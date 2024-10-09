إن IBM Planning Analytics for Excel (PAfE) هي وظيفة إضافية لـ Microsoft Excel® تمكّنك من التفاعل وتحليل البيانات في IBM Planning Analytics.



يستخدم IBM Planning Analytics الذي يشتمل على تقنية TM1 المدمجة، قاعدة بيانات قائمة على الخلايا – مثل جداول البيانات – ولكن مع إدارة البيانات في مكعبات متعددة الأبعاد بدلاً من الجداول ثنائية الأبعاد. مع PAfE، تغلب على قيود النماذج المعقدة المبنية في جداول بيانات Excel ومصادر البيانات المتباينة ونقص الحوكمة.

إنشاء تقارير ولوحات معلومات مخصصة بسهولة. قم بتخصيص تحليلك ليناسب احتياجاتك الفريدة.

عمليات سير العمل المؤتمتة. توفير الوقت مع ميزة التحقق من صحة البيانات المضمنة والتحقق من عدم وجود أخطاء، مع ضمان الدقة والاتساق في عمليات التخطيط وإعداد التقارير.

التعاون مع أعضاء الفريق في الوقت الفعلي والوصول إلى البيانات وإدارتها بأمان من أي مكان.