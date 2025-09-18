الخدمات المصرفية أو التأمين. تختار معظم المؤسسات المالية الانخراط في أحد المجالين فقط، بدلًا من الجمع بين الخدمات المصرفية والتأمين؛ نظرًا لاختلاف نماذج الأعمال والمخاطر واللوائح بينهما. ومع ذلك، توجد استثناءات للقاعدة. في السويد، الاستثناء هو Länsförsäkringar AB.
يقول Peter Ivert، رئيس الرقابة على أعمال المجموعة في Länsförsäkringar AB: "لقد نجحنا في دمج الخدمات المصرفية والتأمين معًا خلال الـ 25 سنة الماضية".
تتولى Länsförsäkringar AB إدارة الخدمات المصرفية والتأمين مركزيًا، بالإضافة إلى وظائف مشتركة أخرى، لصالح 23 شركة تأمين تعاوني إقليمي تشكِّل تحالف Länsförsäkringar Alliance. تعمل كل شركة في التحالف بشكل مستقل تحت الاسم التجاري المشترك Länsförsäkringar (تأمين المقاطعات)، وتقدِّم خدمات مصرفية وتأمينية ومعاشات وتوسُّطًا عقاريًا محليًا من خلال فروعها.
لتنفيذ أعمالها لصالح التحالف، توسَّعت الشركة بسرعة لتشمل عدة شركات فرعية. وشملت هذه الشركات بنك Länsförsäkringar، أحد أكبر البنوك في البلاد، وLänsförsäkringar Liv، إحدى كبرى شركات التأمين على الحياة.
لتحقيق النجاح المالي طويل الأجل في مؤسسة بهذا الحجم والتنوع، كان لا بد من أن يتحمل جميع مديري الأقسام والفروع مسؤولية أكبر عن تكاليف أعمالهم. ومع ذلك، وبالنظر إلى النمو السريع في Länsförsäkringar AB، لم تَعُد حلول التخطيط المالي وإعداد التقارير تدعم دقة البيانات ورؤيتها على مستوى المؤسسة.
يوضِّح Ivert قائلًا: "كانت تنقصنا طريقة مشتركة لرؤية التكاليف والنتائج، سواء على مستوى المجموعة أو عبر الأعمال المختلفة بشكل جوهري".
كما كانت الشركة بحاجة إلى أدوات أكثر مرونة بواجهات سهلة الاستخدام، تمكِّن المديرين من تصوُّر وتحليل البيانات المتعلقة بعملياتهم الخاصة. يواصِل Ivert قائلًا: "كان من الضروري أن يتمكَّن المديرون من فهم السبب وراء تكاليفهم بأنفسهم والتساؤل عمّا يمكنهم فعله لتقليل هذه التكاليف؟".
لمساعدة شركات التحالف على تعزيز قيمة العملاء بكفاءة أكبر، سعت Länsförsäkringar AB إلى جيل جديد من الأدوات المالية الجاهزة للمؤسسات والمدعومة بالذكاء الاصطناعي. بعد الاستفادة لعدة سنوات من حلول إدارة الأداء وذكاء الأعمال من Cognos، قرَّر المديرون التنفيذيون الترقية إلى منصة Cognos حديثة.
بالتعاون مع شريك أعمال IBM، شركة Attollo AB، قامت Länsförsäkringar AB أولًا بنشر حل IBM Planning Analytics للتخطيط وإعداد الميزانية وإجراء التوقعات على مستوى الشركة بأكملها. تستخدم المؤسسة النظام المحلي للحفاظ على مصدر واحد للبيانات عالية الجودة للأداء، يتم جمعها من تطبيقات دفتر الأستاذ العام والموارد البشرية، والوصول إليها عبر لوحات معلومات سهلة الاستخدام. كما استفادت المؤسسة من أتمتة الحلول والذكاء لبناء نماذج قوية قائمة على المحركات، وتحويل عملياتها المالية لتشمل المديرين بشكل أكبر.
وتساعد Attollo أيضًا على تصميم حل جديد من IBM Cognos Analytics لإعداد البيانات وتحليلها وتصوُّرها. قال Ivert: "بصفتها شريكتنا في التنفيذ، تُعَد Attollo جزءًا مهمًا من رحلتنا. لقد ساعدتنا على بناء نظام Planning Analytics وتكييفه وفق احتياجاتنا، وتطبِّق الآن هذا العمل التطويري لتسريع نشر Cognos Analytics".
