عروض مصوّرة مؤثرة مثل مخططات التأثير وخرائط الاستراتيجية. اقرأ المزيد
تبسيط نمذجة البيانات بيئة نمذجة بدون رموز برمجية يمكنك بناء بنية نموذجك المالي والحفاظ عليها دون الحاجة إلى الترميز البرمجي. تُمكِّنك الواجهة البديهية ووظيفة السحب والوضع من إنشاء المكعبات والأبعاد والتسلسلات الهرمية والحسابات وتعديلها دون عناء. يمكنك تحويل البيانات وتحميلها بسلاسة إلى نموذجك المالي. اقرأ المزيد
ما الذي ستحصل عليه لوحة معلومات تفاعلية

يمكنك تتبع أداء أعمالك وتحليلها من خلال لوحات معلومات تفاعلية مذهلة وتفاعلية. يمكنك تخصيص لوحات المعلومات من خلال وظائف سحب ووضع بديهية ومخططات تفاعلية ورسوم بيانية للحصول على معارف قيّمة في لمح البصر.

 التنبؤ والنمذجة المتقدمة

الاستفادة من الخوارزميات المتطورة والتحليلات التنبؤية لمحاكاة سيناريوهات مختلفة، والتنبؤ بالنتائج المستقبلية، واتخاذ قرارات مستنيرة بناءً على المعارف القائمة على البيانات.

 التخطيط التعاوني

يمكنك إشراك أعضاء فريقك في عمليات التخطيط التعاوني، مما يسمح لهم بالمساهمة بخبراتهم ومشاركة التعليقات والتعاون في الوقت الفعلي. توفر واجهة PAW منصة مركزية للفرق للعمل معاً، مما يضمن توافق الجميع نحو تحقيق الأهداف المشتركة.

 أتمتة وتكامل البيانات

تتكامل PAW بسلاسة مع مصادر البيانات المختلفة، مما يتيح لك دمج البيانات من أنظمة متعددة. يمكنك أتمتة عمليات استيراد البيانات وإنهاء عمليات الإدخال اليدوي للبيانات، مما يوفر الوقت ويقلل من الأخطاء.

 تحليل ماذا إذا

يمكنك استكشاف سيناريوهات مختلفة وتقييم التأثير المحتمل لقراراتك باستخدام PAW. يمكنك اختبار الافتراضات المختلفة، وضبط المعلمات، ومشاهدة النتائج المتوقعة على الفور، مما يساعدك على التخطيط لسيناريوهات العمل المختلفة.

 التقارير والعروض التقديمية

تمتع بسهولة إنشاء تقارير وعروض تقديمية ذات مظهر احترافي. يمكنك إنشاء تقارير شاملة وتصدير البيانات ومشاركة المعارف مع الأطراف المعنية بتنسيقات مختلفة، مثل PDF أو Excel، مما يضمن التواصل الفعال لتحليلاتك وخططك.
اتخِذ الخطوة التالية

اكتشف كيف يمكنك أن ترتقي بعمليات تخطيط الأعمال والتحليلات المرتبطة بها إلى المستوى التالي. شاهد IBM Planning Analytics with Watson أثناء العمل.

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