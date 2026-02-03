عند إدارة شبكة من المتاجر الصغيرة متعددة العلامات التجارية، قد يصبح تتبع أداء مبيعات كل متجر وإعداد ميزانيات سنوية دقيقة أمرًا صعبًا مع نمو العمل. من دون طريقة سهلة لتحليل البيانات المالية، قد تغفل عن معلومات قيّمة كان من شأنها أن تسهم في صناعة القرارات.

تدير شركة BWG Foods، وهي إحدى الشركات الرائدة في مجال بيع المواد الغذائية بالتجزئة والجملة في أيرلندا، مجموعة متنوعة من المتاجر الصغيرة في أيرلندا وجنوب غرب إنجلترا، بما في ذلك Londis وMACE وSPAR وEUROSPAR. ومع توسع الشركة وانضمام المزيد من المتاجر إلى مجموعتها من خلال عمليات الاستحواذ، واجه قسمها المالي ضغوطًا إضافية لإعداد ميزانيات وتقارير مبيعات دقيقة ومفصلة للغاية وفي الوقت المناسب.

يوضح Tim O’Leary، مدير نظم المعلومات الإدارية في BWG Foods: "لا يقتصر عمل كل كيان في شبكتنا على بيع المواد الغذائية والنبيذ والمشروبات الروحية وغيرها من السلع الاستهلاكية سريعة التداول مباشرةً للعملاء—بل يشتري أيضًا البضائع من قنوات متعددة، مثل شبكة البيع بالجملة ومركز التوزيع الوطني. للحصول على صورة دقيقة لأداء كل متجر وإعداد ميزانيات موثوقة، نحتاج إلى التمييز بين أنواع المبيعات المختلفة التي يحققها كل متجر وعلامة تجارية. مع انضمام علامات تجارية جديدة إلى مجموعتنا، أصبح هذا الأمر أكثر تعقيدًا ويستغرق وقتًا أطول."

وجدت شركة BWG Foods أن حلول التحليلات التي كانت تستخدمها لدعم أنشطة إعداد الميزانية وتقارير المبيعات لم تعد توفر المرونة والأداء المطلوبين لتقديم معلومات سريعة وموثوقة لصناع القرار الرئيسيين.

ويضيف Tim O’Leary: "نظرًا إلى أن حلول التحليلات الحالية كانت توفر إمكانات محدودة للأتمتة، كنا نضطر غالبًا إلى العمل حتى ساعات متأخرة من الليل خلال دورة إعداد الميزانية السنوية. وغالبًا ما يتم إنفاق جزء كبير من هذا الوقت في إكمال مهام كان من الممكن أتمتتها، مثل تحليل النفقات العامة وجدولة الميزانيات."

ويضيف Lorton Sherlock، المحاسب الإداري الأول في شركة BWG Foods: "نظرًا إلى أن حل التحليلات الحالي لدينا كان مخصصًا بشكل كبير لاحتياجاتنا، فقد كنت العضو الوحيد في فريق الشؤون المالية الذي كان مرتاحًا حقًا في تعديله وإصلاحه وتحديثه. لقد أردنا حلاً من شأنه أن يقلل من مخاطر الاعتماد على الأفراد الرئيسيين".