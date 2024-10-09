IBM Planning Analytics for Excel (PAfE)
تجربة الإمكانات الفائقة للتحليل متعدد الأبعاد في الوقت الفعلي في البيئة التي تعرفها وتحبها
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عرض توضيحي لـ Planning Analytics Excel
إصدار فائق القوة من Excel

إن IBM Planning Analytics for Excel (PAfE) هي وظيفة إضافية لـ Microsoft Excel® تمكّنك من التفاعل وتحليل البيانات في IBM Planning Analytics.

يستخدم IBM Planning Analytics الذي يشتمل على تقنية TM1 المدمجة، قاعدة بيانات قائمة على الخلايا – مثل جداول البيانات – ولكن مع إدارة البيانات في مكعبات متعددة الأبعاد بدلاً من الجداول ثنائية الأبعاد. مع PAfE، تغلب على قيود النماذج المعقدة المبنية في جداول بيانات Excel ومصادر البيانات المتباينة ونقص الحوكمة.

  • إنشاء تقارير ولوحات معلومات مخصصة بسهولة. قم بتخصيص تحليلك ليناسب احتياجاتك الفريدة. 
  • عمليات سير العمل المؤتمتة. توفير الوقت مع ميزة التحقق من صحة البيانات المضمنة والتحقق من عدم وجود أخطاء، مع ضمان الدقة والاتساق في عمليات التخطيط وإعداد التقارير.
  • التعاون مع أعضاء الفريق في الوقت الفعلي والوصول إلى البيانات وإدارتها بأمان من أي مكان.

 
المزايا   سرعة الوصول إلى أحدث بيانات الأعمال

تجنب تحديث أكثر من 100 جدول بيانات. يتصل PAfE مباشرةً بخادم TM1، لكي يتسنى لك الوصول في الوقت الفعلي إلى البيانات لإجراء أنشطة التحليل وإعداد التقارير والتخطيط.

 سهولة إدارة البيانات وتحليلها

تحليل البيانات عبر صفوف وأعمدة متعددة باستخدام التسلسلات الهرمية، بما في ذلك الوقت والجغرافيا وخطوط الإنتاج، أو الاستفادة من مهاراتك في Excel للارتقاء بمستوى تحليلك.

 التعاون في الوقت الفعلي

من Excel إلى واجهة مستخدم الويب بنقرة زر واحدة. مشاركة دفاتر العمل والتقارير لسهولة التعاون مع أعضاء الفريق في الوقت الفعلي بشأن أنشطة التخطيط وإعداد الميزانية والتنبؤ.
المزايا
سهولة التحكم في البيانات السحب والوضع توفير الوقت عند استخدام مجموعات البيانات الكبيرة أو المعقدة باستخدام وظيفة السحب والوضع. يمكنك نقل البيانات أو نسخها أو تنظيمها بسرعة وكفاءة داخل أوراق عمل Excel من دون قص الخلايا ولصقها يدويًا. اقرأ المزيد
استكشف البيانات بالتفصيل التنقل لأسفل احصل على معارف أعمق بشأن الاتجاهات والأنماط الأساسية. من خلال بضع نقرات فقط، يمكنك تحليل البيانات بمستوى أكثر دقة. استكشف معارف مخفية قد لا تظهر على الفور عند مستوى تجميع أعلى. اقرأ المزيد
الوصول إلى المعلومات التفصيلية التعمق في البيانات تعمل ميزة التعمق في البيانات مثل جدول البيانات المحوري، ولكن مع قاعدة بيانات مركزية ومستوى أمان محسّن. تفاعل مع ميزة استعراض البيانات مثل أي مجموعة بيانات أخرى في Excel، ما يسمح لك بإجراء تحليل، أو إنشاء مخططات ورسوم بيانية، أو إنشاء تقارير سريعة بناءً على معلومات تفصيلية. اقرأ المزيد
ما الذي ستحصل عليه الوصول إلى شريط IBM Planning Analytics

الوصول إلى شريط في Excel يحتوي على أدوات ووظائف محددة مصممة خصوصًا لـ IBM Planning Analytics. إكمال المهام اليومية بسهولة مثل استيراد البيانات، وتحديث طرق العرض، وإنشاء تقارير ديناميكية. 

