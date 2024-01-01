خفض حواجز تبني الاستخدام وتعزيز المشاركة في التخطيط باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي
يوفر IBM Planning Analytics مساعدًا يعمل بالذكاء الاصطناعي التوليدي يهدف إلى تعزيز المشاركة في عملية التخطيط واتخاذ القرار.
يتميز المساعد IBM Planning Analytics Assistant، المدعوم من IBM watsonx، بأنه بديهي وسهل الاستخدام، مما يعزز تعاون الفريق.
بغض النظر عن الدور أو المهارة الفنية أو الدرجة في السلم الوظيفي، يمكن لجميع قادة الأعمال والمخططين الماليين استخدام اللغة الطبيعية. بادر بالاستفادة من الميزات المتقدمة التي يوفرها الحل، مثل سيناريوهات ماذا لو، والتنبؤ المدعوم بالذكاء الاصطناعي والنمذجة الديناميكية.
تبسيط المهام. استخراج معارف من بيانات الأعمال. توصيل القرارات بثقة تامة.
ابحث عن نماذج الأعمال واعرضها ببساطة عن طريق السؤال بلغة طبيعية، متجاوزاً بذلك البحث اليدوي.
اكتسب فهمًا واضحًا لأهم المقاييس الرئيسية، من خلال الحصول على معارف حول الحسابات المكونة لها ومعناها.
فهم نماذج الأعمال الحالية والحصول على إرشادات حول كيفية بناء نماذج جديدة.
متوفر باللغات الفرنسية والإسبانية والألمانية واليابانية.
احصل على إرشادات ونصائح لتحقيق أقصى استفادة من الاستخدام والاعتماد.
افهم التفاصيل الكامنة وراء الحسابات. تتبع منطق النموذج لمعرفة كيفية اشتقاق القيم على وجه التحديد.
يمكنك توليد مخرجات بتنسيق PDF مع مخططات وتفسيرات بلغة طبيعية للقيمة الخارجية والمحركات الرئيسية والمعارف ضمن الجداول المتقاطعة.
اطلب من المساعد إنشاء طرق عرض بيانات محددة للاستعلامات المعقدة، مثل "أرني الإيرادات المدرجة في الميزانية لعام 2017 للهواتف المحمولة بجميع العملات"، دون إجراء بحث يدوي عن البيانات.
يمكنك تبسيط فهمك لعمليات Turbo Integrator (TI) من خلال تفسيرات اللغة الطبيعية. افهم ما يفعله الرمز البرمجي بسهولة.