IBM Planning Analytics Workspace (PAW) هي واجهة قائمة على الويب لمنصة IBM Planning Analytics.
توفر IBM Planning Analytics Workspace (PAW) بيئة شاملة وتعاونية تجمع قدرات تصوّر البيانات مع وظائف التخطيط والتنبؤ.
تمنحك قدرات الرؤية الشاملة في الوقت الفعلي والنمذجة التنبؤية التي توفرها واجهة PAW الحافة لاتخاذ قرارات مستنيرة قادرة على دفع عجلة النمو.
بفضل مركز التعاون المركزي الذي توفره واجهة PAW، تتيح لعدة مستخدمين العمل في وقت واحد، ومشاركة المعارف ومواءمة خططهم وتوقعاتهم.
الحصول على مصدر واحد للحقيقة وتقليل الوقت الضائع في المهام الشاقة. تمكّنك واجهة PAW البديهية سهلة الاستخدام وقدرات الخدمة الذاتية من إنشاء التقارير وتحليل البيانات بشكل سريع.
يمكنك تتبع أداء أعمالك وتحليلها من خلال لوحات معلومات تفاعلية مذهلة وتفاعلية. يمكنك تخصيص لوحات المعلومات من خلال وظائف سحب ووضع بديهية ومخططات تفاعلية ورسوم بيانية للحصول على معارف قيّمة في لمح البصر.
الاستفادة من الخوارزميات المتطورة والتحليلات التنبؤية لمحاكاة سيناريوهات مختلفة، والتنبؤ بالنتائج المستقبلية، واتخاذ قرارات مستنيرة بناءً على المعارف القائمة على البيانات.
يمكنك إشراك أعضاء فريقك في عمليات التخطيط التعاوني، مما يسمح لهم بالمساهمة بخبراتهم ومشاركة التعليقات والتعاون في الوقت الفعلي. توفر واجهة PAW منصة مركزية للفرق للعمل معاً، مما يضمن توافق الجميع نحو تحقيق الأهداف المشتركة.
تتكامل PAW بسلاسة مع مصادر البيانات المختلفة، مما يتيح لك دمج البيانات من أنظمة متعددة. يمكنك أتمتة عمليات استيراد البيانات وإنهاء عمليات الإدخال اليدوي للبيانات، مما يوفر الوقت ويقلل من الأخطاء.
يمكنك استكشاف سيناريوهات مختلفة وتقييم التأثير المحتمل لقراراتك باستخدام PAW. يمكنك اختبار الافتراضات المختلفة، وضبط المعلمات، ومشاهدة النتائج المتوقعة على الفور، مما يساعدك على التخطيط لسيناريوهات العمل المختلفة.
تمتع بسهولة إنشاء تقارير وعروض تقديمية ذات مظهر احترافي. يمكنك إنشاء تقارير شاملة وتصدير البيانات ومشاركة المعارف مع الأطراف المعنية بتنسيقات مختلفة، مثل PDF أو Excel، مما يضمن التواصل الفعال لتحليلاتك وخططك.