اختارت Länsförsäkringar AB حل Cognos Analytics بدلًا من عرض أحد المنافسين بناءً على عدة عوامل. يقول Christoffer Zielfelt، مراقِب أعمال المجموعة: "لقد حصلت سهولة استخدامه على درجة عالية جدًا في تقييمنا". "ويُعَد أيضًا منصة إعداد تقارير مؤسسية متكاملة وشاملة".
بمجرد نشر الحل، يمكن للمديرين وصنّاع القرار الآخرين استخدام ميزات لوحات المعلومات الذاتية لإنشاء المخططات والرسوم البيانية والجداول التفاعلية بسرعة. كما يمكنهم التعمق في التفاصيل أو الصعود إلى مستوى أعلى للحصول على المزيد من الرؤى، وإنشاء تقارير مخصصة، وطلب التوصيات من روبوت محادثة مدعوم بالذكاء الاصطناعي.
تُعَد هذه الحلول الجديدة من Cognos مكمِّلة برنامج IBM Controller القديم لدى الشركة والمستخدم للإغلاق والتجميع وإعداد التقارير. من خلاله، لا يمكن للمؤسسة تلبية متطلباتها الداخلية المعقدة بشكل أفضل فحسب، بل يمكنها أيضًا الامتثال بكفاءة أكبر لمجموعة من اللوائح الحكومية والصناعية.
على مستوى الشركة، تبنّى المديرون أدوات Planning Analytics الجديدة. يوضِّح Ivert قائلًا: "لقد أنشأنا واجهة سهلة الفهم وواضحة، وتلقّينا تعليقات إيجابية للغاية".
يضيف Zielfelt أن جمع آراء المستخدمين خلال مراحل تصميم وتطوير الحل يساعد على ضمان رضاهم. ويوضِّح قائلًا: "من الأسهل بكثير الحصول على القبول أثناء بناء النظام، وليس عند إصداره". "لِذا نحرص على مشاركة الأشخاص في هذه المشاريع والحصول على تأييدهم طوال الوقت".
بفضل الأدوات والعمليات الجديدة، يستطيع المديرون إعداد توقعات ميزانية أكثر دقة وتفصيلًا وبسرعة غير مسبوقة. ونتيجةً لذلك، رفعت Länsförsäkringar AB عدد دورات التخطيط من دورتين إلى عشر دورات سنويًا، ما ساعد على تمكين اتخاذ قرارات أكثر وعيًا على مستوى المجموعة والأعمال. في النهاية، يمكن أن يساهم ذلك في تعزيز دقة التوقعات طويلة الأجل، والحفاظ على هيكل تكاليف أكثر تنافسية، وإعادة توجيه الأموال نحو تطوير منتجات جديدة لعملاء Länsförsäkringar.
يتوقع قادة شركة Länsförsäkringar AB تحقيق فوائد محتملة إضافية من خلال إنشاء اتصالات أكثر قوة عبر عمليات نشر IBM الخاصة بهم. ويقول Zielfelt: "من المزايا الكبيرة أن تكون الأدوات مجتمعة في مجموعة واحدة".
يقع مقر Länsförsäkringar AB في ستوكهولم - السويد، ويُدير أنشطة في مجالات الخدمات المصرفية، والتأمينات على الحياة، والتأمينات التقاعدية، وبعض أعمال التأمينات العامة لصالح تحالف Länsförsäkringar Alliance لشركات التأمين التعاونية. كما تُدير التطوير الاستراتيجي وأنشطة أخرى تحقِّق وفورات الحجم. تأسس التحالف في عام 1917، ويقدِّم خدماته لما يقرب من 3.9 ملايين عميل عبر 128 فرعًا في السويد.
تُعد Attollo أحد شركاء أعمال IBM في السويد، وهي متخصصة في ذكاء الأعمال، وإدارة الأداء المؤسسي، والتحليلات المتقدمة، وحلول مستودعات البيانات. تعمل على تعزيز علاقات طويلة الأمد مع العملاء وتساعد أعمالهم على تحقيق أقصى قيمة. تأسَّست شركة Attollo عام 2007، ويعمل لديها نحو 70 موظفًا في مقرها الرئيسي في ستوكهولم.
يعمل IBM Planning Analytics على توحيد بيئة التخطيط داخل المؤسسة وتبسيطها.
