يقول Peter Ivert، رئيس الرقابة على أعمال المجموعة في Länsförsäkringar AB: "لقد نجحنا في دمج الخدمات المصرفية والتأمين معًا خلال الـ 25 سنة الماضية".

تتولى Länsförsäkringar AB إدارة الخدمات المصرفية والتأمين مركزيًا، بالإضافة إلى وظائف مشتركة أخرى، لصالح 23 شركة تأمين تعاوني إقليمي تشكِّل تحالف Länsförsäkringar Alliance. تعمل كل شركة في التحالف بشكل مستقل تحت الاسم التجاري المشترك Länsförsäkringar (تأمين المقاطعات)، وتقدِّم خدمات مصرفية وتأمينية ومعاشات وتوسُّطًا عقاريًا محليًا من خلال فروعها.

لتنفيذ أعمالها لصالح التحالف، توسَّعت الشركة بسرعة لتشمل عدة شركات فرعية. وشملت هذه الشركات بنك Länsförsäkringar، أحد أكبر البنوك في البلاد، وLänsförsäkringar Liv، إحدى كبرى شركات التأمين على الحياة.

لتحقيق النجاح المالي طويل الأجل في مؤسسة بهذا الحجم والتنوع، كان لا بد من أن يتحمل جميع مديري الأقسام والفروع مسؤولية أكبر عن تكاليف أعمالهم. ومع ذلك، وبالنظر إلى النمو السريع في Länsförsäkringar AB، لم تَعُد حلول التخطيط المالي وإعداد التقارير تدعم دقة البيانات ورؤيتها على مستوى المؤسسة.

يوضِّح Ivert قائلًا: "كانت تنقصنا طريقة مشتركة لرؤية التكاليف والنتائج، سواء على مستوى المجموعة أو عبر الأعمال المختلفة بشكل جوهري".

كما كانت الشركة بحاجة إلى أدوات أكثر مرونة بواجهات سهلة الاستخدام، تمكِّن المديرين من تصوُّر وتحليل البيانات المتعلقة بعملياتهم الخاصة. يواصِل Ivert قائلًا: "كان من الضروري أن يتمكَّن المديرون من فهم السبب وراء تكاليفهم بأنفسهم والتساؤل عمّا يمكنهم فعله لتقليل هذه التكاليف؟".