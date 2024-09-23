IBM Cognos Analytics

استفد من الإمكانات الكاملة لبياناتك باستخدام الأتمتة والمعارف المدعومة بالذكاء الاصطناعي في Cognos Analytics. مساعد الذكاء الاصطناعي للغة الطبيعية متاح دائمًا–صف البيانات التي تحتاج إليها ودع Cognos Analytics ينشئ لك عروضًا تصويرية مذهلة للبيانات . يمكنك أيضًا أن تصف سؤالاً أو فرضية تريد اختبارها وتدع الذكاء الاصطناعي يمنحك المعارف التي تحتاج إليها.

حوِّل فريق عملك إلى مستخدمين أقوياء حتى يتمكن محللو البيانات لديك من التركيز على إيجاد معارف أعمق. وانتقل إلى الجيل الجديد من ذكاء الأعمال (BI) مع قدرات الذكاء الاصطناعي التي لا تقدم فقط صورة دقيقة وموثوقة وكاملة لأعمالك، بل تتنبأ بما سيحدث في المستقبل وتتوقع النتائج وتشرح أسباب حدوثها.