عند إدارة شبكة من المتاجر الصغيرة متعددة العلامات التجارية، يُعدّ إعداد ميزانيات تفصيلية ومتابعة أداء مبيعات كل متجر أمرًا بالغ الأهمية لاستمرار نجاح العمل. ولتبسيط عمليات إعداد التقارير الجماعية، تعاونت شركة BWG Foods مع ProStrategy لتعزيز وظائف التحليل لديها باستخدام IBM® Planning Analytics.
ونظرًا إلى أن العديد من مستودعات BWG Foods تُرسل البضائع إلى المتاجر في جميع أنحاء شبكتها، فقد وجدت الشركة أن عمليات إعداد الميزانية وتقارير المبيعات أصبحت أكثر تعقيدًا. كيف يمكنها تبسيط هذه العمليات؟
بالتعاون مع شريك أعمال IBM ProStrategy، قامت BWG Foods بتحديث التقنية الداعمة لأنشطة التحليلات لديها باستخدام IBM Planning Analytics—ما أدى إلى توفير تقارير أسرع وأبسط وأكثر دقة.
عند إدارة شبكة من المتاجر الصغيرة متعددة العلامات التجارية، قد يصبح تتبع أداء مبيعات كل متجر وإعداد ميزانيات سنوية دقيقة أمرًا صعبًا مع نمو العمل. من دون طريقة سهلة لتحليل البيانات المالية، قد تغفل عن معلومات قيّمة كان من شأنها أن تسهم في صناعة القرارات.
تدير شركة BWG Foods، وهي إحدى الشركات الرائدة في مجال بيع المواد الغذائية بالتجزئة والجملة في أيرلندا، مجموعة متنوعة من المتاجر الصغيرة في أيرلندا وجنوب غرب إنجلترا، بما في ذلك Londis وMACE وSPAR وEUROSPAR. ومع توسع الشركة وانضمام المزيد من المتاجر إلى مجموعتها من خلال عمليات الاستحواذ، واجه قسمها المالي ضغوطًا إضافية لإعداد ميزانيات وتقارير مبيعات دقيقة ومفصلة للغاية وفي الوقت المناسب.
يوضح Tim O’Leary، مدير نظم المعلومات الإدارية في BWG Foods: "لا يقتصر عمل كل كيان في شبكتنا على بيع المواد الغذائية والنبيذ والمشروبات الروحية وغيرها من السلع الاستهلاكية سريعة التداول مباشرةً للعملاء—بل يشتري أيضًا البضائع من قنوات متعددة، مثل شبكة البيع بالجملة ومركز التوزيع الوطني. للحصول على صورة دقيقة لأداء كل متجر وإعداد ميزانيات موثوقة، نحتاج إلى التمييز بين أنواع المبيعات المختلفة التي يحققها كل متجر وعلامة تجارية. مع انضمام علامات تجارية جديدة إلى مجموعتنا، أصبح هذا الأمر أكثر تعقيدًا ويستغرق وقتًا أطول."
وجدت شركة BWG Foods أن حلول التحليلات التي كانت تستخدمها لدعم أنشطة إعداد الميزانية وتقارير المبيعات لم تعد توفر المرونة والأداء المطلوبين لتقديم معلومات سريعة وموثوقة لصناع القرار الرئيسيين.
ويضيف Tim O’Leary: "نظرًا إلى أن حلول التحليلات الحالية كانت توفر إمكانات محدودة للأتمتة، كنا نضطر غالبًا إلى العمل حتى ساعات متأخرة من الليل خلال دورة إعداد الميزانية السنوية. وغالبًا ما يتم إنفاق جزء كبير من هذا الوقت في إكمال مهام كان من الممكن أتمتتها، مثل تحليل النفقات العامة وجدولة الميزانيات."
ويضيف Lorton Sherlock، المحاسب الإداري الأول في شركة BWG Foods: "نظرًا إلى أن حل التحليلات الحالي لدينا كان مخصصًا بشكل كبير لاحتياجاتنا، فقد كنت العضو الوحيد في فريق الشؤون المالية الذي كان مرتاحًا حقًا في تعديله وإصلاحه وتحديثه. لقد أردنا حلاً من شأنه أن يقلل من مخاطر الاعتماد على الأفراد الرئيسيين".
بالتعاون مع شريك أعمال IBM ProStrategy، شرعت شركة BWG Foods في تطوير قدراتها التحليلية من خلال الترقية من IBM Cognos® TM1® إلى IBM Planning Analytics—ما أدى إلى تسريع عمليات إعداد الميزانية.
بعد إعجابها بالعرض التقديمي الذي قدمته ProStrategy، قررت BWG Foods تطبيق IBM Planning Analytics محليًا لدعم عملية إعداد الميزانية على مستوى الشركة.
استمر Tim O’Leary قائلاً: " قمنا بتقييم عدد من العروض من موردين مختلفين. تميزت IBM Planning Analytics لأنها قدمت حلاً مبتكرًا سهل التنفيذ في فترة زمنية قصيرة. بعد استخدام حلول IBM Cognos بنجاح لسنوات، كنا على ثقة بأن IBM Planning Analytics سيساعدنا في تحسين أداء وموثوقية وظيفة التحليلات لدينا."
ويضيف Lorton Sherlock: "مقارنةً بأداة إعداد التقارير السابقة لدينا، يوفر IBM Planning Analytics واجهة مستخدم أكثر حداثةً وسهولةً في الاستخدام. ولأن الحل أسهل استخدامًا وأكثر مرونةً في بناء النماذج، كنا على يقين أيضًا بأننا لن نحتاج إلى إجراء تغييرات تقنية على النظام عند الحاجة إلى تحديث أي شيء ".
