الأرجنتين ليست دولة مناسبة لضعاف القلوب من المصرفيين. منذ عام 2020، تجاوز معدل التضخم 30%. وتشهد أسعار صرف العملات تقلبات هائلة، كما تفرض اللوائح الحكومية، مثل اختبارات الضغط المصرفي، وضوابط العملة، والقيود المفروضة على أرباح الأسهم، أعباءً إضافية على مديري البنوك.

ومع ذلك، فإن حجم الاقتصاد الأرجنتيني وإمكانات النمو التي يتمتع بها تجعله سوقًا جذابًا للمستثمرين المصرفيين على المدى الطويل، بما في ذلك البنك الصناعي والتجاري الصيني (ICBC)، وهو أكبر بنك في العالم من حيث الأصول والقيمة السوقية.

في عام 2019، استحوذ البنك الصناعي والتجاري الصيني على 100% من الأصول الأرجنتينية التابعة لمجموعة ستاندرد بنك السابقة، وأصبح البنك الصناعي والتجاري الصيني في الأرجنتين أحد أكبر البنوك في البلاد. يمتلك البنك الجديد الموارد اللازمة للمساعدة في تمويل مشاريع ضخمة، مثل محطة الطاقة النووية الرابعة المخطط لها في الأرجنتين.

بالنظر إلى حجم البنك وتعقيد البيئة المصرفية في الأرجنتين، يعد تطوير الخطط المالية والميزانيات والتوقعات مهمة كبيرة تتطلب موارد كبيرة من الموظفين. يوضح Mariano Carranza، رئيس قسم التخطيط والميزانية والتقارير في البنك الصناعي والتجاري الصيني في الأرجنتين قائلاً: "يعمل فريقنا على معالجة الميزانيات السنوية للبنك وكذلك لكل خط عمل، بالإضافة إلى التوقعات ربع السنوية." "بالإضافة إلى ذلك، نقدم التقارير إلى إدارة البنك لدينا والمكتب الرئيسي في الصين والبنك المركزي الأرجنتيني. لسنوات عديدة، كنا نعالج عملنا يدويًا على أكثر من 100 جدول بيانات."