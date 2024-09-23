نقدم لكم Cognos Analytics 12. اتخذ قرارات أفضل بشكل أسرع باستخدام معارف مدعومة بالذكاء الاصطناعي.
استفد من الإمكانات الكاملة لبياناتك باستخدام الأتمتة والمعارف المدعومة بالذكاء الاصطناعي في Cognos Analytics. مساعد الذكاء الاصطناعي للغة الطبيعية متاح دائمًا–صف البيانات التي تحتاج إليها ودع Cognos Analytics ينشئ لك عروضًا تصويرية مذهلة للبيانات . يمكنك أيضًا أن تصف سؤالاً أو فرضية تريد اختبارها وتدع الذكاء الاصطناعي يمنحك المعارف التي تحتاج إليها.
حوِّل فريق عملك إلى مستخدمين أقوياء حتى يتمكن محللو البيانات لديك من التركيز على إيجاد معارف أعمق. وانتقل إلى الجيل الجديد من ذكاء الأعمال (BI) مع قدرات الذكاء الاصطناعي التي لا تقدم فقط صورة دقيقة وموثوقة وكاملة لأعمالك، بل تتنبأ بما سيحدث في المستقبل وتتوقع النتائج وتشرح أسباب حدوثها.
الاطلاع على تفاصيل حول التصنيف "ممتاز" الذي حصل عليه Cognos Analytics في مجال التحليلات والبيانات
بإمكانك تحميل بياناتك والاتصال بها وضمها ونمذجتها.
يمكن لما يصل إلى 5 مستخدمين الانضمام إلى النسخة التجريبية نفسها.
التوقع التنبئي وأشجار القرار ومساعد الذكاء الاصطناعي والمزيد.
استخدم الذكاء الاصطناعي المدمج لتسريع وتحسين مزج البيانات أو العثور على الجداول المثلى لنموذجك.
اكتشف الاتجاهات والعوامل المؤثر الخفية بمساعدة الذكاء الاصطناعي حتى تتمكن من الوصول إلى الحقائق الكامنة وراء بياناتك وتقديم معارف في الوقت الفعلي.
أنشئ عروضًا تصويرية قوية واسرد قصة بياناتك وشارك المعارف عبر البريد الإلكتروني أو Slack أو تطبيق الأجهزة المحمولة.
اجمع التحليلات المتقدمة وعلم البيانات في العمليات اليومية واغتنم الفرص الجديدة.
تتكيف تحليلات الخدمة الذاتية المُدارة مع متطلباتك وتحمي البيانات من سوء الاستخدام.
النشر محليًا أو على البنية الأساسية السحابية أو على IBM Cloud.
IBM Cognos Analytics: التصنيف "ممتاز" في دليل المشترين لعام 2023 المقدم من Ventana في مجال التحليلات والبيانات.
أجرت Forrester Consulting مقابلات مع خمسة عملاء حقيقيين لشركة IBM في إطار دراسة مُكلفة لعام 2022 وحددت المزايا المحققة على مدى ثلاث سنوات.
اختيرت شركة IBM شركة رائدة في السوق في تقرير تقييم BARC لمنصات ذكاء الأعمال والتحليلات للمؤسسات لعام 2022.
تجعل التحقق من صحة آلاف التقارير يتم آليًا.
مستوى حرفية لا يتخطاه الزمن! بفضل التحليلات والذكاء الاصطناعي الأحدث في القرن الحادي والعشرين، ومن خلال الاستفادة القصوى من البيانات والذكاء الاصطناعي لتنمية أعمال مزدهرة.
تُنعش البيانات القديمة وتجعلها حيوية.
تستخدم هيذر غاردنر Cognos Analytics لصنع مستقبل أنظف في Alliant Energy.
التوسع المرن خلال تخفيضات الجمعة البيضاء، وزيادة الحاجة إلى البيانات في الوقت الفعلي على الهواتف المحمولة خلال جائحة كوفيد-19 ولوحات المعلومات المخصصة لمزيد من التطبيقات.
تتخذ Kai Ming مزيدًا من القرارات القائمة على البيانات باستخدام تحليلات IBM Cognos Analytics لتقديم خدمة أفضل إلى الأسر ذات الدخل المنخفض من خلال توفير خدمات تعليمية للأطفال وموارد للأسرة.
استخدمت شركة Chocolatier Lindt Canada خدمة Cognos Analytics لأكثر من 20 عامًا كحل تحليلي لوظائف المبيعات والتسويق الخاصة بها.
لوحة المعلومات والقصص • مساعد الذكاء الاصطناعي • تطبيق الأجهزة المحمولة • عرض مخرجات التقارير المحفوظة • تلقي تقارير البريد الإلكتروني • عرض/التفاعل مع التقارير النشطة
الميزات القياسية • إنشاء التقارير وتحريرها • تشغيل التقارير بتنسيقات HTML وCSV وExcel وغيرها • جدولة التقارير والمهام • حفظ مخرجات التقارير في Cognos • الاستكشاف
*الأسعار المعروضة إرشادية، وقد تختلف حسب الدولة، ولا تشمل أي ضرائب ورسوم مطبقة، وتخضع لتوفُّر المنتج المعروض في المنطقة المحلية.