IBM Planning Analytics Workspace (PAW)

المزايا

تبسيط العمليات منصة مركزية واحدة يمكنك تنظيم أصولك في تطبيقات وخطط، لإنشاء حاويات منطقية للأصول ذات الصلة. يمكنك استخدام دفاتر مجموعات التطبيقات، وطرق العرض، والورقات الإلكترونية لتخطيط مهام المجموعة لعمليات التخطيط وإعداد الميزانية. ويمكنك تعيين المساهمين وتعيين تواريخ الاستحقاق وتحديد تبعيات المهام. من خلال تعيينات مجموعات المستخدمين، يمكنك التحكم في الوصول وضمان التعاون بسلاسة. اقرأ المزيد

تقييم الأداء بصرياً بطاقات قياس الأداء باستخدام المؤشرات المرئية مثل إشارات المرور وأيقونات الاتجاهات، يمكنك تقييم الأداء بسهولة من خلال مقارنة الأهداف بالنتائج الفعلية. يمكنك دمج بطاقات قياس الأداء الحالية في دفاترك وتحليل البيانات عبر فترات زمنية ومقاييس وأبعاد مختلفة. ويمكنك إنشاء عروض مصوّرة مؤثرة مثل مخططات التأثير وخرائط الاستراتيجية. اقرأ المزيد