 التصور باستخدام التقارير ولوحات المعلومات

تصور البيانات وإنشاء لوحات معلومات تفاعلية باستخدام ميزات Excel المألوفة مثل المخططات والجداول المحورية. تخصيص التقارير لعرض المعلومات التي تحتاج إليها بالتنسيق الذي تفضله.

 إجراء تحليل مخصص

تقسيم البيانات وتصنيفها بطرق مختلفة باستخدام القدرات الموسعة، على غرار الجدول المحوري العملاق. سرعة الإجابة عن أسئلة العمل واتخاذ قرارات مستنيرة.

 تحليل السيناريوهات

إجراء تحليل السيناريوهات لمعرفة إلى أي مدى يمكن أن تؤثر العوامل المختلفة في عملك. اختبار الافتراضات المختلفة في الوقت الفعلي، مثل تغيير ظروف السوق أو تعديل الأسعار، لمعرفة مدى تأثيرها في النتائج.

 ضمان الأمان والحوكمة

الاستفادة من ميزات الأمان والحوكمة الفعالة، بما في ذلك مصادقة المستخدم وتفويضه، وضوابط الوصول إلى البيانات وسجلات التدقيق. 

 تحويل أوراق Excel إلى صفحات ويب تفاعلية

تحويل أوراق Excel إلى أوراق ويب في IBM Planning Analytics Workspace على السحابة بسهولة. سرعة التعاون ومشاركة المعارف مع العديد من المستخدمين، ما يسمح للفرق بالعمل الجماعي بفعالية.
مقارنة

الميزة

Microsoft Excel من Microsoft Office

IBM Planning Analytics for Excel

التحكم في الإصدار

"حفظ كـ" جدول بيانات متعددة

التحكم الفعال في الإصدار مع سجل تدقيق كامل. إمكانية استرداد الإصدارات أو إنشائها أو تعديلها بناءً على أذونات الأمان

التعاون

محدودة؛ صعوبة التعاون في الوقت الفعلي

سهولة التعاون في الوقت الفعلي مع عدة مستخدمين، والقدرة على مشاركة أوراق الويب وإجراء تحليلات متزامنة

مجموعات بيانات كبيرة

محدودة؛ يمكن أن يتأثر الأداء بالسلب بسبب مجموعات البيانات الكبيرة

معالجة فعالة لمجموعات البيانات الكبيرة من دون المساس بمستوى الأداء

الأمان

تشفير الملفات والحماية الأساسية باستخدام كلمات المرور

ميزات أمان قوية بما في ذلك مصادقة المستخدم، وضوابط الوصول إلى البيانات، ومسارات التدقيق

تحليل متعدد الأبعاد

محدود مع الجداول المحورية. صعوبة إجراء تحليل متعدد الأبعاد بدون أدوات خارجية أو إضافية

تحليل متعدد الأبعاد سهل وفعال مع نظام OLAP مدمج وقدرات التنقل لأسفل

تجميع البيانات

عمليات توحيد البيانات وتجميعها من دون أدوات إضافية أو خارجية تتم وفقًا لمعادلة معينة ومعرضة للأخطاء ويصعب تنفيذها

توحيد البيانات وتجميعها بسهولة وفعالية في الوقت الفعلي مع ميزات توحيد مدمجة

التحقق من الصحة

محدودة؛ من الصعب إجراء التحقق من صحة البيانات بدون أدوات خارجية أو إضافية

عملية تحقق من صحة البيانات سهلة وفعالة مع قواعد التحقق من الصحة المضمنة وأدوات التحقق من الأخطاء
اتخِذ الخطوة التالية

اكتشف كيف يمكنك أن ترتقي بعمليات تخطيط الأعمال وتحليلاتها إلى المستوى التالي. شاهد IBM Planning Analytics في أثناء العمل.

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