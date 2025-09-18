أحد التحديات الرئيسية التي تواجه صناعة الاتصالات هو تآكل الأسعار في السوق.
يقول Jan Frey، مالك المنتج TM1 في Swisscom: "علينا الدفاع عن حصصنا السوقية، والأسعار في انخفاض مستمر". لذلك، تعمل شركة Swisscom، الرائدة في الاتصالات ومقرها في سويسرا، باستمرار على تقييم عملياتها والبحث عن طرق لتحسينها وخفض التكاليف.
كانت الشركة تستخدم حلًا آخر للتخطيط وإعداد التقارير، لكنه كان يواجه بعض المشكلات. يقول Patrick Goetschi، كبير مهندسي الأنظمة لحلول تحليلات الأعمال في Swisscom: "كانت الحسابات في الوقت الفعلي ضمن النموذج بطيئة جدًا". يقول: "في التخطيط، هناك حسابات تعتمد على العوامل ويجب تنفيذها بشكل فوري. إذا كانت لديك عدة مئات من المستخدمين على نظامك وهم جميعًا ينتظرون بينما يتوقف النظام، فهذا مضيعة للوقت ومكلِّف". تمتلك Swisscom كمية هائلة من البيانات؛ لذا كانت بحاجة إلى حل يمكنه تسريع هذه الحسابات.
بعد التعامل مع IBM، تتطلب تقارير نهاية الشهر الآن وقت إعداد أقل بنسبة 50%.
تمكَّنت Swisscom من تقليل عمليات النظام بنسبة 30%، ما أدى إلى تحقيق وفورات في التكاليف.
أرادت شركة Swisscom أيضًا إيجاد طريقة لتبسيط عمليات الإدارة الخاصة بها. كان حل إعداد التقارير الحالي يتطلب النسخ واللصق يدويًا من النظام إلى عروض Microsoft PowerPoint، الأمر الذي كان يستغرق وقتًا طويلًا ومنع الشركة من أتمتة تقاريرها بالكامل.
أخيرًا، كانت Swisscom تريد دمج التخطيط بين الشركات داخل حل التخطيط الخاص بها. كانت الشركة تستخدم أداة من جهة خارجية لم تكن مدمجة بالكامل في تطبيق التخطيط الخاص بها، ما زاد من جهد التسويات. كانت أداة الجهة الخارجية صعبة الصيانة، وكان من الصعب على مستخدمي الأعمال تعلُّمها واستخدامها.
كانت Swisscom بحاجة إلى حل أكثر مرونة للتخطيط المالي وإعداد التقارير يساعدها على معالجة جميع هذه المشكلات.
دعت Swisscom ثلاث شركات لتقديم نماذج إثبات المفهوم (POCs) لحل جديد للتخطيط والتحليلات. يقول Goetschi: "في هذا النموذج التجريبي، حققت IBM أفضل النتائج بفارق كبير، مع أقل الموارد". بعد ذلك، عملت Swisscom مع IBM Services لاستخدام برنامج IBM® Planning Analytics من خلال منهجية التدريب المرن (Agile Coaching) بدلًا من حلها الحالي.
قامت الشركة بتنفيذ وحدات Planning Analytics للتخطيط وإعداد التقارير لحوالي 2,150 مستخدمًا في Swisscom. وشملت أهدافها: تقليل التعقيد، واستخدام التخطيط القائم على العوامل، وتوحيد وتطوير نموذج شامل متكامل يجمع بين البيانات المالية والتشغيلية. ركَّزت Swisscom على متوسط الإيرادات لكل مشترك (ARPU) كمجال رئيسي للتحليل؛ نظرًا لضغط الأسعار في قطاع الاتصالات. قاد فريق مشترك من موظفي Swisscom ومستشار واحد من IBM عملية التنفيذ، ثم ساعد على تسهيل تطبيق الحل في جميع أنحاء الشركة.
رغم أن التكنولوجيا الأفضل كانت جزءًا رئيسيًا من التحول، فإن Swisscom استثمرت أيضًا في إعادة تصميم العمليات. بصفتها مستخدمًا طويل الأمد لبرنامج IBM Controller للتجميع المالي، حصلت Swisscom على قيمة كبيرة من التجميع شبه الفوري لبيانات التخطيط وقدرتها على إعادة البيانات المجمَّعة إلى حل Planning Analytics. أنشأت Swisscom أيضًا سحابة خاصة تُتيح للشركات التابعة لها استخدام برنامج Planning Analytics.
يُغطي حل IBM في Swisscom التخطيط وإعداد التقارير، والتجميع المالي وإغلاق الحسابات، وتخطيط المشاريع ومراقبتها. يوفر الحل أيضًا وظيفة متكاملة للتخطيط بين الشركات باستخدام IBM TM1، محرك الحسابات الخاص بشركة IBM الذي يعمل على تشغيل برنامج Planning Analytics.
يُجري حل Planning Analytics الحسابات بشكل أسرع من الحل السابق لدى Swisscom. يقول Frey: "إذا غيَّرت السعر، يمكنك تعديله في النموذج الخاص بك ويتم حساب كل شيء في الوقت الفعلي. يستغرق الأمر ثوانيَ فقط". هذه السرعة مهمة بشكل خاص لشركة Swisscom؛ نظرًا لحجم بياناتها الكبير، بالإضافة إلى وجود عدة مئات من المستخدمين يعملون على النظام في الوقت نفسه. أصبحت Swisscom قادرة حتى على تشغيل عمليات دفعية كبيرة خلال يوم العمل، مثل نسخ كميات ضخمة من البيانات بين المكعبات، دون أي تأثير في المستخدمين. يقول Frey: "نحصل الآن على كفاءات أعلى، ووفورات في التكاليف، وتحسينات في سهولة الاستخدام - وكذلك سلامة بيانات أفضل مع Planning Analytics".
