إن IBM Planning Analytics for Excel (PAfE) هي وظيفة إضافية لـ Microsoft Excel® تمكّنك من التفاعل وتحليل البيانات في IBM Planning Analytics.
يستخدم IBM Planning Analytics الذي يشتمل على تقنية TM1 المدمجة، قاعدة بيانات قائمة على الخلايا – مثل جداول البيانات – ولكن مع إدارة البيانات في مكعبات متعددة الأبعاد بدلاً من الجداول ثنائية الأبعاد. مع PAfE، تغلب على قيود النماذج المعقدة المبنية في جداول بيانات Excel ومصادر البيانات المتباينة ونقص الحوكمة.
تجنب تحديث أكثر من 100 جدول بيانات. يتصل PAfE مباشرةً بخادم TM1، لكي يتسنى لك الوصول في الوقت الفعلي إلى البيانات لإجراء أنشطة التحليل وإعداد التقارير والتخطيط.
تحليل البيانات عبر صفوف وأعمدة متعددة باستخدام التسلسلات الهرمية، بما في ذلك الوقت والجغرافيا وخطوط الإنتاج، أو الاستفادة من مهاراتك في Excel للارتقاء بمستوى تحليلك.
من Excel إلى واجهة مستخدم الويب بنقرة زر واحدة. مشاركة دفاتر العمل والتقارير لسهولة التعاون مع أعضاء الفريق في الوقت الفعلي بشأن أنشطة التخطيط وإعداد الميزانية والتنبؤ.
الوصول إلى شريط في Excel يحتوي على أدوات ووظائف محددة مصممة خصوصًا لـ IBM Planning Analytics. إكمال المهام اليومية بسهولة مثل استيراد البيانات، وتحديث طرق العرض، وإنشاء تقارير ديناميكية.
تصور البيانات وإنشاء لوحات معلومات تفاعلية باستخدام ميزات Excel المألوفة مثل المخططات والجداول المحورية. تخصيص التقارير لعرض المعلومات التي تحتاج إليها بالتنسيق الذي تفضله.
تقسيم البيانات وتصنيفها بطرق مختلفة باستخدام القدرات الموسعة، على غرار الجدول المحوري العملاق. سرعة الإجابة عن أسئلة العمل واتخاذ قرارات مستنيرة.
إجراء تحليل السيناريوهات لمعرفة إلى أي مدى يمكن أن تؤثر العوامل المختلفة في عملك. اختبار الافتراضات المختلفة في الوقت الفعلي، مثل تغيير ظروف السوق أو تعديل الأسعار، لمعرفة مدى تأثيرها في النتائج.
الاستفادة من ميزات الأمان والحوكمة الفعالة، بما في ذلك مصادقة المستخدم وتفويضه، وضوابط الوصول إلى البيانات وسجلات التدقيق.
تحويل أوراق Excel إلى أوراق ويب في IBM Planning Analytics Workspace على السحابة بسهولة. سرعة التعاون ومشاركة المعارف مع العديد من المستخدمين، ما يسمح للفرق بالعمل الجماعي بفعالية.
الميزة
Microsoft Excel من Microsoft Office
IBM Planning Analytics for Excel
التحكم في الإصدار
"حفظ كـ" جدول بيانات متعددة
التحكم الفعال في الإصدار مع سجل تدقيق كامل. إمكانية استرداد الإصدارات أو إنشائها أو تعديلها بناءً على أذونات الأمان
التعاون
محدودة؛ صعوبة التعاون في الوقت الفعلي
سهولة التعاون في الوقت الفعلي مع عدة مستخدمين، والقدرة على مشاركة أوراق الويب وإجراء تحليلات متزامنة
مجموعات بيانات كبيرة
محدودة؛ يمكن أن يتأثر الأداء بالسلب بسبب مجموعات البيانات الكبيرة
معالجة فعالة لمجموعات البيانات الكبيرة من دون المساس بمستوى الأداء
الأمان
تشفير الملفات والحماية الأساسية باستخدام كلمات المرور
ميزات أمان قوية بما في ذلك مصادقة المستخدم، وضوابط الوصول إلى البيانات، ومسارات التدقيق
تحليل متعدد الأبعاد
محدود مع الجداول المحورية. صعوبة إجراء تحليل متعدد الأبعاد بدون أدوات خارجية أو إضافية
تحليل متعدد الأبعاد سهل وفعال مع نظام OLAP مدمج وقدرات التنقل لأسفل
تجميع البيانات
عمليات توحيد البيانات وتجميعها من دون أدوات إضافية أو خارجية تتم وفقًا لمعادلة معينة ومعرضة للأخطاء ويصعب تنفيذها
توحيد البيانات وتجميعها بسهولة وفعالية في الوقت الفعلي مع ميزات توحيد مدمجة
التحقق من الصحة
محدودة؛ من الصعب إجراء التحقق من صحة البيانات بدون أدوات خارجية أو إضافية
عملية تحقق من صحة البيانات سهلة وفعالة مع قواعد التحقق من الصحة المضمنة وأدوات التحقق من الأخطاء