بمساعدة خبراء من شركة ProStrategy، قامت BWG Foods بدمج حل IBM مع نظام التمويل والتحليلات الخاص بالشركة التابع لجهة خارجية، ما أدى إلى أتمتة استخراج البيانات ونقلها وتحميلها (ETL) بين هذه الأنظمة.
"قدمت ProStrategy إرشادات ودعمًا ممتازين طوال فترة تنفيذ IBM Planning Analytics، وساعدتنا في تطبيق الحل في أقل من أربعة أشهر. كان التنفيذ السريع أمرًا أساسيًا بشكل خاص بالنسبة إلينا، حيث أدت عملية استحواذ حديثة إلى تقديم موعد الإغلاق المالي السنوي بمقدار ثلاثة أشهر، لذلك كنا بحاجة إلى تنفيذ الحل خلال فترة ميزانيتنا الأكثر ازدحامًا ".
مع دعم IBM Planning Analytics لجميع أنشطة إدارة الأداء المالي، سرعت BWG Foods عملية إعداد الميزانية، وألغت اعتمادها على الأفراد الرئيسيين، وأتمتة إعداد التقارير الرئيسية.
يقول Tim O'Leary: "مع نظامنا السابق، كان الأمر يستغرق منا أسابيع لإكمال دورة الميزانية، ولكن الآن يمكننا إكمال هذه العملية في غضون أيام فقط—دون الحاجة إلى العمل في المساء أو في عطلات نهاية الأسبوع". "بفضل IBM Planning Analytics، وفرنا أكثر من 240 ساعة في عملية إعداد الميزانية، وأكثر من ثماني ساعات أسبوعيًا في إعداد تقارير المبيعات. وقد سهّل هذا الأمر عمل فريق إعداد الميزانية والتقارير بشكل كبير، ووفر لنا المزيد من الوقت للتركيز على تحسين تقاريرنا.
تُمكّن ميزات الأتمتة الذكية لحل IBM شركة BWG Foods من توفير الكثير من الوقت. فعلى سبيل المثال، توفر الشركة وقتًا ثمينًا بفضل IBM Planning Analytics الذي يُرتب نفقاتها العامة تلقائيًا وفوريًا—وهي عملية كانت تستغرق سابقًا ما يصل إلى أسبوعين لكل دورة ميزانية. كما أسهمت أتمتة عمليات استخراج البيانات وتحويلها وتحميلها (ETL) بين Planning Analytics وأنظمة المالية والتقارير الأخرى في الشركة في تقليل عبء العمل على فريق المالية بشكل ملحوظ.
ويضيف Sherlock: "لم نعد قادرين فقط على إعداد الميزانيات وتقارير المبيعات بسرعة أكبر، بل شهدنا أيضًا تحسنًا كبيرًا في الدقة. لم نعد بحاجة إلى إرسال أي تصحيحات للتقارير منذ أن بدأنا استخدام Planning Analytics."
من خلال تزويد مستخدمي الأعمال في BWG Foods بواجهة استخدام أكثر سهولة، تمكنت الشركة أيضًا من تقليل المخاطر وتعزيز خطط استمرارية الأعمال. يتميز Planning Analytics ببنية أكثر تنظيمًا من النظام القديم للشركة، حيث يرشد المستخدمين خطوة بخطوة لإتمام كل سير عمل—ما يقلل الحاجة إلى المعرفة المتخصصة.
يختتم Tim O’Leary حديثه قائلاً: "بفضل IBM Planning Analytics، تمكّنا من تبسيط عمليات إعداد التقارير والميزانية بشكل كبير، والحصول على رؤية شاملة لأداء كل علامة من علاماتنا التجارية ومتاجرنا على حدة. وبفضل هذه القدرة على تقديم تقارير دقيقة ومفصلة وفي الوقت المناسب، نستطيع تمكين صُنّاع القرار الرئيسيين في شركة BWG Foods من بناء إستراتيجيات تطوير أعمال قائمة على الحقائق لدعم النمو المستقبلي."
تُعد BWG Foods UC جزءًا من مجموعة BWG، وهي شركة رائدة في مجال البيع بالتجزئة والجملة في جمهورية أيرلندا والمملكة المتحدة. تمتلك شركة BWG وتدير عددًا من العلامات التجارية الرائدة في مجال البيع بالتجزئة، حيث تضم أكثر من 1400 متجر من متاجر SPAR وEUROSPAR وMACE وLondis وXL التي تخدم المجتمعات المحلية بالشراكة مع تجار التجزئة المستقلين. كما تمتلك BWG وتدير علامتين تجاريتين رائدتين في مجال تجارة الجملة في أيرلندا، وهما BWG Foodservice وValue Centre Cash & Carry. تستحوذ مجموعة BWG على حصة سوقية تُقدر بنحو 12% من إجمالي سوق تجارة التجزئة للمواد الغذائية في أيرلندا، وحصة سوقية تبلغ 40% من سوق متاجر التجزئة الصغيرة.
تتمتع ProStrategy بخبرة تزيد على 30 عامًا في مجال تكنولوجيا البيانات والتحليلات. تعتمد الشركة في كل مشروع من مشاريع البيانات والتحليلات على رؤية شاملة لعمليات جمع البيانات وإدارتها لدى عملائها. تُعدّ ProStrategy شركة رائدة في مجال البيانات والتحليلات في أيرلندا، ولديها فريق يضم أكثر من 50 متخصصًا من ذوي الكفاءات العالية في مجالي تكنولوجيا المعلومات والأعمال، يُساعدون العملاء على الحصول على المعلومات التي تُعزز أداء أعمالهم.