تُعَد سهولة الاستخدام مع برنامج Planning Analytics تحسُّنًا كبيرًا مقارنةً بالحل السابق الذي كانت تستخدمه Swisscom؛ لأنه يتضمن واجهة ويب مباشرة. يقول Frey: "مع التكامل مع Excel، يمكنك تصميم تقاريرك في Excel ونشرها مباشرةً على الويب. إنها منصة مؤتمتة بالكامل". أفادت Swisscom أن عمليات إغلاق نهاية الشهر أصبحت أسرع بكثير مقارنةً بالحل السابق، حيث تتطلب وقتًا أقل بحوالي 50%. بالإضافة إلى ذلك، ومع حل Planning Analytics، تمكَّنت Swisscom من توحيد تطوير النماذج والتقارير. يقول Goetschi: "وحدة صغيرة واحدة تعمل على إعداد التقارير لشركة Swisscom بأكملها". تمكَّنت Swisscom من تقليل تكاليف العمليات من خلال أتمتة إعداد وإدارة حل التخطيط في عنصر خارجي.
كما تستفيد Swisscom من تحسينات في عمليات التخطيط بين الشركات. يقول Frey: "التخطيط بين الشركات مدمج بالكامل في حل Planning Analytics، ويمكن للمستخدمين رؤية النتائج على الفور. لِذا، إذا غيَّرت الشركة قِيَمها المالية، يمكن للشركة المستقبِلة أن ترى فورًا تأثير ذلك في أرباحها الصافية". كما أن واجهة المستخدم في برنامج Planning Analytics أكثر سهولة في الاستخدام من الحل السابق لدى Swisscom؛ لِذا يمكن للمستخدمين الوصول إلى المعلومات وإجراء التحديثات بسهولة أكبر من ذي قبل.
تُدير Swisscom مكعبات بيانات كبيرة ضمن برنامج Planning Analytics بحجم إجمالي يتجاوز 700 جيجابايت. وفي المستقبل، قد تكون الشركة مهتمة بدمج قدرات التنبؤ لإنشاء الخطط الأساسية تلقائيًا، وقد تنظر في IBM Cloud Pak® for Data كخيار محتمل للنشر مستقبلًا.
تعمل Swisscom في سويسرا وإيطاليا، وتقدِّم حلول الاتصالات المتنقلة، والشبكات الثابتة، والإنترنت، والتليفزيون الرقمي للشركات والعملاء المنزليين. وتُعَد الشركة أيضًا واحدة من أكبر مقدِّمي خدمات تكنولوجيا المعلومات في سويسرا. يقع المقر الرئيسي لشركة Swisscom في ووربلوفين، سويسرا، ويعمل بها حوالي 20,000 موظف.
لمعرفة المزيد عن حلول IBM الواردة في هذه القصة، يرجى الاتصال بممثل IBM أو شريك أعمال IBM الخاص بك.
كيف تحتوي Novolex على جداولها الزمنية
يساعد PalaisPopulaire الزوار على الاستمتاع بالفن بشكل تفاعلي
توسيع نطاق الذكاء الاصطناعي في Lufthansa
حقوق النشر © لعام 2021 محفوظة لصالح شركة IBM Corporation. IBM Corporation, IBM Analytics, New Orchard Road, Armonk, NY 10504.
تم إنتاجه في الولايات المتحدة الأمريكية، مايو 2021.
تُعَد IBM وشعار IBM وibm.com وIBM Cloud Pak وIBM Services وTM1 علامات تجارية تابعة لشركة International Business Machines Corp.، ومسجَّلة في العديد من الاختصاصات القضائية في جميع أنحاء العالم. قد تكون أسماء منتجات وخدمات أخرى علامات تجارية تابعة لشركة IBM أو لشركات أخرى. تتوفر القائمة الحالية للعلامات التجارية لشركة IBM على الويب ضمن علامة التبويب "معلومات حقوق النشر والعلامات التجارية" على الرابط ibm.com/legal/copyright-trademark.
Microsoft هي علامة تجارية لشركة Microsoft Corporation في الولايات المتحدة أو دول أخرى أو في كليهما.
يصبح هذا المستند ساريًا بدءًا من تاريخ النشر الأول، ويجوز لشركة IBM تغييره في أي وقت. لا تتوفر بعض العروض في بعض الدول التي تعمل فيها IBM.
يتم عرض بيانات الأداء وأمثلة العملاء المذكورة لأغراض توضيحية فقط. قد تختلف نتائج الأداء الفعلي وفقًا للتكوينات وظروف التشغيل المحددة. المعلومات الواردة في هذا المستند تُقدَّم "كما هي" دون أي ضمانات صريحة أو ضمنية، مثل جميع ضمانات الصلاحية التجارية، أو الملاءمة لغرض معين، أو الضمانات والشروط الخاصة بعدم انتهاك حقوق الأطراف الأخرى. تشتمل منتجات IBM على ضمان وفقًا لشروط الاتفاقيات التي تُوفَّر بموجبها وأحكامها.