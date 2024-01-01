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مساعد Planning Analytics

خفض حواجز تبني الاستخدام وتعزيز المشاركة في التخطيط باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي

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يوفر IBM Planning Analytics مساعدًا يعمل بالذكاء الاصطناعي التوليدي يهدف إلى تعزيز المشاركة في عملية التخطيط واتخاذ القرار.

يتميز المساعد IBM Planning Analytics Assistant، المدعوم من IBM watsonx، بأنه بديهي وسهل الاستخدام، مما يعزز تعاون الفريق. 

بغض النظر عن الدور أو المهارة الفنية أو الدرجة في السلم الوظيفي، يمكن لجميع قادة الأعمال والمخططين الماليين استخدام اللغة الطبيعية. بادر بالاستفادة من الميزات المتقدمة التي يوفرها الحل، مثل سيناريوهات ماذا لو، والتنبؤ المدعوم بالذكاء الاصطناعي والنمذجة الديناميكية.

تبسيط المهام. استخراج معارف من بيانات الأعمال. توصيل القرارات بثقة تامة. 
المزايا كيفية تحويل تخطيط الأعمال إلى جهد جماعي التعامل مع البيانات المالية بكل سهولة

ابحث عن نماذج الأعمال واعرضها ببساطة عن طريق السؤال بلغة طبيعية، متجاوزاً بذلك البحث اليدوي.

 فهم السياق

اكتسب فهمًا واضحًا لأهم المقاييس الرئيسية، من خلال الحصول على معارف حول الحسابات المكونة لها ومعناها.

 التكيف والتوسع

فهم نماذج الأعمال الحالية والحصول على إرشادات حول كيفية بناء نماذج جديدة.
المزايا
متوفرة الآن تجربة اللغة الطبيعية يعد الوصول إلى البيانات الصحيحة بسرعة أمرًا بالغ الأهمية. تخيل أن تقول ببساطة، "أرني إيرادات العام الماضي للهواتف المحمولة،" وتحصل على عرض مفصل على الفور. لا مجال لمزيد من الوقت الضائع في عمليات البحث اليدوية - فقط نموذج العمل الذي تحتاجه، عندما تحتاج إليه مباشرةً. الاطلاع على الوثائق
ما التالي معارف مرتبطة بالمخططات احصل على شروحات مفصّلة عن القيم الخارجية والمحركات الرئيسية في خططك من خلال اللغة الطبيعية. بالإضافة إلى ذلك، احصل على تقرير مفصّل بتنسيق PDF حتى تتمكن من توصيل النتائج واتخاذ القرارات بثقة.
ما التالي قابلية تفسير الخلايا استخرج منطق النموذج على أي خلية في أي جدول متقاطع. يمكنك فهم المنطق الأساسي، والتحقق من دقة البيانات، وتوصيل منطق النموذج بفعالية وراء تضمين بيانات محددة.
الميزات القادمة  دعم اللغات المتعددة

متوفر باللغات الفرنسية والإسبانية والألمانية واليابانية.

 مساعد معرفة المنتج

احصل على إرشادات ونصائح لتحقيق أقصى استفادة من الاستخدام والاعتماد.

 قابلية تفسير الخلايا

افهم التفاصيل الكامنة وراء الحسابات. تتبع منطق النموذج لمعرفة كيفية اشتقاق القيم على وجه التحديد.

 تحليل الجداول المتقاطعة

يمكنك توليد مخرجات بتنسيق PDF مع مخططات وتفسيرات بلغة طبيعية للقيمة الخارجية والمحركات الرئيسية والمعارف ضمن الجداول المتقاطعة.

 التوصية بطريقة عرض

اطلب من المساعد إنشاء طرق عرض بيانات محددة للاستعلامات المعقدة، مثل "أرني الإيرادات المدرجة في الميزانية لعام 2017 للهواتف المحمولة بجميع العملات"، دون إجراء بحث يدوي عن البيانات.

 قابلية تفسير عمليات Turbo Integrator (TI) 

يمكنك تبسيط فهمك لعمليات Turbo Integrator (TI) من خلال تفسيرات اللغة الطبيعية. افهم ما يفعله الرمز البرمجي بسهولة.
اتخِذ الخطوة التالية

اكتشف كيف يمكنك أن ترتقي بعمليات تحليلات التخطيط الخاصة بك إلى المستوى التالي.

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