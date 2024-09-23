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IBM Cognos Analytics

نقدم لكم Cognos Analytics 12. اتخذ قرارات أفضل بشكل أسرع باستخدام معارف مدعومة بالذكاء الاصطناعي.

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الحصول على إجابات بشكل أسرع باستخدام الذكاء الاصطناعي

استفد من الإمكانات الكاملة لبياناتك باستخدام الأتمتة والمعارف المدعومة بالذكاء الاصطناعي في Cognos Analytics. مساعد الذكاء الاصطناعي للغة الطبيعية متاح دائمًا–صف البيانات التي تحتاج إليها ودع Cognos Analytics ينشئ لك عروضًا تصويرية مذهلة للبيانات . يمكنك أيضًا أن تصف سؤالاً أو فرضية تريد اختبارها وتدع الذكاء الاصطناعي يمنحك المعارف التي تحتاج إليها.

حوِّل فريق عملك إلى مستخدمين أقوياء حتى يتمكن محللو البيانات لديك من التركيز على إيجاد معارف أعمق. وانتقل إلى الجيل الجديد من ذكاء الأعمال (BI) مع قدرات الذكاء الاصطناعي التي لا تقدم فقط صورة دقيقة وموثوقة وكاملة لأعمالك، بل تتنبأ بما سيحدث في المستقبل وتتوقع النتائج وتشرح أسباب حدوثها.

 قراءة المزيد عن الجديد في IBM Cognos Analytics 12
ما الجديد؟ دليل Ventana للمشترين لعام 2023

الاطلاع على تفاصيل حول التصنيف "ممتاز" الذي حصل عليه Cognos Analytics في مجال التحليلات والبيانات
استكشاف عرض توضيحي تفاعلي

التعرف على Cognos Analytics عمليًا
المزايا نمذجة البيانات المستندة إلى الويب

بإمكانك تحميل بياناتك والاتصال بها وضمها ونمذجتها.

 لوحات معلومات تفاعلية وتقارير للمؤسسات

يمكن لما يصل إلى 5 مستخدمين الانضمام إلى النسخة التجريبية نفسها.

 استكشاف البيانات والتنبؤ بها

التوقع التنبئي وأشجار القرار ومساعد الذكاء الاصطناعي والمزيد.
المزايا ما الذي يميز IBM® Cognos® Analytics؟ استكشف كل الميزات تسريع إعداد البيانات باستخدام الذكاء الاصطناعي

استخدم الذكاء الاصطناعي المدمج لتسريع وتحسين مزج البيانات أو العثور على الجداول المثلى لنموذجك.

 أتمتة استكشاف البيانات

اكتشف الاتجاهات والعوامل المؤثر الخفية بمساعدة الذكاء الاصطناعي حتى تتمكن من الوصول إلى الحقائق الكامنة وراء بياناتك وتقديم معارف في الوقت الفعلي.

 عمل عروض تصويرية للبيانات وإعداد تقارير عنها

أنشئ عروضًا تصويرية قوية واسرد قصة بياناتك وشارك المعارف عبر البريد الإلكتروني أو Slack أو تطبيق الأجهزة المحمولة.

 توسيع النطاق والتكامل

اجمع التحليلات المتقدمة وعلم البيانات في العمليات اليومية واغتنم الفرص الجديدة.

 حماية بياناتك

تتكيف تحليلات الخدمة الذاتية المُدارة مع متطلباتك وتحمي البيانات من سوء الاستخدام.

 خيارات نشر مرنة

النشر محليًا أو على البنية الأساسية السحابية أو على IBM Cloud. 
تقارير المحللين دليل المشترين للتحليلات والبيانات المقدم من Ventana

IBM Cognos Analytics: التصنيف "ممتاز" في دليل المشترين لعام 2023 المقدم من Ventana في مجال التحليلات والبيانات.

 قراءة التقرير ™The Total Economic Impact لـ IBM Cognos Analytics

أجرت Forrester Consulting مقابلات مع خمسة عملاء حقيقيين لشركة IBM في إطار دراسة مُكلفة لعام 2022 وحددت المزايا المحققة على مدى ثلاث سنوات.

 قراءة التقرير تقييم BARC لمنصات ذكاء الأعمال والتحليلات للمؤسسات

اختيرت شركة IBM شركة رائدة في السوق في تقرير تقييم BARC لمنصات ذكاء الأعمال والتحليلات للمؤسسات لعام 2022.

 قراءة التقرير
دراسات حالة
L’Oreal

تجعل التحقق من صحة آلاف التقارير يتم آليًا.
شركة Conestoga Wood Specialties

مستوى حرفية لا يتخطاه الزمن! بفضل التحليلات والذكاء الاصطناعي الأحدث في القرن الحادي والعشرين، ومن خلال الاستفادة القصوى من البيانات والذكاء الاصطناعي لتنمية أعمال مزدهرة.
Mueller, Inc.

تُنعش البيانات القديمة وتجعلها حيوية.
Alliant Energy

تستخدم هيذر غاردنر Cognos Analytics لصنع مستقبل أنظف في Alliant Energy.
Elkjøp Norway

التوسع المرن خلال تخفيضات الجمعة البيضاء، وزيادة الحاجة إلى البيانات في الوقت الفعلي على الهواتف المحمولة خلال جائحة كوفيد-19 ولوحات المعلومات المخصصة لمزيد من التطبيقات.
Kai Ming

تتخذ Kai Ming مزيدًا من القرارات القائمة على البيانات باستخدام تحليلات IBM Cognos Analytics لتقديم خدمة أفضل إلى الأسر ذات الدخل المنخفض من خلال توفير خدمات تعليمية للأطفال وموارد للأسرة.
Lindt

استخدمت شركة Chocolatier Lindt Canada خدمة Cognos Analytics لأكثر من 20 عامًا كحل تحليلي لوظائف المبيعات والتسويق الخاصة بها.
التقييمات والمراجعات

تعرف على سبب إدراج IBM Cognos Analytics كمنتج "رائد للمؤسسات" من G2 ومورد "أعلى تقييمًا" من TrustRadius.
خطط تسعير Cognos Analytics on Cloud عند الطلب
بدءًا من 10.60 دولارات أمريكية * شهريًا/لكل مستخدم القياسي

لوحة المعلومات والقصص • مساعد الذكاء الاصطناعي • تطبيق الأجهزة المحمولة • عرض مخرجات التقارير المحفوظة • تلقي تقارير البريد الإلكتروني • عرض/التفاعل مع التقارير النشطة

الأكثر شيوعًا بادر بالشراء الآن بدءًا من 42.40 دولار أمريكي * شهريًا/لكل مستخدم المميزة

الميزات القياسية • إنشاء التقارير وتحريرها • تشغيل التقارير بتنسيقات HTML وCSV وExcel وغيرها • جدولة التقارير والمهام • حفظ مخرجات التقارير في Cognos • الاستكشاف

بادر بالشراء الآن
اتخِذ الخطوة التالية

جرِّب IBM® Cognos® Analytics مجانًا أو احجز عرضًا تجريبيًا مباشرًا مع أحد خبراء IBM لمناقشة كيفية تلبيته لاحتياجات أعمالك على وجه التحديد.

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الحواشي

*الأسعار المعروضة إرشادية، وقد تختلف حسب الدولة، ولا تشمل أي ضرائب ورسوم مطبقة، وتخضع لتوفُّر المنتج المعروض في المنطقة المحلية.