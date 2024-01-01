يتميز المساعد IBM Planning Analytics Assistant، المدعوم من IBM watsonx، بأنه بديهي وسهل الاستخدام، مما يعزز تعاون الفريق.

بغض النظر عن الدور أو المهارة الفنية أو الدرجة في السلم الوظيفي، يمكن لجميع قادة الأعمال والمخططين الماليين استخدام اللغة الطبيعية. بادر بالاستفادة من الميزات المتقدمة التي يوفرها الحل، مثل سيناريوهات ماذا لو، والتنبؤ المدعوم بالذكاء الاصطناعي والنمذجة الديناميكية.

تبسيط المهام. استخراج معارف من بيانات الأعمال. توصيل القرارات بثقة تامة.